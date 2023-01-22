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Воронежское восстание – малоизвестный эпизод Гражданской войны

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Воронежское восстание – малоизвестный эпизод Гражданской войны

Крестьянское движение в годы Гражданской войны долгое время было табуированной темой в советской историографии. В представлении властей не могли крестьяне выступать против «рабоче-крестьянской» власти. Даже Тамбовское восстание официально называлось не крестьянским, а «кулацким», и упоминали о нем долгое время лишь мимоходом.


В наше время есть много работ о махновском восстании, значительно меньше – о Тамбовском, о большинстве остальных же восстаний вообще сложно найти хорошие исследования, а потому они продолжают оставаться почти неизвестными широкой публике. И Воронежское восстание 1920–1921 гг. – один из таких примеров.

Начало и первый этап восстания


Крестьяне Воронежской губернии вскоре после революции 1917 года в большинстве своем поддержали большевиков. Альтернативой им были лишь белогвардейцы, которые в народном сознании прочно ассоциировались с возвращением к старым порядкам и власти помещиков. Но очень скоро настало разочарование и в большевиках, особое же сопротивление в крестьянской среде вызвала продразверстка, в ходе которой специальные продотряды ходили по деревням и отбирали у крестьян хлеб и другие съестные припасы, обрекая людей на голодную смерть.

В августе 1920 года из-за продразверстки вспыхнуло крупное восстание в Тамбовской губернии, которое вскоре возглавил Александр Антонов, а спустя два месяца – и в соседней с ней Воронежской губернии. Лидером воронежских повстанцев стал 26-летний Иван Сергеевич Колесников, на личности которого следует остановиться более подробно.

Иван Колесников родился в селе Старая Калитва, что на юге Воронежской губернии, в 1894 году. В годы Первой мировой его призвали на фронт рядовым. На войне он отличился и был произведен в унтер-офицеры. Вернувшись после революции домой, он в 1918 году записался добровольцем в Красную Армию, очевидно, как и его земляки, посчитав большевиков «меньшим злом» по сравнению с белыми. В боях с белогвардейскими войсками Колесников также смог отличиться: начав службу рядовым, уже в начале 1920 года он стал командиром батальона.

Иван Колесников
Иван Колесников

Однако летом 1920 года, побывав в родном селе, Колесников увидел, какие беззакония на местах совершают большевистские продотряды, зачастую забирая у крестьян последнее и обрекая их на голод. Иван решает, что с этих пор он больше не будет служить режиму, грабящему его земляков, и дезертирует из армии.

В октябре того же года в родное село Колесникова Старую Калитву снова прибыл продотряд. Массовый грабеж со стороны продотрядовцев вызвал стихийное восстание селян, которые частично перебили грабителей, а выживших заставили бежать. Иван, имевший богатый боевой опыт, возглавил восставших односельчан.

Узнав о восстании старокалитвенцев, взбунтовались крестьяне и других сел юга губернии. Уже в конце октября отряд Ивана Колесникова, насчитывавший тогда всего несколько десятков человек, разбивает встретившийся ему продотряд и отнимет у него все оружие.

Тут стоит заметить, что продотряды, имевшие численность обычно в несколько десятков человек, часто имели на вооружении, кроме винтовок, еще и пулеметы. Огнестрельное оружие было и у многих крестьян, вернувшихся с фронтов Первой мировой, а потом и Гражданской.

В ноябре восстание охватывает десятки сел, повстанческая армия Ивана Колесникова вырастает до 6 000 человек. Лозунги и политическая программа восставших воронежцев в основном совпадали с требованиями тамбовских повстанцев: свержение диктатуры большевиков, отмена продразверстки, ликвидация продотрядов. Основными лозунгами были «Советы без большевиков» и «Против голода и грабежей».

Большевики, уделявшие в это время главное внимание подавлению Тамбовского восстания, лишь в конце ноября смогли выслать против воронежцев крупные силы.

Карта Воронежской губернии
Карта Воронежской губернии

В первой половине декабря между повстанцами и высланными против них красными войсками в количестве около 5 000 солдат шли ожесточенные бои. Восставшие смогли разбить первый высланный против них карательный отряд, но в последующие дни сами понесли большие потери.

В середине декабря, собрав в один отряд всех выживших повстанцев, Колесников решил отступить в Старобельский уезд соседней Харьковской губернии. Там он заключил союз с атаманом Иваном Каменюкой, соратником Нестора Махно, и вместе с ним взял Старобельск. На станции Сватово повстанцы захватили крупный склад оружия и боеприпасов.

