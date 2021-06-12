США поставили армии Косово партию бронированных машин M-1117 ASV 4х4

США продолжают вооружать самопровозглашенную республику Косово. Как сообщает косовское Министерство обороны, американцы поставили партию бронированных машин M-1117 ASV 4х4.Согласно сообщению, бронетехника была передана еще на прошлой неделе, но сообщили об этом только сейчас. Министр обороны Косово Арменд Мехадж осмотрел поставленные бронетранспортеры и ознакомился с их возможностями на военной базе "Скендербеу".При этом в Приштине не разглашают информацию о количестве и сроках поставки бронетехники, по-видимому, по приказу Вашингтона. Единственное, что достоверно известно - техника передана безвозмездно и это не последняя поставка. Об этом заявил косовский министр обороны самолично. А как пишут местные СМИ, в партию вошли не менее пяти ББМ M-1117 ASV.О поставке американцами бронетранспортеров силам обеспечения безопасности самопровозглашенного Косово стало известно еще в апреле этого года, когда посольство США в Приштине сообщило о подготовке американскими инструкторами военнослужащих ВС Косово применению бронетранспортеров.Между тем по информации албанского новостного агентства Telegrafi, армия Косово намерена закупить у США дополнительное вооружение в рамках американской программы по военным продажам за рубеж. На реализацию трех новых проектов выделено 5,3 млн. долларов.M1117 Armored Security Vehicle - легкая бронированная машина 4x4. Принята на вооружение США в 1999 году. Вооружение - 40-мм гранатомет Mk. 19, 12,7-мм пулемет M2HB и пулемет M249 калибра 5,56 мм. Заявляется как многоцелевая машина, решающая широкий спектр задач в зависимости от обстановки.