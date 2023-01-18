Военное обозрение
Войти Регистрация

Медведев: Для мирных переговоров потребуется создание новых международных правил

26
Медведев: Для мирных переговоров потребуется создание новых международных правил

Все чаще, когда речь заходит о мирном урегулировании конфликта на Украине, западные лидеры и их прокси в Киеве ссылаются на нормы международного права, которые должны стать основой для будущих переговоров.


Между тем, как написал в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная проблема заключается в разночтении тех самых норм.

Со слов политика, как минимум два из семи принципов в Уставе ООН в России и на Западе, очевидно, толкуются по-разному. Речь идет о праве любого народа на самоопределение и неукоснительного исполнения сторонами международных обязательств.

Как отметил Медведев, в случае с самоопределением ЛДНР и других ранее входивших в состав Украины территорий, а также в плане исполнения Минских соглашений, международные нормы Западом явно воспринимаются иначе.

Следовательно, по мнению зампреда Совбеза РФ, помимо достижения единого понимания международных норм, прежде, чем начинать новые переговоры, необходимо прийти к согласию по двум принципиальным вопросам.

Во-первых, Запад и подконтрольный ему Киев должны признать результаты референдумов, прошедших в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Во-вторых, со слов Медведева, для выстраивания международных отношений в будущем, необходимо выработать дополнительные правовые нормы, соответствующие современным реалиям, как это было при подготовке того же Устава ООН в 1945 году.
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/dm
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:07
    +1
    Иногда лучше жевать и уткнутся в айфон чем говорит димитрий.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:10
      +1
      Согласен с Вами на миллион процентов!
    2. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:32
      +4
      Вы хоть поняли сами, что написали? Он, Медведев юрист и излагает в отличие от Вас достаточно понятно.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 14:21
        0
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Вы хоть поняли сами, что написали? Он, Медведев юрист и излагает в отличие от Вас достаточно понятно.

        Во-первых, они, скорее всего, не юристы. Во-вторых, есть некое сообщество граждан, которых сама фамилия "Медведев" уже повод для раздражения...
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 14:52
        0
        Юрист, по вашему-не сказал главного---хнльсинки, тп соглашения зафиксировали не болтовню юристов, А соотношение сил в мире. И в космосе.
        Флот-сухпут-рвсн-самолеты(все).зерно, крс, локомотивы, пропорции врачи +учителя на 1000 чел, гкалл/рубль, цена бесплатного завтрака школьника и в д/саде.
        Не буквицы.
        И ГЛАВНОЕ-РЕШИМОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ ТЕ "КРАСНЫЕ ЛИНИИ".
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:09
    +1
    помимо достижения единого понимания международных норм, прежде, чем начинать новые переговоры

    Идеализм.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:19
      -2
      Это да, единое понимание может быть достигнуто при паритете сил и создаваемых угроз, а его нет. Партнеры резвятся почти как хотят
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:56
        0
        "партнёры"? резвятся, пока им дают такую возможность...
        кстати, ента фэйса как раз из тех, кто делал это возможным, явно и будет делать впредь!
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:21
      -2
      Это даже не иди/Ё/тизм, это хуже....
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:09
    +6
    Медведев: Для мирных переговоров потребуется создание новых международных правил
     Не только, а еще пересмотр различных международных соглашений ,типа Хельсинкских, об установлении и нерушимости границ в Европе, что бы решить многие проблемы существующие на сегодняшний день.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:11
    +1
    ВВП уже "умыл" запад с прецедентом Косово и решением международного суда, а там референдумов никто не проводил, запад просто не стал на это заморачиваться. Так что все по праву, международному.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: Uprun
      Так что все по праву, международному.

      Именно, что не по "международному праву", а по "правилам".
      "Международное право" - это законы, одинаковые для всех. А "правила", которые Запад (читай - Америка) пытается установить - это "кто карту мечет, тот и правила устанавливает".

      Было бы "международное право" - страшно представить, что бы с США за Югославию сделали. А так - ничего. Живут и здравствуют, потому что "международное право" ими же, Америкой, и было уничтожено.
      Да вот только беда Америки в том, что по их "правилам" не хотят жить не только какой-нибудь Суринам и Тринидад со своим Тобаго, а, например, Россия. Или, например, Китай.
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:15
    +4
    Кто победит, тот и нормы продиктует...
  6. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 13:15
    +1
    Между тем, как написал в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная проблема заключается в разночтении тех самых норм.