После этих побед войско Колесникова вновь увеличивается за счет местных жителей. Пополнив армию и дав ей отдых, уже в конце января 1921 года Колесников вновь появляется в родных краях. Восстание разгорается с новой силой. Десятки сел и несколько небольших городов переходят под контроль повстанцев, продотряды всюду разгоняются, а отнятый у крестьян хлеб возвращается им обратно.

Однако уже 11 февраля в крупном бою у слободы Карпенково повстанцы терпят поражение, после чего Колесников решает идти в Тамбовскую губернию на соединение с антоновцами.

Тамбовские повстанцы
Тамбовские повстанцы

Союз с антоновцами и новые победы


В конце февраля замысел достигнут: колесниковцы соединились с тамбовскими повстанцами, а сам Иван Колесников назначен Антоновым командующим 1-й Повстанческой армией Тамбовского края.

Вскоре после этого происходит ряд новых побед. В одном из боев разбивается крупный большевистский отряд и в плен попадают более 100 красноармейцев. В ходе другого боя, произошедшего 5 марта у станции Жердевка, Колесников нанес поражение красной кавалерийской бригаде. В составе этой бригады командиром одного из эскадронов был Георгий Жуков, на тот момент 24-летний офицер. Спустя более 40 лет Жуков, уже будучи всемирно известным маршалом, очень подробно описал этот бой в своих мемуарах:

«Особенно запомнился мне бой весной 1921 года под селом Вязовая Почта, недалеко от станции Жердевка. Рано утром наш полк в составе бригады был поднят по боевой тревоге… Мне с эскадроном при 4 станковых пулемётах и одном орудии было приказано двигаться по тракту в головном отряде.

Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превосходство врага, развернув эскадрон и направив на противника огонь орудия и пулемётов, мы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали стремительного удара и отступили, неся большие потери.

Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы неминуемо зарублен, если бы не выручил подоспевший политрук Ночёвка. Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, помог мне сесть в седло.

Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против неё все огневые средства и послали доложить командиру полка сложившуюся обстановку. Через 20–30 минут наш полк двинулся вперёд и завязал огневой бой.

2‑й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим противником, вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд антоновцев ударил нам во фланг. Командир полка решил повернуть обратно в Вязовую Почту, чтобы заманить противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано прикрывать выход полка из боя...

Бой был для нас крайне тяжёлым. Враг видел, что мы в значительном меньшинстве, и был уверен, что сомнёт нас. Однако осуществить это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пулемёта с большим запасом патронов и 76-миллиметровое орудие.

Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал весенний лёд на реке, которую надо было форсировать, и нам пришлось отходить до самой Вязовой Почты.

Уже в самом селе, спасая пулемёт, я бросился на группу бандитов. Выстрелом из винтовки подо мной вторично за этот день была убита лошадь.

С револьвером в руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавшихся взять меня живым. Опять спас политрук Ночёвка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и Ковалёвым».

Так Колесников нанес поражение будущему «маршалу Победы». Особое внимание следует обратить на то, что такое подробное описание этого боя Жуков сделал спустя более 40 лет – значит, бой произвел на него огромное впечатление. Это и неудивительно, если учесть, что дважды в течение одного дня он мог погибнуть.

Георгий Жуков в 1923 году
Георгий Жуков в 1923 году

В последующие дни победы повстанцев продолжились. 7 и 20 марта они вновь громят высланные против них отряды, причем во втором бою взяли в качестве трофеев пулеметы и орудия. Но уже 22 марта сами терпят поражение в бою у села Талицкий Чамлык.

Не менее серьезным ударом по повстанцам стала объявленная властями отмена продразверстки и продотрядов, а также амнистия всем, кто прекратит борьбу. Некоторые крестьяне решили, что основные цели восстания достигнуты, и вернулись домой.

Спасая свои войска от растущего дезертирства, Колесников в начале апреля решает вернуться на юг Воронежского края. С появлением лидера восстание там вновь разгорается, десятки сел переходят под контроль повстанцев, а местные власти, чекисты и ревкомы разбегаются, едва услышав о приближении колесниковцев.

21 апреля Колесников штурмует уездный город Богучар, но неудачно, гарнизон отбил все атаки. Но уже спустя три дня уничтожает целую спецгруппу ВЧК. Между тем дни самого Колесникова тоже были уже сочтены.

Гибель лидера и завершающий этап восстания


По одной версии – 28 апреля, по другой – 12 мая 1921 года Иван Колесников гибнет в бою. Его смерть по-прежнему покрыта мраком тайны. Есть легенда, что он был застрелен в спину, вероятно, завербовавшимися в его отряд чекистами. Наконец, согласно последней гипотезе, Колесников вообще не погиб, а лишь инсценировал смерть. В частности, именно последней трактовки придерживались потом многие односельчане лидера восстания. И некоторые из них даже утверждали, что видели Ивана живым спустя много лет, когда тот решил навестить родные края.

Современный портрет Ивана Колесникова
Современный портрет Ивана Колесникова

Какая из этих трех версий является правдой, установить уже вряд ли возможно, поскольку могила Колесникова не найдена до сих пор.

Смерть лидера, конечно, отразилась на ходе восстания, но не прекратила его. Повстанцев возглавил верный соратник Колесникова Емельян Варавва. Колесниковцы теперь действовали мелкими группами по 50–200 человек – так легче было решать вопросы снабжения.

Территория восстания по-прежнему была обширна, рейды совершались и в соседние регионы. Например, известно, что в июне колесниковцы действовали в районе Луганска. После того, как в конце лета был разбит отряд Емельяна Вараввы, а сам преемник Колесникова попал в плен, восстание постепенно идет на спад.

В это же время Воронежскую губернию настигла новая волна голода, значительная часть крестьян вынуждена была бежать в соседние регионы, в основном на юг, в поисках пропитания. Многие из оставшихся в живых повстанцев также вынуждены были покинуть родные края.

Последний бой воронежских повстанцев дал соратник Колесникова и Вараввы Зверев 30 ноября 1921 года. На этом восстание, продлившееся 13 месяцев, фактически закончилось.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org https://vatnikstan.ru
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28 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 03:57
    +1
    особое же сопротивление в крестьянской среде вызвала продразверстка, в ходе которой специальные продотряды ходили по деревням и отбирали у крестьян хлеб и другие съестные припасы, обрекая людей на голодную смерть.


    Из какого эмигрантского журнала 20-х годов 20 века почерпаны данная информация?
    1. bya965
      bya965 Сегодня, 06:26
      +1
      Из какого эмигрантского журнала 20-х годов 20 века почерпаны данная информация?

      Если это "А", то говорите "B".
      Благодаря действиям белогвардейского подполья было поднято на первом этапе успешное крестьянское восстание охватившие Тамбовскую, Воронежскую и часть Луганской губернии


      Это "бред сивой кобылы". Продразверстка была, городам есть было нечего, какой крестьянин просто так отдаст своё зерно, когда непонятно что дальше будет. Перегибы при этом были, конечно были. Народ озверел с обоих сторон факт. Как там говорили древнии, разделяй и властвуй. Большевики это мастерски использовали. Другой вопрос, что проведя индустриализацию и сплотив народ, Советский народ они сделали эти жертвы не напрасными.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:20
    +2
    Восстание "совпало" прежде всего с польской интервенцией.

    А начало продразверстки (декабрь 1916) и "хлебная монополия"(март 1917) - с империалистической войной.

    Но полагаю, что главным мотивом было желание создать фантастический "мужицкий Рай", живущий вообще отдельно от города. Эта идея жила в умах крестьян ещё долго-долго и даже после ВОВ. Голод в городе воспринимался крестьянами как голод на другой планете. Именно поэтому" бунт бессмысленный и беспощадный" был обречён с самого начала.

    Желания вступить в РККА, которая никогда (по данным из воспоминаний Г. К. Жукова) не могла выставить на фронт более 400 тыс штыков-у тех мужиков не было.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:38
    -5
    Цитата: Konnick
    Из какого эмигрантского журнала 20-х годов 20 века почерпаны данная информация?

    Отмена продразвертки спасло Советскую власть от бунта крестьян по всей России...очевидно что восстание Антонова и Колесникова это следствие продразвертки большевиков...перегиб и косяк в отношении крестьян очевидный.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 05:54
      +1
      Отмена продразвертки спасло Советскую власть от бунта крестьян по всей России...очевидно что восстание Антонова и Колесникова это следствие продразвертки большевиков...перегиб и косяк в отношении крестьян очевидный

      Спасибо, Капитан Очевидность.
      Я вроде бы заострил вопрос по "обреканию на голодную смерть".
      И расскажите про голод в Воронежской губернии в 1920 году. Легко сказать заменили продналогом, а РККА чем надо было кормить? А РККА в это время защищало землю, которую БЕЗВОЗМЕЗДНО передали крестьянам...или моя хата с краю?
      Землю дали, а благодарности от крестьян не дождались. Изымали излишки и на голод не обрекали, а как иначе можно было прокормить Петроград, Москву и другие города с рабочими и служащими, когда нарушились товарно-денежные отношения? И сейчас апологеты, прославляющие таких бандитов как Антонов и Колесников у власти.
      1. Александр Куксин
        Александр Куксин Сегодня, 07:22
        0
        Никто землю крестьянам не давал. Эсеровская программа украденная большевиками опоздала. Крестьяне к этому времени уже сами взяли землю. Ваше нежелание учить матчасть удивляет. Да и статьи Ленина по крестьянскому вопросу стоило бы почитать.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:32
      +4
      Косяком продразверстка видится Вам через сто лет. Полагаю, что сто лет назад эти события виделись лучше

      Кстати : продотряды - не изобретение большевиков.
      Еще Джек Лондон писал о продотрядах на Аляске в период "золотой лихорадки" .
      Когда спекулянты взвинчивали цены и начинали морить голодом Доусон, граждане золото - искатели быстро объединялись и раскулачивали. Только они тогда слов таких не знали....

      Нас просто приручили смотреть на себя глазами Запада. И приходить в ужас..... А на Западе в подобных ситуациях поступали ещё круче и ничо как бы.....
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:12
        0
        Цитата: иван2022
        Полагаю, что сто лет назад эти события виделись лучше

        Куда как по другому виделись.

        К статье:
        Даже Тамбовское восстание официально называлось не крестьянским, а «кулацким», и упоминали о нем долгое время лишь мимоходом.

        А автор уверен, что "кулаков" там не было? С батраков брать было нечего, как раз в основном из них и состояли продотряды.
        А вот противились продразверстке зажиточные крестьяне, они и были чаще инициаторами неповиновения, погромов и убийств, восстаний...
    3. Старый электрик
      Старый электрик Сегодня, 07:46
      0
      Лехе с Андроида. Хочу дополнить ваш спичь об ужОсах продразвёрстки.
      Любую армию, в том числе и «крестьянскую» нужно кормить. Единственный источник такого «кормления» — это крестьяне. Формой такого «кормления» РККА и городского населения страны была продразвёрстка, задуманная ещё при царе батюшке. Однако, не имея поддержки населения, царь и Временное правительство реализовать продразвёрстку не смогли. Это одна из причин по которым они были свергнуты.
      Продразвёрстка предполагала запрет на спекуляцию хлебом и изъятие товарного зерна в обмен на промышленные товары. Промтовары были скудными, поскольку в условиях развала промышленности их катастрофически не хватало.
      Товарное зерно было у кулаков и частично у середняков. Абсолютное большинство крестьянских хозяйств России было патриархальным и не имело товарного зерна. Поэтому за исключением относительно редких случаев перегибов, продразвёрстка им ничем не грозила. Ваши мечты Леха о всеобщем крестьянском восстании — это фикция.
      Для борьбы с большевиками эсеры в ходе антоновского мятежа выдвинули лозунг «Свобода торговли». Их целью было удушить ненавистный эсерам Город голодом. Поэтому крестьян, пытавшихся вывезти продукты в Город на продажу, грабили и зверски убивали. Лозунги эсеров «Свобода торговли» и «За Советы без большевиков» это яркая демонстрация того, что язык дан политику чтобы скрывать свои мысли.
      Эсеры опирались на кулаков. Армия Антонова доходила до 50 тыс. чел. Их нужно было кормить. Причём, в отличие от РРКА, сидевшей на пайках их нужно было кормить от пуза, потому, что иначе согнанные плетьми в «крестьянскую» армию крестьяне просто разбегутся. Кроме хлеба «крестьянской» армии в неограниченных количествах был нужен самогон. Потому, что на трезвую голову резать неугодные бандам крестьянские семьи было несподручно. Самогон — это тоже хлеб, только в жидкой форме. Т.е. армии Антонова нужно было не просто много хлеба, а очень много хлеба.
      Отбирать зерно у себя любимых кулаки не собирались. Поэтому антоновские банды отбирали у крестьян последнее, обирая их до нитки. Забирали не только зерно, но и всё что плохо лежало, угоняли лошадей и скотину, награбленное вывозилось обозами, кулаки жирели. Семьи тех, кто не желал класть последнее на алтарь эсеровской свободы, брали в заложники. После чего крестьяне «добровольно» и «с песнями» показывали тайные ямы с зерном и возвращали скотину из леса. Как следствие уже к февралю 1921 года крестьяне вспоминали «грабительскую продразвёрстку» с умилением. Это был пик мятежа, после которого «крестьянская» армия начала банально разбегаться. Целые полки переходили на сторону РККА.
      Весной 1921 года Антонов объявил всеобщую мобилизацию, под которую попал и мой дед. У новобранцев не должно было быть обратного пути, а потому их полагалось повязать кровью. Для этого новобранцев, ещё безоружных, погнали грабить соседнее село, «изнывающее под игом большевистской продразвёрстки». Подобные набеги были нормой – кроме крестьян бандитам грабить было некого. Поскольку большевики в тамбовской глубинке никогда не водились. Хитрость эсеровского плана была в том, что крестьяне, мобилизованные в банду в одном селе, отправлялись грабить другое село. В свою очередь их село грабила дружественная банда из соседней волости. Кулаков и семьи активных бандитов, разумеется, никогда не трогали. Все были при деле, все (за исключением ограбленных крестьян) довольны.
      Грабёж и убийство соседских крестьян не входили в жизненные планы моего деда. Поэтому, воспользовавшись суматохой, дед слинял из банды в тот же день. Дезертирство в повстанческой армии считалось вопиющим преступлением. Ну а поскольку дед после побега из банды так и не был пойман, постольку за это преступление «Зелёные» судили моего прадеда. Атаман огласил обвинение и приговор, затем бандиты загнали семью прадеда в дом, заколотили дверь, подожгли крышу и ушли. Чудо, что семья спаслась!
      Случай с моей семьёй — это вовсе не частный случай, крестьян бандиты вырезали беспощадно. Если бы не Тухачевский, то мой семье и ещё многим, многим крестьянам было просто не выжить.
      Что касается продразвёрстки, то это был инструмент сохранения Государства и Страны в чрезвычайных условиях интервенции, по недомыслию называемую Гражданской войной. В 1921 году Гражданская война закончилась, и страна перешла к традиционному налогообложению.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:48
    +2
    Нас душат западные идеи,а мы все пеняем на советскую власть.А кто нибудь принес бы крестьянству благодать? Ни Антонов,ни Колчак,ни Деникин.В то время вспыхнули сепаратистские настроения.Создать Симбирску. республику, Сибирскую...Но большой вопрос.А кто бы попользовался плодами этих восстаний ?
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:07
    -4
    Цитата: Konnick
    И расскажите про голод в Воронежской губернии в 1920 году. Легко сказать заменили продналогом, а РККА чем надо было кормить? А РККА в это время защищало землю, которую БЕЗВОЗМЕЗДНО передали крестьянам...или моя хата с краю?

