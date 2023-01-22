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«Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города

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«Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города

После освобождения российским войсками Соледара и развёртывании боёв за Бахмут (Артёмовск) многие западные издания, цитируя военных аналитиков и официальных лиц, вышли с публикациями, в которых давались рекомендации отступить из города. При этом необходимость сдачи крупного населённого пункта обосновывалась отсутствием его стратегического значения и большими потерями ВСУ.


С этим в корне на согласны эксперты из американского Института изучения войны (ISW). В своей последней сводке они соглашаются с тем, что сам город не играет оперативной и стратегической роли, а обороняющие его украинские войска несут тяжёлые потери.

Однако отступление из Артёмовска обернётся утратой 100 тыс. кв. км территории с несколькими городами. При этом, со слов американских аналитиков, защита этого населённого пункта необходима прежде всего для нанесения максимального урона российской армии.

Бахмут нужен для истощения российских войск

- отмечается в ISW.

В качестве примера указываются бои за Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. В ходе данного сражения, длившегося несколько месяцев, задействованные в штурме подразделения ВС РФ якобы понесли большие потери в личном составе и технике и утратили свой наступательный потенциал. В этой связи в ISW призывают киевский режим повторить этот сценарий в битве за Артёмовск.

Американским аналитикам безразличен масштаб потерь среди украинских военных, их интересует лишь максимально возможное ослабление боевой мощи России. Поэтому они и призывают держаться за Артёмовск всеми силами, а в целом желают противоборства с РФ, как говорится, «до последнего украинца».
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29 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:12
    +1
    Так они свои выводы на укропропаганде основывают. На легендах об обороне, которая уничтожила "миллионы наступающих зэков". Чтож впереди теперь их ждет реальность отступлений и спрямлений линий фронта. Ну и главный пиар-удар, после потери Артемовска и Северска.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:23
      0


      Мнение Стрелкова по поводу Бахмута.

      «Теперь надо следить за реакцией командования ВСУ. В целом, все текущее многомесячное сражение за Бахмут (начатое еще осенью прошлого года) противник делал ставку исключительно на тактику «размена территорий на выигрыш времени». То есть – ВСУ упорно оборонялись, отходя с позиции на позицию по мере их продавливания штурмовыми отрядами «Вагнера», крупных контр-ударов не предпринимали, старались «подставить под удар» не кадровые части «первой очереди», а формирования «второго и третьего сорта» – из мобилизованных с устаревшей техникой и недостаточными количеством артиллерии. Свои ударные соединения Киев явно «придерживал» в резерве. Так было постепенно «разменяно» предполье оборонительной линии Бахмут-Соледар-Северск, так протекало и сражение за Соледар», – пишет Стрелков в своём тг-канале.


      Он также допустил, что теперь удержание данного района во чтобы то ни стало командование ВСУ своей задачей не ставит.

      «Весь Донбасс им рассматривается только в качестве огромного оборонительного укрепрайона, где они еще ни разу – за исключением района Красного Лимана на излёте Балаклейской операции – не переходили в серьезное наступление (контратаки силами взвод-рота-две – за таковые, конечно, не считаются). Все свои главные удары противник наносил за пределами региона. (Харьков, Херсон), что вполне логично – в плотной застройке любое наступление «вязнет» по объективным причинам», – отметил он.Тем не менее, Стрелков добавил, что конкретно в Бахмут-Артёмовск противник может вцепиться.

      https://www.politnavigator.net/artjomovsk-vzyat-v-poluokruzhenie-vperedi-glavnye-boi.html
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:18
        0
        Американским аналитикам безразличен масштаб потерь среди украинских военных, их интересует лишь максимально возможное ослабление боевой мощи России. Поэтому они и призывают держаться за Артёмовск всеми силами, а в целом (США) желают противоборства с РФ, как говорится, «до последнего украинца».

