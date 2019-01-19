Мартовская операция в Испании. Часть 1
К началу 1938 г. итало-германские интервенты, готовя большую наступательную операцию против республиканской Испании, усиленно подбрасывали испанским националистам людские кадры, боевую технику и боеприпасы.
Так, в декабре 1937 - январе 1938 гг. Германия отправила правительству генерала Ф. Франко на 800 млн. марок, а Италия на 2,5 млрд. лир различных военных материалов и оружия. В конце января 1938 г. в порт Кадикс пришли шесть итальянских пароходов с военными материалами и людьми, а первых числах марта в том же порту четыре итальянских миноносца высадили свыше 5 тысяч итальянских солдат.
Итальянские и германские военные корабли и подводные лодки, прикрываясь флагом испанских мятежников, задерживали и топили пароходы, направлявшиеся в порты республиканской Испании. Фактически к началу Мартовской (Восточной) операции республиканская Испания была почти полностью блокирована. Лондонский комитет по «невмешательству» в испанские дела никаких реальных мер не предпринимал. Более того, английское правительство после падения республиканского севера де-факто встало на сторону испанских мятежников, завязав дипломатические отношения с правительством Франко. Французское правительство в своей испанской политике следовало за британцами.
Фактически реально лишь Советский Союз стоял на стороне республиканской Испании, борющейся за свою независимость. И. В. Сталин заявил: «Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а - общее дело всего передового и прогрессивного человечества».
Внутреннее положение республиканской Испании к началу Восточной операции характеризовалось все возрастающим стремлением республиканского правительства к мобилизации экономических ресурсов страны, а также по укреплению боеспособности армии.
Бомбежка Барселоны итальянскими ВВС 17. 03. 1938 г.
Наступление фашистов на арагонском фронте в основном протекало в зоне р. Эбро и притоков последней, в полосе шириной около 250 км - ограниченной с севера Пиренейскими горами и с юга северными склонами Теруэльских гор. Глубина полосы (считая от линии Сарагосса - Теруэль до линии Лерида, Тортоса) составляла 130 - 150 км. По характеру местности эту полосу можно условно разделить на три участка: северный, центральный и южный.
Северный участок (примерно от французской границы до линии Уэска, Барбастро, Балагер) пересекался рядом отрогов Пиренейских гор высотой 1500 - 3400 м над уровнем моря. Лишь в южной части этого участка имелось хорошее шоссе Уэска, Барбастро. Действия войск в этом горном районе были крайне затруднены, требуя войск, специально подготовленных для горной войны и обеспеченных горной артиллерией и вьючным транспортом.
Центральный участок, к югу от линии Уэска, Балагер (примерно до линии Эррера, Каланда, Гандеса) представлял собой обширную всхолмленную равнину с долиной р. Эбро. Возвышенности на этой равнине не превышали 500 м над уровнем моря. Между Сарагоссой и Сариньена с северо-запада на юго-восток тянулся горный массив с отдельными высотами, достигающими 800 м над уровнем моря. Южнее р. Эбро такие же примерно высоты группировались в районе Медиана, Эррера, Бельчите. Центральный участок имел хорошую сеть шоссейных дорог, идущих с запада на восток и связанных между собой рокадами. В целом, этот участок был достаточно удобен для ведения боевых действий с применением танков, артиллерии и моторизованных войск. Поэтому именно он и был выбран фашистами для нанесения главного удара.
Южный участок включал в себя северные ответвления Теруэльских гор (высота 1200 - 1600 м над уровнем моря). Хороших дорог здесь было очень мало. Действия войск, особенно в южной части этого участка, вследствие отсутствия дорог, были почти невозможны.
Общей особенностью для всех трех участков являлось почти полное отсутствие лесов. Скалистые горы лишь местами были покрыты мелким кустарником. Глинистая и красноземная почва в долинах в дождливую погоду быстро размокала, затрудняя движение войск вне дорог. Сложно было и с водоснабжением.
Т. о., выбранный фашистами район наступления, особенно его центральный участок, являлся достаточно удобным для боевых действий на широком фронте - с применением артиллерии, танков и моторизованных частей. В северной части района широкомасштабные боевые действия исключались, а в южной - затруднялись сильно пересеченной горной местностью (прежде всего это касалось применения большого количества артиллерии и танков).