    Что толку от этой земли если все что крестьянин выращивал на ней забирал даром даритель этой земли smile ...абсурд...поэтому крестьяне бежали оттуда спасаясь от голода в соседние губернии.
    Конечно кормить РККА надо было...но большевики ничего лучшего как за так забирать зерно не придумали...всегда надо стимулировать людей наградой...а тут награда пуля маузера от коммисара продотряда...ктож в здравом уме согласится на это.request
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:17
      +2
      абсурд...поэтому крестьяне бежали оттуда спасаясь от голода в соседние губернии.

      Эта фраза в соседние губернии
      достаточна глупа. Там, в соседних губерниях в 1921 году другая власть была? А крестьянская семья бросала свой воронежский чернозем, хозяйство , закопанное на огороде зерно и с узлами в Херсон что-ли? И найдите мне описание голода в Воронежской губернии в 1920 году.

      большевики ничего лучшего как за так забирать зерно не придумали...

      Ваши лучшие предложения напишите, пожалуйста
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
        -2
        Цитата: Konnick
        Там, в соседних губерниях в 1921 году другая власть была?

        Плохо читаете коммент smile ...я же написал крестьяне бежали оттуда спасаясь от голода.
        Ваши лучшие предложения напишите, пожалуйста

        Золотом могли платить крестьянам...ведь покупали же за границей пшеницу за золото...правда реквизированное у буржуев и попов. request...жаба давила.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 06:39
          0
          Золотом могли платить крестьянам


          Про голод в воронежской губернии, от которого спасались бегством, расскажите пожалуйста. А золото шло на покупку хлеба из-за голода в Поволжье от засухи.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 06:52
            0
            Цитата: Konnick
            Про голод в воронежской губернии, от которого спасались бегством, расскажите пожалуйста.

            В «Воронежской Коммуне» от 30 апреля 1922 г. в статье «Кошмарный документ» описан случай убийства в с. Велико-Архангельское Бобровского уезда матерью своей 16 летней дочери, которой она и ее два малолетних ребенка питались в течение 2 недель.

            Чтобы подробнее рассказать о том что творилось там в этот период времени мне надо попасть в местные архивы ФСБ и других госучреждений и собрать всю детальную информацию...которая вам и многим другим гражданам может не понравиться.
            А я простой карась smile без всяких допусков к гостайнам нашего государства...вы уж простите меня что не могу в полной мере ваше любопытство удовлетворить. request
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 07:08
              0
              Чтобы подробнее рассказать о том что творилось там в этот период времени мне надо попасть в местные архивы ФСБ и других госучреждений и собрать всю детальную информацию...которая вам и многим другим гражданам может не понравиться.

              Вам не надо пробираться в логово КГБ. Вы там ничего не найдете, как и в интернете ничего нет про голод в воронежской губернии в 1920 году, который, по фантазиям автора статьи спровоцировал "крестьянское восстание".
              1. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
                0
                Цитата: Konnick
                Вы там ничего не найдете,

                Да ну smile .
                Цитата: Konnick
                в интернете ничего нет про голод в воронежской губернии в 1920 году, который, по фантазиям автора статьи спровоцировал "крестьянское восстание".

                Не верю ни вам,ни автору,ни интернету...
                верю архивам,документам,вещественным доказательствам. feel
                И железобетонным фактам.
            2. Александр Куксин
              Александр Куксин Сегодня, 07:35
              +1
              Не надо в архивы ФСБ! :))) Наберите в поиске "Исторический архив .... области" или " Центральный исторический архив" Многие материалы сегодня в свободном доступе, а за некоторые, чтобы получить, надо заплатить. Много интересного можно найти. Мне даже повезло найти там Записки русского офицера Догадина о Карбышеве и вообще о жизни русского офицера того времени.
              1. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Сегодня, 07:39
                0
                Цитата: Александр Куксин
                Записки русского офицера Догадина о Карбышеве и вообще о жизни русского офицера того времени.

                Это интересно...заинтриговали. hi
    2. tatra
      tatra Сегодня, 07:05
      +1
      Враги СССР и советского народа на территории СССР по менталитету люди -ПРОТИВ и АНТИ ,на ЗА у вас не хватает ни менталитета ,ни интеллекта .
      Вы не способны объяснить -какой лучший был выход из ситуации ,когда проблемы с продовольствием в России начались еще в 1916 году ,и Николай II и Временное правительство объявили продразверстки ,которые провалились ,потому что крестьяне не захотели отдавать горожанам продовольствие .
      А после развязывания внешними и внутренними врагами большевиков Гражданской войны проблемы с продовольствием еще усугубились .
      Деникин писал: «Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали её хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армий». «Никогда ещё до тех пор советская власть не была в более тяжёлом положении и не испытывала большей тревоги…».
  6. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 06:24
    +4
    Если Самсонов хочет получить славу либерального вруна, то он её давно заслужил. Судя по всему, его очередная сказка о кровавых большевиках — это первый шаг на пути денацификации Украины. И этот шаг называется декоммунизация России. По Самсонову, рыдающему по жертвам продразвёрстки, пора валить памятники Ленину и переименовывать улицы.
    В тамбовской и воронежских губерниях не было крестьянского восстания. От слова вообще. Был тщательно подготовленный эсеровкий мятеж. «Историк» Самсонов даже не подозревает, что была такая партия «эсеры», которая в 1917 году по численности превосходила большевиков примерно в три – четыре раза. Для того, чтобы убедиться в том, что крестьяне не имели отношения к организации мятежа достаточно ознакомиться со списком командиров так называемого «крестьянского восстания»:
    1-я Повстанческая армия. Командующий — полковник Богуславский, затем капитан Губарев.
    2-я Повстанческая армия. Командующий — штабс-капитан Митрофанович.
    3-я армия — Конно-подвижная. Командующий — вахмистр Колесников. Полки: 1-й Богучарский (командир вахмистр И.С. Колесников), Казачий (командир есаул Фролов), Хопёрский (командир хорунжий Матарыкин), 2-й Богучарский (сотник Попов).
    Вожди «крестьянского восстания»:
    АНТОНОВ Александр Степанович – мещанин, член партии эсеров с 1906. После Февральской революции 1917 вернулся в Тамбов из ссылки, начальник уездной милиции, остался на этом посту и при большевиках. С зимы 1917 готовил мятеж, копил в потайных местах оружие; летом 1918, будучи разоблачён, бежал. В конце 1918 Антонов во главе небольшого отряда разгромил Золотовский волостной совет, убил несколько членов совета, далее по списку…
    ТОКМАКОВ П.М. — поручик с опытом первой мировой войны, эсер, в 1918 организовал банду для борьбы с Советами. Политический руководитель мятежа, с ноября 1920 командующий Объединённой партизанской армии Тамбовского края.
    Как видим, среди главарей мятежа нет даже кулаков, поэтому как представлю полковника Богуславского, капитана Губарева, поручика Токмакова и других белопогонников, изнурённых большевистской продразвёрсткой, так сердце кровью обливается.
    Теперь о движущей силе «крестьянского восстания». На февраль 1917 года в России было порядка 30-40 партий. На август 1917 в РСДРП(б) состояло около 240 тыс. членов партии, в РСДРП(о) (объединённая РСДРП, меньшевики) порядка 250 тыс. членов партии, эсеров от 750 тыс. до 1 млн, порядка 100 тыс. кадетов и т.п. Что касается, например, анархистов, то их числу нет даже оценки. Известно только то, что практически весь балтфлот был анархистским. Если бы у большевиков не было бы поддержки населения, то им ни за что не удалось бы выстоять.
    Антоновский мятеж по заданию эсеровского Центра готовили сотрудничавшие между собой подпольные организации эсеров и кадетов в Тамбове. В 1917-1920 годах агенты этих партий проникли буквально во все советские организации Тамбова. Их агентурные возможности были просто потрясающи – боевого опыта подпольной борьбы против царской охранки эсерам было не занимать. Так, например, в 1919 году им ничего не стоило обеспечить фальшивыми документами и спрятать от глаз ЧК примерно две, две с половиной тысячи человек скрывающихся от советской власти – будущих «крестьянских повстанцев». В 1920 – начале 1921 года Антонов получал копии приказов о войсковых операциях против него ещё до того, как эти приказы поступали в соответствующие красные войска.
    Эсеровская подпольная организация в Тамбове была связана с московской эсеровской организацией, а та, в свою очередь, была связана с эсеровским Центром в Польше. Возглавлял этот Центр известный террорист Борис Савенков. Правящие круги Англии и Франции поддерживали любые антисоветские силы, в том числе и эсеровскую организацию Савинкова. Разведки этих стран активно оказывали ему нужную помощь, поэтому нелегальный канал связи Варшава – Москва – Тамбов в 1919 -1921 годах работал бесперебойно и достаточно оперативно, несмотря на блокаду и военное время. Остаётся добавить, что подпольные организации эсеров и кадетов в Тамбове были разгромлены только весной 1921 года. Без этого ликвидация мятежа была бы невозможна.
    Начало подготовки эсеровского мятежа было положено зимой 1917 – 1918 года, т.е. практически сразу же после установления Советской власти. Первые две неудачные попытки эсеровских мятежей, состоявшиеся летом 1918 года, были моментально разгромлены. Ошибки этих неудач были учтены и к следующему мятежу эсеры подготовились горазда основательнее. Было собрано оружие – 12 тыс. винтовок, порядка четырёхсот пулемётов и даже 4 пушки. Под видом снабжения Красной армии в Тамбовской и соседних губерниях закупили лошадей для кавалерии. На подпольных командных курсах будущие полевые командиры из числа белопогонников были обучены тактике партизанской действий на примере Отечественной войны 1812 года. По всей Тамбовской губернии была создана разветвлённая разведывательно-конспиративная сеть, опирающаяся на кулацкие семьи. Всё по науке.
    По первоначальному замыслу Савинкова мятеж должен был начаться в мае 1920 года – одновременно с вторжением Польши в Советскую Россию. Однако Антонов, не смотря на приказ Савинкова, побоялся начать, уверенности в победе у него не было.
    12 августа 1920 года поляки нанесли контрудар по войскам Тухачевского и к 16 августа он был разгромлен. В этот раз Савинков был более настойчив, и 19 августа 1920 года Антонов начал мятеж сразу по всей тамбовщине. Одновременно на территорию Белоруссии из Польши вторглась эсеровская банда Булак-Балаховича, которая планировала поднять всех крестьян России на борьбу с Советами, победно дойти до Тамбовщины и соединиться с Антоновым. Увы для Самсонова, каратели из банды Булак-Балаховича своими зверствами оттолкнули от себя крестьян и, оказавшись без поддержки населения были разбиты.
    В антоновской армии было порядка 10 тысяч идейных: эсеры, белогвардейские офицеры, донские и другие казаки, представители различных антисоветских партий, слетевшиеся как стервятники на со всей России, кулаки и просто безыдейные бандиты. Крестьян (порядка 40 тыс.) согнали в антоновскую армию плетьми.
    В основе эсеровской идеологии лежал постулат «героя и толпы», т.е. герой-революционер должен мощной дланью гнать инертную, безыдейную толпу в Светлое Будущее. Поэтому к крестьянам главари восстания и их подручные относились как к быдлу. Любые проявления недовольства в адрес «освободителей от продразвёрстки» пресекались самым беспощадным способом – от порки до расстрела и сожжения заживо вместе с семьями. Всё население Тамбовщины тогда жило в деревянных домах с соломенными крышами. Несчастные крестьянские семьи, обвинённые в антиэсеровской крамоле, загоняли в дом, заколачивали двери и поджигали крышу… В ходе привития крестьянам эсеровской идеологии некоторые деревни Тамбовщины были уничтожены до последнего жителя. Свобода от большевиков называется.
    Для пропаганды своей идеологии антоновцы совершили несколько набегов в соседние губернии, неохваченные эсеровской разведывательно-конспиративная сетью. В ходе этих набегов они были свято убеждены, что стоит им только зверски вырезать семьи сельсоветчиков, работников совхозов и крестьян, проявивших недовольство реквизицией (грабежом) в пользу героических борцов с большевизмом, как вся страна полыхнёт антибольшевистским восстанием. Удивительное дело, но такая агитация почему-то не работала, и мятеж на всём своём протяжении так и не вышел за исходные границы эсеровской разведывательно-конспиративной сети. Ну а в рамках этой сети крестьяне не смели пикнуть против. Это было крайне опасно для здоровья.
    Поначалу большевикам было не до Антонова, но уже в начале 1921 года эсерам стало ясно, что ликвидация мятежа — это только вопрос времени. Поэтому для спасения Антонова эсеровский Центр организовали Западносибирский и Кронштадский мятежи 1921 года. Эсеры не имели поддержки среди крестьян, а городское население страны они поголовно рассматривали как врагов. Поэтому все эти мятежи, вопреки сказочнику Самсонову, не получили поддержки населения и были разгромлены.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:29
      +1
      Поэтому все эти мятежи, вопреки сказочнику Самсонову, не получили поддержки населения и были разгромлены

      А автор статьи какой-то Сарматов это кто? Спасибо за коммннтарий, он более с полным содержанием по сути вопроса, а статья меньше осветила историю чем статья в википедии, только как говорил Нагульнов

      Они в концах какое-то шипенье произносют, вроде злобствуют на эти слова, но куда же от них денешься? .
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:33
    -2
    Цитата: Старый электрик
    Эсеры не имели поддержки среди крестьян, а городское население страны они поголовно рассматривали как врагов. Поэтому все эти мятежи, вопреки сказочнику Самсонову, не получили поддержки населения и были разгромлены.

    Ваш тезис не поддерживаю...эсеры потеряли поддержку крестьян именно после отмены продразвертки...это был сильнейший удар для них.
    Тамбовщина после этого восстания сильно обезлюдела и уже никогда не восстановилась до прежнего уровня.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:11
    0
    Цитата: иван2022
    Косяком продразверстка видится Вам через сто лет. Полагаю, что сто лет назад эти события виделись лучше

    А также...приходят к вам например крепкие ребята с оружием и отнимают у вас вашу собственность мотивируя что так надо...ваши действия в ответ какие будут?
    90е годы не напоминает?
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:14
    0
    Цитата: tatra
    Вы не способны объяснить -какой лучший был выход из ситуации

    Зато такие как вы способны обьяснить что террор и расстрелы самый лучший выход из ситуации...забывая что это помогает только до поры и времени пока вас самих не расстреляют.
  10. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:22
    +1
    Однако летом 1920 года, побывав в родном селе, Колесников увидел, какие беззакония на местах совершают большевистские продотряды, зачастую забирая у крестьян последнее и обрекая их на голод. Иван решает, что с этих пор он больше не будет служить режиму, грабящему его земляков, и дезертирует из армии.
     Два года с 1918, ел реквизированный хлеб,когда служил в РККА, а в 1920 году, у него открылись глаза.. laughing Да и потом, когда Колесников, вернулся домой, он начал формировать отряд, не из односельчан,а из таких же дезертиров, как и он...В статье, много не досказанного и хватает передергиваний.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: parusnik
    В статье, много не досказанного и хватает передергиваний.

    Не хватает документов в статье.
    Вот интересную сводку тех лет нарыл.


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    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:45
      0
      Вы хоть бы посмотрели, что там написано, Воронежский район -земледельческий, далее прочие неголодающие районы, ну а дальше пеоечень голодающих районов, Поволжье и Южный Урал.