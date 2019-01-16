Опасный конкурент «Коалиции-СВ». Высокоскоростной «несущий конус» с возможностями ПВО
Прошедшая в июне 2018 года в Париже 26-я международная выставка вооружений и технологий «Eurosatory-2018» отметилась невиданным ранее обилием представленных на широкое обозрение публики концептов перспективного военно-морского, зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения. Как выяснилось немного позднее, одним из наиболее неординарных и привлекательных для заказчика экземпляров, анонсированных в ходе данного события, стал демонстратор сверхдальнобойного 155-мм управляемого снаряда «155 mm Solid Fuel RamJet» от норвежско-финской компании «Nammo», оснащённого ракетно-прямоточным двигателем с твердотопливным газогенератором открытого типа. Столь оригинальное решение норвежских и финских специалистов, также рассматриваемое нашими спецами из тульского «Научно-производственного объединения «Сплав» для обновления боекомплектов отечественных 152-мм САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ», не могло не подвигнуть нас на подготовку статьи: сравнительного обзора под названием «Чей «бог войны» получит бонус на европейском ТВД? Гонка уникальных снарядов», ознакомиться с которой можно на «Военном обозрении» в разделе «Оружие» за 20 июня 2018 года.
В вышеуказанном материале мы детально рассмотрели все достоинства и недостатки «ракетно-прямоточных» артиллерийских снарядов и смогли прийти к следующим выводам. Так, достаточно длительный период работы ПВРД (выгорания твердотопливного газогенератора) позволяет, во-первых, поддерживать высокую сверхзвуковую скорость полёта в 3200—3400 км/ч как на маршевом участке траектории, так и на завершающем (это уменьшает вероятность перехвата современными противоракетными средствами противника, а также обеспечивает большую кинетическую энергию при поражении цели для компенсации уменьшения веса боевого снаряжения снаряда), во-вторых, добиться дальности стрельбы в 80—120 км, что обеспечивает полное господство детища от «Nammo» над находящимися в серийном производстве американскими управляемыми артиллерийскими снарядами семейства M982 «Excalibur», не говоря уже об обычных 155-мм осколочно-фугасных снарядах или активно-реактивных снарядах.
Но даже несмотря на тот факт, что уникальные свойства данного снаряда вызвали оживлённый интерес представителей Корпуса морской пехоты США, представители оборонного ведомства США не стали фокусировать внимание на амбициозном проекте «Nammo» и осуществлять его финансирование, из-за чего судьба «155 mm Solid Fuel RamJet» осталась неопределённой. И причины этому весьма тривиальны. В первую очередь это необходимость радикальной миниатюризации радиоэлектронной и электромеханической элементной базы «умного снаряда» для выделения внутреннего объёма под контуры ракетно-прямоточного двигателя и отсека с боевой частью. Естественно, подобная миниатюризация приведёт к усложнению и удорожанию процесса производства «критических» компонентов снаряда, доведя общую стоимость изделия до 250—300 тыс. долларов, что Пентагон вряд ли устроит даже с учётом в 2,5 раза меньшей стоимости в сравнении со снарядами закрытого проекта LRLAP. Во-вторых, это полное отсутствие модернизационного потенциала у норвежско-финского концепта, которое также связано с невозможностью размещения в уже «забитом» электроникой корпусе снаряда дополнительных датчиков.
Именно по этой причине Пентагон сегодня акцентирует внимание на доведении до ума менее дорогостоящей концепции, заключающейся в адаптации высокоскоростных снарядов HVP («Hyper Velocity Projectile»), изначально предназначенных для применения электромагнитной пушкой-рельсотроном EMRG, к стрельбе из корабельных 127- и 155-мм артиллерийских установок Mark 45 Mod 2/54 и AGS (эсминцев классов «Арлей Бёрк» и «Замволт»), а также 155-мм САУ M109A6 и гаубиц M777A2. Адаптация данных снарядов под два различных калибра «до безобразия» проста и не несёт существенных финансовых затрат: она представляет собой банальный запуск серийного производства 127-мм и 155-мм поддонов, «умными сердечниками» которых как раз и станут управляемые снаряды HVP.
