«Секреты F-35 известны»: критики программы «стелс»-истребителя выступают за её отмену

Оптимизм производителя

Мы не наблюдаем какого-либо снижения интереса […] Самолёт делает свою работу и сам продаёт себя.

Оптимизм LM резко контрастирует с нарастающей волной критики относительно цены F-35 по сравнению с его возможностями. Хотя изначально он задумывался как недорогой истребитель, общая стоимость программы F-35 может составить около $1,7 триллиона с учётом всех затрат на разработку, закупку и содержание

Стоимость F-35

Тем не менее, эксплуатация и обслуживание реактивного самолета остаются дорогостоящими: стоимость лётного часа в настоящее время составляет около $33 тыс. в долларах 2012 года

Некоторые утверждают, что люди вроде меня, которые готовы критиковать F-35, просто не знают секретных возможностей программы. Как это можно опровергнуть публично? Мы не можем говорить об этих подробностях, потому что они засекречены. Но мне известны упомянутые подробности. Я много раз получал секретные материалы.

Недавнее решение Пентагона приобрести для нужд ВВС США истребитель 4-го поколения, снизив объёмы дальнейших покупок «стелса» F-35, вызвало бурную реакцию. Под угрозой оказалась не только программа закупок новейшего самолёта (планировалось обзавестись 1 783 единицами), но и реализация F-35 на мировом рынке.Производитель Lockheed Martin поспешил заявить о благоприятном спросе на него. Как утверждается, F-35 могут выбрать Канада, Швейцария и Финляндия, которые ещё не определились с новой моделью истребителя. Заявляется о «большом интересе» неназванных «других стран»:Однако Lockheed Martin демонстрирует положительный настрой на фоне развернувшейся в США кампании против F-35. Причём к этой кампании подключились даже отдельные конгрессмены.- отмечается в американском издании Defense News.Как указывается, удалось добиться лишь снижения удельных затрат на модель F-35A до уровня ниже $80 млн, что примерно соответствует стоимости истребителя 4-го поколения.- поясняется в издании.Председатель комитета Палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит, который в марте назвал программу F-35 «крысиной норой» (в русскоязычном варианте - «чёрная дыра»), неоднократно выражал разочарование по поводу затрат, требуя отмены программы «стелс»-истребителя:В США развернулась отчаянная борьба за сохранение программы закупок F-35. Более 130 законодателей Конгресса призывают увеличить её финансирование. Их активно поддержали американские профсоюзы, которые защищают интересы свыше 250 тыс. рабочих, прямо или косвенно участвующих в производстве F-35.Однако критики программы твердят своё, требуя либо пересмотреть её, либо полностью свернуть.