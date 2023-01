The Washington Post: Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидали на Западе

Многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь идет примерно в обычном режиме

Полки супермаркетов заполнены до отказа

Американская газета The Washington Post, как и многие на Западе, отмечает, что, несмотря на жесточайшие санкции, экономика России чувствует себя лучше, чем ожидалось.Издание пишет, что внешнеторговое сальдо России в прошлом году имело небывалый рост. Возможно, российские власти преувеличивают некоторые экономические показатели, но простые люди подтверждают стабильность российской экономики, отмечает The Washington Post.- пишет издание.Сегодняшнее положение в России не сравнимо со смутой начала 1990-х годов и страна продолжает жить в прежнем режиме, сказал российский эмигрант, преподаватель Королевского университета в Белфасте Александр Титов в интервью изданию. По его словам, в магазинах нет особого дефицита товаров, в том числе и западных.- отметил Титов.Несмотря на это, The Washington Post считает, что в дальнейшем прибыль России от внешней торговли будет снижаться, что скажется на экономике страны. Издание прогнозирует, что основной эффект от санкций стоит ждать в этом году.На Западе, видимо, не совсем понимают, что Россия это не Северная Корея или Иран и её невозможно изолировать.Другие западные издания приводят свидетельства о жизни в России, основываясь на работе своих корреспондентов, отдельные из которых продолжают готовить репортажи, причём не только из Москвы. Отмечается, что произошло подорожание в продовольственном сегменте, а также по многим позициям в сфере строительства, фармакологии, в ЖКХ. Однако, как отмечено, для людей с низким достатком организованы государственные субсидии, которые позволяют сделать повышение цен по жизненно важным товарам не таким значительным, как это представляют на Западе. Указывается на то, что топливо в России если и подорожало, то незначительно. А те же строительные материалы в среднем по стране, подорожав в марте-мае, уже к концу года начали падать в цене. Дополнительно указывается на то, что серьёзных последствий воздействия санкций России позволяют избежать такие факторы как нефтегазовые доходы, рост параллельного импорта, развитие торговли с регионами, с которыми ранее товарооборот был крайне низким.