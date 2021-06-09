Военное обозрение
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Серьёзнее блокировки Суэцкого канала: у китайского побережья скопились десятки контейнеровозов

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Яньтянь – один из крупнейших и важнейших морских портов Китая. Он находится в провинции Гуандун в юго-восточном Китае на побережье Южно-Китайского моря и входит в число самых перспективных и динамично развивающихся китайских портов. В неделю сюда заходит не менее 80 судов, порт имеет 5 причалов вместимостью 50 тыс. тонн и 4 причала вместимостью более 100 тыс. тонн. Однако сейчас его деятельность фактически оказалась заблокированной. Причина тому – вспышка коронавируса в провинции Гуандун, заставившая власти принять срочные меры, в том числе и по запрету разгрузки судов в порту.


Как установили китайские власти, вспышка заболевания была связана как раз с разгрузкой иностранных контейнеровозов, то есть источники инфекции находились на судах, прибывающих в порт Яньтянь. Следовательно, первым делом решили снизить вероятность дальнейшего распространения коронавируса именно из порта и закрыли причалы.

В настоящее время количество контейнеровозов, скопившихся у порта Яньтянь, уже превысило количество судов, задержанных в марте 2021 года после того, как Ever Given заблокировал сообщение по Суэцкому каналу в Египте. Но если в Суэцком канале произошла авария, то здесь порт был закрыт для приема судов по решению властей.

Руководство КНР приняло решение закрыть 3 причала, а остальные работают только на 30% своей мощности. И такая ситуация, как выясняется, длится уже довольно долго, с 21 мая 2021 года. Убытки за это время исчисляются миллиардами долларов.

Ларс Йенсен, генеральный директор датской консалтинговой компании Vespucci Maritime, приводит интересные цифры. Так, во время блокады Суэцкого канала вследствие аварии Ever Given, заблокированным оказался дневной поток в 55 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Однако блокада Суэцкого канала в марте 2021 года продлилась всего 6 дней. В порте Яньтянь, на долю которого приходится четверть всего торгового оборота Китая с США, в настоящее время уже заблокировано 357 000 TEU. Речь, как отмечается, идёт о военных грузах, которые приходится либо задерживать, либо перенаправлять в другие грузовые гавани.

Получается, что ситуация в Яньтяне даже серьёзнее блокировки Суэцкого канала.

Грузоотправителям не следует недооценивать масштабы приближающихся экономических последствий,

- пишет Йенсен в своем аккаунте в социальной сети LinkedIn.

Часть контейнеровозов всё же была перенаправлена в Гонконг и ряд других портов КНР, но все равно полностью переориентировать грузовой поток не вышло. Около 40 кораблей в настоящее время ждут на якоре открытия порта Яньтянь.

С каждым днем увеличивается количество непринятого груза. Как только порт снова откроется для нормальной работы, мы увидим всплеск приёма грузов,

- пишет Йенсен.

Понятно, что даже открытие всех причалов порта в настоящее время уже не сможет исправить ситуацию: Яньтянь просто не будет успевать оперативно принимать грузы, соответственно скопление контейнеровозов на подходе к китайскому порту будет сохраняться еще довольно длительное время, по оценкам экспертов – до 14 дней как минимум. Суммарные потери при этом могут составить до 4 млрд долларов.
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26 комментариев
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  1. Прочее
    Прочее Сегодня, 10:06
    -1
    Казалось бы - причём тут контейнеровозы и topwar.ru? А связь есть и прямая!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:13
      0
      Цитата: Прочее
      Казалось бы - причём тут контейнеровозы и topwar.ru? А связь есть и прямая!

      Конечно, "корона" то не на Марсе гадит. Кстати, контейнеры как разносчик заразы мало кто рассматривал.
      1. Например
        Например Сегодня, 10:17
        +3
        источники инфекции находились на судах, прибывающих в порт Яньтянь



        Откель эти суда так быстро добрались в Китай?

        Цитата: Владимир_2У
        Кстати, контейнеры как разносчик заразы мало кто рассматривал.


        Сдохнет вирус пока доедет на контейнере.
        1. den3080
          den3080 Сегодня, 10:32
          +2
          Цитата: Например
          источники инфекции находились на судах, прибывающих в порт Яньтянь



          Откель эти суда так быстро добрались в Китай?

          Цитата: Владимир_2У
          Кстати, контейнеры как разносчик заразы мало кто рассматривал.


          Сдохнет вирус пока доедет на контейнере.

          У вас в картинке не хватает медицинских масок . Там вирус живёт не более 10 секунд smile поэтому всем рекомендовано их закупать пачками и носить smile
          (не рушьте бизнес масочников)
        2. Простой
          Простой Сегодня, 10:35
          +2
          Если вирус был поселен на биологическом материале -то не сдохнет.
        3. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 10:38
          0
          Цитата: Например
          Сдохнет вирус пока доедет на контейнере.

          На контейнере верхом и Чак Норрис не более трёх дней скакать может, а вот В контейнере условия разные могут быть.

          "При комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия) SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном виде до 3 суток, в жидкой среде - до 7 суток. Вирус остается стабильным в широком диапазоне значений рН (до 6 дней при значении рН от 5 до 9 и до 2 дней при рН4 и рН11).При температуре +4 градуса Цельсия стабильность вируса сохраняется более 14 дней", - следует из документа.
        4. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:51
          +1
          Цитата: Например
          Сдохнет вирус пока доедет на контейнере.

          Т.е. живых носителей Вы не рассматриваете?! bully
      2. Прочее
        Прочее Сегодня, 10:39
        +3
        Как то так ...

    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:35
      -2
      Цитата: Прочее
      Казалось бы - причём тут контейнеровозы и topwar.ru? А связь есть и прямая!

      Так устроен Мир , что международная торговля является частью Геополитики.

      Проблемы в Суэце ? В Панаме не ладится ? - Добро Пожаловать на СевМорПуть yes
      Мы приглашаем , по-русски , радушно и ненавязчиво.
    3. Комментарий был удален.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 10:12
    -2
    А обрабатывать контейнеры при разгрузке они не догадались? Или в Китае нет войск РХБЗ?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:16
      +2
      Даже без открытия контейнеров, как Вы это себе представляете?
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:19
        -1
        Поставить жидкостную установку для дезинфекции создающуу водную взвесь, через которую проводить контейнеры так сложно? Или китайским инженерам не хватает полета мысли?
        Да это увеличит срок разгрузки на 30-40%, но не вызовет коллапса.
        1. Прочее
          Прочее Сегодня, 10:27
          +1
          В Воронеже так пробовали делать, но, в итоге, пришлось его разбомбить.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:34
            0
            Разбомбили Воронеж в Сумской области на Украине?Садисты! fool
        2. shkiper83
          shkiper83 Сегодня, 10:33
          -1
          А воду дезинфицирующую куда сливать? В море? И какие объёмы?
          1. Canecat
            Canecat Сегодня, 10:36
            0
            Понятие замкнутый контур слышали?
            1. shkiper83
              shkiper83 Сегодня, 10:55
              0
              Отдалённо,но понятие представляю. А теперь прикиньте как этот контур организовать на причале. Причем скорее всего какая обработка идет,раз причал работает на 30 процентов. Скорее всего из за обработки
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: sabakina
        Даже без открытия контейнеров, как Вы это себе представляете?

        Снимать контейнер с судна, макать в бассейн со спиртом и потом выгружать на причал. lol
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:37
          0
          Цитата: Piramidon
          Снимать контейнер с судна, макать в бассейн со спиртом и потом выгружать на причал.

          И через час после мокания контейнера в спирт, весь порт будет в хлам пьяный, и остановится на неделю из за запоя докеров.
          1. abrakadabre
            abrakadabre Сегодня, 10:59
            0
            остановится на неделю из за запоя докеров.
            Им даже не придется пить. Они им надышатся. В той жаре открытый водоем из спирта будет парить не по детски. Пьяными будут даже тараканы в округе. Не говоря уже о сотрудниках порта.
        2. Петр Владимирович
          Петр Владимирович Сегодня, 10:39
          0
          "заблокировано 357 000 TEU. Речь, как отмечается, идёт о военных грузах"
          Это как понять?
          1. Brylevsky
            Brylevsky Сегодня, 11:23
            0
            Это как понять?

            Это некомпетенотность автора статьи в проблемах морской логистики. Скорее всего, на контейнерных терминалах во всём Китае скопилось около 357 тысячь порожних контейнеров в двадцтати футовом эквиваленте. Фактически, их меньше, потому что морские перевозки осуществляются не только 20-ти футовыми контейнерами, поэтому делите эту цифру примерно поровну...Проблема с "зависшими" порожними контейнерами действительно существует, именно поэтому с начала 2021 года существенно выросли фрахтовые ставки за контейнерные перевозки, - примерно в 1,5 - 2 раза по сравнению с прошлым годом. Что автор статьи подразумевал под "военными грузами" я комментировать не берусь, но сам я часто возил в контейнерах патроны. И почему-то именно из Китая в США. Подозреваю, что Китай экспортирует такой вид продукции, вероятно, для каких-нибудь частных фирм в США.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:34
    -1
    Быстро Китай ответил на наезд США и табаки. Корона из вне и баста!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    0
    Что то нам не договаривают с ковидом.Минтай по 140 руб в европейской части России это хорошо,Китайцы от него отказались,потомуч то неоднократно на упаковке с минтаем находили ковид.Так что все возможно, и может он действительно искуственный.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:42
    0
    Серьёзнее блокировки Суэцкого канала: у китайского побережья скопились десятки контейнеровозов
    . Мировая торговля это один из столпов, как грится!!!
    т.н. "развитые страны" зависят от много привозного!!! от любых ресурсов, до предметов обихода, даже от поставки ресурсов ВЫЖИВАНИЯ!!!
    В общем, будет им "весело"!
    Кому веселей, поставщику или потребителю, даж гадать не хочется.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    0
    Посмотрел маринтрафик ,порт пуст как барабан,буксиров даже не видно.Дело то серьезное получается!