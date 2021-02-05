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В России создают летающую лабораторию с электрической силовой установкой

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ЗАО «СуперОкс» разработало первый в мире двигатель, имеющий КПД 99,7 процента, принцип действия которого основан на сверхпроводимости. Теперь в России создают летающую лабораторию с электрической силовой установкой, где будет задействован такой двигатель.


Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Генеральный директор Института имени Жуковского Андрей Дутов заявил сегодня журналистам, что, по его мнению, серийное производство самолетов с полностью электрическими силовыми установками будет развернуто к 2030 году.

Сейчас Сибирский научно-исследовательский институт, входящий в структуру НИЦ Жуковского, создал первую летающую лабораторию на электрическом приводе, которая в этом году совершит свой первый полет. Она построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт, установлен вспомогательный электродвигатель мощностью 500 кВт. Штатный мотор в хвостовой части заменен турбовальным газотурбинным двигателем с электрогенератором.

Сегодня в Новосибирске лаборатория успешно прошла наземные испытания. Самолет выкатили из ангара, проверив совместимость и устойчивость работы его систем.

Через два года подобную летающую лабораторию планируют создать на базе Ил-114. Туда установят электромотор мощностью 1 МВт.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина»
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43 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:19
    +5
    построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт,
    ЭЭЭЭ....???? Можно что-то в статье подправить??? Или крестик снять или трусы надеть???
    1. Zapasnoy
      Zapasnoy Сегодня, 11:23
      +4
      Да, что-то сыроват текст новости. Или журналист недопонял и переиначил.
      Хотя есть такие ЯК-40 лаборатории для двигателей с носовым винтом (двигателем)
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 11:27
        +7
        Мог хотя бы удосужиться картинку глянуть, которую сам выложил, что на этом самолёте нет носового воздушного винта априори.
        1. kit88
          kit88 Сегодня, 11:41
          +7
          Другая картинка
          1. Anarchist
            Anarchist Сегодня, 11:46
            +4
            Дык это совершенно другой самолёт, концептуально отличающийся от того, что предложен на фото автором.
          2. УВБ
            УВБ Сегодня, 12:51
            +1
            То же но уже с капотом
            1. Гуру
              Гуру Сегодня, 13:29
              0
              То же но уже с капотом

              Скрестили Ан-2 с ЯК-40 , получилась ЯкКукуруза. laughing
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:28
        +4
        Полностью электрическая летающая лаборатория будет создана через два года - НИЦ им. Жуковского
        05.02.2021 8:08:11
        Новосибирск. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Серийный самолет с полностью электрической силовой установкой может появиться к 2030 году, считает гендиректор НИЦ "Институт им. Н.Е.Жукловского" Андрей Дутов.
        "Такая авиация должна появиться по всем мировым планам где-то в районе 2030 года", - сказал он журналистам в Новосибирске в пятницу.
        Он отметил, что разработанный ЗАО "СуперОкс" электродвигатель с использованием эффекта сверхпроводимости является первым в мире.
        По его словам, в настоящее время в СибНИА создана летающая лаборатория с гибридной силовой установкой на базе Як-40, на нем установлен электродвигатель мощностью 500 кВт в качестве вспомогательного, полететь самолет должен в 2021 году. Электродвигатель установлен в носовую часть самолета с воздушным винтом, В хвостовой части фюзеляжа штатный двигатель заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором.
        Следующая летающая лаборатория на базе Ил-114 появится через два года, для нее должен быть создан двигатель мощностью 1 МВт, сказал он.
        "Следующая лаборатория будет создана через два года, он будет летать на электрических двигателях, без вспомогательных электрических двигателей", - сказал Дутов.
        Он также отметил, что аналогичные двигатели можно использовать в судостроении, железнодорожном транспорте.
        По словам председателя совета директоров ЗАО "СуперОкс" Андрея Вавилова, КПД электродвигателя - 99,7%.
        Для летающей лаборатории Ил-114 схема будет адаптирована, сказал он.
        Глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев отметил, что сертификацию авиационного электродвигателя предполагается завершить к концу 2020-х годов.
        "По нашим планам, планам Минпрома и НИЦ Жуковского сертификация, как я понимаю, должна завершиться, все должно быть сделано к 2030 году, чтобы появились в жизни электрические самолеты", - сказал Григорьев.
        В пятницу в Новосибирске начался этап наземных отработок летающей лаборатории на базе самолета Як-40, произведена выкатка самолета, проверена совместимость и устойчивость работы.
        "Все работает штатно", - сказал журналистам проводивший испытания гендиректор Сибирского НИИ авиации Владимир Барсук.
        Вот полный текст статьи. Журналист всё попутал
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: НДР-791
          Следующая летающая лаборатория на базе Ил-114 появится через два года, для нее должен быть создан двигатель мощностью 1 МВт, сказал он.
          "Следующая лаборатория будет создана через два года, он будет летать на электрических двигателях, без вспомогательных электрических двигателей", - сказал Дутов.
          Он также отметил, что аналогичные двигатели можно использовать в судостроении, железнодорожном транспорте.

          А каковы габариты электродвигателя мощностью 1 МВт ?! Для судов и электровозов да, но куда в самолёт такой ?!
    2. Тралл
      Тралл Сегодня, 11:25
      +3
      «СуперОкс» не зря полученный грант потратил. Теперь еще и для космоса. Позавчера они поделились подробностями разработки и испытании мощного электроракетного двигателя (ЭРД) со сверхпроводниковым магнитом:

      https://www.superox.ru/news/fevral-2021/3569

      Хотя, можно было пойти по стопам И. Маска, и подготовить к запуску в космос электрический вариант "LADA" smile
    3. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:27
      -1
      Опечатка. Подразумевался Як-4
      1. Гуру
        Гуру Сегодня, 13:33
        0
        Опечатка. Подразумевался Як-4
        Какой нафиг ЯК-4 belay У ЯК-4 Начало эксплуатации осень 1940 года-Конец эксплуатации 1942 год.
    4. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 11:30
      +1
      Летающая лаборатория на базе самолета Як-40 разработана ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Для испытаний электродвигатель с воздушным винтом был установлен в носовую часть самолета. В хвостовой части фюзеляжа вместо штатного двигателя АИ-25 установлен турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В центральной части фюзеляжа были установлены литий-ионные аккумуляторные батареи, которые также входят в состав ГСУ.

      Решение использовать самолет Як-40 было принято в 2018 году. В том же году была создана и испытана аэродинамическая модель летающей лаборатории в аэродинамической трубе. Для оснащения электродвигателем Як-40 был ремоторизирован (два из трех маршевых двигателей были заменены на современные с большей тягой), доработана конструкция планера, произведены детали и сборочные единицы, с помощью которых демонстратор устанавливается на борт летающей лаборатории.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:31
        +1
        Вот и я о том же wassat
    5. Zapasnoy
      Zapasnoy Сегодня, 11:32
      +4
      Википедия выдает картинку летающей лаборатории с носовым двигателем. Действительно есть такие ЯК-40
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:33
        +3
        Так и надо в статье писать ЯК-40ЛЛ. А то тень на плетень...
    6. earlian
      earlian Сегодня, 11:36
      0
      [media=https://aviation21.ru/yak-40ll-s-innovacionnym-elektrodvigatelem-gotovitsya-k-pervomu-polyotu/]
    7. svp67
      svp67 Сегодня, 11:55
      +4
      Цитата: НДР-791
      построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт,
      ЭЭЭЭ....???? Можно что-то в статье подправить??? Или крестик снять или трусы надеть???

      1. Ilya098
        Ilya098 Сегодня, 11:59
        +3
        Вот еще фотографии есть.


    8. Stas 2REP
      Stas 2REP Сегодня, 12:02
      +1
      вот о таком речь идёт в тексте
    9. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: НДР-791
      построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт,
      ЭЭЭЭ....???? Можно что-то в статье подправить??? Или крестик снять или трусы надеть???