Говоря об инженерном оборудовании местности республиканцами, необходимо отметить, что после первой Сарагосской операции (сентябрь 1937 г.) до начала наступления фашистов на Восточном фронте (март 1938 г.) республиканцы построили только две линии окопов и частично перед ними проволоку - глубиной в 2 - 3 кола. Прочных блиндажей для огневых точек и убежищ было мало. Оборонительных полос в тылу подготовлено не было, за исключением позиции на восточном берегу р. Синка. Эта позиция находилась в процессе постройки - на ней строились прочные железобетонные гнезда (правда расположение последних не соответствовало требованиям обороны - гнезда часто строились в таких местах, откуда не было ни обстрела ни обзора).
Таким образом, к началу наступления фашистов республиканцы не имели хорошо подготовленной и развитой в глубину оборонительной системы. Между тем местность благоприятствовала созданию весьма прочной обороны, а время и средства для этого имелись. И республиканское командование дорого заплатило за беспечность в вопросе инженерного оборудования своей обороны.
Характеризуя планы фашистского командования, необходимо отметить, что основной оперативно-стратегической целью фашистского командования был захват Каталонии - главной промышленной базы республиканцев. Этим одновременно достигалась и вторая важная цель, состоявшая в том, чтобы, получив в свое распоряжение всю франко-испанскую границу, окончательно изолировать республиканскую Испанию от внешнего мира. Эту цель фашистское командование планировало достигнуть двумя последовательными операциями. Задача первой операции сводилась к тому, чтобы прорваться к морю, разрезать республиканскую территорию на две части, нарушив взаимодействие Каталонии с Центральной Испанией. Вторая операция должна была привести к захвату самой Каталонии с ее столицей Барселоной - и к выходу на франко-испанскую границу.
Такое расчленение операции на два этапа вызывалось, прежде всего, недостатком ресурсов для проведения единой операции на глубину в 250 - 300 км. Да и, кроме того, предполагалось (при благоприятных условиях) достигнуть цели первым же ударом. Предполагалось, что и изолирование Каталонии от остальной республиканской Испании вынудит правительство последней отказаться от дальнейшей борьбы.
Каждая операция в свою очередь делилась на ряд последовательных этапов.
В первой операции намечались три последовательных этапа, в сущности, носивших характер отдельных операций.
Первый этап - наступление южнее р. Эбро на фронте Медиана, Монтальбан с задачей выхода на фронт Каспе, Альканьис, Каланда. Общая глубина операции - около 60 км. Эта задача была реализована фашистами в период 9 - 21 марта.
Второй этап - наступление на северном берегу р. Эбро двумя корпусами из района Уэска на Лерида и одним корпусом с южного берега р. Эбро из района Пина, Асайла на Бухаралос, Лерида. Таким образом, сущность этого этапа (операции) заключалась в концентрическом наступлении на Лерида. Целью, помимо захвата Лерида (важного центра производства электроэнергии), являлось обеспечение левого фланга главной группировки, наступавшей через Альканьис на Тортоса, к морю. Общая ширина всего прорыва при этом увеличивалась до 250 км. Эта операция была закончена фашистами в период 22 - 29 марта выходом на р. Синка.
Третий этап - развитие наступления главной группировки к югу от р. Эбро и выход ее к морю. Севернее Эбро - выход фашистов на линию Лерида, Балагер, Тремп. Таким образом, на третьем этапе наступление шло на всем 250-км фронте. Глубина операции южнее р. Эбро достигала 90 км, севернее – 60 - 70 км. Этот этап был закончен фашистами 15-го апреля выходом последних к морю.
Но разъединение Каталонии и центральной части Испании не привело к разгрому республиканской армии. Фашисты стояли перед необходимостью готовить вторую из намеченных операций - операцию по захвату Каталонии. Как известно, эта подготовка затянулась до декабря 1938 г. Сначала упорное сопротивление республиканцев на фронте Леванта, в дальнейшем (в июле) их наступление на фронте Эбро внесли существенные коррективы в фашистский план. Фашистам потребовалось 4 месяца для того, чтобы вернуть территорию, которую республиканцы заняли в течение двух дней. В операции на р. Эбро республиканцы разбили лучшие фашистские части - на восстановление которых потребовалось свыше месяца.
Теруэльская операция отвлекла почти все фашистские оперативные резервы (за исключением итальянского корпуса), причем войска во время операции понесли потери в размере 30 - 40% состава, и не могли быть сразу же использованы для новой операции. Требовалось время для отдыха и пополнения и проведения перегруппировки. Фашисты сравнительно быстро справились с этими задачами - и в течение 17 - 20 дней войска были сосредоточены на исходных рубежах.
Марокканский корпус в составе шести дивизий под командованием генерала Х. Ягуэ был сосредоточен в районе Кариньена, Вильянуэва дель Уерва; итальянский корпус в составе трех дивизий - в районе Вильяреаль. Дарока, Каламоча; Галисийский корпус в составе четырех дивизий под командованием генерала А. Аранда - в районе Торесилья, Коса, Пералес.
генерал Х. Ягуэ
генерал А. Аранда.
Для наступления севернее р. Эбро в районе к западу от Уэска сосредотачивались корпус Наварро и корпус Арагон – всего до 7 дивизий.
Таким образом, в исходном положении силы фашистов были развернуты на фронте 230 км в двух основных группах, удаленных одна от другой примерно на 80 - 100 км. Основную задачу - прорыв к морю - должна была решать южная группа (развернутая к югу от р. Эбро), и поэтому она была более сильной. В ее состав входили 13 пехотных дивизий, около 600 орудий, 150 танков. Северная группа решала второстепенную задачу - расширение прорыва и обеспечение фланга главной ударной группировки. Соответственно этому и боевой состав ее был меньше - 7 пехотных дивизий с необходимыми средствами усиления.
Развернутым противником 20 - 22 пехотным дивизиям противостояла Восточная армия республиканцев в составе четырех корпусов (примерно 12 пехотных дивизий), растянутых на фронте около 250 км. Маневренная армия республиканцев, понесшая потери в Теруэльской операции, к началу рассматриваемой операции не была еще полностью выведена в резерв для отдыха и пополнения, дивизии же, выведенные в резерв, группировались без какой-либо оперативной целеустремленности. Такое положение республиканских войск к началу операции предопределяло и усугубляло численное и техническое превосходство фашистов.
На ударных направлениях численное превосходство фашистов было гораздо серьезнее. Так, на участке Медиана, Монтальбан (ширина до 80 км) фашисты развернули 13 пехотных дивизий - что в среднем дало плотность около 2000 бойцов на 1 км фронта (но развертывание не было равномерным, и на ударных направлениях корпусов группировка была значительно плотнее). Республиканцы же имели на этом участке всего 4 пехотных дивизии (12-го и 21-го корпусов), растянутых более - менее равномерно по всему фронту - это давало среднюю плотность обороны в 250 - 300 человек на 1 км.
К концу операции, т. е. к моменту прорыва к морю, фашисты имели до 25 пехотных дивизий или около 300 батальонов против 180 - 185 батальонов республиканцев. Всего со стороны фашистов в Восточной операции приняло участие около 300 - 350 тысяч человек, 700 орудий полевой и тяжелой артиллерии, 200 танков и танкеток и до 600 самолетов. Со стороны республиканцев было введено около 200 тысяч человек, 300 орудий, 100 танков и около 100 самолетов.
Таким образом, к концу операции, когда республиканцы ввели имевшиеся у них резервы, фашисты сохранили общее превосходство в силах: по пехоте - в полтора раза, по артиллерии - более чем в два раза, по танкам - в два раза и по авиации - в шесть раз. Столь невыгодное для республиканцев соотношение сил (в первую очередь в пехоте и артиллерии) могло быть несколько уравновешено, если бы республиканское командование немедленно приняло меры по усилению Восточного фронта за счет других фронтов – в первую очередь за счет Центрального фронта, где республиканцы держали большое количество войск, ожидая наступления фашистов через Гвадалахару на Мадрид. В ходе операции на Восточный фронт с пассивных фронтов силы перебрасывались - но они существенной роли не сыграли, так как перебрасывались мелкими пачками и вводились в бой разрозненно, по мере прибытия.
Окончание следует…
Так, в декабре 1937 - январе 1938 гг. Германия отправила правительству генерала Ф. Франко на 800 млн. марок, а Италия на 2,5 млрд. лир различных военных материалов и оружия. В конце января 1938 г. в порт Кадикс пришли шесть итальянских пароходов с военными материалами и людьми, а первых числах марта в том же порту четыре итальянских миноносца высадили свыше 5 тысяч итальянских солдат.
Итальянские и германские военные корабли и подводные лодки, прикрываясь флагом испанских мятежников, задерживали и топили пароходы, направлявшиеся в порты республиканской Испании. Фактически к началу Мартовской (Восточной) операции республиканская Испания была почти полностью блокирована. Лондонский комитет по «невмешательству» в испанские дела никаких реальных мер не предпринимал. Более того, английское правительство после падения республиканского севера де-факто встало на сторону испанских мятежников, завязав дипломатические отношения с правительством Франко. Французское правительство в своей испанской политике следовало за британцами.
Фактически реально лишь Советский Союз стоял на стороне республиканской Испании, борющейся за свою независимость. И. В. Сталин заявил: «Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а - общее дело всего передового и прогрессивного человечества».
Внутреннее положение республиканской Испании к началу Восточной операции характеризовалось все возрастающим стремлением республиканского правительства к мобилизации экономических ресурсов страны, а также по укреплению боеспособности армии.
Бомбежка Барселоны итальянскими ВВС 17. 03. 1938 г.
Наступление фашистов на арагонском фронте в основном протекало в зоне р. Эбро и притоков последней, в полосе шириной около 250 км - ограниченной с севера Пиренейскими горами и с юга северными склонами Теруэльских гор. Глубина полосы (считая от линии Сарагосса - Теруэль до линии Лерида, Тортоса) составляла 130 - 150 км. По характеру местности эту полосу можно условно разделить на три участка: северный, центральный и южный.
Северный участок (примерно от французской границы до линии Уэска, Барбастро, Балагер) пересекался рядом отрогов Пиренейских гор высотой 1500 - 3400 м над уровнем моря. Лишь в южной части этого участка имелось хорошее шоссе Уэска, Барбастро. Действия войск в этом горном районе были крайне затруднены, требуя войск, специально подготовленных для горной войны и обеспеченных горной артиллерией и вьючным транспортом.
Центральный участок, к югу от линии Уэска, Балагер (примерно до линии Эррера, Каланда, Гандеса) представлял собой обширную всхолмленную равнину с долиной р. Эбро. Возвышенности на этой равнине не превышали 500 м над уровнем моря. Между Сарагоссой и Сариньена с северо-запада на юго-восток тянулся горный массив с отдельными высотами, достигающими 800 м над уровнем моря. Южнее р. Эбро такие же примерно высоты группировались в районе Медиана, Эррера, Бельчите. Центральный участок имел хорошую сеть шоссейных дорог, идущих с запада на восток и связанных между собой рокадами. В целом, этот участок был достаточно удобен для ведения боевых действий с применением танков, артиллерии и моторизованных войск. Поэтому именно он и был выбран фашистами для нанесения главного удара.
Южный участок включал в себя северные ответвления Теруэльских гор (высота 1200 - 1600 м над уровнем моря). Хороших дорог здесь было очень мало. Действия войск, особенно в южной части этого участка, вследствие отсутствия дорог, были почти невозможны.
Общей особенностью для всех трех участков являлось почти полное отсутствие лесов. Скалистые горы лишь местами были покрыты мелким кустарником. Глинистая и красноземная почва в долинах в дождливую погоду быстро размокала, затрудняя движение войск вне дорог. Сложно было и с водоснабжением.
Т. о., выбранный фашистами район наступления, особенно его центральный участок, являлся достаточно удобным для боевых действий на широком фронте - с применением артиллерии, танков и моторизованных частей. В северной части района широкомасштабные боевые действия исключались, а в южной - затруднялись сильно пересеченной горной местностью (прежде всего это касалось применения большого количества артиллерии и танков).
