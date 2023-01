Премьер Канады Трюдо заявил, что не принимал никаких решений по вопросу возможной передачи танков Leopard 2A4M Украине

Нам нечего объявить сегодня, но мы продолжим изучать [вопрос] о том, чем Канада может помочь (...) И мы продолжим это делать

Канада не принимала никаких решений по возможной поставке танков немецкого производства Украине, данный вопрос находится на обсуждении канадского правительства. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Трюдо попросили прокомментировать ситуацию с возможной поставкой Киеву танков Leopard 2 из наличия канадской армии. По словам премьера, на сегодняшний день никаких решений по данной теме не принято, поэтому ничего сказать он не может. В то же время Канада находится в постоянном контакте с Украиной и держит на контроле все требования ВСУ по необходимым вооружениям.- добавил Трюдо.Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не рассчитывает только на немецкие танки, которые могут поставить страны Европы, Зеленский будет просить поставку танков Leopard 2A4 у своего канадского коллеги Джастина Трюдо. При этом в офисе президента уверены, что канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения. По словам советника, разговор состоится только в случае положительного решения Германии о передаче танков и реэкспорте, соответственно.На вооружении ВС Канады стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Остальные 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на хранении и вполне могут быть переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи.