Шота Буадзе. Воспоминания ветерана-зенитчика о Великой Отечественной

Великая Отечественная война – войны единого советского народа против гитлеровцев и их приспешников. Это сегодня в некоторых странах Восточной Европы и постсоветского пространства вдруг стало принято поднимать вопрос о том, кто «в процентном отношении» внёс больший вклад в Победу. Тогда не делили, потому что страна была едина, советский народ – един, перед лицом общего врага.В одном окопе противостояли нацистам русские и евреи, таджики и татары, аварцы и грузины, осетины и украинцы, белорусы и армяне и представители других этносов, населявших огромную страну.Сохранились воспоминания участников боёв. Сегодня – представлен материал по воспоминаниям Шоты Давидовича Буадзе в цикле фильмов «Я помню». Эти фильмы опубликованы на канале Дмитрия Пучкова.Шота Буадзе – ветеран-зенитчик. Он прошёл дорогами войны с 1943 по 1945 годы. Это самый обычный советский воин, который не совершил каких-либо невероятных подвигов, но который делал своё дело и вместе с другими приближал день Великой Победы.В ролике представлены воспоминания ветерана-зенитчика: