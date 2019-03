Превентивная война Джозефа Данфорда?

Соединенные Штаты не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, в будущем при определенных обстоятельствах такой вариант может даже быть рассмотрен на высшем уровне.

Генерала попросили прокомментировать запрещающий нанесение превентивного ядерного удара законопроект, который внесли в Конгресс прогрессивные демократы. "Я думаю, что нынешняя политика, позволяющая нанести превентивный ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США, и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании", — подчеркнул Данфорд.

Он выразил уверенность, что нынешняя политика вашингтонской администрации в этом направлении является правильной.

Тема превентивного (первого) удара, у нас в боевых документах скромно называемого "ударом в назначенное время", опять всплыла в новостных лентах. Виновником этого стал генерал Джозеф Данфорд, председатель ОКНШ (Объединенного комитета начальников штабов) ВС США. Которого, кстати, Трамп, по слухам, собирался менять вслед за Мэттисом, но, видно, или передумал, или замену никак не найдет пока.Данфорд в четверг выступал на слушаниях в сенатском комитете по делам Вооруженных сил и сделал там ряд интересных заявлений, но нас интересует только одно из них. Предоставим слово новостному агентству ТАСС:Как водится в рунете, да и не только там, высказывание вызвало бурление умов среди тех, кто к вопросам стратегического сдерживания никакого отношения не имеет. Чуть ли не "Америка планирует напасть превентивно", и даже вот скоро — кто-то даже сегодняшний прилет группы тяжелых стратегических бомбардировщиков В-52Н на английскую авиабазу Фэйрфорд, вспомнил. Мол, вот она, подготовка, полным ходом идет. Хотя старички "Стратофортрессы" прилетают туда регулярно, обычно группами от 2 до 4 штук, иногда больше, вот как в этот раз. С таким же успехом рутинные учения можно приравнять к недавнему прилету Ту-160 в Венесуэлу, мол, Россия тоже к превентивному удару готовится. А в сущности, генерал не сказал чего-то нового или пугающего. И вообще поднял этот вопрос Данфорд вот почему.С недавних пор антитрамписты в Сенате и особенно Конгрессе стараются ставить палки в колеса любым начинаниям Трампа в сфере обороны. В их числе и ракетно-ядерная сфера. Под угрозой "обрезания" финансирования находятся такие программы, как перспективная легкая МБР GBSD, и не только она. Также поднимался вопрос об изменении порядка применения ядерного оружия и списка людей, за это ответственного. В частности, пытались муссировать идею о том, что неплохо бы за применение ЯО отвечала некая группа, скажем, из спикеров обеих палат, министра обороны и председателя ОКНШ, а самого президента Трампа из владельцев "ядерного чемоданчика" хорошо бы "подвинуть", потому что неадекватный и импульсивный тип, и вообще, мол, нельзя все доверять одному человеку. Но этот вариант пока из идеи ничем конкретным не стал. Тогда зашли с другой стороны — изменение порядка применения ЯО и ограничение возможных вариантов его использования, в частности, речь шла не о запрете первого или превентивного удара, а о том, чтобы оставить СЯС США только одну опцию — ответный удар (ответно-встречный, очевидно, тоже). Мол, превентивный удар в Конгрессе не утвердишь, а без Конгресса можно решать только вопрос об ответном ударе, как об очевидной опасности и реакции на нее.В конце января "ребята-демократы", в Конгрессе это был Адам Смит (штат Вашингтон), а в Сенате это была Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), выдвинули законопроект No First Use Act, состоящий аж из одной строчки. А именно: "Политикой США является неприменение ЯО первыми". "Сегодня Соединенные Штаты однозначно сохраняют за собой право первыми применить ядерное оружие в конфликте даже в ответ на неядерное нападение, — заявили Уоррен и Смит. — Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — она опасна". Они также заявили, что "США никогда не должны начинать ядерную войну". По сути, речь шла о принятии на себя пропагандистского по сути обещания СССР времен Брежнева о неприменении первыми. Несмотря на это заявление, никто в МО СССР и не думал реально исключать возможность нанесения "удара в назначенное время", ни технически, ни в боевой документации и планировании. К чему себя ограничивать политической шелухой, когда речь о выживании нации и ошибка опасна куда больше, чем ошибка сапера? Хотя основной формой применения были встречный и ответно-встречный удары. Кстати, встречный удар сам по себе может, при определенных обстоятельствах, быть превентивным. Позже РФ сняла с себя это дурацкое обещание, в том числе потому, что сама возможность применения ЯО первыми уже неплохо защищала сильно ослабленную внутренними раздраями нашу державу.Сейчас, когда Россия вновь сильна, мы слышим некие политзаявления о том, что применим ЯО только в ответ (то есть встречный, ответно-встречный и ответные удары). Но тут же мы слышим заявления об "ударах по центрам принятия решений", то есть обезглавливающим, а они по определению не могут быть ответными или ответно-встречными. Если противник уже начал наносить удар, то в этих "центрах решений" уже нет тех личностей, что отвечают за решение на применение ЯО, они уже на борту воздушных командных пунктов или в вертолете по дороге туда, в крайнем случае, там будут дежурные смены, гибель которых не изменит ничего, потому что управление уже переведено на защищенные, подвижные и воздушные КП. Правда, такие боевые средства, как "Авангард" и ему подобные АГБО, гиперзвуковые ракеты типа "Циркона", дают возможность при встречном ударе выстрелить вторыми или одновременно, но попасть первыми (просто, например, потому, что "Авангард" долетает до Америки минут за 12-15, по утверждению генерала Хайтена, а "Циркон" пролетит свою "тысячу с лишним" минут за 6). Но и в этом случае "центры" расстреливать уже бессмысленно, лучше нанести удары по иным целям. И вообще, как уже говорилось, "оружие от 1 Марта" эффективно как в ответно-встречных и встречных и ответных формах применения, так и в ударе в назначенное время или любом другом. Характеристики позволяют.Данфорд — тоже не политик, а прагматик в погонах, и он прекрасно понимает, что декларативные заявления о неприменении в реальности не изменят ничего, как ничего не меняли заявления 90-х о ненацеливании СЯС друг на друга. Разве что декларация о неприменении была бы удачным дипломатическим ходом мирного времени и возможностью внести некую разрядку в напряженные отношения сверхдержав. Но в предвоенной ситуации, если игра идет по таким ставкам уже, как применение СЯС, то на любые обещания наплюет любой нормальный государственный деятель, потому что жизнь нации дороже, а историю и правых и виноватых опишет тот, кто уцелеет и выживет, и сделает это в свою пользу. Можно, конечно, рассуждать о "гибели всего человечества", но это, особенно на данном уровне потенциалов сторон, лишь легенда. Также он понимает, какую опасность таят в себе новые системы вооружения России, и как их можно при желании применить. И понимает, что вариант с первым ударом может оказаться в ряде ситуаций единственным, который не застанет США "без штанов и обуви", то есть неготовыми. Это, конечно, крайне опасно, потому что желание обезопасить себя от очень быстрого и хирургически точного и смертоносного удара в итоге порождает опасность еще большую, ведь готовность к удару первыми при малейшем подозрении, вызовет у другой стороны желание при малейших разведпризнаках подготовки к этому сразу и нанести этот "быстрый удар". И возможностей для "разруливания" ситуации без того, чтобы дело дошло до ракетно-ядерных триариев, перефразируя римлян, будет куда меньше. Но таковы реалии ближайшего будущего. И наши заявления, в общем, направлены на то, чтобы снизить градус паранойи по этому поводу. Ведь возможность нанесения такого удара не означает, что желание на это имеется у руководства страны. Оно, конечно, может появиться при кризисной ситуации, но само такое заявление направлено на ее невозникновение.И еще один момент, который понимает Данфорд. Еще со времен Обамы в США есть группа политиков и даже военных, которые выступают, исходя из декларации о неприменении первыми, за изменение структуры СЯС, с отказом от наземной и в значительной мере воздушной компонненты. Мол, МБР у нас не приспособлена для ответного удара, не может пройти зону высотного ядерного блокирования (которую при нынешнем количестве зарядов еще не факт, что кто-то будет создавать, но возможность-то есть). ШПУ для "Минитмен-3" — это не ШПУ "Воевод" и даже "соток" с "Тополями-М" и "Ярсами", они при прямом попадании обладают околонулевой возможностью выполнения успешного пуска, даже если ракета уцелела (конструктивно это так). Их создавали для первого или ответно-встречного удара. Американские СЯС вообще в значительной мере "заточены" на первый удар, даже такой инструмент, как ПЛАРБ, они очень любят держать в достаточно уязвимых районах, но поближе к противнику. А раз так, то зачем нам эти МБР, они сами по себе оружие встречного, ответно-встречного или первого удара. При Обаме вопрос об отказе от наземной компоненты СЯС поднимался не раз и не два, но не прошел.То есть основной упор предлагается сделать на ПЛАРБ. Или оставить наземную компоненту, но создав подвижную группировку МБР, а такое для США — задача крайне сложная. То, что когда-то там была создана малогабаритная МБР "Миджитмен", еще не значит, что она оказалась бы удачной и работоспособной, и тем более не значит, что ее можно воссоздать. У такой концепции вообще очень много недостатков, и подходит она разве что ядерным державам второго эшелона. И то, ни Китай, ни Индия с Пакистаном, почему-то, ей не следуют. США и подавно не стоит, хотя такой подход, вроде бы, сулит значительную экономию, но противников у этой концепции больше, чем сторонников.Американское военно-политическое руководство сейчас, мягко говоря, неоднородно и не вполне адекватно, но на такую перекройку точно не пойдет, о чем и сигнализировал генерал Данфорд. В общем, никаких изменений в области политики ядерного сдерживания с той стороны пока нет, генералитет просто обозначает позиции, что раз все равно возможность превентивного удара сохраняется, технически, и на уровне планов и документов, то смысл дурака валять. А политики сейчас в Белом доме играют в "сделаем Америку снова великой", и, раз реально пока не очень получается, то хотя бы декларативно, и подобные заявления о неприменении звучали бы как противоречие тому пониманию Make America Great Again, как его видит Трамп.Вот если в президенты вдруг пролезет тамошняя "вместолевая" публика вроде госпожи Окасио-Кортес или хотя бы Сандерса, то могут быть разные варианты, один смешнее другого. А могут и не быть, потому что в США правят неприметные "люди с портфелями", как их называл В.В. Путин — Трамп тоже много чего говорил, а итоге или ничего не смог, или сделал совсем не то, что обещал.А так — расслабьтесь, никто на Россию превентивно нападать не рвется, и чем дальше, тем меньше возникнет желания.