        Не только в целом США желают противоборства с РФ, как говорится, «до последнего украинца», но США и Великобританмя в целом желают ещё и ослабления ЕС в лице Германии!
        В ИТОГЕ - ещё и до "последнего поляка" и до "последнего немца"!
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:17
    +8
    Ces experts se basent sur la théorie que les pertes seraient trois fois plus importantes parmi les attaquants que chez les défenseurs...
    9a c'est la théorie , mais depuis longtemps on sait que cela peut être faux !
    Par exemple la prise de Maastricht par Vauban 1673 ! :-)

    yandex
    Эти эксперты основываются на теории, согласно которой потери среди нападающих будут в три раза больше, чем среди защитников...
    9а это теория , но давно известно, что она может быть ложной !
    Например, взятие Вобаном Маастрихта :-)
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 14:20
      +7
      Например, разгром советскими войсками Квантунской японской армии в 1945.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 14:28
        0
        Пример не катит с Квантунской армией .
        Там совсем другие действия каких мы в данный момент не видим .
        Там в темпе опережали, там развал управления , там не БТГ там КОРПУСА и АРМИИ рвались в перед , там части в прорыв уходили.
        Сейчас БТГ , сейчас у БТГ нет огневой мощи , словом советская военная наука и опыт это устарело .
        1. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 15:21
          +1
          Так там и миллион самураев сидел, для которых отступить это сэппуку. А тут в основном мобилизованная тероброна ядро оборонительных порядков. Те кто откосил от добровольных наборов и надеялся склады в тылу охранять.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:33
      +2
      Цитата: YanniKounnar
      Par exemple la prise de Maastricht par Vauban

      Le siège de Maastricht a eu lieu du 15 au 30 juin 1673 pendant la guerre franco-néerlandaise. Te souviens-tu encore de la bataille sur la glace en 1242.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:34
      0
      "ils partent de la théorie que les pertes parmi les attaquants seront trois fois plus importantes que parmi les défenseurs... "

      ces spécialistes ne tiennent pas compte du fait qu'il n'y a presque plus personne dans les villes. Par conséquent, ils seront abattus par l'artillerie, puis nettoyés
    4. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:38
      -1
      Эта теория бред, точнее она существуют только в бредовых головах людей, в военном деле такой теории нет . Все зависит от конкретных условий и возможностей сторон.
      Если обороняющие попали в окружение и были уничтожены, то потери среди обороняющихся будут огромными.
      Если атакующие в течении 4-6 месяцев штурмуют подготовленные позиции силами пехоты, то у атакующих будут потери больше. Вот это ситуация про Бахмут с Соледаром и Северодонецко-Лисичанскую агломерацию.

      ВСУ действует по советским уставам. Изматывают нас в оборонительных боях, затем ударами механизированных групп создают условия для окружения. Если бы мы не драпанули из Харьковской области и Херсона, тысячи наших солдат могли попасть в окружение.
    5. megavolt65
      megavolt65 Сегодня, 14:48
      -1
      Но на данный момент теория себя отрабатывает.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +9
    «Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города
    . Так все правильно, на могилизацию скакуасов наглам, полосатикам и прочим, в. т. ч. кукуевским деятеля плевать, им по максимуму нанести вред России.
    Эх славяне, до чего вас "дружба" с наглами довела... ведь с той стороны никогда ничего хорошего, полезного не было сделано!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:29
      +4
      Цитата: rocket757
      «Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города
      . Так все правильно, на могилизацию скакуасов наглам, полосатикам и прочим, в. т. ч. кукуевским деятеля плевать, им по максимуму нанести вред России.
      Эх славяне, до чего вас "дружба" с наглами довела... ведь с той стороны никогда ничего хорошего, полезного не было сделано!!!

      Приветствую, Виктор hi
      Уровень лицемерия ISW (Институт изучения войны) был заметен уже по первым публикациям, в котором борцы за свободу Ирака именуются повстанцами, а натовская армия вторжения – освободителями. До сих пор на сайте организации можно встретить циничное:
      «ISW был главным источником непредвзятого анализа меняющейся политической динамики и динамики безопасности, влияющей на прогресс в Ираке».
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:55
        +1
        Привет Геннадий soldier
        У забугорные есть конторы, которые делают вполне объективный анализ событий в мире, но это не для обывателя предназначено.
        Для обывателя, для всех, вне избранного круга, пишут то, шо им надо, их политическим и правящий кругам.
        В общем, все как всегда, все как везде.
        Рулят политики, они платят и "девочку танцуют".
        Хотя политики, такие же "девочки на подтанцовке", по большей части.. рулят всем богатеньким буратины, которые не любят публичности, в основном.
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:42
      +2
      Это надо у сволочей либерастов спросить, эти мерзкие предатели в угоду англо-саксам в весьма значительной степени развалили нашу армию, ВПК и военную науку.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:58
        +1
        Спрашивать смысла, особого нет... надо менять, исправлять и прочее а это можно будет сделать тогда, когда совюберется значимая сила, которой отказать никто не сможет, в её "просьбе".
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 15:11
          0
          Цитата: rocket757
          ... надо менять, исправлять и прочее а это можно будет сделать тогда, когда совюберется значимая сила, .....

