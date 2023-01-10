Рассредоточение: сложный вопрос и один из ответов

Произошедшее в Макеевке – это, к сожалению, далеко не первый, но самый массовый и громкий случай гибели наших людей. И попытки переложить вину в гибели мобилизованных бойцов на них же самих не делают чести руководящему составу нашей Армии.
Но всё-таки, невзирая ни на чью вину, напишу пару строк в защиту командования. Дело в том, что очень просто написать «рассредоточение», а вот обеспечить его, особенно зимой, заметно труднее.
Во-первых – нет правовой базы под расквартирование по частным жилым домам, ведь не война как-никак, а СВО.
Во-вторых – в связи с концентрацией войск домов может и вовсе банально не хватить, и тогда скученность неизбежна.
Как быть?
Контейнеры
Одним из ответов на эту задачу могут стать контейнеры.
«Тоже мне откровение!» – скажут некоторые читатели, и будут отчасти правы, но лишь отчасти...
Дело в том, что специальные сборные жилые контейнеры есть и даже производятся относительно массово, но именно что относительно, и совершенно безотносительно: они дороги.
Я же имею в виду стандартные морские контейнеры. И это тоже не откровение, ведь что-то подобное, хотя не как жильё, применяют западные армии при оборудовании своих экспедиционных баз. Но у нас это совершенно не практикуется, и вот это очень зря!
20-фунтовый контейнер в качестве военного жилья имеет буквально бесценные свойства: он очень крепок, он легок – не более 2,5 тонн, а значит – мобилен, при толщине стальной стенки в 3 мм он уже обладает минимальными противоосколочными свойствами и, что очень важно – этих контейнеров в стране по-настоящему много!
Разумеется, есть и недостатки, хотя я вижу только один, но вполне исправимый – отсутствие теплоизоляции.
Начну с последнего по списку (но не по значению) достоинства: массовость позволит сравнительно недорого и очень быстро обеспечивать наши подразделения приемлемо комфортным жильём.
Считаю, что быстрого накопления контейнеров можно достичь несколькими мероприятиями: специальной доставкой с военными грузами, признанием поступающих в прифронтовые области контейнеров невозвратной тарой и выкупом военным ведомством у владельца, в конце концов – реквизицией у недружественных лиц, а они есть.
При внутренних размерах контейнера 5,9х2,3х2,3 метра в нём, с учётом утепления, устройства обогрева (буржуйки) и стола, легко размещается 4–5 двухъярусных армейских кроватей, а в крайнем случае – до 7 таких кроватей, хотя это уже фактически нары, то есть от 8 до 14 человек. Десять-пятнадцать таких контейнеров – это рота!
Да, конечно, набили людей как сельдей в банку – это рассредоточили, очень смешно...
Но нет, не смешно! Скорость и неприхотливость к размещению обусловлены небольшой массой и позволяют привезти контейнер на любом подходящем грузовике и снять любым автокраном, чуть ли не «воровайкой», в застройке, в поле, на промплощадках, да где угодно.
Уже одно это позволит разместить ту же роту вдоль сельской улицы или проулка в пригороде, с подключением контейнеров к электричеству и доступом военнослужащих к воде и другим удобствам во дворах, 1–2 отделения на двор, не думаю, что домовладельцы откажут в такой малости.
Защищенность
Такое размещение состава и рассредоточено, и вполне контролируемо, а с учётом протяжённости – и неудобно для поражения. Неудобно, но вполне возможно.
Так чем не устроят палатки, ведь всё это применимо и к ним? Не устроят они крайней уязвимостью. При расположении в населённом пункте заглубление палатки может быть невозможно, обваловка даже мешками с землёй против чего-то крупнее 82-мм мины малоэффективна, а перекрытие сверху палатки невозможно в принципе.
И вот тут вступает в дело высокая прочность контейнера, а стальной, очень жесткий короб – это вам не палатка!
