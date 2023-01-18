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The Washington Post: Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидали на Западе

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The Washington Post: Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидали на Западе

Американская газета The Washington Post, как и многие на Западе, отмечает, что, несмотря на жесточайшие санкции, экономика России чувствует себя лучше, чем ожидалось.


Издание пишет, что внешнеторговое сальдо России в прошлом году имело небывалый рост. Возможно, российские власти преувеличивают некоторые экономические показатели, но простые люди подтверждают стабильность российской экономики, отмечает The Washington Post.

Многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь идет примерно в обычном режиме

- пишет издание.

Сегодняшнее положение в России не сравнимо со смутой начала 1990-х годов и страна продолжает жить в прежнем режиме, сказал российский эмигрант, преподаватель Королевского университета в Белфасте Александр Титов в интервью изданию. По его словам, в магазинах нет особого дефицита товаров, в том числе и западных.

Полки супермаркетов заполнены до отказа

- отметил Титов.

Несмотря на это, The Washington Post считает, что в дальнейшем прибыль России от внешней торговли будет снижаться, что скажется на экономике страны. Издание прогнозирует, что основной эффект от санкций стоит ждать в этом году.

На Западе, видимо, не совсем понимают, что Россия это не Северная Корея или Иран и её невозможно изолировать.

Другие западные издания приводят свидетельства о жизни в России, основываясь на работе своих корреспондентов, отдельные из которых продолжают готовить репортажи, причём не только из Москвы. Отмечается, что произошло подорожание в продовольственном сегменте, а также по многим позициям в сфере строительства, фармакологии, в ЖКХ. Однако, как отмечено, для людей с низким достатком организованы государственные субсидии, которые позволяют сделать повышение цен по жизненно важным товарам не таким значительным, как это представляют на Западе. Указывается на то, что топливо в России если и подорожало, то незначительно. А те же строительные материалы в среднем по стране, подорожав в марте-мае, уже к концу года начали падать в цене. Дополнительно указывается на то, что серьёзных последствий воздействия санкций России позволяют избежать такие факторы как нефтегазовые доходы, рост параллельного импорта, развитие торговли с регионами, с которыми ранее товарооборот был крайне низким.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:22
    +1
    Какое горе,прогнозируемой западом " революции" в России не произошло.Навальнята и соросята ,с предателями неправильный прогноз дали.Так накажите их в европах.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:25
    +3
    Кому как, а у меня заказов стало много.Просто много. Раза в три. Импортозамещение рулит! Зарплату ребятам прибавил отчетливо.
    И у соседей тоже все неплохо. Так что пусть ждут... Пока мы все не реализуем.
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 14:52
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Импортозамещение рулит!

      Где?
      Строительная техника - импортное
      Дорожная - импортное
      Мед. оборудование - импортное
      Автотранспорт (а это само главное) - почти весь импортный.
      Не надо обольщаться. Эффект от санкций будет нарастать медленно.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:27
    -1
    Многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь идет примерно в обычном режиме

    Для этих, да, почти ничего не изменилось.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:54
      -1
      Издание прогнозирует, что основной эффект от санкций стоит ждать в этом году.

      Хммм, пора зукупаться гречкой, сахаром и туал. бумагой ? sad

  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40
    0
    Многие, живущие в России или приехавшие в гости, отмечают, что жизнь идет примерно в обычном режиме
    Сила государства, это заслуга трудового народа...
    Народ многое может перебороть, перетерпеть, но всему есть предел.
    В данный момент, предел не достигнут, а как дальше пойдёт, вопрос???