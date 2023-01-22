Воронежское восстание – малоизвестный эпизод Гражданской войны

Крестьянское движение в годы Гражданской войны долгое время было табуированной темой в советской историографии. В представлении властей не могли крестьяне выступать против «рабоче-крестьянской» власти. Даже Тамбовское восстание официально называлось не крестьянским, а «кулацким», и упоминали о нем долгое время лишь мимоходом.
В наше время есть много работ о махновском восстании, значительно меньше – о Тамбовском, о большинстве остальных же восстаний вообще сложно найти хорошие исследования, а потому они продолжают оставаться почти неизвестными широкой публике. И Воронежское восстание 1920–1921 гг. – один из таких примеров.
Начало и первый этап восстания
Крестьяне Воронежской губернии вскоре после революции 1917 года в большинстве своем поддержали большевиков. Альтернативой им были лишь белогвардейцы, которые в народном сознании прочно ассоциировались с возвращением к старым порядкам и власти помещиков. Но очень скоро настало разочарование и в большевиках, особое же сопротивление в крестьянской среде вызвала продразверстка, в ходе которой специальные продотряды ходили по деревням и отбирали у крестьян хлеб и другие съестные припасы, обрекая людей на голодную смерть.
В августе 1920 года из-за продразверстки вспыхнуло крупное восстание в Тамбовской губернии, которое вскоре возглавил Александр Антонов, а спустя два месяца – и в соседней с ней Воронежской губернии. Лидером воронежских повстанцев стал 26-летний Иван Сергеевич Колесников, на личности которого следует остановиться более подробно.
Иван Колесников родился в селе Старая Калитва, что на юге Воронежской губернии, в 1894 году. В годы Первой мировой его призвали на фронт рядовым. На войне он отличился и был произведен в унтер-офицеры. Вернувшись после революции домой, он в 1918 году записался добровольцем в Красную Армию, очевидно, как и его земляки, посчитав большевиков «меньшим злом» по сравнению с белыми. В боях с белогвардейскими войсками Колесников также смог отличиться: начав службу рядовым, уже в начале 1920 года он стал командиром батальона.
Иван Колесников
Однако летом 1920 года, побывав в родном селе, Колесников увидел, какие беззакония на местах совершают большевистские продотряды, зачастую забирая у крестьян последнее и обрекая их на голод. Иван решает, что с этих пор он больше не будет служить режиму, грабящему его земляков, и дезертирует из армии.
В октябре того же года в родное село Колесникова Старую Калитву снова прибыл продотряд. Массовый грабеж со стороны продотрядовцев вызвал стихийное восстание селян, которые частично перебили грабителей, а выживших заставили бежать. Иван, имевший богатый боевой опыт, возглавил восставших односельчан.
Узнав о восстании старокалитвенцев, взбунтовались крестьяне и других сел юга губернии. Уже в конце октября отряд Ивана Колесникова, насчитывавший тогда всего несколько десятков человек, разбивает встретившийся ему продотряд и отнимет у него все оружие.
Тут стоит заметить, что продотряды, имевшие численность обычно в несколько десятков человек, часто имели на вооружении, кроме винтовок, еще и пулеметы. Огнестрельное оружие было и у многих крестьян, вернувшихся с фронтов Первой мировой, а потом и Гражданской.
В ноябре восстание охватывает десятки сел, повстанческая армия Ивана Колесникова вырастает до 6 000 человек. Лозунги и политическая программа восставших воронежцев в основном совпадали с требованиями тамбовских повстанцев: свержение диктатуры большевиков, отмена продразверстки, ликвидация продотрядов. Основными лозунгами были «Советы без большевиков» и «Против голода и грабежей».
Большевики, уделявшие в это время главное внимание подавлению Тамбовского восстания, лишь в конце ноября смогли выслать против воронежцев крупные силы.
Карта Воронежской губернии
В первой половине декабря между повстанцами и высланными против них красными войсками в количестве около 5 000 солдат шли ожесточенные бои. Восставшие смогли разбить первый высланный против них карательный отряд, но в последующие дни сами понесли большие потери.
В середине декабря, собрав в один отряд всех выживших повстанцев, Колесников решил отступить в Старобельский уезд соседней Харьковской губернии. Там он заключил союз с атаманом Иваном Каменюкой, соратником Нестора Махно, и вместе с ним взял Старобельск. На станции Сватово повстанцы захватили крупный склад оружия и боеприпасов.
После этих побед войско Колесникова вновь увеличивается за счет местных жителей. Пополнив армию и дав ей отдых, уже в конце января 1921 года Колесников вновь появляется в родных краях. Восстание разгорается с новой силой. Десятки сел и несколько небольших городов переходят под контроль повстанцев, продотряды всюду разгоняются, а отнятый у крестьян хлеб возвращается им обратно.
Однако уже 11 февраля в крупном бою у слободы Карпенково повстанцы терпят поражение, после чего Колесников решает идти в Тамбовскую губернию на соединение с антоновцами.
Тамбовские повстанцы
Союз с антоновцами и новые победы
В конце февраля замысел достигнут: колесниковцы соединились с тамбовскими повстанцами, а сам Иван Колесников назначен Антоновым командующим 1-й Повстанческой армией Тамбовского края.
Вскоре после этого происходит ряд новых побед. В одном из боев разбивается крупный большевистский отряд и в плен попадают более 100 красноармейцев. В ходе другого боя, произошедшего 5 марта у станции Жердевка, Колесников нанес поражение красной кавалерийской бригаде. В составе этой бригады командиром одного из эскадронов был Георгий Жуков, на тот момент 24-летний офицер. Спустя более 40 лет Жуков, уже будучи всемирно известным маршалом, очень подробно описал этот бой в своих мемуарах:
«Особенно запомнился мне бой весной 1921 года под селом Вязовая Почта, недалеко от станции Жердевка. Рано утром наш полк в составе бригады был поднят по боевой тревоге… Мне с эскадроном при 4 станковых пулемётах и одном орудии было приказано двигаться по тракту в головном отряде.
Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превосходство врага, развернув эскадрон и направив на противника огонь орудия и пулемётов, мы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали стремительного удара и отступили, неся большие потери.
Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы неминуемо зарублен, если бы не выручил подоспевший политрук Ночёвка. Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, помог мне сесть в седло.
Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против неё все огневые средства и послали доложить командиру полка сложившуюся обстановку. Через 20–30 минут наш полк двинулся вперёд и завязал огневой бой.
2‑й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим противником, вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд антоновцев ударил нам во фланг. Командир полка решил повернуть обратно в Вязовую Почту, чтобы заманить противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано прикрывать выход полка из боя...
Бой был для нас крайне тяжёлым. Враг видел, что мы в значительном меньшинстве, и был уверен, что сомнёт нас. Однако осуществить это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пулемёта с большим запасом патронов и 76-миллиметровое орудие.
Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал весенний лёд на реке, которую надо было форсировать, и нам пришлось отходить до самой Вязовой Почты.
Уже в самом селе, спасая пулемёт, я бросился на группу бандитов. Выстрелом из винтовки подо мной вторично за этот день была убита лошадь.
С револьвером в руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавшихся взять меня живым. Опять спас политрук Ночёвка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и Ковалёвым».
Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превосходство врага, развернув эскадрон и направив на противника огонь орудия и пулемётов, мы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали стремительного удара и отступили, неся большие потери.
Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы неминуемо зарублен, если бы не выручил подоспевший политрук Ночёвка. Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, помог мне сесть в седло.
Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против неё все огневые средства и послали доложить командиру полка сложившуюся обстановку. Через 20–30 минут наш полк двинулся вперёд и завязал огневой бой.
2‑й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим противником, вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд антоновцев ударил нам во фланг. Командир полка решил повернуть обратно в Вязовую Почту, чтобы заманить противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано прикрывать выход полка из боя...
Бой был для нас крайне тяжёлым. Враг видел, что мы в значительном меньшинстве, и был уверен, что сомнёт нас. Однако осуществить это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пулемёта с большим запасом патронов и 76-миллиметровое орудие.
Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал весенний лёд на реке, которую надо было форсировать, и нам пришлось отходить до самой Вязовой Почты.
Уже в самом селе, спасая пулемёт, я бросился на группу бандитов. Выстрелом из винтовки подо мной вторично за этот день была убита лошадь.
С револьвером в руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавшихся взять меня живым. Опять спас политрук Ночёвка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и Ковалёвым».
Так Колесников нанес поражение будущему «маршалу Победы». Особое внимание следует обратить на то, что такое подробное описание этого боя Жуков сделал спустя более 40 лет – значит, бой произвел на него огромное впечатление. Это и неудивительно, если учесть, что дважды в течение одного дня он мог погибнуть.
Георгий Жуков в 1923 году
В последующие дни победы повстанцев продолжились. 7 и 20 марта они вновь громят высланные против них отряды, причем во втором бою взяли в качестве трофеев пулеметы и орудия. Но уже 22 марта сами терпят поражение в бою у села Талицкий Чамлык.
Не менее серьезным ударом по повстанцам стала объявленная властями отмена продразверстки и продотрядов, а также амнистия всем, кто прекратит борьбу. Некоторые крестьяне решили, что основные цели восстания достигнуты, и вернулись домой.
Спасая свои войска от растущего дезертирства, Колесников в начале апреля решает вернуться на юг Воронежского края. С появлением лидера восстание там вновь разгорается, десятки сел переходят под контроль повстанцев, а местные власти, чекисты и ревкомы разбегаются, едва услышав о приближении колесниковцев.
21 апреля Колесников штурмует уездный город Богучар, но неудачно, гарнизон отбил все атаки. Но уже спустя три дня уничтожает целую спецгруппу ВЧК. Между тем дни самого Колесникова тоже были уже сочтены.
Гибель лидера и завершающий этап восстания
По одной версии – 28 апреля, по другой – 12 мая 1921 года Иван Колесников гибнет в бою. Его смерть по-прежнему покрыта мраком тайны. Есть легенда, что он был застрелен в спину, вероятно, завербовавшимися в его отряд чекистами. Наконец, согласно последней гипотезе, Колесников вообще не погиб, а лишь инсценировал смерть. В частности, именно последней трактовки придерживались потом многие односельчане лидера восстания. И некоторые из них даже утверждали, что видели Ивана живым спустя много лет, когда тот решил навестить родные края.
Современный портрет Ивана Колесникова
Какая из этих трех версий является правдой, установить уже вряд ли возможно, поскольку могила Колесникова не найдена до сих пор.
Смерть лидера, конечно, отразилась на ходе восстания, но не прекратила его. Повстанцев возглавил верный соратник Колесникова Емельян Варавва. Колесниковцы теперь действовали мелкими группами по 50–200 человек – так легче было решать вопросы снабжения.
Территория восстания по-прежнему была обширна, рейды совершались и в соседние регионы. Например, известно, что в июне колесниковцы действовали в районе Луганска. После того, как в конце лета был разбит отряд Емельяна Вараввы, а сам преемник Колесникова попал в плен, восстание постепенно идет на спад.
В это же время Воронежскую губернию настигла новая волна голода, значительная часть крестьян вынуждена была бежать в соседние регионы, в основном на юг, в поисках пропитания. Многие из оставшихся в живых повстанцев также вынуждены были покинуть родные края.
Последний бой воронежских повстанцев дал соратник Колесникова и Вараввы Зверев 30 ноября 1921 года. На этом восстание, продлившееся 13 месяцев, фактически закончилось.