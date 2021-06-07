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У самолёта вице-президента США возникли технические проблемы, рейс экстренно отменили

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У самолёта вице-президента США возникли технические проблемы, рейс экстренно отменили

Вице-президент Камала Харрис должна была вылететь на Boeing 757 (VC-32) в Гватемалу. Однако самолёту пришлось экстренно вернуться на авиабазу Эндрюс после того, как у него возникли технические проблемы и рейс был экстренно отменён.


Никто не пострадал, все летевшие в Гватемалу разместились на другом самолёте. Вице-президент Харрис и остальные пассажиры смогли продолжить официальный визит в Центральную Америку, так как был организован другой рейс.
ВВС и федеральное правительство по-прежнему умалчивают о сути проблемы, возникшей у самолёта. Как поясняет издание Simple Flying, с машиной "могло случиться всё что угодно, учитывая её преклонный возраст":

Boeing 757, на котором обычно летает вице-президент, стареет. Все четыре VC-32 были поставлены в 1998 году, и сейчас им уже более 20 лет. Однако Министерство обороны активно не изучает вопрос замены самолёта.

Самолёты администрации относятся именно к Минобороны США.

При этом парком данных машин может воспользоваться и президент США, обычно летающий на Boeing 747, который не может добраться до небольших аэродромов. Приходится пересаживаться на вертолёт.

Проблема в том, что четкой замены Boeing 757 не существует. Некоторые высокопоставленные лица летают на Boeing 737 из парка ВВС США, но он не обладает теми дальнемагистральными возможностями.

- поясняют в Simple Flying.
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21 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:37
    0
    Нужно было ее в бомбоотсек ф35 поместить, и тащить хоть в Антарктиду, а выгружать методом сброса из пикирования .... laughing
    1. Комментарий был удален.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 16:50
      +1
      Может просто на историческую родину отправить на борьбу с ковидом,и разобраться наконец кто в Индии торгует ураном Маде ин США.Индийские полицейские уже третью сделку накрывают.
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 17:35
      +1
      кузьмич так корову не смог выбросить, а тут камила
    4. Маз
      Маз Вчера, 18:58
      +1
      Шо, сноаа неувядаемые и неуловимые Баширов и Петров?
      1. Альф
        Альф Вчера, 19:40
        0
        Цитата: Маз
        Шо, сноаа неувядаемые и неуловимые Баширов и Петров?

        Ну а кто же еще ?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 16:39
    0
    Несколько не приятных минут у Камилы.На взлете одна из стоек шасси издавала не естественный шум.После взлета было решено вернуться обратно.Это не сладкая парочка.Они в эстонии отметились.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 16:52
      +5
      То с китайцами- БлинКин- комом. То в ином месте- Камила Харей- в грязь.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 16:52
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Это не сладкая парочка.Они в эстонии отметились.

      Вы это про Петрова и Боширова? Так это они британских военных в Эстонии напоили в зюзю? lol Ну, то, что они там отметились, никак не исключает, что они же могли подпилить стойку шасси боинга, ну или пописать на неё новичком.. Ребята ведь умелые, столько уже хайлилайкли накуролесить смогли. lol
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 16:54
        +1
        Угу,и говорили сальцом закусывайте.Те отказались.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 17:26
        +1
        И я тоже верю в наших парней-многостаночников!
  3. Комментарий был удален.
  4. Cowbra
    Cowbra Вчера, 16:46
    +3
    Нормально. Меркель в Афганистан разок пришлось вообще "на собаках" добираться - гражданским бортом - ни один транспортник Люфваффе не был способен летать.
    Цивилизация, ага.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:00
      +2
      Не знаю как афганистан ,но туда фон Ляйен не могла улететь,в бытность минобороны ФРГ, а Меркель рейсовым самолетом в Буэнос Айрес летела на саммит 20 ки. hi
    2. Альф
      Альф Вчера, 19:39
      +1
      Цитата: Cowbra
      Цивилизация, ага.

      Зато арабов и прочих черных людьми считают..
      1. Cowbra
        Cowbra Вчера, 19:42
        -1
        В чем выражается? В лагере смерти в Сирии для арабов рядом с базой США или в регулярных отстрелах негров в США?
        1. Альф
          Альф Вчера, 19:48
          +2
          Цитата: Cowbra
          В чем выражается? В лагере смерти в Сирии для арабов рядом с базой США или в регулярных отстрелах негров в США?

          Я вообще-то о Германии..А в США негров за людей считают, но, когда отстреливают или придушивают коленом, об этом счете забывают. Да и на Юге, особенно в маленьких городах, если увидят негра рядом с белой, идти негру на своих ногах только до ближайшей темной подворотни.
  5. zwlad
    zwlad Вчера, 16:52
    +1
    Пора, пора переходить на сверхзвук!
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 16:55
    +6
    Что значит старый? Самолёт рассчитанный на регулярные пассажирские грузоперевозки, а это частный самолёт который не каждый день летает. Ресурс ещё большой.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 21:04
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      а это частный самолёт который не каждый день летает. Ресурс ещё большой

      Вы не поняли! Это ж генеральная репетиция! Потом у Байдена самолет развернется из-за "технической неисправности" и накроется встреча с ВВП! И все по приличному такому поводу!
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:49
    +1
    У самолёта вице-президента США возникли технические проблемы

    боюсь предположить
    петров и баширов?!
  8. Доктор Бармалей
    Доктор Бармалей Вчера, 18:09
    -1
    Проблема в том, что четкой замены Boeing 757 не существует.

    Существует. Простой и надежный.
  9. Альф
    Альф Вчера, 19:38
    -1
    Опять Баширов и Петров постарались ?