    Со слов политика, как минимум два из семи принципов в Уставе ООН в России и на Западе, очевидно, толкуются по-разному. Речь идет о праве любого народа на самоопределение и неукоснительного исполнения сторонами международных обязательств.


    C добрым утром очередной оторванный от жизни политик... Уже с развала СССР до всех дошло, кроме особо одаренных, что правила опять стали устанавливать победители исходя из своих собственных интересов, которые превалируют над любыми договоренностями. Но у нас как прямо святые монашки верят в какие-то "исполнения международных обязательств"
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:58
      0
      Согласен с вами:очень скоро дам до этого додумался.
      ..
      ....
      Уникум
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:17
    -1
    Чтото его часто упоминать начали.
    Ладно, всякие критики поминают, Дмитрий часто говорит чтото несусветно-резкое , ровно после выдворения сына из Омерики.(кстати ,кто знает ,паспорт Омерикана тот имел?)
    Но внезапно начали поминать и остальные СМИ.

    Готовят к Выборам?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:02
      +1
      Все может быть...
      Хотят забить, всяким разным, то мнения, те воспоминания, которыми та фэйса обвешана как... в общем понятно, им придётся много, много, постараться, что б народец забыл, "денег нет, а вы держитесь"... и прочее, прочее.
  8. arthh
    arthh Сегодня, 13:18
    0
    Кто им постоянно про переговоры задает вопросы а то Лавров тоже сегодня рассуждал.

    Если бы Запад хотел они были бы давно а так их не будет можно не рассуждать лучше бы обьявии войну глядишь запад бы сам капитулировал
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:18
    -2
    Не, не успокоятся, будут тянуть "тушку с душком" наверх, всем под нос...
    Кому неймётся... и опять неймётся???
    Ведь "с душком" и значимая часть народа это знают, понимают....
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:25
    +3
    Запад на Украину танки начинает поставлять, а ему предлагается "выработать дополнительные правовые нормы, соответствующие современным реалиям". Реалии же таковы: обстреливаются Белгородская, Курская и Брянская области, потоплен флагман ЧФ, взорваны газопроводы СП, неоднократно наносились удары по стратегическим аэродромам РФ. И всё это практически безответно.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 13:45
      -2
      Цитата: Борис Сергеев
      И всё это практически безответно
      Ну да, наши всего-то сто тысяч укровоенных уничтожили, всю военную технику, половину промышленности и прибрали к рукам 20% территории.
      Или по каждому упомянутому вами пункту надо по ядерной мегатонне кидать, что бы это за ответ считалось?
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:34
    +1
    Для того, чтобы создать новую, приемлемую для всех, систему безопасности небходима Победа на поле боя, такая, как в 1945-м году.
  12. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:39
    +1
    На юридическом поле они переиграют Россию, стоит ли лезть в заведо проигрышную ситуацию?
  13. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:58
    0
    новые международные правила создают победители. Следовательно, чтобы это были ПРАВИЛЬНЫЕ правила, надо сначала победить. А товарища интересуют какие-то мифические правила, вместо победы. Юристы, они такие юристы, в реальном деле бесполезные.
    .
    Медведеву не следует заниматься юридической маниловщиной. Он человек не бедный и вполне мог бы вместо промзоны на Синае профинансировать заводы на Урале. Или сосредоточиться на каком одном виде военной техники и довести её до ума. Или просто купить для наших солдатиков 10 000 Нив и 10 000 УАЗиков. Либо конфисковать все пикапы (а то и вообще все машины подсанкционных марок) в автосалонах, для установки на них вооружений...
    .
    Есть много мест, куда он мог бы направить свои усилия вместо демонстрации Западу своей готовности капитулировать, если всё будет по "правилам".
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:59
    0
    Переговоры-переговоры-переговоры...
    Хотелось бы наконец услышать от руководства РФ что будет целью переговоров, каких результатов добьется РФ по итогам переговоров и с кем собираются вести эти переговоры.
    А то сейчас, к сожалению, слово "переговоры" колеблется между синонимами "пустая болтовня" и "предательство"
  15. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 13:59
    -1
    как уже эти УКРОТРОЛЛИ достали своими вбросами ,причём, как правило ,это самые первые комментарии на сайте,которые либо формируют общественное мнение,либо переводят его в другую плоскость.Надо как то изолировать этих ципсошников ,вплоть до регистрации по паспорту.