Гитлерюгенд по-украински

«Зазвони мне лязгом уз, скрипом виселиц в мрачные утра, принеси мне вопли истязаемых в погребах и тюрьмах, и в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, чтобы росло стремление, мощь, чтобы смело я шел в бой так, как шли герои за Тебя, за Твою славу, за Твои Святые Идеи; чтобы отомстить позор неволи, попранную честь, смех палачей Твоих, невиновную кровь замученных под Базаром, Крутами, в Кингири и Воркуте, героическую смерть героев Украинской Нации, Украинской Национальной Революции — полковника Евгения Коновальца, Басарабовой, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Биласа, и тысяч других неизвестных нам, что их кости разбросаны или тайком погребены. Спали огнем жизнетворческим всю слабость в сердце моем. Страха пусть не знаю я, не знаю, что такое колебания. Скрепи мой дух, закали волю, в сердце живи моем! В тюрьмах и тяжелых минутах подпольной жизни расти меня к ясным чинам. В чинах тех пусть найду смерть сладкую, смерть в мучениях за Тебя. И растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе, извечная Украина, мощная и соборная!»

«Многие из этих детей будут солдатами. Здесь мы, следуя международным стандартам, показываем им другую сторону военной подготовки. С этой целью я использую свой собственный опыт. Я прошел американскую, польскую, французскую и польскую военную подготовку. Это позволяет мне понять, что необходимо этим ребятам для себя и для Украины. Никто не защитит нас, кроме нас самих».

«Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот почему я пришла сюда — чтобы научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета, носить маску и военную одежду».

По материалам:

Зарубежное военное обозрение. №1. 2019.

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