          Эти проблемы создавались и накапливались 30лет, но решать их придётся
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:08
        0
        Цитата: sgrabik
        Это надо у сволочей либерастов спросить, .....

        Спрашивать так, что бы в результате они am
        по тюрьмам по ссылкам

        А иначе смысла нет
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:58
      +1
      Эх славяне, до чего вас "дружба" с наглами довела

      Ничего не меняется, украинцы как были предателями, так и остались, и через почти 200 лет актуальны слова:
      "— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:10
        0
        Люди разные есть, везде, но на этот раз наглы постарались изрядно и у них многое получилось... к сожалению, сказались последствия развала великой страны СССР, да и наши рулящие, нарулили так, что... слов нет, одни пи пи пи......
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:20
    +4
    Бахмут нужен для истощения российских войск

    - отмечается в ISW.

    На это можно также ответить - Бахмут ( не Артёмовск ) нужен для истощения и уничтожения украинских войск.
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 14:24
      +1
      На это можно ответить

      Американцам без разницы, одни вассалы нового мяса нагребут, другие вооружение предоставят, будет очередной "Бахмут", лишь бы мясо воевало.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 14:31
    +1
    Истощаются обе стороны, вопрос личный состав каких частей был на это израсходован? Насколько подготовленные части были измотаны?!
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:37
    0
    Этого и стоило ожидать.Тактика ВСУ основанна на обороне укрепрайонов и стратегически значимых как населенных пунктов так и городов.И правы американцы в том ,что идет война на уничтожение и истощение,вот и кидают в костер дров,что бы горело сильней.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:38
    +1
    ISW, как я уже неоднократно говорил, является частью разведывательного управления США. Если российское высшее командование, наделенное полномочиями принимать решения, считает, что эти дорогостоящие, но восстанавливающие инициативу атаки необходимы их причины будут иметь, а у нас нет возможности или знаний, чтобы обсудить их. Но исходя из прошлого опыта, хочется думать, что существует хорошо подготовленная оборона от возможных контрнаступлений противника.Потому что ясно одно, а именно то, что наступление против украинской обороны дорого обходится Наоборот, за исключением первоначального контрнаступления украинцев на Херсон, где украинцы понесли много потерь, российское сопротивление слабое.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 15:12
      0
      Очень надеемся на то, что наше командование сделало все необходимые и правильные выводы из осенних событий и нашего отступления на Харьковском направлении, важно вынести из этого необходимый урок и подобного больше никогда не допускать, необходимо иметь на потенциально опасных направлениях достаточно мощный стратегический резерв на тот случай, если враг предпримет широкомасштабное наступление на одном или нескольких стратегических направлениях, этого нужно ожидать в самые ближайшие месяцы и заранее быть к этому готовыми во всех отношениях.
  8. lowwar
    lowwar Сегодня, 14:41
    0
    Заметка маленькая. Интересная фраза в конце: "Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует торопиться пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальными, если бы американские города столкнулись с такими угрозами." Похоже , написано от третьего лица.
  9. cniza
    cniza Сегодня, 14:51
    0
    их интересует лишь максимально возможное ослабление боевой мощи России. Поэтому они и призывают держаться за Артёмовск всеми силами, а в целом желают противоборства с РФ, как говорится, «до последнего украинца».


    Да и до скакунов это плохо доходит...
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 15:01
    0
    «Бахмут нужен для истощения российских войск»: в американском Институте изучения войны не согласны с рекомендациями отступить из города

    Ага, утомите нас своими трупами. fellow yes