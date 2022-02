Чего еще не боялись в США?

Итак, сидим. Я и Байден. Я здесь, он там, за океаном. Не знаю, что у Байдена, а у меня Владимир Семенович эту песенку озорует в динамиках. Утро, 16 февраля. Российские войска должны были перейти границу Украины и пойти на Киев, сметая все на своем пути.Я себя чувствую весьма уютно, поскольку, несмотря на поднятую шумиху вокруг российских войск вблизи границы, понимаю, что отдать приказ идти убивать русских, часть из которых упорно называет себя украинцами – это бред.А вот за Байдена не сильно уверен. Ему, кстати, еще оправдываться на эту тему, потому как до 16 февраля никаких особых шагов никто не предпринимал, но наступления не случилось. В итоге Байден закатывает обращение к нам, рассказывая о том, что мы, русские, не хотим войны с Украиной. И напоминает, как 77 лет назад мы воевали против общего врага.Вообще мы в курсе, что Украину захватывать не стоит, и что в основной массе такое желание у российского народа отсутствует. Не будем брать в расчет интернет-военов, они со своих компьютеров весь мир готовы захватить.И вслед за Байденом уже западные главпаникеры из числа СМИ начинают менять вчерашние-позавчерашние материалы. The Sun и Mirror уже переиначили свои статьи, в которых Россия в 3 часа утра должна была бы напасть на Украину. За ними, как я понимаю, потянутся и все остальные, дружно вопившие на эту тему.Даже немного жаль Зеленского. Так, по-человечески.Ведь он как метался, умолял объяснить, откуда информация о нападении, возможно, хотел что-то сделать… Хотя что этим огрызком, именуемым ВСУ, можно было бы сделать? Как по мне - только организовать отступление/бегство до линии Днепра. А там, соблюдая все приличия, и спокойно сдаться.Но вот как-то президенту страны, на которую должна была начаться агрессия, ничего не сообщили. Ну не посчитали нужным. Не тот уровень у Зеленского, но это уже он сам виноват. Но в целом – не позавидуешь. Два месяца, которые он прожил, я бы так прожить не захотел бы ни за какие деньги и награды. А уж его предшественнику точно цистерна гемодеза понадобилась бы.Нет, умеют на Западе истерику раздуть. Ведь начали еще до новогодних… Все как в анекдоте: придумали сташилку, раскрасили, поверили, ужаснулись и перепугали всех. Умеют. Нам бы так.Всех (и пана Зе) интересовал вопрос: почему 16-го? Так никто не смог найти объяснений. Кстати, у нас тоже никто ничего не раскопал. Видимо, просто Джозефа Джозефовича немного… перемкнуло на этой дате.Ситуация, конечно, комичная: таблоиды воют, Интернет раскален, дипломатическими каналами из Украины можно Раду отапливать с понедельника, а старина Джо только к среде вспомнил про эту… как ее…а, well, Украину.Нет, утешил, конечно, народ, но в принципе поздновато: кто имел возможность ломануться подальше от греха (или российско-украинской границы), тот рванул. Не Казахстан, конечно, но тоже было шевеление крыльями в воздухе весьма душевное.Честно говоря, следил за развивающимися событиями не по новостным каналам, мне интересно было, как на все это смотрят за океаном более-менее вменяемые господа типа Джо Тревитика, Кайла Мизоками, Эвелины Шакаровой, Тайлера Роговея и прочих их разумных коллег из The Drive и The National Interest.Было интересно, как они под лупой рассматривали возможности нашей армии. Поднимало настроение, если честно. Но были и весьма разумные выкладки, кстати.Умно? Вполне. Еще одна цитата, мне просто кажется, что дружище Тайлер вплотную подошел к пониманию того, что творится у нас.Все так. Репетиция сценария, если вдруг будет отдан приказ ВСУ начать полномасштабную операцию против республик Донбасса. Кстати, то, что от южных районов Гомельской области до Киева 140 км – ничего, от Брянской области не более 220 км, если что.И да, в случае полноценной масштабной операции ВСУ, такой сценарий вполне возможен.Понятно, что для такой операции против республик Донбасса потребуется чуть ли не все возможности ВСУ, а потому разорваться и воевать на два фронта ВСУ просто не смогут. И у парней покруче не выходило.Так что все эти жуткие сценарии, читая которые поневоле проникаешься возможностями своей армии типа десантов на Львов, оставим за кадром. Равно как и танковые колонны, идущие на Киев, и Черноморский флот, входящий на рейд Одессы.Пока оставим.Сценарий развития событий на самом деле может быть только один: это полномасштабные военные действия ВСУ. Не провокации на линии разграничения, не обстрелы тербатами позиций и населенных пунктов, полноценные военный действия, как это было в 2014 году. Вот тогда возможен ответ. Еще одно «принуждение к миру».Заокеанские эксперты в своих материалах упускают один документ, которому следовало бы уделить внимание и время для анализа. Это обращение Госдумы к президенту по поводу признания ЛДНР. Понятно, что у нас в стране так заведено, что Госдума, которая «глас народа» имеет полное право обратиться к президенту и выразить вроде как волеизъявление народа.Опустим, что сам народ выразил свое отношение к проблеме Донбасса еще в 2014 году. Но конечно, лучше поздно, чем никогда. И если народные избранники России обращаются к президенту, есть весьма большая вероятность, что президент издаст соответствующий документ, признав республики. И вот тут открывается весьма большое поле для маневра.Ситуация: все похожие на что-то вменяемое и боеспособные части ВСУ стянуты сегодня к Донбассу. Да, внешне смотрится внушительно, потому что это около 150 тысяч бойцов. При наличии ствольной артиллерии и какого-то количества бронетехники. Авиации нет, ПВО нет, ПРО нет.Если прибавить отвратительный уровень подготовки командного состава и никакую дисциплину, то станет понятно, что рассчитывать такой силе не на что.Единственное, на что способна такая, с позволения сказать, армия – это продавливание обороны противника большими массами пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. Уровень первой Мировой войны, не более.И танковые колонны России тут не нужны. Да, ВСУ запросто при такой массе войск смогут продавить/прорвать оборону республиканцев, но что дальше? Дальше будет вот что: дальше будет Сирия. Авиация и ракеты российской армии за сутки оставят толпы ВСУ без всего: без управления, без складов, без горючего и боеприпасов, без продуктов.Не надо танков, не надо кораблей. Достаточно самолетов и крылатых ракет. И все. Без топлива и снарядов не умела воевать ни одна армия. Даже советская.Так что все эти устрашающие планы, конечно, прекрасны в своем кошмаре, но все будет намного тривиальнее. И, уверен, что после таких ударов украинская армия просто начнет лихорадочное «выравнивание» линии фронта. Все на ту же линию Днепра.И не стоит держать солдат ВСУ за идиотов. Конечно, определенный процент, который будет «сражаться до последнего патрона» или капли горилки, будет. На уровне статистической погрешности, но будет. Но эти бойцы, из числа наиболее оголтелых нацистов, погоды не сделают совершенно. Их слишком мало.А вот для США, поставивших такое немалое количество вооружений в Украину, это было бы неплохим таким уроком. Украинцы, пусть и вооруженные Штатами, сражаться не станут. Исключительная прагматичность украинцев: лучше сдавшийся, но живой, чем геройски погибший не пойми за что.Вот тут точно всплывут те уже почти забытые постулаты насчет «мы с тобой одной крови» и все в таком духе. Не зря Байден тут же вспомнил про союзничество во Второй Мировой…Боятся? Ну, скажем так – опасаются.Опасаются в Вашингтоне в первую очередь того, что все пойдет не по их сценарию.Бесполетная зона над ЛДНР, разрушенные склады, штабы и командные пункты, сожженная бронетехника на границах с республиками – это вполне реальный вариант. Толпы сдавшихся в плен вояк ВСУ и любовно переданные украинцам «Стингеры» и «Джавелины» в руках российских оружейников. На изучении, как это было со станциями контрбатарейной стрельбы.И силы республик, выходящие на исторически сложившиеся границы. Немаловажный и неприятный момент, эти границы. Согласитесь, что в нем есть много поводов для размышления. Плюс рядом исторически русский Харьков, который не грех освободить от…Конечно, есть Крым. Который связан с материковой частью России ниточкой моста, которую очень спокойно можно прервать. Вот только пока что у ВСУ нет кораблей, способных это сделать, а «братская помощь» со стороны НАТО может обернуться рваным металлом на выходе из Босфора.Впрочем, конфликт России и НАТО – это тоже то, что вряд ли обрадует всех в США. Хотя там три дня назад сделали весьма непонятный шаг, когда говорили об агрессии против Украины, которая «вот-вот начнется».Речь идет о том, что если начнется война России и Украины на Донбассе, то «вся политика НАТО в отношении России может быть моментально пересмотрена».Каким-то непостижимым образом американцы приплели в «назревающий» конфликт России и Украины еще и Грузию с Молдовой.Логику американских метаний понять очень сложно, тем более, что Молдова как-то в НАТО не сильно просилась. Понятно, что сработала цепочка «оккупационных аналогий» в лице связок «Украина – Донбасс», «Молдова – Приднестровье», «Грузия – Южная Осетия».И всем «обиженным Россией» просто необходимо тогда будет предоставить членство в НАТО и защищать их.Ну тут сразу надо сказать – если успеют.Как быстро закончилась пусть и пытавшаяся достойно защищаться Грузия, напоминать, думаю, не стоит. И как «увлекшиеся» передовые части российской армии немного не дошли до Тбилиси.Конечно, базы, аэродромы, позиции, солдаты и техника НАТО – это на означенных территориях серьезно.Но тут возникает один вопрос: кто хочет умереть?И отвечать на него придется именно солдатам НАТО, которые будут «защищать» Украину, Грузию и Молдову.Несерьезно все это. И опасно. Опасно для всех, и для НАТО, и для обиженных, и для России. Конечно, конфликт блока и России – это смотрится на бумаге очень неприятно для нас.А для американцев?Второй Вьетнам или Афганистан? Запросто. Ведь для того, чтобы солдат НАТО красиво и безопасно защищал где-то демократию, нужно, чтобы кто-то перед этим солдатом шел, играя роль щита. ВСУ? Не смешно. Грузинская армия? Тем более. Армия Молдовы? Да по ней КВН плачет.Нет, воевать придется самим. А это неправильно. Не принято так в США. Надо чтобы американский солдат защищал интересы США, находясь за спинами тех, кого не жалко. Тогда все красиво. Но не в нашем случае.Развязывать Третью Мировую ради кучки украинских олигархов и некоторого количества нацистов Украины… Простите, но они же белые! Как можно!В общем, результат всего двухмесячного коловращения весьма неприятен для США, и местные, из числа умных, это понимают.Или США окончательно и бесповоротно влезают в драку за Украину (у Байдена хватит на это недостатка серого вещества) и получается полнейшая глупость по описанному выше сценарию, либо просто изрядно шатают свое реноме перед союзниками. Потому что зачем тогда все надо было городить?Сценарии так себе. Особенно первый, поскольку воевать с Россией – это вам не Афганистан, простите. Там не получилось, слабовооруженные моджахеды взяли упорством и желанием победить, а в нашем случае помимо боевого духа имеет место быть гора пусть и не новейшего, но вполне дееспособного и проверенного не одним конфликтом, вооружения.И все у нас под рукой, как говорится.Так что истерика, которую устроили на Западе – это демонстрация полного бессилия. Воевать за Украину никто не станет, ни Европа, ни США. И Россия не станет, это не выгодно и не нужно. Тут игра, в которой проигрывает первый дернувшийся.Россия сколько угодно может тратить ресурсы, гоняя войска вдоль границы. Пока хотя бы один мотострелок не перешагнул границу незалежной, все могут пытаться спать спокойно. Кто хочет истерить по афганскому сценарию – мы не против.Но демонстрация «афганского синдрома» в таких условиях – это не к лицу США. Получает то, что я обозначил в начале – сами создали страшилку, поверили и испугались.Теперь самая сложная задача – отделить реальные страхи от надуманных. В принципе, в США очень много грамотных экспертов, способных нормально оценить и российскую армию, и ее возможности. Но кто станет прислушиваться к мнению вменяемого эксперта, когда самые известные таблоиды орут два месяца не переставая, что «Русские идут»?На Западе так не принято, увы.Так что отвечая на вопрос, заданный в заголовке, чего еще не боялись США, я бы сказал так: главный страх для великой заокеанской державой – это полное разочарование в своих политиках, которые не в состоянии ни правильно оценить сложившуюся ситуацию с Россией, ни четко обозначить свою линию поведения.Американский обыватель в основной своей массе (как и наш, в принципе) абсолютно уверен, что армия и флот США способны решить любые проблемы. Так повелось давно, это не вчера было придумано и реализовано. Еще с той войны, о которой говорил президент Байден.Потому стоит вспомнить шок Вьетнама. Афганистан – полное повторение. Украина может стать третьим камнем, о который запросто может споткнуться и упасть в грязь лицом даже такая страна, как США.Потому обращение Байдена к россиянам многие из нас воспримут нормально, как говорится, с чувством удовлетворения. Это попытка вывернуться из той ситуации, куда Джозеф Джозефович себя загнал сам. Что же, уже неплохо.Мы тоже не хотим войны. Нам тоже не сдалась эта Украина (хотя лично я Харьков и Николаев ох с каким удовольствием прирезал бы, каюсь!), русские не пойдут убивать русских на Украине. В конце концов, не станем же мы добивать этот русский мир, который и так трещит по швам?На Западе должны рано или поздно это осознать. Не то чтобы «пока не стало поздно», а пока еще есть возможность налаживать нормальные отношения и вести политические диалоги, присущие двум великим державам.Да, Байден о том же самом говорил. Но вот действительно, прежде чем кричать «Волки!» или «Жираф большой», стоит все-таки высунуть голову из ветвей и посмотреть на мир.