Серьёзнее блокировки Суэцкого канала: у китайского побережья скопились десятки контейнеровозов

Грузоотправителям не следует недооценивать масштабы приближающихся экономических последствий,

С каждым днем увеличивается количество непринятого груза. Как только порт снова откроется для нормальной работы, мы увидим всплеск приёма грузов,

Яньтянь – один из крупнейших и важнейших морских портов Китая. Он находится в провинции Гуандун в юго-восточном Китае на побережье Южно-Китайского моря и входит в число самых перспективных и динамично развивающихся китайских портов. В неделю сюда заходит не менее 80 судов, порт имеет 5 причалов вместимостью 50 тыс. тонн и 4 причала вместимостью более 100 тыс. тонн. Однако сейчас его деятельность фактически оказалась заблокированной. Причина тому – вспышка коронавируса в провинции Гуандун, заставившая власти принять срочные меры, в том числе и по запрету разгрузки судов в порту.Как установили китайские власти, вспышка заболевания была связана как раз с разгрузкой иностранных контейнеровозов, то есть источники инфекции находились на судах, прибывающих в порт Яньтянь. Следовательно, первым делом решили снизить вероятность дальнейшего распространения коронавируса именно из порта и закрыли причалы.В настоящее время количество контейнеровозов, скопившихся у порта Яньтянь, уже превысило количество судов, задержанных в марте 2021 года после того, как Ever Given заблокировал сообщение по Суэцкому каналу в Египте. Но если в Суэцком канале произошла авария, то здесь порт был закрыт для приема судов по решению властей.Руководство КНР приняло решение закрыть 3 причала, а остальные работают только на 30% своей мощности. И такая ситуация, как выясняется, длится уже довольно долго, с 21 мая 2021 года. Убытки за это время исчисляются миллиардами долларов.Ларс Йенсен, генеральный директор датской консалтинговой компании Vespucci Maritime, приводит интересные цифры. Так, во время блокады Суэцкого канала вследствие аварии Ever Given, заблокированным оказался дневной поток в 55 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Однако блокада Суэцкого канала в марте 2021 года продлилась всего 6 дней. В порте Яньтянь, на долю которого приходится четверть всего торгового оборота Китая с США, в настоящее время уже заблокировано 357 000 TEU. Речь, как отмечается, идёт о военных грузах, которые приходится либо задерживать, либо перенаправлять в другие грузовые гавани.Получается, что ситуация в Яньтяне даже серьёзнее блокировки Суэцкого канала.- пишет Йенсен в своем аккаунте в социальной сети LinkedIn.Часть контейнеровозов всё же была перенаправлена в Гонконг и ряд других портов КНР, но все равно полностью переориентировать грузовой поток не вышло. Около 40 кораблей в настоящее время ждут на якоре открытия порта Яньтянь.- пишет Йенсен.Понятно, что даже открытие всех причалов порта в настоящее время уже не сможет исправить ситуацию: Яньтянь просто не будет успевать оперативно принимать грузы, соответственно скопление контейнеровозов на подходе к китайскому порту будет сохраняться еще довольно длительное время, по оценкам экспертов – до 14 дней как минимум. Суммарные потери при этом могут составить до 4 млрд долларов.