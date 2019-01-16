Опасный конкурент «Коалиции-СВ». Высокоскоростной «несущий конус» с возможностями ПВО

Демонстратор артиллерийского снаряда с ПВРД «155 mm Solid Fuel RamJet»

Три варианта поддонов для снаряда HPV под различные типы орудий (снизу вверх: для рельсовой элетромагнитной пушки, для 155-мм орудий, для 127-мм орудий семейства Mark 45)

Источники информации:

https://www.edrmagazine.eu/nammo-ramjet-artillery-round-a-game-changer

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23407

https://bmpd.livejournal.com/3250531.html

https://russian.rt.com/world/article/590811-ssha-ispytanie-snaryady-giperzvuk-kitai