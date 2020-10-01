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Шота Буадзе. Воспоминания ветерана-зенитчика о Великой Отечественной

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Шота Буадзе. Воспоминания ветерана-зенитчика о Великой Отечественной

Великая Отечественная война – войны единого советского народа против гитлеровцев и их приспешников. Это сегодня в некоторых странах Восточной Европы и постсоветского пространства вдруг стало принято поднимать вопрос о том, кто «в процентном отношении» внёс больший вклад в Победу. Тогда не делили, потому что страна была едина, советский народ – един, перед лицом общего врага.


В одном окопе противостояли нацистам русские и евреи, таджики и татары, аварцы и грузины, осетины и украинцы, белорусы и армяне и представители других этносов, населявших огромную страну.

Сохранились воспоминания участников боёв. Сегодня – представлен материал по воспоминаниям Шоты Давидовича Буадзе в цикле фильмов «Я помню». Эти фильмы опубликованы на канале Дмитрия Пучкова.

Шота Буадзе – ветеран-зенитчик. Он прошёл дорогами войны с 1943 по 1945 годы. Это самый обычный советский воин, который не совершил каких-либо невероятных подвигов, но который делал своё дело и вместе с другими приближал день Великой Победы.

В ролике представлены воспоминания ветерана-зенитчика:

5 комментариев
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  1. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:58 Новый
    +2
    Это сегодня в некоторых странах Восточной Европы и постсоветского пространства вдруг стало принято поднимать вопрос о том, кто «в процентном отношении» внёс больший вклад в Победу. Тогда не делили

    А как же это?
    Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа <...> Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. <...>

    Сии "крамольные" высказывания приписывают товарищу Сталину, ни много, ни мало
    1. demo
      demo Сегодня, 19:55 Новый
      +1
      А вы как сами-то думаете?
      Почему такой осторожный и взвешенный в своих оценках вождь мог допустить такой "ляп" с ваших слов?

      Если бы в народе (многонациональном, подчеркиваю) существовало бы сомнение в том, что русский народ не достоин считаться тем, кем определил его Сталин, то последний бы никогда бы не сделал такого заявления.

      А фактически ситуация была следующая.
      Наступление германских войск привело к тому, что две основных республики - Украинская и Белорусская ССР оказались оккупированы.
      Т.е. они могли сделать определенный вклад в общую победу, но только в том случае, если бы была развернута масштабная партизанская война или работала бы подпольная промышленность.
      Но в Украине хоть и были партизаны, но не столь многочисленные как в Белоруссии.
      Прибалтийские республики так же своим участием особо не отличились.
      Закавказские республики давали фронту и солдат, и обеспечивали продовольствие, горючим, и предоставляли свои лечебные учреждения для восстановления здоровья воинам.
      Но в количественном плане они не вносили решающего количества.
      Среднеазиатские республики более многочисленные по отношению к последним, давали несоизмеримо больше.
      Но и они не могут претендовать на роль творцов победы.
      Именно русские вынесли тяготы и развертывания тысяч эвакуированных с запада заводов, и размещения миллионов прибывших, и мгновенного начала выпуска и отгрузки фронту всего необходимого.
      Сибирь, Урал формировали сотни дивизий, которые показали силу русского духа и под Москвой, и в Сталинграде, и на Курской дуге.
      Но я не умоляю (даже мыслей таких нет) роль всех тех известных и безвестных мужчин и парней, юных и умудренных опытом, женатых и холостых, русских и всех остальных представителей нашего государства.
      Нет тех кто больше имел храбрости, смелости, стойкости.
      Но реалии именно таковы,что русские даже в процентном отношении оказались доминирующей силой.
      И Сталин, реалист - это отметил.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:07 Новый
    +1
    Все вместе ковали победу на сильны, злым врагом!
    Слава всем то защищал нашу родину на фронтах и в тылу!
  3. purple
    purple Сегодня, 19:26 Новый
    0
    Ну и к чему это? Посыл что были хорошие грузины? Может и были... Да все кончились... какой смысл жить прошлым? А настоящее оно такое... Шота или Ашот и т.п. расстреливал российских миротворцев.
    Грузия Враг, как и грузины
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:52 Новый
      -1
      антивирус 2 Сегодня, 08:54
      ТА война...внукам будет казаться,что это было так давно, как для нас
      как "времен Очакова и покорения Крыма"
      9 мая 82 г после эстафеты, в честь Дня Победы, у площади Победы( где старт и финиш) иду в школу.
      Мне навстречу, не старик, в хорошем льняном костюме, 3 ряда планок,седой, с черными с проседью усами: "У Сталина были любимцы грузины, их много отправляли в танковые войска, поэтому многие сгорели"
      не дословно. Всегда главное в жизни не запоминаешь и не понимаешь. Почему с незнакомым парнем заговорил?Сам ветеран видел такое и не смог молчать?
      Вспомнилось сейчас -фото с вывалившимися из люка, обугленными

      это был осетин --после армии разбираться стал