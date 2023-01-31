Восточные приключения Теодота из Калидона



Изменение сфер влияния в эллинистическом мире в 301–202 гг. до н. э.

Начало пути: Деметриева война



Воины птолемеевской армии, изображённые на Нильской мозаике. Палестрина, Италия. Вокруг даты создания мозаики продолжают вестись споры. Предположительно, она относится к концу II – началу I века до н. э.

На службе у Птолемеев



Выделенная жёлтым цветом Келесирия на карте Генриха Киперта. Она связывала правителей Александрии с их заморскими владениями, служила коридором в Месопотамию, Малую Азию и Аравию

Чистки Сосибия и письмо Антиоху



Стела из Сидона с изображением писидийца Салмаса на службе у Птолемеев, II век до н. э. Археологический музей, Стамбул

Азиатская напасть Антиоха

Погребальная стела с изображением птолемеевского всадника, IV–III вв. до н. э. Греко-римский музей, Александрия

От Птолемаиды до Порфириона



Руины античной Птолемаиды



Поле боя при Порфирионе. На склонах высоты 59 размещались первая и вторая укреплённые точки египтян, занятые застрельщиками и лёгкой пехотой. Последний опорный пункт, служивший для предотвращения обходных манёвров, находился на высотах 275 и 348

Непостоянство Фортуны



Мраморные бюсты царей-участников IV Сирийской войны – Антиоха III Великого (Лувр, Париж) и Птолемея IV Филопатора (Музей изящных искусств, Бостон)



Диспозиции египетской и сирийской армий перед битвой при Рафии. Теодот и его аргираспиды стояли в центре справа, прямо напротив них располагалась фаланга из 25 000 греко-македонских клерухов Птолемея

На стенах Сард

«Одни, поражённые неожиданным зрелищем, другие в ожидании и тревоге за будущее, стояли оцепенелые и вместе с тем радостные».



Художественная реконструкция греко-македонского офицера на службе Птолемеев. Возможный вариант внешнего вида Теодота из Калидона

«Теодот, сын Антибола, калидонец».

Источники и литература:

А. А. Абакумов. Битва при Рафии: основные историографические проблемы // Studia historica. XIII – М., 2014

А. А. Абакумов. «Дело, достойное этолийца»: Сирийская война Теодота из Калидона // Античный мир и археология: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 17 – Саратов, 2015

И. Н. Авраменко. Взятие Сард войсками Антиоха III в освещении Полибия // Античный мир и археология: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 11 – Саратов, 2002

Полибий. Всеобщая история – М.: «Академический проект», 2020

Bezalel Bar-Kochva. The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns – Cambridge University Press, 2012

John Grainger. The Syrian Wars – Brill, 2010