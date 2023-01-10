Военное обозрение
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Российские войска в Соледаре зажали силы противника с двух сторон от дороги на Северск

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Российские войска в Соледаре зажали силы противника с двух сторон от дороги на Северск

Из Соледара поступают сообщения о том, что российские штурмовые подразделения, продолжая вести бои с противником сразу в нескольких кварталах Соледара, взяли его опорные позиции, уничтожив несколько огневых точек, на севере города. В частности, под контроль российских войск перешли несколько опорных пунктов противника в районе улиц Носова и Преображенская.


Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге, которая через через станцию Раздоловка идёт по направлению к Северску. Для ВСУ эта дорога, а также другое направление на Северск – через Благодатное – крайне важно, так как ранее украинское командование рассматривало возможность переброски части резервов из Северска и окрестностей в Соледар с целью удержать город.



Как уже сообщало «Военное обозрение», командование ВСУ давно бы направило «северские» резервы к Соледару, если бы не видело опасности со стороны ВС РФ уже в отношении самого Северска, который может открыть дорогу на Красный Лиман, ранее оставленный российской армией.

Но есть в этом плане для противника и дополнительная проблема. Направления на Северск и Константиновку взяты под огневой контроль российскими войсками. Если даже резервы пойдут с северского направления, то они, как уже было отмечено, окажутся (тоже) зажатыми в самом Соледаре, а именно - со стороны улицы Носова и железнодорожной станции Соль. При этом украинская сторона лишена возможности эффективно применять артиллерию по Соледару, так как стороны в ряде городских кварталов сошлись слишком близко, и любой огонь из артиллерии ВСУ может превратиться в «дружественный» для находящихся в городе украинских подразделений и иностранных наёмников.



Подкрепления, которые ранее выдвинулись к городской черте Соледара с константиновского направления и о Часова Яра, попали в «передрягу» в районе Парасковиевки (Парасковеевки). Там идут ожесточённые бои, и от их успеха может зависеть исход всей битвы за Соледар.
Использованы фотографии:
ТГ/Вагнер
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22 комментария
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:01
    -3
    Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге,

    Интересно, а наши бойцы слышали заявления Н.П.Патрушева, что мы не воюем с украинцами?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:11
      0
      Гена! hi
      не воюем с украинцами?

      Бой с тенью???
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 10:23
        0
        Если быть объективным, то конкретный враг до сих пор не назван, а Россия не находится в состоянии войны с Украиной. Словом, странная военная операция.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: роман66
        Гена! hi
        не воюем с украинцами?

        Бой с тенью???

        Пока только тени от... трупов.

        Рома, приветствую hi
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:21
      +5
      Цитата: Теренин
      Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге,

      Интересно, а наши бойцы слышали заявления Н.П.Патрушева, что мы не воюем с украинцами?

      А с украинцами никто и не воюет.
      Их просто денацифицируют и демилитаризируют. am
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:30
        +1
        Цитата: Бородач
        Цитата: Теренин
        Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге,

        Интересно, а наши бойцы слышали заявления Н.П.Патрушева, что мы не воюем с украинцами?

        А с украинцами никто и не воюет.
        Их просто денацифицируют и демилитаризируют. am

        И еще - десатанистизируют.
        1. ВСЗМК
          ВСЗМК Сегодня, 10:58
          -1
          (Кадыров Р.А.)
          Цитата: Теренин
          Цитата: Бородач
          Цитата: Теренин
          Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге,

          Интересно, а наши бойцы слышали заявления Н.П.Патрушева, что мы не воюем с украинцами?

          А с украинцами никто и не воюет.
          Их просто денацифицируют и демилитаризируют. am

          И еще - десатанистизируют.
          Дешайтанизируют.
          1. SincerityX
            SincerityX Сегодня, 11:03
            0
            Цитата: ВСЗМК
            (Кадыров Р.А.)
            Цитата: Теренин
            Цитата: Бородач
            Цитата: Теренин
            Украинские подразделения с двух сторон прижаты к автомобильной дороге,

            Интересно, а наши бойцы слышали заявления Н.П.Патрушева, что мы не воюем с украинцами?

            А с украинцами никто и не воюет.
            Их просто денацифицируют и демилитаризируют. am

            И еще - десатанистизируют.
            Дешайтанизируют.

            Иншалла.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: Бородач
        Их просто денацифицируют и демилитаризируют.

        Это как ? Дегтярным мылом или дуст применяется ? what
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:50
      0
      У меня уведомления об ответах нет уже недели две.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:04
    +2
    Пока у ВСУ сохраняется возможность родбрасывать резервы,проводить ротацию потрепанных частей,взятие Соледара и Артемовска остаются под вопросом
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:22
      0
      Не слишком то у них резервов. Заканчиваются.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:32
        +2
        По поводу "заканчиваются"-спорный вопрос.Время покажет.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 11:49
          +1
          Согласен. Поживем увидим. Хочется побыстрее, но имеем то что имеем.
  4. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 10:10
    0
    Российские войска в Соледаре зажали силы противника с двух сторон от дороги на Северск...

    ...и «мочат» так, что перья летят...
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 10:17
      0
      Подошедшие пидроздилы не дали взять Парасковеевку
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:14
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Пока у ВСУ сохраняется возможность родбрасывать резервы,проводить ротацию потрепанных частей,взятие Соледара и Артемовска остаются под вопросом

    Вопрос времени. А перспектива одна и та печальная(для ВСУ).
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:14
    +3
    Чем больше перебьют врагов, тем меньше к нам потом приедет на Бредли и Мардерах.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:42
      0
      Вон,сообщение в новостях-у какого то всушника нашли карты с планами наступления на Таганрог и Ростов
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 10:52
        0
        А может специально дезинформацию подкидывают. Сами планируют наступление на Мелитополь. Все по правилам военного искусства.
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 10:59
        0
        Планы должны быть на любой случай. И на Белгород тоже.... Для этого штаб и нужен.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:20
    0
    И наступать не могут и отступать уже поздно , дорога простреливается. У ВСУ проблема