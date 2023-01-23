Геймер разместил в сети некоторые «секреты» истребителя F-16

Интересная вещь, которую я обнаружил во время своего исследования. Во время ранних испытаний AMRAAM вы можете увидеть, как F-16A будет оснащен AIM-120 и использовать TWS на панели управления хранилищами без MFD «SCP»

Массовые многопользовательские онлайн-игры предназначены для погружения в реальность, но порой некоторые игроки то ли случайно, то ли сознательно публикуют секретную информацию о военной технике.Последний подобный случай связан с одним из пользователей популярной игры War Thunder, загрузившим данные об американском истребителе F-16A Fighting Falcon – информацию, которая не предназначалась для экспорта за границу, не говоря уже о загрузке в сеть.War Thunder – одна из крупнейших массовых онлайн-игр, действующих в настоящее время. Бесплатная игра, которая позволяет игрокам сражаться друг с другом на суше, на море и в воздухе, сделала себе имя, предлагая реалистичные модели танков , боевых машин пехоты, военных кораблей и истребителей, а также позволяя игрокам сражаться друг с другом в масштабных компьютерных боях. Реалистичное моделирование, которое включает в себя радиолокационные диапазоны, моделирование танковой брони и эффекты оружия , привлекло миллионы заядлых фанатов.С успехом War Thunder связана одна проблема: фанаты не просто хотят остановиться на уровне реализма игры — они хотят продвинуться еще дальше, проводя собственные исследования и раскрывая информацию, которая, по их мнению, поможет игре. Затем они загружают данные на онлайн-форумы, которыми управляет Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder. Иногда оказывается, что эта информация является государственной тайной.Что касается утечки информации по истребителю F-16A, то это связано с пользователем «SpaceNavy90», который делился на форуме своими соображениями относительно недавно введённого в игру самолёта:F-16A был самой ранней серийной моделью F-16, а AMRAAM (AIM-120)– это ракета с радиолокационным наведением, разработанная для того, чтобы дать ей возможность поражать цели за пределами визуальной дальности. SCP, или панель управления хранилищами, была панелью управления в кабине F-16A, которая давала лётчику контроль над ракетами, бомбами и топливными баками, прикрепленными к истребителю. Позже SCP был заменен многофункциональным дисплеем, или MFD, жидкокристаллическим экраном, который мог выполнять работу SCP и нескольких других панелей управления, переключаясь между ними нажатием пальца. TWS - это радиолокационная система, который позволяет истребителю одновременно отслеживать цели и сканировать их в поисках новых.Насколько это секретная информация, отдельный вопрос.