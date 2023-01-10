Российские войска в Соледаре зажали силы противника с двух сторон от дороги на Северск...

Из Соледара поступают сообщения о том, что российские штурмовые подразделения, продолжая вести бои с противником сразу в нескольких кварталах Соледара, взяли его опорные позиции, уничтожив несколько огневых точек, на севере города. В частности, под контроль российских войск перешли несколько опорных пунктов противника в районе улиц Носова и Преображенская.Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге, которая через через станцию Раздоловка идёт по направлению к Северску. Для ВСУ эта дорога, а также другое направление на Северск – через Благодатное – крайне важно, так как ранее украинское командование рассматривало возможность переброски части резервов из Северска и окрестностей в Соледар с целью удержать город.Как уже сообщало «Военное обозрение», командование ВСУ давно бы направило «северские» резервы к Соледару, если бы не видело опасности со стороны ВС РФ уже в отношении самого Северска, который может открыть дорогу на Красный Лиман, ранее оставленный российской армией.Но есть в этом плане для противника и дополнительная проблема. Направления на Северск и Константиновку взяты под огневой контроль российскими войсками. Если даже резервы пойдут с северского направления, то они, как уже было отмечено, окажутся (тоже) зажатыми в самом Соледаре, а именно - со стороны улицы Носова и железнодорожной станции Соль. При этом украинская сторона лишена возможности эффективно применять артиллерию по Соледару, так как стороны в ряде городских кварталов сошлись слишком близко, и любой огонь из артиллерии ВСУ может превратиться в «дружественный» для находящихся в городе украинских подразделений и иностранных наёмников.Подкрепления, которые ранее выдвинулись к городской черте Соледара с константиновского направления и о Часова Яра, попали в «передрягу» в районе Парасковиевки (Парасковеевки). Там идут ожесточённые бои, и от их успеха может зависеть исход всей битвы за Соледар.