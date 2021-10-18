Как немцы создали «непобедимый» вермахт

Штурмовики



Солдат немецкой штурмовой группы, вооруженный MP18. Франция 1918 г.



Картина художника Вильгельма Эмиля «Элька» Эбера «Это была СА» (So war die SA), 1938 г.

Отец немецкой военной революции

«Будущее – за относительно небольшими мобильными высокопрофессиональными армиями, которые будут действовать значительно эффективнее благодаря авиации».

«Если Германия начнет войну против России, – предупреждал Сект, – то она будет вести безнадежную войну».

«Сект представлял будущую войну как сражения между небольшими профессиональными армиями, в которые войдёт элита национальных вооруженных сил: пикирующие бомбардировщики, танковые части, воздушно-десантные войска. Пехота же, сформированная массовым призывом, должна играть по сравнению с ними подчиненную роль. Ход этой войны подтвердил, что Сект был абсолютно прав. Никто не смог предугадать, что разумное сочетание современных видов вооружения так быстро приведёт к успеху»,



Йоханнес «Ханс» Фридрих Леопольд фон Сект (1866–1936)

Стратегия блицкрига