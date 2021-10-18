Как немцы создали «непобедимый» вермахт

Как побеждённые в Первой мировой войне немцы за 20 лет между двумя мировыми войнами смогли совершить революцию в военном деле и создать «непобедимые» вооруженные силы.
Поражение 1918 года стало горьким уроком для немецких военных и нации. Унижение воспламенило немцев, сделало их восприимчивыми к различным новинкам, заставило работать «сумрачный гений» на полную катушку. Также не стоит забывать и военные традиции прусской школы, «псов-рыцарей».
Штурмовики
Уже во время Первой мировой войны немцы изобрели тактику штурмовых групп.
В 1917 году немцы приступили к формированию штурмовых батальонов. В них было 1–5 штурмовых рот, 1–2 пулеметные команды, отделение огнемётчиков, рота траншейных миномётов и батарея лёгких пушек.
Предприниматель и конструктор огнестрельного оружия Хуго Шмайссер в 1917–1918 гг. разработал автоматическое оружие (пистолет-пулемет), позволяющее вести автоматический огонь на расстояние до 200 метров. Автомат MP-18 с магазином на 20 или 32 патрона стал основным вооружением штурмовиков.
Это был зародыш новой армии Германии.
Между рядовыми и офицерами штурмовых частей не было разобщённости, как в армии Второго рейха, где офицеры часто были из дворян-юнкеров. Они вместе шли на смерть. Их кормили лучше, чем обычные армейские части, освобождали от повседневной рутины, вроде рытья окопов и их обновления, давали больше времени на отдых. Но в наступлении штурмовики шли на острие атаки, взламывали позиционную оборону врага, захватывали опорные пункты, прорывались через линии траншей. Именно штурмовики позволили немцам нанести тяжелые удары англо-французским войскам в 1918 году и даже создать угрозу прорыва к Парижу.
Штурмовые батальоны стали новинкой в военном искусстве.
Складывались подразделения для скоротечных, кровопролитных схваток. Создавались братства людей, связанных кровью, общим делом и идеей. Осталось дополнить их разведкой, пикирующими бомбардировщиками и танками, дать бойцам вместо винтовок пистолеты-пулеметы, снабдить полевыми радиостанциями, посадить на мотоциклы, автомобили и бронетранспортёры, дабы успевать за бронетанковыми войсками, чтобы получился вермахт образца Второй мировой.
Солдат немецкой штурмовой группы, вооруженный MP18. Франция 1918 г.
Штурмовые части создали и новый тип немцев, штурмовиков-ветеранов, которые позднее массой поддержат национал-социалистов. Штурмовики сохранят боевой дух в самые тяжелые для Германии годы – 1919–1921, когда нация будет сломлена поражением в войне. Они будут пополнять ряды добровольческих корпусов (фрайкоры), тех, кто подавит выступления красных немцев, не дадут провозгласить советскую власть в Баварии. Отряды фрайкора будут оборонять немецкие земли от поляков, сохранят для Германии большую часть Силезии.
Штурмовики были настолько популярны, что на их базе нацисты создадут в 1921 году свои штурмовые отряды (Sturmabteilung, сокращённо СА, также известны как «коричневорубашечники»). Они сыграли решающую роль в подъёме Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В 1934 году Гитлер уничтожил верхушку СА во главе с Э. Рёмом, чтобы усилить «вертикаль» власти. Но СА, в сокращенном виде просуществовали до 1945 года. Штурмовики в части СС, становились членами гражданской администрации на оккупированных территориях, занимались пропагандой, начальной военной подготовкой, гражданской обороной и т. д.
Интересно, что, победив немцев в войне 1914–1918 годов, англичане, французы и немцы не заметили, либо не приняли всерьёз эту штурмовую тактику. За что впоследствии поплатились. В царской армии из лучших, самых дисциплинированных солдат и унтеров создавались схожие части – ударные, штурмовые, батальоны смерти, которые должны были компенсировать общее разложение и распад армии. Но в дальнейшем этот опыт был забыт, его пришлось вспомнить уже во время Великой Отечественной.
Картина художника Вильгельма Эмиля «Элька» Эбера «Это была СА» (So war die SA), 1938 г.
Отец немецкой военной революции
Ханс (Ганс) фон Сект родился в дворянской семье в 1866 году. Он был настоящим аристократом, выбрал военную карьеру. Служил гвардейским гренадером, закончил академию прусского Генштаба.
К началу Первой мировой войны был командиром штаба 3-го корпуса. Сражался на Западном и Восточном фронтах, участвовал в разгроме Сербии. В 1916 году помогал австрийцам, в 1917 году занял пост начальника Генерального штаба турецкой армии. С 1919 года стал начальником войскового управления, под именем которого фактически скрывался Генштаб, который был запрещён Версальским мирным договором.
В 1920 году Сект был назначен начальником управления сухопутными войсками, фактически главнокомандующим рейхсвера. Германия имела право иметь только 100-тысячную армию, без авиации, тяжелой артиллерии, танков и химического оружия.
Генерал развил направление штурмовых отрядов – создавал мобильную, элитную, профессиональную армии, где каждый боец владеет несколькими военными специальностями. Шофёры могли водить танки и были артиллеристами, повара становились пулемётчиками, тыловик владели оружием не хуже стрелков, сержанты могли командовать взводами, а лейтенанты – батальонами.
В итоге Сект создал высокопрофессиональное ядро, ставшее основой будущего вермахта. Каждый рядовой в будущем мог стать унтер-офицером либо офицером.
Сам Сект в 1921 году отмечал:
«Будущее – за относительно небольшими мобильными высокопрофессиональными армиями, которые будут действовать значительно эффективнее благодаря авиации».
