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Президент Азербайджана назвал 2023 год «последним шансом» для Армении в плане делимитации границы

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Президент Азербайджана назвал 2023 год «последним шансом» для Армении в плане делимитации границы

Если Армения хочет подписать с Азербайджаном мирный договор и урегулировать конфликтную ситуацию, в 2023 году она еще может это сделать. Поэтому наступивший год можно назвать «последним шансом» для Армении. Об этом в интервью азербайджанскому телевидению заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.


Как отметил глава азербайджанского государства, затем наступит 2024 год, а в 2025 году закончится миротворческая миссия России. Что будет дальше, задается вопросом Алиев. Он подчеркнул, что надеется на то, что в Ереване услышат его сообщение и сделают надлежащие выводы.

По утверждению Алиева, если армянская сторона не проявит интереса к проблеме, то и Азербайджан не будет сильно настаивать. Тогда граница между двумя странами «пройдет там, где должна быть». Ведь без делимитации государственной границы сложно сказать, где она проходит. Соответственно, вопрос о границе должен волновать Армению даже больше, чем Азербайджан, подчеркнул глава азербайджанского государства.

Алиев также посетовал, что ранее он искренне рассчитывал на то, что до конца 2022 года Баку удастся подписать с Ереваном соглашение. Но этого не произошло. Ситуация вокруг Лачинского коридора остается напряженной.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует все менее лояльную по отношению к России политику. В Армении проходят акции протеста против присутствия российской военной базы в Гюмри, а политики рассуждают о возможности размещения некоей международной миротворческой миссии после истечения срока пребывания в регионе российского миротворческого контингента.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:16
    +3
    С Россией дружить надо и не против кого.Просто иметь дружеские отношения.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:27
      +7
      Армяне просто удивляют своей тупизной и бравадой не подкрепленной военной силой, постоянно гадят России и одновременно надеются на защиту ОДКБ, странно все это, если Россия уйдет, то Азербайджан при поддержке Турции их просто размажет и граница пройдет под Ереваном, даже не представляю как США их будут защищать, Турция ведь тоже в НАТО.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 08:29
        0
        . Пашинян допустил замену российских миротворцев в Карабахе на корпус ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совет Безопасности ООН
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:06
        0
        Ну и пусть, что вы так за них переживаете.
      3. стар
        стар Сегодня, 09:13
        +1
        Армяне просто удивляют своей тупизной и бравадой не подкрепленной военной силой

        Армяне все ждут, когда же наконец за Армению пойдут умирать русские. Уже даже начали посматривать в сторону американцев. Наверное думают, что они будут laughing
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:17
    +3
    Продажного Пашиняна менять нужно было. Но и сейчас не поздно.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 08:25
      +5
      Цитата: Егоза
      Продажного Пашиняна менять нужно было.

      Просто нужно напрячь армянскую диаспору в России, чтобы они объяснили своим родственникам в Армении, какого премьера они должны выбрать, причем это надо было сделать еще вчера.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 10:01
        0
        Цитата: Fizik13
        Цитата: Егоза
        Продажного Пашиняна менять нужно было.

        Просто нужно напрячь армянскую диаспору в России, чтобы они объяснили своим родственникам в Армении, какого премьера они должны выбрать, причем это надо было сделать еще вчера.

        Истину глаголите. Только напрягать у нас не могут или не хотят. Всё в стиле главы государства.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:19
    +7
    Армения очень хочет на двух стульях сидеть: и Россию обвинять во всем и ругать и чтоб Россия за нее воевала с Турцией и Азербайджаном.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:19
    +2
    Вопрос... какая собака там покопалась???
    Список не велик, но все-таки, кто именно? Может копалась более чем одна???
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... какая собака там покопалась???
      Список не велик, но все-таки, кто именно? Может копалась более чем одна???

      Да там всё те же самые шелудивые барбосы из западной псарни отметились, матрасный терьер и французский пудель. Теперь эта дворняга Пашинян, возомнил себя близким к собачей элите и считает себя в праве рычать в сторону мишки. По ходу дела скоро опять услышим повизгивания из Еревана, когда бакинский волк снова начнёт трепать дворнягу за холку. Только спешить с выручкой не надо, пусть пудель с терьером выручают.
  5. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:20
    +2
    Многовекторность Еревана в итоге приведет к установлению границы между Турцией и Азербайджаном и ликвидации границы между Ираном и Арменией.
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:21
    +4
    Давно бы уже договорились , если бы их наглосаксы с турками не драконили....
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:23
    +1
    Все, Пашиняна поставили на счетчик.... Картонной дурилке невдомек, что бриты не решат его вопросы...., с Россией поссорят, а азербайджанцам с турками наплевать на бритов и их хотелки, у султана там свой интерес и в нем нет места ни бритам, ни России.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: Uprun
      Все, Пашиняна поставили на счетчик.... Картонной дурилке невдомек, что бриты не решат его вопросы...., с Россией поссорят, а азербайджанцам с турками наплевать на бритов и их хотелки, у султана там свой интерес и в нем нет места ни бритам, ни России.

      И что, если по аналогии, Зеленского это остановило?
  8. Fon Elia
    Fon Elia Сегодня, 08:25
    +5
    Для армян весь мир родина. Не в первой им менять место проживания. Сначала продали византию, после османов, а теперь русских. Кто следующий?
    Завтра скажут, что Краснодар это их родина. А Сочи дрефффний армянский город. Не удивляйтесь. Также с Карабахом было.
    Всем мира. ✌️
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:37
      +1
      Плюсом Анапа и Геленджик..... ..........................
    2. стар
      стар Сегодня, 09:16
      +1
      Для армян весь мир родина.

      Видимо по этому умирать за Армению они не собираются
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    0
    в 2025 году закончится миротворческая миссия России. Что будет дальше, задается вопросом Алиев
    Судя по последним заявлениям Пашиняна (отказ от проведения совместных учений на территории Армении и др.) он на пути к тому, чтобы эта миссия закончилась раньше. Громко звучат заявления его сторонников о выводе российской базы с армянской территории. Ну останется он наедине с Азербайджаном и что тогда? Сорос и американское посольство не помогут, если только эвакуироваться.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +1
    Пашинян хочет дружить с Западом против России,ну так скоро ему напомнят уроки истории
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:38
      0
      А что, азера еще не напомнили?...........................
  11. _просто
    _просто Сегодня, 08:35
    +1
    Алиеву тут терять-то нечего... Хоть российские миротворцы, хоть международные, всё одно- на мази. А Арменией будут играть, как фигуркой. Грузия через это прошла. Наелась досыта.
  12. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 08:51
    -1
    На Украине закончим и будем серьезно советовать братьям-соседям заниматься экономикой...
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:02
    -1
    Для начала г-ну Алиеву неплохо бы свернуть провокации в лачинском коридоре. И опять вопрос к нам - наваляли бы вовремя байрактарам еще в 2020 году, и Алиев был бы поскромнее и у свинорейха исчез бы повод для вдохновения.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:20
      0
      наваляли бы вовремя байрактарам еще в 2020 году

      как это можно было сделать? неимеющиеаналогов "панцири" с неопытными армянскими экипажами только антирекламу нам сделали...
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:24
    0
    по теме, предположу что когда Армения выйдет из одкб и прикроет российскую базу в гюмри, вся эта "бодяга" закончится - сша найдут управу на алиева, а эрдогаше подкинут ещё курдов-террористов на границу, чтоб не особо османской империей увлекался