Говоря об инженерном оборудовании местности республиканцами, необходимо отметить, что после первой Сарагосской операции (сентябрь 1937 г.) до начала наступления фашистов на Восточном фронте (март 1938 г.) республиканцы построили только две линии окопов и частично перед ними проволоку - глубиной в 2 - 3 кола. Прочных блиндажей для огневых точек и убежищ было мало. Оборонительных полос в тылу подготовлено не было, за исключением позиции на восточном берегу р. Синка. Эта позиция находилась в процессе постройки - на ней строились прочные железобетонные гнезда (правда расположение последних не соответствовало требованиям обороны - гнезда часто строились в таких местах, откуда не было ни обстрела ни обзора).
Таким образом, к началу наступления фашистов республиканцы не имели хорошо подготовленной и развитой в глубину оборонительной системы. Между тем местность благоприятствовала созданию весьма прочной обороны, а время и средства для этого имелись. И республиканское командование дорого заплатило за беспечность в вопросе инженерного оборудования своей обороны.
Характеризуя планы фашистского командования, необходимо отметить, что основной оперативно-стратегической целью фашистского командования был захват Каталонии - главной промышленной базы республиканцев. Этим одновременно достигалась и вторая важная цель, состоявшая в том, чтобы, получив в свое распоряжение всю франко-испанскую границу, окончательно изолировать республиканскую Испанию от внешнего мира. Эту цель фашистское командование планировало достигнуть двумя последовательными операциями. Задача первой операции сводилась к тому, чтобы прорваться к морю, разрезать республиканскую территорию на две части, нарушив взаимодействие Каталонии с Центральной Испанией. Вторая операция должна была привести к захвату самой Каталонии с ее столицей Барселоной - и к выходу на франко-испанскую границу.
Такое расчленение операции на два этапа вызывалось, прежде всего, недостатком ресурсов для проведения единой операции на глубину в 250 - 300 км. Да и, кроме того, предполагалось (при благоприятных условиях) достигнуть цели первым же ударом. Предполагалось, что и изолирование Каталонии от остальной республиканской Испании вынудит правительство последней отказаться от дальнейшей борьбы.
Каждая операция в свою очередь делилась на ряд последовательных этапов.
В первой операции намечались три последовательных этапа, в сущности, носивших характер отдельных операций.
Первый этап - наступление южнее р. Эбро на фронте Медиана, Монтальбан с задачей выхода на фронт Каспе, Альканьис, Каланда. Общая глубина операции - около 60 км. Эта задача была реализована фашистами в период 9 - 21 марта.
Второй этап - наступление на северном берегу р. Эбро двумя корпусами из района Уэска на Лерида и одним корпусом с южного берега р. Эбро из района Пина, Асайла на Бухаралос, Лерида. Таким образом, сущность этого этапа (операции) заключалась в концентрическом наступлении на Лерида. Целью, помимо захвата Лерида (важного центра производства электроэнергии), являлось обеспечение левого фланга главной группировки, наступавшей через Альканьис на Тортоса, к морю. Общая ширина всего прорыва при этом увеличивалась до 250 км. Эта операция была закончена фашистами в период 22 - 29 марта выходом на р. Синка.
Третий этап - развитие наступления главной группировки к югу от р. Эбро и выход ее к морю. Севернее Эбро - выход фашистов на линию Лерида, Балагер, Тремп. Таким образом, на третьем этапе наступление шло на всем 250-км фронте. Глубина операции южнее р. Эбро достигала 90 км, севернее – 60 - 70 км. Этот этап был закончен фашистами 15-го апреля выходом последних к морю.
Но разъединение Каталонии и центральной части Испании не привело к разгрому республиканской армии. Фашисты стояли перед необходимостью готовить вторую из намеченных операций - операцию по захвату Каталонии. Как известно, эта подготовка затянулась до декабря 1938 г. Сначала упорное сопротивление республиканцев на фронте Леванта, в дальнейшем (в июле) их наступление на фронте Эбро внесли существенные коррективы в фашистский план. Фашистам потребовалось 4 месяца для того, чтобы вернуть территорию, которую республиканцы заняли в течение двух дней. В операции на р. Эбро республиканцы разбили лучшие фашистские части - на восстановление которых потребовалось свыше месяца.
Теруэльская операция отвлекла почти все фашистские оперативные резервы (за исключением итальянского корпуса), причем войска во время операции понесли потери в размере 30 - 40% состава, и не могли быть сразу же использованы для новой операции. Требовалось время для отдыха и пополнения и проведения перегруппировки. Фашисты сравнительно быстро справились с этими задачами - и в течение 17 - 20 дней войска были сосредоточены на исходных рубежах.
Марокканский корпус в составе шести дивизий под командованием генерала Х. Ягуэ был сосредоточен в районе Кариньена, Вильянуэва дель Уерва; итальянский корпус в составе трех дивизий - в районе Вильяреаль. Дарока, Каламоча; Галисийский корпус в составе четырех дивизий под командованием генерала А. Аранда - в районе Торесилья, Коса, Пералес.
генерал Х. Ягуэ
генерал А. Аранда.
Для наступления севернее р. Эбро в районе к западу от Уэска сосредотачивались корпус Наварро и корпус Арагон – всего до 7 дивизий.
Таким образом, в исходном положении силы фашистов были развернуты на фронте 230 км в двух основных группах, удаленных одна от другой примерно на 80 - 100 км. Основную задачу - прорыв к морю - должна была решать южная группа (развернутая к югу от р. Эбро), и поэтому она была более сильной. В ее состав входили 13 пехотных дивизий, около 600 орудий, 150 танков. Северная группа решала второстепенную задачу - расширение прорыва и обеспечение фланга главной ударной группировки. Соответственно этому и боевой состав ее был меньше - 7 пехотных дивизий с необходимыми средствами усиления.
Развернутым противником 20 - 22 пехотным дивизиям противостояла Восточная армия республиканцев в составе четырех корпусов (примерно 12 пехотных дивизий), растянутых на фронте около 250 км. Маневренная армия республиканцев, понесшая потери в Теруэльской операции, к началу рассматриваемой операции не была еще полностью выведена в резерв для отдыха и пополнения, дивизии же, выведенные в резерв, группировались без какой-либо оперативной целеустремленности. Такое положение республиканских войск к началу операции предопределяло и усугубляло численное и техническое превосходство фашистов.
На ударных направлениях численное превосходство фашистов было гораздо серьезнее. Так, на участке Медиана, Монтальбан (ширина до 80 км) фашисты развернули 13 пехотных дивизий - что в среднем дало плотность около 2000 бойцов на 1 км фронта (но развертывание не было равномерным, и на ударных направлениях корпусов группировка была значительно плотнее). Республиканцы же имели на этом участке всего 4 пехотных дивизии (12-го и 21-го корпусов), растянутых более - менее равномерно по всему фронту - это давало среднюю плотность обороны в 250 - 300 человек на 1 км.
К концу операции, т. е. к моменту прорыва к морю, фашисты имели до 25 пехотных дивизий или около 300 батальонов против 180 - 185 батальонов республиканцев. Всего со стороны фашистов в Восточной операции приняло участие около 300 - 350 тысяч человек, 700 орудий полевой и тяжелой артиллерии, 200 танков и танкеток и до 600 самолетов. Со стороны республиканцев было введено около 200 тысяч человек, 300 орудий, 100 танков и около 100 самолетов.
Таким образом, к концу операции, когда республиканцы ввели имевшиеся у них резервы, фашисты сохранили общее превосходство в силах: по пехоте - в полтора раза, по артиллерии - более чем в два раза, по танкам - в два раза и по авиации - в шесть раз. Столь невыгодное для республиканцев соотношение сил (в первую очередь в пехоте и артиллерии) могло быть несколько уравновешено, если бы республиканское командование немедленно приняло меры по усилению Восточного фронта за счет других фронтов – в первую очередь за счет Центрального фронта, где республиканцы держали большое количество войск, ожидая наступления фашистов через Гвадалахару на Мадрид. В ходе операции на Восточный фронт с пассивных фронтов силы перебрасывались - но они существенной роли не сыграли, так как перебрасывались мелкими пачками и вводились в бой разрозненно, по мере прибытия.
Окончание следует…
- Автор:
- Семен Задонский
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