То есть немецкий генерал фактически предвидел и предопределил развитие вооруженных сил стран мира после Второй мировой войны и до наших дней.
Сект считал, что главная проблема Германии на востоке – это Польша, интересы которой несовместимы с интересами немцев. Поэтому необходимо дружить с Советской Россией, которая также была врагом Польши.
Германия и Россия потерпели поражение в войне, имели схожие проблемы и общие интересы. В результате Германия начала оказывать России финансовую и техническую помощь в создании военной промышленности, а немцы получили возможность уклониться от выполнения положений Версальского соглашения о разоружении. На территории СССР были созданы учебные центры по подготовке военных кадров – танкистов, летчиков, военных химиков.
Сект оценивал Россию с точки зрения разума. Он провидчески отмечал, что Запад снова попытается использовать Германию против русских. Но такая война приведёт только к новым бедам Германии.
«Если Германия начнет войну против России, – предупреждал Сект, – то она будет вести безнадежную войну».
Россия обладала слишком большим ресурсным, людским потенциалом, чтобы её можно было победить. Россия пережила страшную катастрофу, но быстро ожила и поднялась.
Сект видел в России будущее, она не могла погибнуть.
В 1926 году генерал был отправлен в отставку. В 30-е годы помогал Чан Кайши создавать армию, которая затем противостояла коммунистам и японцам.
«Сект представлял будущую войну как сражения между небольшими профессиональными армиями, в которые войдёт элита национальных вооруженных сил: пикирующие бомбардировщики, танковые части, воздушно-десантные войска. Пехота же, сформированная массовым призывом, должна играть по сравнению с ними подчиненную роль. Ход этой войны подтвердил, что Сект был абсолютно прав. Никто не смог предугадать, что разумное сочетание современных видов вооружения так быстро приведёт к успеху»,
– писал в книге «Ни страха, ни надежды» генерал Фридо фон Зенгер. Он описывал свои впечатления от молниеносного разгрома западных армий (голландцы, бельгийцы, французы и британцы) в мае-июне 1940 года.
Йоханнес «Ханс» Фридрих Леопольд фон Сект (1866–1936)
Стратегия блицкрига
Сект вынашивал идею метода войны, который позднее был назван «блицкригом» (молниеносная война), и придавал огромное значение авиации. Он смог частично обойти запрет на германские ВВС. Создал при штабе лётный центр, куда собрал опытных авиационных командиров. Распределив их по округам, командующий создал ячейки ВВС. Летать они не могли и сначала занимались пропагандой, проводили игры с участием воображаемых ВВС, создавали основы будущей тактики люфтваффе.
Секту удалось изменить психологический климат в армии, устранить разделение на офицерскую касту, отделённую от сержантов и рядовых непроницаемым барьером. Это была слабость армии Второго рейха, Российской империи (она перешла в Красную Армию, советскую и армию РФ). Теперь любой солдат мог стать офицером и генералом, если у него имелись соответствующие способности.
Было покончено с традицией прусской бессмысленной муштры, которая превращала солдата в бездушную машину, «оловянного солдатика». Всё делось по уставу, без дедовщины. И командиры, и простые солдаты должны были проявлять инициативу, самостоятельность, живую мысль. Все были профессионалами своего дела, которых связывало боевое братство.
В рейхсвере было всего 4 тыс. офицеров. Армия кайзера была большой, а во время войны стала ещё больше. Поэтому отбор был весьма жестким. Брали лучших из лучших. Чтобы получить следующий чин, командир выдерживал устный и письменный экзамен. Если не сдавал его, то увольнялся, освобождая место. То есть командиру постоянно приходилось учиться, обновлять и пополнять знания с учётом развития военного дела. Офицер должен был владеть несколькими языками, водить автомобиль, пользоваться средствами связи, знать историю и иметь высокий культурный уровень. Сам Сект, получивший в Турции прозвище «Сфинкс» (за молчание и внешнюю строгость), имел обширные знания, свободно владел французским и английским языками, хорошо разбирался в искусстве.
Тщательно отбирали и рядовой состав. Новобранцы жили в удобных казармах, хорошо питались. Бесполезную муштру и шагистику резко сократили. Упор делали на боевой учёбе, учениях и физическом развитии.
Чтобы полевая армия всегда была готова к бою, Сект регулярно проводил полевые маневры: проверялась работа штабов, взаимодействие различных родов войск, вскрывались недочёты. Немцы научились обходить запреты Антанты. Роль танков на учениях выполняли автомобили, обшитые фанерой или просто муляжи. Формировалось ядро авиации, пока на земле. Лётчики имитировали воздушные атаки, учили пехоту маскироваться, проводились воображаемые воздушные разведки и бомбардировки. В сущности, отрабатывались методы взаимодействия ВВС и сухопутных сил, воздушной разведки, бомбардировки и истребительного прикрытия наступающих частей.
В результате отличное взаимодействие между танками, артиллерией, пехотой и ВВС стало визитной карточкой немецких вооруженных сил во время Второй мировой войны. Немцы даже с помощью игр смогли научиться очень многому.
Интересно, что немецкие командиры с умом использовали и опыт Красной и Белой армий в Гражданской войне в России.
Это быстрая, манёвренная война, с глубокими прорывами, охватами и обходами противника. С масштабными операциями подвижных соединений – тогда конницы, которая была предтечей бронетанковых, моторизованных дивизий и групп.
Также красные показали немцам большой эффект действия «пятых колонн» – подпольщиков, партизан и саботажников. Ведь именно так красные уничтожили тылы Колчака и Деникина, размягчили тылы интервентов.
Немцы всё это прекрасно восприняли, доработали и использовали против своих врагов.
Продолжение следует…