Военное обозрение
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Чего еще не боялись в США?

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«Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней»

В. С. Высоцкий.

Итак, сидим. Я и Байден. Я здесь, он там, за океаном. Не знаю, что у Байдена, а у меня Владимир Семенович эту песенку озорует в динамиках. Утро, 16 февраля. Российские войска должны были перейти границу Украины и пойти на Киев, сметая все на своем пути.

Я себя чувствую весьма уютно, поскольку, несмотря на поднятую шумиху вокруг российских войск вблизи границы, понимаю, что отдать приказ идти убивать русских, часть из которых упорно называет себя украинцами – это бред.

А вот за Байдена не сильно уверен. Ему, кстати, еще оправдываться на эту тему, потому как до 16 февраля никаких особых шагов никто не предпринимал, но наступления не случилось. В итоге Байден закатывает обращение к нам, рассказывая о том, что мы, русские, не хотим войны с Украиной. И напоминает, как 77 лет назад мы воевали против общего врага.


Вообще мы в курсе, что Украину захватывать не стоит, и что в основной массе такое желание у российского народа отсутствует. Не будем брать в расчет интернет-военов, они со своих компьютеров весь мир готовы захватить.

И вслед за Байденом уже западные главпаникеры из числа СМИ начинают менять вчерашние-позавчерашние материалы. The Sun и Mirror уже переиначили свои статьи, в которых Россия в 3 часа утра должна была бы напасть на Украину. За ними, как я понимаю, потянутся и все остальные, дружно вопившие на эту тему.

Даже немного жаль Зеленского. Так, по-человечески.


Ведь он как метался, умолял объяснить, откуда информация о нападении, возможно, хотел что-то сделать… Хотя что этим огрызком, именуемым ВСУ, можно было бы сделать? Как по мне - только организовать отступление/бегство до линии Днепра. А там, соблюдая все приличия, и спокойно сдаться.

Но вот как-то президенту страны, на которую должна была начаться агрессия, ничего не сообщили. Ну не посчитали нужным. Не тот уровень у Зеленского, но это уже он сам виноват. Но в целом – не позавидуешь. Два месяца, которые он прожил, я бы так прожить не захотел бы ни за какие деньги и награды. А уж его предшественнику точно цистерна гемодеза понадобилась бы.

Нет, умеют на Западе истерику раздуть. Ведь начали еще до новогодних… Все как в анекдоте: придумали сташилку, раскрасили, поверили, ужаснулись и перепугали всех. Умеют. Нам бы так.

Всех (и пана Зе) интересовал вопрос: почему 16-го? Так никто не смог найти объяснений. Кстати, у нас тоже никто ничего не раскопал. Видимо, просто Джозефа Джозефовича немного… перемкнуло на этой дате.

Ситуация, конечно, комичная: таблоиды воют, Интернет раскален, дипломатическими каналами из Украины можно Раду отапливать с понедельника, а старина Джо только к среде вспомнил про эту… как ее…а, well, Украину.

Нет, утешил, конечно, народ, но в принципе поздновато: кто имел возможность ломануться подальше от греха (или российско-украинской границы), тот рванул. Не Казахстан, конечно, но тоже было шевеление крыльями в воздухе весьма душевное.

Честно говоря, следил за развивающимися событиями не по новостным каналам, мне интересно было, как на все это смотрят за океаном более-менее вменяемые господа типа Джо Тревитика, Кайла Мизоками, Эвелины Шакаровой, Тайлера Роговея и прочих их разумных коллег из The Drive и The National Interest.

Было интересно, как они под лупой рассматривали возможности нашей армии. Поднимало настроение, если честно. Но были и весьма разумные выкладки, кстати.

«…очень возможно, что Путин подтянет свои силы прямо к линии, сделает паузу для максимального запугивания, а затем прикажет им отступить» - Т. Роговей.

Умно? Вполне. Еще одна цитата, мне просто кажется, что дружище Тайлер вплотную подошел к пониманию того, что творится у нас.

«Россия уже давно способна атаковать Украину в массовом порядке с севера, востока и юга, особенно в восточной половине страны. Но сосредоточение сил России на юге Беларуси под флагом крупномасштабных совместных военных учений ставит ее силы на пороге Киева. Белорусская граница находится всего в 55 милях к северу от украинской столицы. Десятки тысяч российских военнослужащих находятся поблизости и оснащены полным спектром боевых возможностей. Это делает Украину также уязвимой для российских атак со всего ее северного фланга, а не только с востока».

Все так. Репетиция сценария, если вдруг будет отдан приказ ВСУ начать полномасштабную операцию против республик Донбасса. Кстати, то, что от южных районов Гомельской области до Киева 140 км – ничего, от Брянской области не более 220 км, если что.

И да, в случае полноценной масштабной операции ВСУ, такой сценарий вполне возможен.

Понятно, что для такой операции против республик Донбасса потребуется чуть ли не все возможности ВСУ, а потому разорваться и воевать на два фронта ВСУ просто не смогут. И у парней покруче не выходило.

Так что все эти жуткие сценарии, читая которые поневоле проникаешься возможностями своей армии типа десантов на Львов, оставим за кадром. Равно как и танковые колонны, идущие на Киев, и Черноморский флот, входящий на рейд Одессы.

Пока оставим.

Сценарий развития событий на самом деле может быть только один: это полномасштабные военные действия ВСУ. Не провокации на линии разграничения, не обстрелы тербатами позиций и населенных пунктов, полноценные военный действия, как это было в 2014 году. Вот тогда возможен ответ. Еще одно «принуждение к миру».

Заокеанские эксперты в своих материалах упускают один документ, которому следовало бы уделить внимание и время для анализа. Это обращение Госдумы к президенту по поводу признания ЛДНР. Понятно, что у нас в стране так заведено, что Госдума, которая «глас народа» имеет полное право обратиться к президенту и выразить вроде как волеизъявление народа.

Опустим, что сам народ выразил свое отношение к проблеме Донбасса еще в 2014 году. Но конечно, лучше поздно, чем никогда. И если народные избранники России обращаются к президенту, есть весьма большая вероятность, что президент издаст соответствующий документ, признав республики. И вот тут открывается весьма большое поле для маневра.

Ситуация: все похожие на что-то вменяемое и боеспособные части ВСУ стянуты сегодня к Донбассу. Да, внешне смотрится внушительно, потому что это около 150 тысяч бойцов. При наличии ствольной артиллерии и какого-то количества бронетехники. Авиации нет, ПВО нет, ПРО нет.

Если прибавить отвратительный уровень подготовки командного состава и никакую дисциплину, то станет понятно, что рассчитывать такой силе не на что.

Единственное, на что способна такая, с позволения сказать, армия – это продавливание обороны противника большими массами пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. Уровень первой Мировой войны, не более.

И танковые колонны России тут не нужны. Да, ВСУ запросто при такой массе войск смогут продавить/прорвать оборону республиканцев, но что дальше? Дальше будет вот что: дальше будет Сирия. Авиация и ракеты российской армии за сутки оставят толпы ВСУ без всего: без управления, без складов, без горючего и боеприпасов, без продуктов.


Не надо танков, не надо кораблей. Достаточно самолетов и крылатых ракет. И все. Без топлива и снарядов не умела воевать ни одна армия. Даже советская.

Так что все эти устрашающие планы, конечно, прекрасны в своем кошмаре, но все будет намного тривиальнее. И, уверен, что после таких ударов украинская армия просто начнет лихорадочное «выравнивание» линии фронта. Все на ту же линию Днепра.

И не стоит держать солдат ВСУ за идиотов. Конечно, определенный процент, который будет «сражаться до последнего патрона» или капли горилки, будет. На уровне статистической погрешности, но будет. Но эти бойцы, из числа наиболее оголтелых нацистов, погоды не сделают совершенно. Их слишком мало.

А вот для США, поставивших такое немалое количество вооружений в Украину, это было бы неплохим таким уроком. Украинцы, пусть и вооруженные Штатами, сражаться не станут. Исключительная прагматичность украинцев: лучше сдавшийся, но живой, чем геройски погибший не пойми за что.

Вот тут точно всплывут те уже почти забытые постулаты насчет «мы с тобой одной крови» и все в таком духе. Не зря Байден тут же вспомнил про союзничество во Второй Мировой…

Боятся? Ну, скажем так – опасаются.

Опасаются в Вашингтоне в первую очередь того, что все пойдет не по их сценарию.

Бесполетная зона над ЛДНР, разрушенные склады, штабы и командные пункты, сожженная бронетехника на границах с республиками – это вполне реальный вариант. Толпы сдавшихся в плен вояк ВСУ и любовно переданные украинцам «Стингеры» и «Джавелины» в руках российских оружейников. На изучении, как это было со станциями контрбатарейной стрельбы.

И силы республик, выходящие на исторически сложившиеся границы. Немаловажный и неприятный момент, эти границы. Согласитесь, что в нем есть много поводов для размышления. Плюс рядом исторически русский Харьков, который не грех освободить от…

Конечно, есть Крым. Который связан с материковой частью России ниточкой моста, которую очень спокойно можно прервать. Вот только пока что у ВСУ нет кораблей, способных это сделать, а «братская помощь» со стороны НАТО может обернуться рваным металлом на выходе из Босфора.

Впрочем, конфликт России и НАТО – это тоже то, что вряд ли обрадует всех в США. Хотя там три дня назад сделали весьма непонятный шаг, когда говорили об агрессии против Украины, которая «вот-вот начнется».

Речь идет о том, что если начнется война России и Украины на Донбассе, то «вся политика НАТО в отношении России может быть моментально пересмотрена».

Каким-то непостижимым образом американцы приплели в «назревающий» конфликт России и Украины еще и Грузию с Молдовой.

Логику американских метаний понять очень сложно, тем более, что Молдова как-то в НАТО не сильно просилась. Понятно, что сработала цепочка «оккупационных аналогий» в лице связок «Украина – Донбасс», «Молдова – Приднестровье», «Грузия – Южная Осетия».

И всем «обиженным Россией» просто необходимо тогда будет предоставить членство в НАТО и защищать их.

Ну тут сразу надо сказать – если успеют.

Как быстро закончилась пусть и пытавшаяся достойно защищаться Грузия, напоминать, думаю, не стоит. И как «увлекшиеся» передовые части российской армии немного не дошли до Тбилиси.

Конечно, базы, аэродромы, позиции, солдаты и техника НАТО – это на означенных территориях серьезно.

Но тут возникает один вопрос: кто хочет умереть?

И отвечать на него придется именно солдатам НАТО, которые будут «защищать» Украину, Грузию и Молдову.

Несерьезно все это. И опасно. Опасно для всех, и для НАТО, и для обиженных, и для России. Конечно, конфликт блока и России – это смотрится на бумаге очень неприятно для нас.

А для американцев?

Второй Вьетнам или Афганистан? Запросто. Ведь для того, чтобы солдат НАТО красиво и безопасно защищал где-то демократию, нужно, чтобы кто-то перед этим солдатом шел, играя роль щита. ВСУ? Не смешно. Грузинская армия? Тем более. Армия Молдовы? Да по ней КВН плачет.

Нет, воевать придется самим. А это неправильно. Не принято так в США. Надо чтобы американский солдат защищал интересы США, находясь за спинами тех, кого не жалко. Тогда все красиво. Но не в нашем случае.

Развязывать Третью Мировую ради кучки украинских олигархов и некоторого количества нацистов Украины… Простите, но они же белые! Как можно!


