У самолёта вице-президента США возникли технические проблемы, рейс экстренно отменили

Boeing 757, на котором обычно летает вице-президент, стареет. Все четыре VC-32 были поставлены в 1998 году, и сейчас им уже более 20 лет. Однако Министерство обороны активно не изучает вопрос замены самолёта.

Проблема в том, что четкой замены Boeing 757 не существует. Некоторые высокопоставленные лица летают на Boeing 737 из парка ВВС США, но он не обладает теми дальнемагистральными возможностями.

Вице-президент Камала Харрис должна была вылететь на Boeing 757 (VC-32) в Гватемалу. Однако самолёту пришлось экстренно вернуться на авиабазу Эндрюс после того, как у него возникли технические проблемы и рейс был экстренно отменён.Никто не пострадал, все летевшие в Гватемалу разместились на другом самолёте. Вице-президент Харрис и остальные пассажиры смогли продолжить официальный визит в Центральную Америку, так как был организован другой рейс.ВВС и федеральное правительство по-прежнему умалчивают о сути проблемы, возникшей у самолёта. Как поясняет издание Simple Flying, с машиной "могло случиться всё что угодно, учитывая её преклонный возраст":Самолёты администрации относятся именно к Минобороны США.При этом парком данных машин может воспользоваться и президент США, обычно летающий на Boeing 747, который не может добраться до небольших аэродромов. Приходится пересаживаться на вертолёт.- поясняют в Simple Flying.