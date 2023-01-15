«Жабья голова» от всех превратностей судьбы



Если вы видели в далёком детстве кинофильм «Город мастеров» (1965), то, возможно, вспомните, что в нём как раз показан такой шлем, правда, носит его пехотинец, а не всадник. Видимо, костюмеры фильма где-то его отыскали и решили использовать в качестве чисто рыцарского атрибута!

Люблю я палаток белеющий ряд,

Там копья и шлемы на солнце горят,

Бертран де Борн, «Песня Менестреля», перевод А. А. Блока



«Жабий шлем». Миниатюра из «Романа о Тристане». 1410-1420 гг. Франция. Национальная библиотека Австрии, Вена



А вот здесь мы видим, что плоские макушки «жабьей головы» тоже могли украшать, причём на них даже носили короны! Миниатюра из «Романа о Тристане». 1410-1420 гг. Франция. Национальная библиотека Австрии, Вена



Миниатюра Жана Фуке из «Часослова Симона де Вари» c портретом заказчика. 1455 г. Музей Поля Гетти, Лос-Анджелес



Продолжаем изучать миниатюры из «Романа о Тристане». На этой миниатюре мы видим, как рыцари обмениваются ударами, направленными друг другу в шлемы, но никакого вреда причинить не могут!



А вот на этой миниатюре из романа «Ланселот дю Лак» (также «Смерть короля Артура»), 1400-1425 гг. Париж, Национальная библиотека Франции, изображено нечто странное – пеший поединок на мечах, причём оба поединщика изображены в шлемах «жабья голова», да ещё и с дополнительными отверстиями для дыхания. Вроде бы ни в одном из музеев таких шлемов нет… И кровь почему-то буквально хлещет из-под этих шлемов. Это как же надо было так постараться, чтобы в этих шлемах так пораниться?



Чёрно-белая фотография из Метрополитен-музея в Нью-Йорке, на которой вы видите полный турнирный доспех из собрания этого музея вместе со шлемом «жабья голова» и круглыми пластинами бесагю для защиты подмышечных впадин



Турнирный доспех с «жабьим шлемом» из собрания Дрезденской оружейной палаты. Фото автора



Подшлемники и «жабий шлем» из собрания Дрезденской оружейной палаты. Фото автора



Рыцарь, одетый в этот же доспех, и на коне для участия в так называемом «турнире мира», то есть полностью безопасном и для человека, и для его коня! Метрополитен-музей, Нью-йорк



Шлем «жабья голова», ок. 1500 г. Изготовлен, скорее всего, в Нюрнберге. Вес 8097 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Этот же шлем. Вид сбоку и с ремешками – завязками подшлемника



Шлем «жабья голова», 1475-1500 гг. Вес 8769 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Рыцарь середины XIV в., одетый в турнирные доспехи. Иллюстрация из книги Виолле-ле-Дюка. Очень хорошо показан шлем типа гранд-хельм — переходная форма от боевого топфхельма XIV в. к чисто турнирному шлему «жабья голова»



А вот так голова рыцаря в подшлемнике помещалась внутри шлема «жабья голова». Рисунок из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке



Миниатюра из манускрипта «История Троянской войны», 1441 г. Германия, Германская национальная библиотека, Берлин



Кираса и шлем доспеха штехцойг, 1494 г. (с более поздними заменами и дополнениями). Изготовлены Лоренцем Хельмшмидом (Аугсбург, ок. 1445–1516). Был частью доспехов, заказанных Максимилианом I (император Священной Римской империи с 1508 по 1519 год) у двух известных оружейников, братьев Лоренца и Йорга Хельмшмидов. Доспехи использовались на турнирах, проведённых в Инсбруке, в Австрии в честь свадьбы Максимилиана 16 марта 1494 года с Бьянкой Марией Сфорца (1472–1510). Довольно популярный на немецкоязычных территориях гештех представлял собой форму поединка, в котором два противника верхом на лошадях использовали затупленные копья, чтобы выбить друг друга из седла или нанести удар по тарчу (маленькому щиту), прикрывавшему грудь и левое плечо. Доспехи, используемые для гештеха, включали шлем, прочно закреплённый на груди и на спине, а также два крюка – опоры для копья спереди и сзади, чтобы всадник мог удерживать копье на весу. Считается, что эти детали изготовлены в 1494 г. Общий вес 19,94 кг. Филадельфийский музей искусств, Филадельфия



Помимо крюка спереди у этого доспеха был крюк ещё и сзади…



И вновь очень поучительная миниатюра из «Романа о Тристане» – рыцарь в шлеме «сахарная голова» наносит удар копьем прямо в смотровую щель шлема салад своего противника



Ещё одна миниатюра с рыцарем в шлеме «жабья голова». Манускрипт «Тристан и Изольда», 1447-1449 гг. Франция. Королевская библиотека Бельгии, Брюссель