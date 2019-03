Группы влияния в Евросоюзе. Дурная репутация лоббистов

При структурах Европейского союза работают более 15 тысяч легальных лоббистов, сообщила Deutsche Welle со ссылкой на базу данных Transparency Register. TR с 2008 года регистрирует все «группы влияния» в Брюсселе. В соответствии с действующими с того времени правилами, лоббисты регистрируются в Transparency Register, предоставляют ей сведения о своих финансовых расходах и прочей легальной деятельности по принятию решений, выгодных для их компаний.К легализации лоббистских групп в Брюсселе пришли не сразу. Бюрократические структуры Евросоюза периодически потряхивало от коррупционных скандалов. Дошло до того, что после доклада независимых экспертов в марте 1999 года была вынуждена в полном составе уйти в отставку уличённая в коррупции и протекционизме Еврокомиссия (правительство ЕС).Вскрылись шесть случаев злоупотреблений еврочиновниками служебным положением. Например, член ЕК, француженка Эдит Крессон пристроила в комиссию в качестве научного консультанта своего зубного врача. Рядом с таким почти невинным случаем соседствовали факты протекций при заключении выгодных контрактов и прочие прегрешения охочих до дармовых услуг высших чиновников ЕС.Легализация лоббистов с одной стороны должна была удовлетворить аппетиты ушлых бюрократов, с другой – уберечь их от публичных скандалов. Однако спустя время, в грубой попытке вымогательства был заподозрен еврокомиссар от Мальты Джон Далли, ответственный за здравоохранение и защиту прав потребителей.Далли через знакомого мальтийского предпринимателя вымогал с компании-производителя табачных изделий «Swedish Match» финансовое вознаграждение, связанное с европейским запретом на экспорт снуса (сорт жевательного табака). Возмущённые шведы обратились с жалобой в Еврокомиссию. Случай получил огласку, а Джон Далли – вынужденную отставку.Самый, пожалуй, громкий скандал последнего времени разразился в Парламентской ассамблее Совета Европы. Британская The Guardian с помощью группы опытных депутатов ПАСЕ провела расследование о продвижении правительством Азербайджана своих интересов через решения Парламентской ассамблеи.По данным издания, на подкуп европейских депутатов Баку ежегодно выделял порядка 30 миллионов долларов США. Во французский Страсбург, где квартирует ПАСЕ, шли дорогие подарки, чёрная икра. Созданная после публикации The Guardian следственная группа Парламентской ассамблеи в своем почти 200-страничном докладе подробно описала, как всё это делалось.Руководитель следственной группы, судья Николас Братца, подводя итоги своей работы, заявил на пресс-конференции: «Была группа лиц, которые работали в ПАСЕ в пользу Азербайджана... 7 членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи». Братца тут же оговорился: у следствия нет достаточных доказательств того, что «конкретный подарок был получен в обмен на конкретное решение».Так в ПАСЕ сразу начали микшировать последствия скандала, в котором были по-восточному пышные застолья, оплаченные девушки «с низкой социальной ответственностью», конверты с наличными и т.д. В конечном итоге в «нарушении этических стандартов» обвинили только пять депутатов ассамблеи – испанцев Педро Аграмунта и Жорди Шуклу, румына Флориана Преда, австрийца Штефана Шеннаха и азербайджанца Самеда Сеидова.Прошлой весной, после многолетних разбирательств, скандал мягко затих. Уличённые в коррупции депутаты перекочевали в разряд «бывших», а очищенная от них и облагороженная ПАСЕ вернула себе респектабельность, обеспеченную легальными лоббистскими группами. Их реальные расходы и предъявила своей аудитории Deutsche Welle.Издание отмечает, что регистрация лоббистов в Transparency Register не закреплена законом. Эта практика стала ответом на критику властей Евросоюза, обвинённых «в непрозрачности при принятии важных решений». Оттого лоббистские группы могут не регистрироваться в базе данных TR. Нет и никакого реального механизма проверки сведений, добровольно указанных лоббистами в Transparency Register.Эксперты считают публично предъявленные расходы «на проталкивание интересов в Брюсселе» заниженными. Но других данных пока нет, потому за ориентир берётся база TR. Её анализ показал, только за восемь месяцев прошлого года лоббисты истратили на работу со структурами ЕС более 2 млрд. евро.За океаном, в Вашингтоне, траты лоббистских групп выглядят посолиднее. Американский Center for Responsive Politics оценивает их в пересчёте на евро в 4,7 млрд. Такова сегодня цена продвижения бизнес- и политических интересов в высоких властных кабинетах сильных мира сего.Но вернёмся в Брюссель. Здесь подавляющее число лоббистских групп представлено местной публикой. Доля иностранцев не дотягивает до 10 процентов. Чуть выше их финансовые вливания – 11% от всех заявленных в TR. Как и положено американцам, они с объёмом трат на лоббизм в Европе в 120 млн. евро занимают лидирующие позиции среди иностранцев.Второе место с 46 млн. евро досталось не входящей в ЕС Швейцарии. На третьем – Норвегия (16 млн. евро). Далее расположились Япония (5,9 млн. евро) и Китай (3,9 млн. евро). Российские лоббисты с 3,4 млн. евро – на скромном восьмом месте. Впрочем, интересы бизнеса названных стран можно найти и в самих европейских лоббистских группах. Например, почти половина из заявленных в базе Бельгии 517 млн. евро принадлежит расквартированным в Брюсселе представительствам всемирных юридических и консалтинговых фирм, заказчики которых разбросаны по всей планете.Принято считать, что лоббисты не применяют прямой подкуп действующих чиновников, а используют только собственные авторитет и влияние. Тем не менее, в обществе деятельность лоббистских групп пользуется дурной репутацией. Людей не обманешь. Они видят, как отставные чиновники легко находят тёплые места в частных коммерческих фирмах, а потом активно продвигают их интересы через властные структуры.Год назад организация Transparency International подготовила специальный доклад по данной теме. В нём приведены удивляющие мир факты: «30 процентов бывших европарламентариев и более 50 процентов экс-комиссаров Еврокомиссии внесены в европейский регистр лоббистов». Публикация доклада совпала по времени со скандалом вокруг бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.Баррозу буквально через 18 месяцев (это ограничение оговорено правилами ЕС) после своей отставки перешёл на работу в американский инвестиционный банк Goldman Sachs. В Европе с этим банком связывают тяжёлый финансовый кризис 2008 года. Баррозу тогда руководил Еврокомиссией, потому его переход в Goldman Sachs, из-за которого пострадала экономика ЕС, вызвал законное возмущение в Старом Свете.Жан-Клод Юнкер, преемник Баррозу в Еврокомиссии, второпях предложил увеличить срок, в течение которого бывшим еврокомиссарам должно быть запрещено занимать посты в частных компаниях: поднять этот срок до двух лет для европейских комиссаров и до трёх лет для председателей Еврокомиссии. Потом возмущение улеглось. Забылось и предложение Юнкера.Теперь СМИ изредка бранят европейские правила. Например, что у европарламентариев вообще нет никаких ограничений. Они сразу по истечению депутатских полномочий могут дружными рядами идти (и, кстати, идут!) хоть в частные, хоть в лоббистские структуры. А в ряде западных стран (в Канаде, в частности) для бывших депутатов введён пятилетний запрет на работу в частном бизнесе. За этим строго следят специальные комиссии.В Европе до таких ограничений дело не дошло. Зато за последние годы число лоббистов выросло в полтора раза – с 10 до 15 тысяч. Новое обращение СМИ к этой теме показывает, что проблема уже вышла за границы властных кабинетов и начала интересовать общество. Люди стали понимать: лоббистские группы работают против них.Рано или поздно, но это может стать поводом для острого социального конфликта…