В общем, результат всего двухмесячного коловращения весьма неприятен для США, и местные, из числа умных, это понимают.

Или США окончательно и бесповоротно влезают в драку за Украину (у Байдена хватит на это недостатка серого вещества) и получается полнейшая глупость по описанному выше сценарию, либо просто изрядно шатают свое реноме перед союзниками. Потому что зачем тогда все надо было городить?

Сценарии так себе. Особенно первый, поскольку воевать с Россией – это вам не Афганистан, простите. Там не получилось, слабовооруженные моджахеды взяли упорством и желанием победить, а в нашем случае помимо боевого духа имеет место быть гора пусть и не новейшего, но вполне дееспособного и проверенного не одним конфликтом, вооружения.

И все у нас под рукой, как говорится.

Так что истерика, которую устроили на Западе – это демонстрация полного бессилия. Воевать за Украину никто не станет, ни Европа, ни США. И Россия не станет, это не выгодно и не нужно. Тут игра, в которой проигрывает первый дернувшийся.

Россия сколько угодно может тратить ресурсы, гоняя войска вдоль границы. Пока хотя бы один мотострелок не перешагнул границу незалежной, все могут пытаться спать спокойно. Кто хочет истерить по афганскому сценарию – мы не против.

Но демонстрация «афганского синдрома» в таких условиях – это не к лицу США. Получает то, что я обозначил в начале – сами создали страшилку, поверили и испугались.

Теперь самая сложная задача – отделить реальные страхи от надуманных. В принципе, в США очень много грамотных экспертов, способных нормально оценить и российскую армию, и ее возможности. Но кто станет прислушиваться к мнению вменяемого эксперта, когда самые известные таблоиды орут два месяца не переставая, что «Русские идут»?

На Западе так не принято, увы.

Так что отвечая на вопрос, заданный в заголовке, чего еще не боялись США, я бы сказал так: главный страх для великой заокеанской державой – это полное разочарование в своих политиках, которые не в состоянии ни правильно оценить сложившуюся ситуацию с Россией, ни четко обозначить свою линию поведения.

Американский обыватель в основной своей массе (как и наш, в принципе) абсолютно уверен, что армия и флот США способны решить любые проблемы. Так повелось давно, это не вчера было придумано и реализовано. Еще с той войны, о которой говорил президент Байден.

Потому стоит вспомнить шок Вьетнама. Афганистан – полное повторение. Украина может стать третьим камнем, о который запросто может споткнуться и упасть в грязь лицом даже такая страна, как США.

Потому обращение Байдена к россиянам многие из нас воспримут нормально, как говорится, с чувством удовлетворения. Это попытка вывернуться из той ситуации, куда Джозеф Джозефович себя загнал сам. Что же, уже неплохо.

Мы тоже не хотим войны. Нам тоже не сдалась эта Украина (хотя лично я Харьков и Николаев ох с каким удовольствием прирезал бы, каюсь!), русские не пойдут убивать русских на Украине. В конце концов, не станем же мы добивать этот русский мир, который и так трещит по швам?

На Западе должны рано или поздно это осознать. Не то чтобы «пока не стало поздно», а пока еще есть возможность налаживать нормальные отношения и вести политические диалоги, присущие двум великим державам.

Да, Байден о том же самом говорил. Но вот действительно, прежде чем кричать «Волки!» или «Жираф большой», стоит все-таки высунуть голову из ветвей и посмотреть на мир.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 05:42
    +17
    И растёкся мысью по древу.
    А что сказать то хотел ?
    1. Гражданский
      Гражданский Вчера, 07:14
      -1
      Автор, это все понятно. А кто сделает обзор последствий по экономике из-за санкций? Понятно, что Украину мы сомнем и не поперхнемся, если будет конечно ПРИКАЗ. А что будет с ценами на продукты? С пенсиями? С зарплатами? Где экономические расклады? Например. Про зависимость нашей сельскохозяйственной (производство и переработка) отрасли от импортных, прежде всего западных, семян, так как наши семенные станции закрыли еще 20 лет назад? И таких моментов много, вот еще - 99% наших информационных систем работают на американском программном обеспечении. Вообще кто-то делал расчет?
      1. Гардамир
        Гардамир Вчера, 08:01
        -10
        А что будет с ценами на продукты? С пенсиями? С зарплатами? Где экономические расклады?

        Утритесь! Тут рейтинги в дно стучатся. Но сначала победоносная кция в Казахстане. А теперь вртуальная война на Украине. Заметьте если вы не читаете зарубежных газет, а большинство жителей России не читает, то откуда бы мы узнали в чем Запад нас обвиняет.?
        А поскольку я всё-таки захожу на ВО, то именно отсюда узнаю, что Запад обвиняет Россию. Кстати не знаете есть лм ещё в интернете патриотические ресурсы, где просто рассказывают о реальной жизни в России?.
        1. Гражданский
          Гражданский Вчера, 09:07
          -8
          Цитата: Гардамир
          Кстати не знаете есть лм ещё в интернете патриотические ресурсы, где просто рассказывают о реальной жизни в России

          Полно - ищите да найдете.
        2. ViacheslavS
          ViacheslavS Вчера, 11:37
          0
          Кстати не знаете есть лм ещё в интернете патриотические ресурсы, где просто рассказывают о реальной жизни в России?.


          Сейчас это не так просто делать, можно быстро получить статус ин. агента.
        3. fif21
          fif21 Вчера, 22:10
          +1
          Цитата: Гардамир
          А теперь вртуальная война на Украине.

          На Украине противостояние переходит в активную фазу . Беженцы из ЛДНР уходят в РФ. Вопрос - почему не эвакуируются жители Лондона и Вашингтона ? Мне кажется , уже пора . hi
      2. Тит_2
        Тит_2 Вчера, 10:50
        +2
        А Вам не кажется что и так с ценами на продукты творится неладное, мне как отцу двоих детей и единственному работающему очень заметно. Вот то что Роман как то под сдулся или по заказу писал без вдохновения факт. Обычно жжёт глаголом, а здесь будь то из Кремля попросили, в итоге как то убаюкивающе или шапкозакидательно вышло.
      3. V значит В
        V значит В Вчера, 21:11
        -2
        Мне бы хотелось, чтобы кто даёт приказ шли в первых рядах, так сказать своим примером. Как на одном известном фото времён ВОВ.
    2. Reklastik
      Reklastik Вчера, 17:51
      +3
      "Автор: Роман Скоморохов" - я угадаю эту мелодию с первой ноты laughing
  2. samarin1969
    samarin1969 Вчера, 05:50
    +19
    Россия сколько угодно может тратить ресурсы, гоняя войска вдоль границы.

    belay Это вы ударникам "капиталистической оптимизации" расскажите: ГСМ, моторесурс и т.п.
    Не ожидал от Романа такого "виртуального оптимизма". В материальном мире США придвинули инфраструктуру ближе к границам и могут в европейском комфорте ждать обострения внутриполитической ситуации в РФ хоть ещё 30 лет. Учитывая, что "отцы РФ" сами пошли на финансовую и технологическую зависимость - сделать это можно и раньше.
    Украина вполне может комфортно расстреливать Донбасс, как вчера - ещё лет 30. Народ в Донецке вряд ли устраивает перспектива превратится в "сектор Газа" на несколько поколений.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 09:17
      +5
      Народ Донбасса это совсем не устраивает. И они разьезжаются. Кто в Россию, кто на Украину, к родне или устроившись на работу. Затяжной конфликт, как ни горько это звучит, выгоден всем. В том числе и России. Не выгоден только тем, кто там живёт. Но идёт большая игра и чаяния людей не значат ровным счётом ничего.
  3. parusnik
    parusnik Вчера, 05:55
    +14
    придумали страшилку, раскрасили, поверили, ужаснулись и перепугали всех. Умеют. Нам бы так.
    ... А че у нас не так? Один на рельсы ложился,другой чуть ли не мамой клялся, что пока он у власти , пенсионной реформы не будет, а потом бац и вторая смена smile
    1. V значит В
      V значит В Вчера, 21:15
      +1
      А про рельсы, я тогда так ждал))
  4. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 06:53
    +11
    Нам тоже не сдалась эта Украина (хотя лично я Харьков и Николаев ох с каким удовольствием прирезал бы, каюсь!),

