Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник главы офиса президента Украины: Зеленский будет просить канадского премьера Трюдо поставить танки для ВСУ

15
Советник главы офиса президента Украины: Зеленский будет просить канадского премьера Трюдо поставить танки для ВСУ

Украина не намерена останавливаться на поставках немецких танков Leopard только из стран Европы. В случае получения от Германии разрешения на реэкспорт, Киев планирует получить немецкие танки и из Канады. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.


Зеленский готовится к разговору с премьером Канады Джастином Трюдо, планируя выпросить к него поставку немецких танков Leopard 2A4, стоящих на вооружении канадской армии. При этом в Киеве уверены, то канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения. По словам советника, разговор состоится только в случае положительного решения Германии о передаче танков и реэкспорте, соответственно.

Зеленский поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они - владельцы технологии. Это должно произойти естественно, и Германия должна взять на себя руководящую роль в этом процессе

- заявил Подоляк.

В то же время в Киеве уверены, что вопрос передачей танков уже решенный, осталось дождаться только официального объявления об этом, которое последует 20 января.

На вооружении ВС Канады стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Остальные 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на хранении и вполне могут быть переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:48
    +4
    Им самим то не надоело, дай, дай, дай.........
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:03
      +3
      Почему им должно надоесть? Если дают и самим в карман перепадает.
      Только что кануки могут украм дать, у них у самих полторы сотни танков Леопард на которые они молятся, а вся армия 22 тыс человек.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: ВАШ
        ...Только что кануки могут украм дать, у них у самих полторы сотни танков Леопард на которые они молятся, а вся армия 22 тыс человек.

        Кто и когда угрожал территориальной целостности Канады, за весь период её существования, чтобы она "молились" на свои немногочисленные танки?
        Дадут как миленькие да ещё и поставку оплатят.
    2. potap6509
      potap6509 Сегодня, 12:28
      +1
      У них дай, что у нас здравствуй. Особенность мышления цегабонии.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:49
    +2
    Ну вот и пятая страна "нарисовалась". А пока ждем 20 числа и очередного "шабаша" в Рамштайне, там и решиться судьба поставок Леопардов
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:10
      +1
      Дадут им "Лепардов" , "Патриотов" и еще что нибудь подкинут и все это будет гореть так же , как и горят Т 72 из "братских" славянских стран и "три топора " с "химерами" из США.
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:52
    0
    *подайте* и *вы должны* -- вот и вся суть юкрейн. и бесплатно. А если не бесплатно-мы вас кинем. как китайцев с мотор сич.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    0
    в Киеве уверены, то канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения.
    В этом (в дружеских отношениях) уверены не только в Киеве. Возможно даже в какой-то период вместе "коксовали" и под радужным флагом. Оказывается камень преткновения Германия, которая пока не дает добро, а вот после Рамштайна сдастся. У кого Киев еще не просил танки? Наверное осталось с будуна попросить у России перепутав номер телефона.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:55
    0
    Вопрос поставки вооружений,танков в частности решается не в Берлине,Оттаве,Вашингтоне или где бы еще.А на Донбассе.Будем тянуть бодягу-будет у них все,вплоть до авиации.Если удастся разделаться в течение года,то и танки им нужны не будут
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:59
    0
    Зеленский будет просить
    . Дальше подставляй имя, страну, организацию, у кого именно будет просить.
    Всё по накатанной идёт, колея, выбора нет.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:02
    +1
    Еще в Австралии попросите и в новой Зеландии чоуж...
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:13
    0
    Как известно, Киеву обещаны немецкие танки Leopard 2, которые принадлежат Испании, Дании, Польше, Финляндии и собственно Германии. Кроме того, обсуждается поставка британских танков Украине, а также американских танков М1 Abrams. Так, издание Akharin Khabar подчеркивает, что поставки танков Украине приведет лишь к затягиванию конфликта, а новое вооружение не принесет радикального перелома в характере боевых действий. Более того, международные эксперты отмечают, что ВСУ могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с наличием разнотипной техники, для обслуживания которой понадобятся разнородные запчасти и расходные материалы. Отдельный вопрос — обучение украинских военнослужащих работе с западной тяжелой военной техникой займет немало времени, что может стать большой проблемой в случае обострения конфликта. Впрочем, и сами танки оперативно ждать Киеву не стоит. Например, тот же немецкий концерн Rheinmetall располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет около года. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер. По его словам, даже если танки разрешат отправить Киеву завтра, то поставка произойдет не раньше начала 2024 года, потому что технику необходимо полностью разобрать и собрать для того, чтобы ее было возможно применять в боевых условиях.
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:14
    0
    В то же время в Киеве уверены, что вопрос передачей танков уже решенный, осталось дождаться только официального объявления об этом, которое последует 20 января.

    Конечно решенный,только в вашингтоне а остальные просто обязаны подчиниться,иначе обвинят в недемократичности. Не спроста германию сейчас прессуют со всех сторон и изнутри. Потому когда решат,кто денежные,кто карьерные вопросы,будет разрешение на поставку леопардов а оно будет.
    Ведь натовский лозунг,"победить Россию на поле боя",никто не отменял.
    Ну а в данной ситуации,как говорится,не в коня корм,сколько не дай всё равно мало.
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:35
    0
    Просить поставить...
    Говорите как есть: просить продать.
    Надеюсь, где-то в Кремле... в маленьком кабинетике... сидит такой себе... в очках
    и записывает:
    Кто? Когда? и сколько "поставил"?
    А потом со всеми этими поставщиками разрываются дип.отношения и вводятся санкции до тех пор, пока в Кремль голову того, кто поставлял на блюде не принесут.
    Сами!
  11. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:20
    0
    Галопом по Гейропам, за танками. У soldier нас уже шапками закидали Леопарды и Бредли, броня с пушкой и пулемётом уже плохо. Думаю надо серьезно отнестись к поставкам бронетехники укрофашистам.