Главной «фишкой» детища «BAE Systems» является огромная дальность полёта, которая будет доходить до 130 км при стрельбе из 155-мм орудия AGS эсминцев класса «Замволт», и до 80 км — из САУ M109A6. И всё это будет достигаться без применения ПВРД либо донного газогенератора. Весь секрет заключается в том, что HVP обладает аэродинамической схемой «несущий конус», главным достоинством которой является создание должной подъёмной силы при малом аэродинамическом сопротивлении (аналогичная схема используется в сверхдальнобойной зенитной ракете 9М82МВ ЗРС С-300В4). Следовательно, снаряды HVP смогут поддерживать скорость полёта в 2800—3200 км/ч на протяжении большей части траектории полёта, включая её нисходящую ветвь.
Данная особенность, обуславливающая сохранении высоких энергетических свойств HVP в десятках километров от точки выхода из канала ствола, заставляет как командования ВМС и КМП США, так и специалистов «BAE Systems» всё чаще задумываться о целесообразности разработки противоракетной модификации снаряда, тем более что высокие ЛТХ данного изделия были подтверждены в ходе натурных испытаний, проведенных в ходе военно-морских учений «RIMPAC 2018» близ острова Кауаи (Гавайи), когда артиллерийское орудие Mk 45 эсминца УРО USS «Dewey» осуществило 20 выстрелов экспериментальными снарядами данного типа. Уже сегодня HPV оснащены развитыми хвостовыми аэродинамическими рулями, что при высокой скорости и кинетической энергии позволит перехватывать маломаневренные воздушные объекты противника (естественно, при внедрении стержневой БЧ и компактной миллиметровой ГСН с миниатюрным неконтактным радиовзрывателем).
На втором этапе проектирования зенитного варианта HVP могут быть добавлены газодинамические двигатели поперечного управления типа PIF-PAF, чему поспособствует сохранение достаточного внутреннего объёма «несущего конуса» благодаря отсутствию какой-либо двигательной установки. И самое главное, запуск крупносерийного производства данных снарядов может сбить цену с 85 прогнозируемых до 55—60 тыс. долларов за единицу (для стандартной артиллерийской версии) и до 80—100 тыс. долл. (для зенитного варианта). А это уж куда более выгодный для Пентагона вариант, чем закупка в три раза более дорогих «наммовских» воздушно-реактивных снарядов с худшими маневренными качествами и напрочь отсутствующим модернизационным заделом.
Источники информации:
https://www.edrmagazine.eu/nammo-ramjet-artillery-round-a-game-changer
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23407
https://bmpd.livejournal.com/3250531.html
https://russian.rt.com/world/article/590811-ssha-ispytanie-snaryady-giperzvuk-kitai
В вышеуказанном материале мы детально рассмотрели все достоинства и недостатки «ракетно-прямоточных» артиллерийских снарядов и смогли прийти к следующим выводам. Так, достаточно длительный период работы ПВРД (выгорания твердотопливного газогенератора) позволяет, во-первых, поддерживать высокую сверхзвуковую скорость полёта в 3200—3400 км/ч как на маршевом участке траектории, так и на завершающем (это уменьшает вероятность перехвата современными противоракетными средствами противника, а также обеспечивает большую кинетическую энергию при поражении цели для компенсации уменьшения веса боевого снаряжения снаряда), во-вторых, добиться дальности стрельбы в 80—120 км, что обеспечивает полное господство детища от «Nammo» над находящимися в серийном производстве американскими управляемыми артиллерийскими снарядами семейства M982 «Excalibur», не говоря уже об обычных 155-мм осколочно-фугасных снарядах или активно-реактивных снарядах.
Но даже несмотря на тот факт, что уникальные свойства данного снаряда вызвали оживлённый интерес представителей Корпуса морской пехоты США, представители оборонного ведомства США не стали фокусировать внимание на амбициозном проекте «Nammo» и осуществлять его финансирование, из-за чего судьба «155 mm Solid Fuel RamJet» осталась неопределённой. И причины этому весьма тривиальны. В первую очередь это необходимость радикальной миниатюризации радиоэлектронной и электромеханической элементной базы «умного снаряда» для выделения внутреннего объёма под контуры ракетно-прямоточного двигателя и отсека с боевой частью. Естественно, подобная миниатюризация приведёт к усложнению и удорожанию процесса производства «критических» компонентов снаряда, доведя общую стоимость изделия до 250—300 тыс. долларов, что Пентагон вряд ли устроит даже с учётом в 2,5 раза меньшей стоимости в сравнении со снарядами закрытого проекта LRLAP. Во-вторых, это полное отсутствие модернизационного потенциала у норвежско-финского концепта, которое также связано с невозможностью размещения в уже «забитом» электроникой корпусе снаряда дополнительных датчиков.
Демонстратор артиллерийского снаряда с ПВРД «155 mm Solid Fuel RamJet»
Именно по этой причине Пентагон сегодня акцентирует внимание на доведении до ума менее дорогостоящей концепции, заключающейся в адаптации высокоскоростных снарядов HVP («Hyper Velocity Projectile»), изначально предназначенных для применения электромагнитной пушкой-рельсотроном EMRG, к стрельбе из корабельных 127- и 155-мм артиллерийских установок Mark 45 Mod 2/54 и AGS (эсминцев классов «Арлей Бёрк» и «Замволт»), а также 155-мм САУ M109A6 и гаубиц M777A2. Адаптация данных снарядов под два различных калибра «до безобразия» проста и не несёт существенных финансовых затрат: она представляет собой банальный запуск серийного производства 127-мм и 155-мм поддонов, «умными сердечниками» которых как раз и станут управляемые снаряды HVP.
Главной «фишкой» детища «BAE Systems» является огромная дальность полёта, которая будет доходить до 130 км при стрельбе из 155-мм орудия AGS эсминцев класса «Замволт», и до 80 км — из САУ M109A6. И всё это будет достигаться без применения ПВРД либо донного газогенератора. Весь секрет заключается в том, что HVP обладает аэродинамической схемой «несущий конус», главным достоинством которой является создание должной подъёмной силы при малом аэродинамическом сопротивлении (аналогичная схема используется в сверхдальнобойной зенитной ракете 9М82МВ ЗРС С-300В4). Следовательно, снаряды HVP смогут поддерживать скорость полёта в 2800—3200 км/ч на протяжении большей части траектории полёта, включая её нисходящую ветвь.
Три варианта поддонов для снаряда HPV под различные типы орудий (снизу вверх: для рельсовой элетромагнитной пушки, для 155-мм орудий, для 127-мм орудий семейства Mark 45)
Данная особенность, обуславливающая сохранении высоких энергетических свойств HVP в десятках километров от точки выхода из канала ствола, заставляет как командования ВМС и КМП США, так и специалистов «BAE Systems» всё чаще задумываться о целесообразности разработки противоракетной модификации снаряда, тем более что высокие ЛТХ данного изделия были подтверждены в ходе натурных испытаний, проведенных в ходе военно-морских учений «RIMPAC 2018» близ острова Кауаи (Гавайи), когда артиллерийское орудие Mk 45 эсминца УРО USS «Dewey» осуществило 20 выстрелов экспериментальными снарядами данного типа. Уже сегодня HPV оснащены развитыми хвостовыми аэродинамическими рулями, что при высокой скорости и кинетической энергии позволит перехватывать маломаневренные воздушные объекты противника (естественно, при внедрении стержневой БЧ и компактной миллиметровой ГСН с миниатюрным неконтактным радиовзрывателем).
На втором этапе проектирования зенитного варианта HVP могут быть добавлены газодинамические двигатели поперечного управления типа PIF-PAF, чему поспособствует сохранение достаточного внутреннего объёма «несущего конуса» благодаря отсутствию какой-либо двигательной установки. И самое главное, запуск крупносерийного производства данных снарядов может сбить цену с 85 прогнозируемых до 55—60 тыс. долларов за единицу (для стандартной артиллерийской версии) и до 80—100 тыс. долл. (для зенитного варианта). А это уж куда более выгодный для Пентагона вариант, чем закупка в три раза более дорогих «наммовских» воздушно-реактивных снарядов с худшими маневренными качествами и напрочь отсутствующим модернизационным заделом.
Источники информации:
https://www.edrmagazine.eu/nammo-ramjet-artillery-round-a-game-changer
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23407
https://bmpd.livejournal.com/3250531.html
https://russian.rt.com/world/article/590811-ssha-ispytanie-snaryady-giperzvuk-kitai
- Автор:
- Евгений Даманцев
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter