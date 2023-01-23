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Премьер Канады Трюдо заявил, что не принимал никаких решений по вопросу возможной передачи танков Leopard 2A4M Украине

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Премьер Канады Трюдо заявил, что не принимал никаких решений по вопросу возможной передачи танков Leopard 2A4M Украине

Канада не принимала никаких решений по возможной поставке танков немецкого производства Украине, данный вопрос находится на обсуждении канадского правительства. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.


Трюдо попросили прокомментировать ситуацию с возможной поставкой Киеву танков Leopard 2 из наличия канадской армии. По словам премьера, на сегодняшний день никаких решений по данной теме не принято, поэтому ничего сказать он не может. В то же время Канада находится в постоянном контакте с Украиной и держит на контроле все требования ВСУ по необходимым вооружениям.

Нам нечего объявить сегодня, но мы продолжим изучать [вопрос] о том, чем Канада может помочь (...) И мы продолжим это делать

- добавил Трюдо.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не рассчитывает только на немецкие танки, которые могут поставить страны Европы, Зеленский будет просить поставку танков Leopard 2A4 у своего канадского коллеги Джастина Трюдо. При этом в офисе президента уверены, что канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения. По словам советника, разговор состоится только в случае положительного решения Германии о передаче танков и реэкспорте, соответственно.

На вооружении ВС Канады стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Остальные 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на хранении и вполне могут быть переданы Украине в рамках очередного пакета военной помощи.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 21:19
    +2
    Зачем вообще канадцам танки???
    Тттттттттт
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:24
      +2
      Цитата: роман66
      Зачем вообще канадцам танки???
      Тттттттттт

      "Шоб було!" (с) )))))))
      Думаете зря в Канаде одна из самых больших общин бывших украинцев в Мире? )))
      Помните как "Брат-2" встречали в аэропорту? )))))

      1. kasy
        kasy Сегодня, 21:29
        +3
        так бандерщваль в основном туда и бежала вся, туда и в австралию
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 21:45
          +1
          Нам нечего объявить сегодня, но мы продолжим изучать [вопрос] о том, чем Канада может помочь (...) И мы продолжим это делать - добавил Трюдо.

          Можно было и так сказать winked
          Трюдо: Нам нечего объявить сегодня... И мы продолжим это делать
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 21:44
      0
      Цитата: роман66
      Зачем вообще канадцам танки???
      Тттттттттт

      Швейцарии ПЛ тоже могут пригодиться.... recourse "Диктовать свою непреклонную волю"
    3. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 21:49
      +1
      Как это зачем? А вдруг эскимосы захотят самоопределиться, сепаратизм начнётся? Или мексиканские танковые клинья вскроют США и попрут в Канаду, а тут бац - "леопарды " ни шагу к полюсу)))
    4. starley
      starley Сегодня, 22:09
      0
      чтоб при необходимости брать Мексику
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:24
      0
      Цитата: роман66
      Зачем вообще канадцам танки?

      За всю историю существования на Канаду никто не нападал.
      Канада входит в число наиболее благополучных, спокойных стран в мире, известно многим. Здесь редко бывают теракты, да и уровень преступности крайне низкий. Хотя во времена ВМВ около 45 тысяч канадцев погибло. Общая численность армии Канады – меньше 22 тысяч человек, несмотря на огромную территорию (вторая в мире после России). Танки используются немецкие "Леопарды 2А4", конца восьмидесятых годов, в количестве – всего 60 единиц.
      Армия Канаде нужна для престижа, ведь по территории она больше, чем США. Ну если деньги имеются, то почему бы не иметь и армию. Канада имеет третью по величине общую оценочную стоимость природных ресурсов.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 22:10
    0
    При этом в офисе президента уверены, что канадец не откажет в такой просьбе, тем более, что его связывают с Зеленским дружеские отношения

    Интересные " дружеские отношения", но Джастин с Зелей "кокс" не нюхал.
  4. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:29
    0
    Зеленский будет просить поставку танков Leopard 2A4 у своего канадского коллеги Джастина Трюдо.

    Коллега, типа, клоун? lol
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:31
    0
    A k čemu stát jako Kanada potřebuje tanky?? Gronsko má také tanky? Asi to používají na lední medvědy..