    Роман прыгает постоянно с мысли на мысль. Вроде как и хочется, а может и не надо.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 07:37
    +16
    Интересно строить разные предположения на почве имеющегося фактического референдума ЛДНР, произошедшего почти восемь лет назад, провозглашающего независимость республик и процентом голосования подтверждающего желание русских (русскоязычных) граждан (у некоторых за это время появились российское гражданство и российские паспорта) войти в состав России. Ещё любопытнее разбирать в этом ключе какие-то Минские соглашения, никого ни к чему не обязывающие де-факто...
    На дворе февраль месяц 2022 года. В ГД дважды прошло голосование по суверенитету ЛДНР. Дело за малым - решением СФ и подписью президента...
    И вопрос не в том, «как там отреагирует Запад» (его реакция предсказуема), а в том, сколько ещё времени Россия будет зарывать голову в песок? И ради чего? Ради собственного, личного спокойствия или ради мирной жизни тех, кто живёт в постоянном страхе за жизнь своих близких.
    Понятно, что политика это:
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    Однако нужно помнить, что
    Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время

    И ещё гнусно и цинично врать тем, кто поверил тебе...А ещё смешно представлять себя Господом-Богом, не ведая, что с тобой может произойти завтра.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Вчера, 08:22
    +5
    И если народные избранники России обращаются к президенту, есть весьма большая вероятность, что президент издаст соответствующий документ, признав республики.
    ..А если на этот вопрос с другой стороны посмотреть? А не издаст соответствующий документ..? ПМР до сих пор не признали..а народные избранники наверняка обращались к президенту и не к одному, а если так и не обращались за 30 лет,то тут странная картина выходит:эту республику мы признаЕм, эту республику не признаем..Получается ,тут русские живут, а тут не живут..А как же беспощадная борьба с врагами русского мира?
  7. Из Томска
    Из Томска Вчера, 08:22
    0
    А мне вспомнился сюжет Каламбура Крутое пике про Бройлера 747, терпящего крушение, вот только тут ... 133 серия российского вторжения на Украину.
  8. avia12005
    avia12005 Вчера, 08:45
    +6
    Плюс рядом исторически русский Харьков, который не грех освободить от…
    Давно пора.
  9. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 09:50
    +8
    Как говорил Путин: Радоваться надо.

    Все подорожало, продукты, материалы, жкх, а тут вам раз, и : война на украине.
    И куча новостей: бако-тракторы, кукурузники, танки у границы, Кинжалы (2шт) гдето там, Шойгу приехал, байден сказаал, зеленский сказал....

    А что Премьер провалил наказ (или притворство) о борьбе с ценами - ни, ни...
    Стагнация здравохранения в глубинке и убыль населения - ни-ни... Неубранный снег и массовость нерусских - ни-ни..

    Лучше об Омерике думайте, какие они плохие
  10. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 10:03
    +4
    Страхи Байдена
    1. Инфляция 2. Обвал фондового рынка 3. Дальнобойщики.


    РАБОТА С МИРНЫМ ПРОТЕСТОМ В КАНАДЕ

    1. Арест счетов организаторов и угроза арестов счётов донатщиков
    2. Введение чрезвычайного положения
    3. Арест лидеров протестов
    4. Раздача листовок "красноармеец, сдавайся! дома тебя ждут жена и дети" обычным гражданам с угрозами возбуждения уголовного дела за "продолжение участия в протесте"
    5. Разгоны и аресты простых граждан
    6. Демократия в безопасности

    Канада сейчас на стадии реализации п.5, начались таргетированные аресты обычных жителей Канады.

    А ведь говорили же добрые люди с честными лицами, что в нормальных странах мирно собираться, где хочешь — конституционное право!
  11. михаил3
    михаил3 Вчера, 10:23
    -1
    понимаю, что отдать приказ идти убивать русских, часть из которых упорно называет себя украинцами – это бред.
    Ну хоть где то русские еще есть. Хоть на Украине немножко сохранилось. В России русских больше нет. Только некие "россияне", без роду, племени, предков и истории, непонятно откуда взявшиеся. Рад за Украину...
  12. 1536
    1536 Вчера, 12:06
    0
    Во времена "холодной войны" в США боялись, что Советская Армия нападет непосредственно на их территорию. Исходя из этого и строилась вся "оборонительная политика" этой страны. Сколько кинопленки
    Не пора бы дать понять американским "партнерам", что своя рубашка для них должна быть ближе к телу?
  13. ort
    ort Вчера, 14:23
    0
    Цитата: 210окв
    Народ Донбасса это совсем не устраивает. И они разьезжаются. Кто в Россию, кто на Украину, к родне или устроившись на работу. Затяжной конфликт, как ни горько это звучит, выгоден всем. В том числе и России. Не выгоден только тем, кто там живёт. Но идёт большая игра и чаяния людей не значат ровным счётом ничего.


    Не думаю, что затяжной выгоден даже государству РФ или государству Украина, ЛНР, ДНР. Конфликт выгоден Западу. А если государственные лидеры делают то, что не выгодно их государствам- значит они работают на тех, кому выгодно. Запад имеет огромный опыт в таких делах ещё со времён порабощения колоний в 18 веке. И насчёт России Запад испытывает абсолютно такую же "паранойю", какую он испытывал "во время оно" насчёт североамериканских индейцев.
  14. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 17:27
    -1
    Цитата: Гражданский
    Автор, это все понятно. А кто сделает обзор последствий по экономике из-за санкций? Понятно, что Украину мы сомнем и не поперхнемся, если будет конечно ПРИКАЗ. А что будет с ценами на продукты? С пенсиями? С зарплатами? Где экономические расклады? Например. Про зависимость нашей сельскохозяйственной (производство и переработка) отрасли от импортных, прежде всего западных, семян, так как наши семенные станции закрыли еще 20 лет назад? И таких моментов много, вот еще - 99% наших информационных систем работают на американском программном обеспечении. Вообще кто-то делал расчет?

    Делал ли кто-то подобный расчёт, доподлинно неизвестно. Однако, если при нынешней социально-экономической системе и уже имеющихся санкциях, государство мягко говоря не очень хорошо справляется с возникающими проблемами, что же будет при максимально жёстком противостоянии?! Тем не менее можно не сомневаться, (не)дорогие россияне будут ещё ближе к сыну из анекдота:
    Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет сынок, ты теперь будешь меньше есть!
  15. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 18:20
    -1
    >у Байдена хватит на это недостатка серого вещества
    По-слухам мозгов хватает только выбрать трусы. Блинкен и хохотушка Харрис не являются определителями повестки, а "комитету", разумеется прямое столкновение не нужно. А вот организовать больше санкций, для собственной экономической инвансии в ЕС, попутно улучшив свой пузырь, вот это гораздо приятнее для них.
  16. tank64rus
    tank64rus Вчера, 20:18
    +1
    "Тот кто выбирает между позором и войной получит и то и другое." У. Черчилль
  17. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 01:25
    0
    " И посмотреть на мир " . Тут пора на " Часы Судного дня " в режиме реального времени смотреть . Сколько там секунд осталось миру ? 20-го января было 100 секунд .