Контейнер же сам по себе достаточно устойчив к ударной волне, а обложенный мешками с песком/землёй хотя бы на две трети высоты ещё и сможет уверенно держать серьёзные осколки, что даст защиту от близких (думаю, что в нескольких метрах) разрывов артиллерийских снарядов и несколько дальше от разрывов БЧ ракет. Наконец, контейнер сверху можно буквально завалить теми же мешками, жесткость позволит и не такое, и тогда уже не страшен воздушный подрыв серьёзной БЧ с готовыми поражающими элементами, типа M30A1 HIMARS, а то и «Точки-У».
Замечу, что для достижения такой защищённости не нужна ни техника, ни какие-то условия, а только желание, руки и мешки, ну, может, ещё доски. Если же есть возможность по обстановке (например, пустырь или вообще поле) и бульдозер, то траншея глубиной хотя бы в полтора метра позволит вкопать контейнер, и тогда его обитателям будут страшны только прямые попадания крупных калибров. Для ускорения работ можно копать траншею на два контейнера.
Обитаемость
С защищённостью личного состава всё понятно, перейду к обитаемости.
Вообще, бытовки и даже жильё в морских контейнерах далеко не новость, но нам необходимо добиться приемлемых условий быстро и максимально доступными средствами.
Первое: отопление – что угодно из доступного: нет проблем с электричеством, и есть обогреватель, то пусть будет он, самодельные или промышленного производства буржуйки – совершенно неважно. Единственное, чего бы не хотелось, это газового обогрева, чревато. Источник тепла должен находиться у входа и должен быть изолирован от пола и стен хоть жестью, хоть плиткой, хоть кирпичом, да хоть шифером. Ну и дымоход, само собой.
Второе: термоизоляция – практически что угодно из утеплителей, минвата, эковата, базальтовата, короче, всё, кроме пенопласта – при возгорании он превратит любое помещение в душегубку. Лучше уж просто воздушная прослойка, чем пенопласт и его производные.
Так как в контейнерах уже есть довольно мощный деревянный пол, то утеплять надо будет потолок, стены и двери, хотя обкладывание контейнера мешками, а тем более закапывание сильно добавит термоизоляции. Для обрешётки пойдут бруски или доски на 5 см, можно больше, в качестве пароизоляции пойдёт полиэтиленовая плёнка – это намного дешевле мембранных плёнок.
Отделка – это вообще что угодно, от копеечной ДВП до OSB-плит, от вагонки до гипсокартона. Скорее всего, понадобится полог у входа – одеяла, брезент или что-то подобное.
Третье: вентиляция, нет – вентиляция! Если приток может быть и от входа, хотя лучше организовать его над источником тепла, но не высоко, то отводное отверстие должно быть в дальнем углу максимально высоко. Отверстия можно вырезать болгаркой, насверлить дрелью, даже прострелить – с соблюдением мер безопасности от рикошета, конечно. Так как контейнеры предполагается обкладывать мешками, а лучше вкапывать, то понадобятся вентиляционные трубы – в крайнем случае, такую трубу можно выполнить из четырёх досок, какие раньше делали в погребах.
Четвёртое: аварийный лаз, открывающийся внутрь или хотя бы прикрытый досками изнутри, ведь двери может завалить. Желательна малая входная дверь, ведь штатные двери слишком велики.
Ах да: гвозди, молотки и пилы, вот и всё.
Расположение
Наконец, вопросы расположения.
При парном размещении контейнеров в траншее они должны быть расположены на 1,5–2-метровом расстоянии друг от друга, а этот промежуток должен быть засыпан, соответственно, их входы должны быть направлены в противоположные стороны.
При открытом расположении напротив входа в контейнер необходимо выстроить стенку из мешков, чтобы осколки/поражающие элементы не влетели в открытую дверь.
Вывод
Считаю, что использование контейнеров для размещения личного состава позволит возродить на новом, намного более защищённом уровне идею «земляночных городков». Такой «городок», даже без окапывания, во дворе злосчастного ПТУ резко бы снизил потери, уверен в этом!
P. S.
Ещё раз напишу, что не претендую на оригинальность своих соображений, но в реакции на ЧП в Макеевке я не увидел никакого конструктива, только обвинения военного руководства, хотя сам грешен, и встречного обвинения мобилизованных. Надеюсь, что моя статья хоть как то поможет в снижении потерь наших воинов.