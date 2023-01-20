Нюрнбергский процесс и денацификация в Германии – мифы и действительность

«настал час ноль» [1].

«В новейшей истории лишь одна страна каялась за действия прежних властей. Это Германия. Но покаяние немцев было не добровольным, а принудительным. Его навязали им победители [3]».

Нюрнбергский процесс глазами немцев

«При этом другие режимы – певцы демократии и поборники свобод – тоже без колебаний прибегали к войне на полное уничтожение. Даже если такая война не обосновывалась теоретически и не программировалась, она, тем не менее, предусматривала, по примеру врага, стирание городов дотла – вплоть до использования атомной бомбы [6]».

«война – это преступление»,

«солдаты не ведут агрессивных войн, это политическое понятие» [7].

«в ФРГ понимание того, что поражение в войне и освобождение от нацизма связаны между собой, пришло значительно позже 1945 года»

Денацификация – мифы и действительность



Аэрофотоснимок зданий юстиции на Фюртерштрассе в Нюрнберге в ноябре 1945 года

«что он понес тотальное военное поражение, и что он не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатическое сопротивление разрушили германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными» [9].

«Никакого «часа ноль» в 1945 году для немецкого общества не существовало. Гитлер продолжал пользоваться посмертной популярностью, значительная часть общества и спустя несколько лет после поражения считала довоенный Третий рейх лучшим временем в германской истории.

В 1950–1960-е годы в ФРГ было достаточно много людей, не желавших ничего знать ни о какой вине, ответственности и далее по списку. Эти люди искренне считали, что вермахт выполнял благородную миссию по защите Германии от большевизма, а лагеря смерти – придуманный победителями фейк.

Реально разбираться со своим прошлым западные немцы начали ближе к концу 1960-х годов, когда повзрослело новое поколение, многие запятнанные фигуры сошли со сцены, а ФРГ уже представляла собой достаточно успешную и стабильную систему, которой не грозила судьба Веймара [12]»,

«Главным фактором стабильности ранней ФРГ являлось знаменитое «немецкое экономическое чудо».

Граждане стали всем сердцем поддерживать новую систему тогда, когда почувствовали реальные улучшения в своей собственной жизни. Часто говорят, что победители поступили весьма мудро, не наказывая западных немцев материально, а помогая им как можно скорее восстановиться. На самом деле, эта стратегия была продиктована в первую очередь не исторической мудростью, а развитием холодной войны в Европе.

В ситуации острого противостояния с соцблоком западным державам была нужна сильная и успешная ФРГ как восточный бастион западного мира, нужна была западногерманская армия и промышленный потенциал.

Вопрос наказания немцев по этой же причине быстро стал неактуален [12]».

«если бы значительное число западных немцев отвергло новый режим, победители мало что смогли бы с этим поделать»,

Холокост и политика «национального покаяния»

«холокост воспринимается как нападение на богобоязненный народ и тем самым на самого бога» [11].

Заключение

«Современная демократия не постметафизична, а, так сказать, неометафизична. Всякая политическая власть – и демократия в том числе – нуждается в политической мифологии и продуцирует ее:

«Полностью расколдованный мир является полностью деполитизированным миром».

Любая форма политического правления оперирует в контексте символического ряда, который ее легитимирует [4]».

Использованная литература:

[1]. Пленков О. Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте сегодняшней европейской интеграции / О. Ю. Пленков // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та – 2014. – № 4. – С. 91–100.

[2]. Историческая память о Второй мировой войне в Германии: этапы формирования / Д. И. Колесов [и др.] // Изв. высш. учеб. зав. Поволжск. регион. Гуманит. науки. – 2018. – № 1 (45). – С. 89–104; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/istoricheskaya-pamyat-o-vtoroy-mirovoy-voyne-v-germanii-etapy-formirovaniya.

[3]. Кондрашин В. В. О государственной политике формирования и сохранения исторической памяти / В. В. Кондрашин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2016. – № 2 (38). – С. 236–240.

[4]. Манов Ф. В тени королей. Политическая анатомия демократического представительства / пер. с англ. А. Яковлева – М: Изд-во Института Гайдара, 2014.

[5]. Пленков О. Ю. Международный военный трибунал в Нюрнберге 1945–1946 гг. и первая непосредственная реакция немцев на него // Общество. Среда. Развитие. – 2020, № 1. – С. 17–20.

[6]. Ферро, Марк. Семь главных лиц войны, 1918–1945 [Текст]: параллельная история / Марк Ферро; [пер. с фр. С. И. Шемет]. – Москва: РОССПЭН, 2014.

[7]. Darnstädt T. Das Weltgericht. // Der Spiegel. – 2006, № 42.

[8]. Wolfram E. Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Widervereinigung. – Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht, 2001. – 348 s.

[9]. Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. Протокол Берлинской конференции трех великих держав 1 августа 1945 г. – URL: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/War_Conf/berlin_main.htm.

[10]. Колесов, Денис. Культура памяти холокоста в политике денацификации Германии [Текст] / Д. Колесов, О. Шиманская // Современная Европа. – Москва, 2019. – № 4. – С. 164–173.

[11]. Winkler H. A. Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band. Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. München: Beck, 2002. 709 s.

[12]. Шесть тезисов о ранней ФРГ (опубликовано в блоге историка Николая Власова) URL: https://navlasov.livejournal.com/237726.html.