      Не вижу ничего необычного. Установили в носовой части мотор с воздушным винтом, поэтому он там и находится request
    10. Умник
      Умник Сегодня, 12:18
      0
      Вся статья какая то фантастическая
  2. yfast
    yfast Сегодня, 11:27
    -5
    К 2030 или падишах сдохнет, или ишак умрет.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: yfast
      К 2030 или падишах сдохнет, или ишак умрет.

      Понимаю, Вам эта новость как ножом по сердцу. Но Вы не расстраивайтесь. Даст бог, какая-нибудь авария где-нибудь случится, или вправо что-нибудь перенесут.
      Ещё будет на Вашей улице праздник!
      1. yfast
        yfast Сегодня, 12:57
        -1
        Я рад новости, но не рад срокам. У нас года три уже звучит много чего углубим, расширим, раздвинем. Как при позднем Брежневе. Чем это закончилось? При чем тут авария?
    2. Rubi0
      Rubi0 Сегодня, 12:59
      0
      Скорее какой нибудь западный бизнесмен профинансирует стартап вышедшего из проекта главного конструктора и получит технологии, ибо своих бизнесменов с большими деньгами мы все любим раскулачивать)))
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 11:31
    -2
    ЗАО «СуперОкс» разработало первый в мире двигатель, имеющий КПД 99,7 процента, принцип действия которого основан на сверхпроводимости.

    Как такое может быть, ведь образование и наука в России успешно уничтожены?
    Советское, должно быть, или украли где, или врут.
    А, я понял! Чужое выдают за своё!
    Мы же не "урякалки" какие, чтоб поверить, будто это в современной России разработано, да? (сркзм)
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:39
      -2
      Давынепонимаете!!! Самолёт-то ещё советский!!! И делали тогда же!!! wassat wassat wassat (если чо, то куча сарказма)
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 12:27
      -1
      Цитата: Сидор Аменподестович

      Мы же не "урякалки" какие, чтоб поверить, будто это в современной России разработано, да? (сркзм)

      Дело не в этом. Газотурбинный двигатель сам по себе может вращать пропеллер. Но в эту цепочку, зачем-то всобачили генератор и эл. двигатель. Зачем?
      Для примера - Вы достаете зажигалку и спички. От спички зажигаете зажигалку и от зажигалки прикуриваете. wassat
      Тут либо автор новости, журналист, что-то напутал либо ... request
  4. iouris
    iouris Сегодня, 11:32
    -2
    Как это повлияет на обороноспособность?
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 11:35
      +2
      Цитата: iouris
      Как это повлияет на обороноспособность?

      Поменяется конфигурация всех летательных аппаратов, в т.ч. и военных. Изменятся их ТТХ, появятся новые варианты их использования.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:23
      -1
      Цитата: iouris
      Как это повлияет на обороноспособность?

      Спроси еще, как это повлияет на урожайность картофеля и надои молока. fool
  5. Комментарий был удален.
  6. Tektor
    Tektor Сегодня, 11:39
    0
    Вот так вот тихо, незаметно идёт технический прогресс. Это реальное достижение. Не удивлюсь, если его можно будет обнаружить под капотом супер электрокара.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:57
    +2
    первую летающую лабораторию на электрическом приводе, которая в этом году совершит свой первый полет. Она построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт,


    Автор поленился найти картинку к новости и по этому тут такие комментарии.Люди обсуждают не сам двигатель ,а возможность установки на нос ЯК-40.Хотя «СуперОкс»контора очень серьезная ,молодцы ребята
  8. ElTuristo
    ElTuristo Сегодня, 11:59
    -1
    Место этих шарлатанов от авиации на лесоповале.Электрический КПД Газотурбинного двигателя используемого для привода генератора в лучшем случае 20% (с учетом потерь на компрессию,механических потерь на валу генератора),по сравнению с прямым приводом на воздушный винт.К этому надо добавить возросший вес за счет электрических машин(генератора и электродвигателя,проводов,системы управления).В СССР за такие художества инициаторы точно б ни куда кроме как сторожом не устроились...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:28
      +1
      Цитата: ElTuristo
      Место этих шарлатанов от авиации на лесоповале.Электрический КПД Газотурбинного двигателя используемого для привода генератора в лучшем случае 20% (с учетом потерь на компрессию,механических потерь на валу генератора),по сравнению с прямым приводом на воздушный винт.К этому надо добавить возросший вес за счет электрических машин(генератора и электродвигателя,проводов,системы управления).В СССР за такие художества инициаторы точно б ни куда кроме как сторожом не устроились...

