Военкоры обсудили новые указания о запрете личных автомобилей и гаджетов в зоне СВО

На какой машине патроны подвезли бойцам (штатном Тайфуне или гражданской Ниве), или есть ли у бойца борода, мне кажется, вообще не имеет значения

Сразу несколько российских военкоров и Telegram-каналов отреагировали на распространившуюся информацию о новых указаниях военного командования. Первое указание – запрет передвижения на личном автомобильном транспорте в зоне специальной военной операции. Такие автомобили будут задерживать военнослужащие военной полиции. Указание выглядит вполне логичным, но есть несколько проблем.Во-первых, на личном автотранспорте ездят сами военные. Это транспорт, приобретенный волонтерами и широко используемый в зоне СВО. Тем более, автомобили в зоне боевых действий это всегда «расходники».Во-вторых, личным автотранспортом пользуются волонтеры, которые доставляют в зону СВО нашим воинам и медикаменты, и амуницию, и продовольствие.Второе указание касается запрета использования гаджетов с расширенными мультимедийными функциями. Речь идет, таким образом, о планшетах, смартфонах, ноутбуках. Военкоры много раз писали о рисках использования смартфонов на фронте, но, с другой стороны, как без гаджетов управлять тем же дроном?Наконец, еще больше вопросов вызывают указания о том, что военные должны носить штатные комплекты обмундирования и брить бороды. Явно, что на их боеспособность это не повлияет, а вот выступить в качестве раздражающего фактора, вполне может, считают военкоры. пишет журналист Андрей Медведев.Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» советует командованию больше думать о повышении мотивации бойцов, а не заниматься фарсом. В то же время, автор выражает уверенность, что это – «недоразумение».Военкор Александр Сладков подчеркивает , что приводить интегрируемые в ВС РФ корпуса НМ ДНР и НМ ЛНР, безусловно, нужно. Но и нашим военным стоит поучиться у товарищей из республик боевой полезности. Что же касается личного автотранспорта, то сначала необходимо обеспечить бесперебойное снабжение фронта всем необходимым.Яков Кедми пишет , что транспорт на передовой пытаются тщательнее учитывать, и это тоже необходимо. Автомобили должны учитываться как находящиеся на балансе подразделений и не ездить бесконтрольно, в том числе и «за алкоголем», подчеркивает публицист. То есть, определенное наведение порядка необходимо, но оно не должно вредить здравому смыслу и создавать препятствия для жизнедеятельности подразделений.