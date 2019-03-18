National Interest восхитился советским пулемётом ПКМ

Хотя АК считается наиболее известным творением Калашникова, ПКМ — лучшее, что было им создано

Советский пулемет ПКМ, созданный Михаилом Калашниковым, не так известен как автомат Калашникова, но бесспорно является одним из лучших творений советского оружейника, пишет американское издание National Interest Обозреватель NI по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао заявил, что советский/российский пулемет ПКМ отличается от своих "коллег" простотой конструкции и надежностью. Кроме того, у пулемета низкая отдача и высокая кучность.- сообщает своим читателям американский журнал.Издание отмечает, ПКМ является одним из самых легких пулеметов в мире. Не смотря на свою легкость, а ПКМ весит 7,5 кг, пулемет не менее эффективен, чем более тяжелые пулеметы стран НАТО: FN MAGs - 11 кг, FN Minimi 7.62 Mk3 - 8,8 кг, а M60E6 - 9,3 кг.На вооружение советской армии ПКМ приняли в 1961 году, а спустя 8 лет модернизировали. Он стоит на вооружении многих стран, а некоторые из союзников предпочитают ПКМ западныи образцам, пишет издание. В пример автор привел вооруженные силы Финляндии, где ПКМ является основным пулеметом пехоты, а также Польшу, выпускающую аналог ПКМ под патрон НАТО.Прицельная дальность стрельбы ПКМ - 1500 метров, максимальная дальность полета пули - 3800 метров. Вид боепитания - ленты, снаряженные патронами в количестве 100, 200, 250 штук.