      А может быть он в будущем будет электроэнергию получать не от ГТД, а с земли, по воздуху. Ну, типа беспроводной зарядки для мобилы. Технологии развиваются.
      1. ElTuristo
        ElTuristo Сегодня, 12:46
        0
        Тебя да же и сторожом страшно брать...что нибудь известно про закон сохранения энергии?Воздух хреновый проводник вообще то.Большая часть энергии будет просто рассеиваться в атмосфере.Поэтому то провода медные,высокая плотность а следовательно проводимость:).Кто вас вообще учит.Это просто страшно,такое лютое невежество.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:22
          +1
          По вопросам электротехники я могу тебе, невежливый грубиян, дать 100 очков вперед. Я пол жизни был с этим связан. А ты, кроме медных проводов ничего о передаче эл.энергии не знаешь. В мире уже давно (со времен Н.Теслы) работают над проблемой беспроводной передачи и есть значительные успехи в этой области. Впрочем, тебе объяснять что либо бесполезно. Ты только можешь лаять "аки пёс"
          https://hightech.plus/2020/08/04/sozdana-tehnologiya-besprovodnoi-peredachi-energii-na-bolshie-rasstoyaniya
  9. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:09
    0
    СибНИИА вообще не ленивые.
    У них, кстати, есть вариант модернизации Як40 как такового. При минимальной переделке аэродинамики планера предлагают делать его из пластмассы (композита, конечно).
    Так же, как они переделали Ан2.
    Правда оба самолета с импортными движками, своих то нетути.
    Поэтому и реальных перспектив нет.
    Вон , тот же Ан вроде даже пытались внедрить в серию, по телеку громко рассказывали, как оно будет красиво, завод даже назначили, а потом тихо отбой и новая ОКР с более реалистичной конструкцией. Ибо одно дело штучная игрушка (демонстратор технологий, конечно же), и совсем другое российский завод.
  10. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:15
    +1
    Цитата: НДР-791
    построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт,
    ЭЭЭЭ....???? Можно что-то в статье подправить??? Или крестик снять или трусы надеть???

    Только что в новостях показали его - винт действительно присутствует, и именно в носовой части. hi
  11. красноярск
    красноярск Сегодня, 12:18
    0
    Я так понял, что = Штатный мотор в хвостовой части заменен турбовальным газотурбинным двигателем с электрогенератором.= который будет вырабатывать эл. ток, от которого будет работать эл. двигатель установленный = в носовой части =
    Одним словом - я ничего не понял. А что, турбовальный газотурбинный двигатель не может напрямую вращать воздушный винт?
    1. Гуру
      Гуру Сегодня, 13:42
      0
      А что, турбовальный газотурбинный двигатель не может напрямую вращать воздушный винт?
      Конечно может,но в данном случае его используют как генератор. А далее думаю будут в салон пихать батарейки, или мастырить какой нить мини-реактор.
  12. venik
    venik Сегодня, 12:36
    0
    "....Генеральный директор Института имени Жуковского Андрей Дутов заявил сегодня журналистам, что, по его мнению, серийное производство самолетов с полностью электрическими силовыми установками будет развернуто к 2030 году....."
    =======
    Не совсем понял: а ГДЕ электродвигатели энергию брать от аккумуляторов (? belay ) или все же от турбогенератора, как в летающей лаборатории? Если - последнее, то спрашивается КАК такую установку можно назвать "полностью электрической"?
    Ну а в целом - это серьезный шаг вперед! КПД 99,7% - это серьезно!