Советник главы офиса президента Украины: Зеленский будет просить канадского премьера Трюдо поставить танки для ВСУ

Зеленский поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они - владельцы технологии. Это должно произойти естественно, и Германия должна взять на себя руководящую роль в этом процессе

Украина не намерена останавливаться на поставках немецких танков Leopard только из стран Европы. В случае получения от Германии разрешения на реэкспорт, Киев планирует получить немецкие танки и из Канады. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.Зеленский готовится к разговору с премьером Канады Джастином Трюдо, планируя выпросить к него поставку немецких танков Leopard 2A4, стоящих на вооружении канадской армии. При этом в Киеве уверены, то канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения. По словам советника, разговор состоится только в случае положительного решения Германии о передаче танков и реэкспорте, соответственно.- заявил Подоляк.В то же время в Киеве уверены, что вопрос передачей танков уже решенный, осталось дождаться только официального объявления об этом, которое последует 20 января.На вооружении ВС Канады стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Остальные 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на хранении и вполне могут быть переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи.