Все чаще, когда речь заходит о мирном урегулировании конфликта на Украине, западные лидеры и их прокси в Киеве ссылаются на нормы международного права, которые должны стать основой для будущих переговоров.Между тем, как написал в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, главная проблема заключается в разночтении тех самых норм.Со слов политика, как минимум два из семи принципов в Уставе ООН в России и на Западе, очевидно, толкуются по-разному. Речь идет о праве любого народа на самоопределение и неукоснительного исполнения сторонами международных обязательств.Как отметил Медведев, в случае с самоопределением ЛДНР и других ранее входивших в состав Украины территорий, а также в плане исполнения Минских соглашений, международные нормы Западом явно воспринимаются иначе.Следовательно, по мнению зампреда Совбеза РФ, помимо достижения единого понимания международных норм, прежде, чем начинать новые переговоры, необходимо прийти к согласию по двум принципиальным вопросам.Во-первых, Запад и подконтрольный ему Киев должны признать результаты референдумов, прошедших в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.Во-вторых, со слов Медведева, для выстраивания международных отношений в будущем, необходимо выработать дополнительные правовые нормы, соответствующие современным реалиям, как это было при подготовке того же Устава ООН в 1945 году.