Гитлерюгенд по-украински

«Зазвони мне лязгом уз, скрипом виселиц в мрачные утра, принеси мне вопли истязаемых в погребах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло стремление, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить позор неволи, попранную честь, смех палачей Твоих, невиновную кровь замученных под Базаром, Крутами, в Кингири и Воркуте, героическую смерть героев Украинской Нации, Украинской Национальной Революции — полковника Евгения Коновальца, Басарабовой, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Биласа, и тысяч других неизвестных нам, что их кости разбросаны или тайком погребены. Спали огнем жизнетворческим всю слабость в сердце моем. Страха пусть не знаю я, не знаю, что такое колебания. Скрепи мой дух, закали волю, в сердце живи моем! В тюрьмах и тяжелых минутах подпольной жизни расти меня к ясным чинам. В чинах тех пусть найду смерть сладкую, смерть в мучениях за Тебя. И растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе, извечная Украина, мощная и соборная!»

«Многие из этих детей будут солдатами. Здесь мы, следуя международным стандартам, показываем им другую сторону военной подготовки. С этой целью я использую свой собственный опыт. Я прошел американскую, польскую, французскую и польскую военную подготовку. Это позволяет мне понять, что необходимо этим ребятам для себя и для Украины. Никто не защитит нас, кроме нас самих».

«Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот почему я пришла сюда — чтобы научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета, носить маску и военную одежду».

Символом детских лагерей Украины новой формации стали «молитвы украинского националиста», «щемящие» сердце каждого совестливого патриота. В молитве, с которой начинается новый день каждого юного «азовца», в частности, есть такие слова:И это насаждается в головах семилетних украинцев!Сам лагерь «Азовец» появился в Киеве (Оболонский район, залив «Верблюжий») в 2015 году по инициативе депутата Рады Андрея Билецкого, известного украинского национал-социалиста, отличающегося крайне радикальными взглядами. Именно ему принадлежат слова:В программу лагеря Билецкий ввел обширный инструментарий подготовки будущих бойцов для войны с Россией. Среди прочего это преодоление полосы препятствий, которую подготовили по стандартам спецподразделений НАТО. В команде инструкторов присутствует Руслан «Таир» Бормовой, который, кроме «Азовца», задействован еще и в аналогичном лагере «Лидер» (окрестности Киева). На ресурсе inshaua.com приводятся слова Бормового:Далее в программе специфический курс подготовки «Азовец-Спартан» с системой поощрений и наград для самых сильных. А в качестве политзанятий включены «Лекции по истории Украины без нудных учебников». Думаю, всем понятно, какие ориентиры получают несчастные подростки на таких лекциях.Также особое внимание инструкторы детских патриотических лагерей уделяют практическим занятиям по изучению военной техники и правилам обращения со стрелковым оружием . И это, повторюсь, с детьми от 7 до 16 лет. В течение двадцатидневного курса во время летних каникул молодежь постигает основы снайперского дела, премудрости установки противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Важное место занимает военно-медицинская подготовка, а также выработка навыков оперативной эвакуации раненых под огнем противника. В огневой подготовке подростков активную роль играют специалисты союза стрелков Литвы – военизированной организации, обучающей население самообороне и методам ведения партизанской войны. Традиционно для детских лагерей украинцы сохранили игры на свежем воздухе и спортивное ориентирование.Дети, попавшие в военно-патриотические лагеря Украины, обязаны носить униформу с определенными атрибутами. Так, у «азовцев» эмблемой является зеркальное отражение «волчьего крюка» — «вольфсангеля». Это символ красовался на мундирах и бронетехнике 2-й танковой дивизии СС «Das Reich» и теперь в отраженном виде перекочевал к карателям «Азова». Конечно, никто в этом подразделении, да и на Украине вслух не заикнется о нацистской сущности «волчьего крюка». Официальной является интерпретация монограммы как «Идеи нации» (Ідея Nації) — перекрещенные заглавные буквы словосочетания и составляют собой неонацистский бренд. К слову, не только каратели «юзают» вольфсангель – он также является логотипом организации «Патриоты Украины». Однако никто не скрывает особую мистическую сущность «Идеи нации», которая следует из веры в единую цель нации. Приумножение славы предков, арийцев и скифов, русов и казаков, является основной цель существования каждого добросовестного украинца. Ничего не напоминает из истории первой половины XX века?Информация для размышления. Летний палаточный лагерь "Deutsches Jungvolk" военизированной молодёжной организации "Hitler-Jugend". Лагерь в районе Берлин-Темпельхоф, июнь 1934 годаБоевой дух будущих бойцов за независимость Украины поддерживают песнями и речевками, берущими своё начало от ОУН и УПА, а именно: «Украина едина! Победа или смерть!», «Украина превыше всего!» и «Герои бессмертны, враги умирают!» После каждой «молитвы украинского националиста» следует громко и отчетливо крикнуть: «Слава Украине, Героям Слава!»Откуда у таких неоднозначных патриотических организаций финансирование? Во-первых, лагерь «Азовец» платный – одна летняя смена будет стоить 3900 гривен, а если родителю посчастливилось принять участие в АТО, то всего 1950 гривен. Много это или мало? Для Киева немного – средняя заработная плата в 2018 году была на уровне 12-14 тыс. гривен, а вот семьям из регионов будет уже накладно отправлять своих чад на перевоспитание. Во-вторых, столь удачное начинание нашло своих спонсоров в лице Госдепа США, однако в ближайшем будущем с этим каналом финансирования могут быть проблемы.Все дело в журналистах. В 2015 году в "Daily Mail" вышла статья под заголовком: "Шокирующие кадры из неонацистского военного лагеря выявили новобранцев в возрасте шести лет, которых обучают вести огонь из оружия" («Shocking pictures from inside neo-Nazi military camp reveal recruits as young as SIX are being taught how to fire weapons (even though there's a ceasefire)»). В статье попал под раздачу и батальон «Азов», который получил клеймо ультранационалистической и неонацистской организации. Репортеры делились своими впечатлениями: «Это все очень напоминает события 30-х годов прошлого века, происходившие в одном из государств Центральной Европы, и назвать происходящее проявлением нацизма и элементов фашизма не будет перебором». Не забыл журналист и указать на признаки военного преступления в части вербовки детей Украины в вооруженные формирования. Такие заявления заставили Конгресс США закрыть финансовые вливания по официальным каналам, а Facebook заблокировал страницу «Дитячий військово-патріотичний табір «Aзовець». Что, однако, не помешало создать в социальной сети новый канал «Юнацький Корпус Київ – «Азовець».Конечно, никто всерьез не воспринимает жалкие националистические потуги радикалов Украины. Четвертого рейха не будет. А вот десятки тысяч деформированных личностей подрастающего поколения украинцев обеспечены. Лишним подтверждение этого будут слова:Это сказала восьмилетняя воспитанница одного из лагерей в интервью испанской журналистке Этель Бонет из El Confidencial. Статью Бонет назвала "Дети из железа"...