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США поставили армии Косово партию бронированных машин M-1117 ASV 4х4

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США продолжают вооружать самопровозглашенную республику Косово. Как сообщает косовское Министерство обороны, американцы поставили партию бронированных машин M-1117 ASV 4х4.


Согласно сообщению, бронетехника была передана еще на прошлой неделе, но сообщили об этом только сейчас. Министр обороны Косово Арменд Мехадж осмотрел поставленные бронетранспортеры и ознакомился с их возможностями на военной базе "Скендербеу".

При этом в Приштине не разглашают информацию о количестве и сроках поставки бронетехники, по-видимому, по приказу Вашингтона. Единственное, что достоверно известно - техника передана безвозмездно и это не последняя поставка. Об этом заявил косовский министр обороны самолично. А как пишут местные СМИ, в партию вошли не менее пяти ББМ M-1117 ASV.

О поставке американцами бронетранспортеров силам обеспечения безопасности самопровозглашенного Косово стало известно еще в апреле этого года, когда посольство США в Приштине сообщило о подготовке американскими инструкторами военнослужащих ВС Косово применению бронетранспортеров.

Между тем по информации албанского новостного агентства Telegrafi, армия Косово намерена закупить у США дополнительное вооружение в рамках американской программы по военным продажам за рубеж. На реализацию трех новых проектов выделено 5,3 млн. долларов.

M1117 Armored Security Vehicle - легкая бронированная машина 4x4. Принята на вооружение США в 1999 году. Вооружение - 40-мм гранатомет Mk. 19, 12,7-мм пулемет M2HB и пулемет M249 калибра 5,56 мм. Заявляется как многоцелевая машина, решающая широкий спектр задач в зависимости от обстановки.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/delfoass
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:54
    +1
    Надеюсь, сербы не разучились делать противотанковые гранатометы, а то Россия может партию "гуманитаркой "послать, албанских и косовских террористов с их техникой долбить!
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:05
      +1
      США на протяжении всей своей истории всегда сперва создавала, а потом активно вооружало своих ручных терористов, переодически их натравливая на неподконтрольные им страны!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:10
      +1
      Признать террористическое образование независимым государством могут только янкесы и Ко т. е "истинные демократы".
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:21
      +1
      Надо на каждую такую поставку, отвечать поставками вооружения в Новороссию. Пусть связки сорвут в истерике.
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 14:36
        0
        Надо на каждую такую поставку, отвечать поставками вооружения в Новороссию. Пусть связки сорвут в истерике.

        Ваши слова да Богу в уши)
    4. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Бережливый
      Надеюсь, сербы не разучились делать противотанковые гранатометы, а то Россия может партию "гуманитаркой "послать, албанских и косовских террористов с их техникой долбить!

      Поставка американской ВТ была осуществлена в Косово по времени, после поставки РФ в Сербию Т-72 и БРДМ-2...
  2. businessv
    businessv Сегодня, 13:56
    0
    США продолжают вооружать самопровозглашенную республику Косово.
    Почему бы России, со словами "мы активно поддерживаем американские начинания!", не начать поставлять технику и вооружение в ЛДНР? feel
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: businessv
      Почему бы России, со словами "мы активно поддерживаем американские начинания!", не начать поставлять технику и вооружение в ЛДНР?

      Потому, что во первых , американские начинания -это вооружать косовских бандитов, сирийских бандитов и прочих бармалеев, которых в России считают террористами. А вооружать кого-то другого американе не велят.
      А во вторых, почему вы считаете, что российская техника и вооружения не поставляются в ЛДНР?
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 14:41
        0
        А во вторых, почему вы считаете, что российская техника и вооружения не поставляются в ЛДНР?

        Так дело не в этом, а именно в демонстрации действия, показательная поставка вызвала бы много визга, но остудила бы конкретные горячие головы.