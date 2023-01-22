«Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города

Бахмут нужен для истощения российских войск

После освобождения российским войсками Соледара и развёртывании боёв за Бахмут (Артёмовск) многие западные издания, цитируя военных аналитиков и официальных лиц, вышли с публикациями, в которых давались рекомендации отступить из города. При этом необходимость сдачи крупного населённого пункта обосновывалась отсутствием его стратегического значения и большими потерями ВСУ.С этим в корне на согласны эксперты из американского Института изучения войны (ISW). В своей последней сводке они соглашаются с тем, что сам город не играет оперативной и стратегической роли, а обороняющие его украинские войска несут тяжёлые потери.Однако отступление из Артёмовска обернётся утратой 100 тыс. кв. км территории с несколькими городами. При этом, со слов американских аналитиков, защита этого населённого пункта необходима прежде всего для нанесения максимального урона российской армии.- отмечается в ISW.В качестве примера указываются бои за Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. В ходе данного сражения, длившегося несколько месяцев, задействованные в штурме подразделения ВС РФ якобы понесли большие потери в личном составе и технике и утратили свой наступательный потенциал. В этой связи в ISW призывают киевский режим повторить этот сценарий в битве за Артёмовск.Американским аналитикам безразличен масштаб потерь среди украинских военных, их интересует лишь максимально возможное ослабление боевой мощи России. Поэтому они и призывают держаться за Артёмовск всеми силами, а в целом желают противоборства с РФ, как говорится, «до последнего украинца».