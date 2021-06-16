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«Секреты F-35 известны»: критики программы «стелс»-истребителя выступают за её отмену

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Недавнее решение Пентагона приобрести для нужд ВВС США истребитель 4-го поколения, снизив объёмы дальнейших покупок «стелса» F-35, вызвало бурную реакцию. Под угрозой оказалась не только программа закупок новейшего самолёта (планировалось обзавестись 1 783 единицами), но и реализация F-35 на мировом рынке.


Оптимизм производителя


Производитель Lockheed Martin поспешил заявить о благоприятном спросе на него. Как утверждается, F-35 могут выбрать Канада, Швейцария и Финляндия, которые ещё не определились с новой моделью истребителя. Заявляется о «большом интересе» неназванных «других стран»:

Мы не наблюдаем какого-либо снижения интереса […] Самолёт делает свою работу и сам продаёт себя.

Однако Lockheed Martin демонстрирует положительный настрой на фоне развернувшейся в США кампании против F-35. Причём к этой кампании подключились даже отдельные конгрессмены.

Оптимизм LM резко контрастирует с нарастающей волной критики относительно цены F-35 по сравнению с его возможностями. Хотя изначально он задумывался как недорогой истребитель, общая стоимость программы F-35 может составить около $1,7 триллиона с учётом всех затрат на разработку, закупку и содержание

- отмечается в американском издании Defense News.



Стоимость F-35


Как указывается, удалось добиться лишь снижения удельных затрат на модель F-35A до уровня ниже $80 млн, что примерно соответствует стоимости истребителя 4-го поколения.

Тем не менее, эксплуатация и обслуживание реактивного самолета остаются дорогостоящими: стоимость лётного часа в настоящее время составляет около $33 тыс. в долларах 2012 года

- поясняется в издании.

Председатель комитета Палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит, который в марте назвал программу F-35 «крысиной норой» (в русскоязычном варианте - «чёрная дыра»), неоднократно выражал разочарование по поводу затрат, требуя отмены программы «стелс»-истребителя:

Некоторые утверждают, что люди вроде меня, которые готовы критиковать F-35, просто не знают секретных возможностей программы. Как это можно опровергнуть публично? Мы не можем говорить об этих подробностях, потому что они засекречены. Но мне известны упомянутые подробности. Я много раз получал секретные материалы.

В США развернулась отчаянная борьба за сохранение программы закупок F-35. Более 130 законодателей Конгресса призывают увеличить её финансирование. Их активно поддержали американские профсоюзы, которые защищают интересы свыше 250 тыс. рабочих, прямо или косвенно участвующих в производстве F-35.

Однако критики программы твердят своё, требуя либо пересмотреть её, либо полностью свернуть.

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Использованы фотографии:
Сайт Минобороны США
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10 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:50
    +1
    Полностью согласен с мнением американцев!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 19:04
      0
      У нас обещают 4 Су-57 в этом году.
      https://ria.ru/20210616/minoborony-1737217815.html
  2. Mole
    Mole Сегодня, 18:54
    +1
    Это лишь - "бизнес". Один пытается продать другому. Про "вундервафе" много копий сломано. Особенно на данном ресурсе. Те кто был "очарован" данным изделием, в последнее время пыл поубавили, больше не топят. Эти ники известны. Но по привычке продолжают топить.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:57
    0
    А нам радоваться или переживать?
    Казалось бы, чем меньше в ВВС США истребителей 5го поколения, тем нам спокойнее, безопаснее и надежнее...
    С другой стороны, трата больших денег и получение довольно слабых машин в свою очередь снижает реальные возможности нашего "вероятного" противника!
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: RealPilot
      А нам радоваться или переживать?

      Если любители какнала звезда или авиапро то радоваться покупке беременного пингвина.
      Если больше читаете сайты типа thedrive то переживать за 655+ выпущенных многофункциональных ударных истребителей 5 поколения.
      Все зависит от вашего мировоззрения.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 19:06
      0
      Правильно, нам переживать нечего. Но пингвин должен быть жирным! А значит его нужно кормить.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:02
    0
    Не-не-не, рОбятЫ. Отличный аппарат. laughing Производите, камрадам по натЕ впаривайте и будет вам всем счастье.
  5. апричник
    апричник Сегодня, 19:04
    0
    Это всё политика. Маховик запущен и вряд ли о сворачивании идёт речь, там скорее что-то друге. В любом случае многие страны (хотят они этого или нет) будут его закупать. Возможностей давления у сша масса (как в фильме бриллиантовая рука "не будут брать отключим газ)...
    Не даёт покоя вопрос: как у Китайцев с клоном этого чуда?
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:05
    0
    Опять об этом. request
  7. Avior
    Avior Сегодня, 19:05
    +1
    . стоимость программы F-35 может составить около $1,7 триллиона с учётом всех затрат на разработку, закупку и содержание

    Последнее слово в этой цитате в корне меняет ее смысл, так как в таком виде информацию о стоимости никто не приводит, то и сравнить ее ни с чем нельзя - много это или мало?
    Отдельно ещё фраза « может составить»- может составить и составила- все понимают, что это две большие разницы.