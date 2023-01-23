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Геймер разместил в сети некоторые «секреты» истребителя F-16

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Геймер разместил в сети некоторые «секреты» истребителя F-16

Массовые многопользовательские онлайн-игры предназначены для погружения в реальность, но порой некоторые игроки то ли случайно, то ли сознательно публикуют секретную информацию о военной технике.


Последний подобный случай связан с одним из пользователей популярной игры War Thunder, загрузившим данные об американском истребителе F-16A Fighting Falcon – информацию, которая не предназначалась для экспорта за границу, не говоря уже о загрузке в сеть.

War Thunder – одна из крупнейших массовых онлайн-игр, действующих в настоящее время. Бесплатная игра, которая позволяет игрокам сражаться друг с другом на суше, на море и в воздухе, сделала себе имя, предлагая реалистичные модели танков, боевых машин пехоты, военных кораблей и истребителей, а также позволяя игрокам сражаться друг с другом в масштабных компьютерных боях. Реалистичное моделирование, которое включает в себя радиолокационные диапазоны, моделирование танковой брони и эффекты оружия, привлекло миллионы заядлых фанатов.

С успехом War Thunder связана одна проблема: фанаты не просто хотят остановиться на уровне реализма игры — они хотят продвинуться еще дальше, проводя собственные исследования и раскрывая информацию, которая, по их мнению, поможет игре. Затем они загружают данные на онлайн-форумы, которыми управляет Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder. Иногда оказывается, что эта информация является государственной тайной.

Что касается утечки информации по истребителю F-16A, то это связано с пользователем «SpaceNavy90», который делился на форуме своими соображениями относительно недавно введённого в игру самолёта:

Интересная вещь, которую я обнаружил во время своего исследования. Во время ранних испытаний AMRAAM вы можете увидеть, как F-16A будет оснащен AIM-120 и использовать TWS на панели управления хранилищами без MFD «SCP»

F-16A был самой ранней серийной моделью F-16, а AMRAAM (AIM-120)– это ракета с радиолокационным наведением, разработанная для того, чтобы дать ей возможность поражать цели за пределами визуальной дальности. SCP, или панель управления хранилищами, была панелью управления в кабине F-16A, которая давала лётчику контроль над ракетами, бомбами и топливными баками, прикрепленными к истребителю. Позже SCP был заменен многофункциональным дисплеем, или MFD, жидкокристаллическим экраном, который мог выполнять работу SCP и нескольких других панелей управления, переключаясь между ними нажатием пальца. TWS - это радиолокационная система, который позволяет истребителю одновременно отслеживать цели и сканировать их в поисках новых.

Насколько это секретная информация, отдельный вопрос.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
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8 комментариев
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  1. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 10:18
    +8
    Обалдеть! Т.е. это не производители игры слили секретные данные, а наблюдательный пользователь, которому это подсунули под нос. )) Волшебная логика.
    Может кто-то просто хотел отрекламировать ВарТандер? Очень напоминает секретные сливы о том, как будет выглядеть следующий айфон, который должен вый ти через пару месяцев, или там как будут выглядеть персонажи в игре или фильме. А самое главное, что же противнику F-16 делать с этой "важной" информацией? Какой тактический приём воздушного боя будет разработан? Раньше у них было табло, а теперь многофункциональный дисплей. Поэтому раньше мы заходили на атаку со стороны солнца, а теперь будем облетать сто км, чтобы зайти против, так?
    1. Sith
      Sith Сегодня, 10:22
      +4
      Производители игры по "открытым" каналам скопировали все габариты и внешний вид самолёта ... ну и по всяким открытым/или даже закрытым фото и видео кабину F-16 разных модификаций
      В погоне за "реализмом" им было не до военной аналитики ... и не факт , что внешний вид и кабина доподлинно совпадают в игре и в реальности
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:26
      +3
      Цитата: Хагакуре
      Обалдеть! Т.е. это не производители игры слили секретные данные, а наблюдательный пользователь, которому это подсунули под нос. )) Волшебная логика.

      Следующий шаг - это когда "военные эксперты" начнут давать свои "прогнозы боеспособности" техники и "результатов противостояния" на основе компьютерных игровых симуляторов.
      Браво! Дебилизация Компьютеризация "прогнозистов" идёт полным ходом!
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    +2
    Лучше бы... "десяток галстуков пионерских пошил", чем на фигню время жизни тратить.
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 10:35
    +1
    Года три назад, читал про это эпохальное событие
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:35
    +2
    Больше чем на военных выставках вооружения можно слить инфы ? Производители на эксорт предоставляют очень серьезный список инфы . Тут просто очередная рекламная компания ,через якобы слив . Достаточно грамотный PR
  5. frei67
    frei67 Сегодня, 10:37
    +1
    этой якобы новости уже год.И здесь это уже обсуждалось
  6. MauZerR
    MauZerR Сегодня, 10:45
    0
    Это была реклама Тундры. А TWS давно не секрет и в DSC он работает, что не смущает никого. Мы что уже в информационном ваккууме живем???
    А кабина такая секретная, что аж моделисты всего мира ее сделать не в состоянии, когда "вайпера" собирают.