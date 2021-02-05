ЗАО «СуперОкс» разработало первый в мире двигатель, имеющий КПД 99,7 процента, принцип действия которого основан на сверхпроводимости. Теперь в России создают летающую лабораторию с электрической силовой установкой, где будет задействован такой двигатель.
Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Генеральный директор Института имени Жуковского Андрей Дутов заявил сегодня журналистам, что, по его мнению, серийное производство самолетов с полностью электрическими силовыми установками будет развернуто к 2030 году.
Сейчас Сибирский научно-исследовательский институт, входящий в структуру НИЦ Жуковского, создал первую летающую лабораторию на электрическом приводе, которая в этом году совершит свой первый полет. Она построена на базе самолета Як-40, в носовой части которого, где находится воздушный винт, установлен вспомогательный электродвигатель мощностью 500 кВт. Штатный мотор в хвостовой части заменен турбовальным газотурбинным двигателем с электрогенератором.
Сегодня в Новосибирске лаборатория успешно прошла наземные испытания. Самолет выкатили из ангара, проверив совместимость и устойчивость работы его систем.
Через два года подобную летающую лабораторию планируют создать на базе Ил-114. Туда установят электромотор мощностью 1 МВт.