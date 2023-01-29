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Встретившийся с Олафом Шольцем президент Аргентины Фернандес исключил отправку вооружений на Украину

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Встретившийся с Олафом Шольцем президент Аргентины Фернандес исключил отправку вооружений на Украину

Аргентина вслед за Бразилией отказалась поставлять оружие на Украину, страны Латинской Америки негативно относятся к данной инициативе. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес.


Аргентину с официальным визитом посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц, встреча немца с аргентинским президентом состоялась накануне. Какая тема затрагивалась на переговорах не сообщается, но на совместной пресс-конференции по итогам встречи Фернандес заявил об отказе Аргентины поставлять оружие на Украину. Впрочем, как и в другие зоны конфликта. Латинская Америка предпочитает сохранять нейтралитет, не отказываясь от дружбы с Россией и Китаем.

Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта

- подчеркнул он.

Шольц во главе довольно внушительной делегации отправился в Латинскую Америку с намерением посетить три страны - Аргентину, Бразилию и Чили. Заявленная цель - уменьшение зависимости этих стран от Китая, а также укрепление отношений с демократическими государствами по всему миру. Еще одна тема - украинский кризис и помощь "всего мира" для его преодоления. Судя по приему в Аргентине, вряд ли у Шольца получится найти союзников для Зеленского, тем более, что на прошлой неделе бразильский президент Луис Инасиу да Силва отказал немецкому правительству в поставках боеприпасов для танков Leopard, заявив, что они могут попасть на Украину.

Ранее в США сообщили, что пытаются выкупить или обменять в странах Латинской Америки вооружение советского или российского производства для поставки его на Украину.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/alferdez
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39 комментариев
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  1. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 09:03
    +8
    Какие времена, какие нравы!
    НАТО или Западная Европа, все равно одно единое.
    Ездит по миру с протянутой рукой и выпрашивают оружие у разных стран для войны с Россией!(((
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Вчера, 09:09
      +11
      И как не странно, но позиция Латиноамериканских стран здравая и последовательная.....и это не может не радовать....
      1. Юра
        Юра Вчера, 10:45
        0
        Клоун с цирком шапито, гастролирует по миру, смешон уже донельзя, добрался и до Латинской Америки. Влияние своё на весь Мир демонстрирует, на Кубу ещё забеги кастрат плешивый, ага.
      2. Fizik13
        Fizik13 Вчера, 14:24
        0
        Цитата: nPuBaTuP
        И как не странно, но позиция Латиноамериканских стран здравая и последовательная.....и это не может не радовать....

        Данная позиция радует Россию. НО! Огорчает США, я так понимаю они сейчас не могут работать на 2 фронта, тем более у них у себя проблем куча. А вот после окончания СВО как бы США не стали-бы создавать управляемые ими проблемы в Южной Америке, хотя с Венесуэлой до сих пор справится не могут.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 09:41
      -4
      Странная информация. В ЛА кроме Венесуэлы почти нет советского оружия. Да и вообще это конфликт мало интересен в том регионе.
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Вчера, 09:51
        +1
        А немцу и не надо нашего оружия он своё наверное выпрашивать приехал
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 12:17
          +1
          Цитата: ВадимЖивов
          А немцу и не надо нашего оружия он своё наверное выпрашивать приехал

          Зато какие заявы делает Шольц (ливерная колбаса), даже слеза пробирает.
          Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно». По его словам, правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы».
      2. Старший матрос
        Старший матрос Вчера, 10:52
        +1
        А конкретно у Аргентины вообще не очень хорошо с любым более-менее современным вооружением...
      3. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 10:52
        +1
        У Венесуэлы оружие российское, в советское время не поставлялось.А так, советское и российское оружие есть у Кубы и Никарагуа, советское у Перу. Даже у Мексики есть наши вертолёты, купленные не напрямую, а из третьих стран. Несколько вертолётов и ЗРК российского производства было куплено Бразилией. На эту тему на ВО были публикации.
        1. marat2016
          marat2016 Вчера, 18:47
          0
          В Мексике Ми-26\17\8\2 в т.ч. из РФ, ПЗРК и БТР аналогично.
      4. Sergey39
        Sergey39 Вчера, 11:10
        0
        А, зачем Советское вооружение, когда могут клянчить крупнокалиберные боеприпасы или свои Леопарды.
      5. Reklastik
        Reklastik Вчера, 13:29
        0
        Да и вообще это конфликт мало интересен в том регионе.
        - Да? А кто вам сказал?)
      6. marat2016
        marat2016 Вчера, 18:46
        0
        В Бразилии : Ми-35\17, ПЗРК. В Аргентине: Ми-17. В Перу,Эквадоре полно. В Колумбии Ми-17, стрелковое. В остальных не много.
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Вчера, 10:38
      0
      Цитата: Sergey39
      Какие времена, какие нравы!
      НАТО или Западная Европа, все равно одно единое.
      Ездит по миру с протянутой рукой и выпрашивают оружие у разных стран для войны с Россией!(((

      Да, это так!
      И поэтому не может не радовать позиция президента Аргентины.
      Фернандес заявил Олуху, что страны Латинской Америки не собираются поставлять оружие Украине.
      То есть, страны Южной Америки - тоже едины.
      Только на нашей стороне! wink
      1. carpenter
        carpenter Вчера, 12:32
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        То есть, страны Южной Америки - тоже едины.
        Только на нашей стороне!

        Духом и ненависть к янки едины, но экономически они «под пятой » у США уже не одно десятилетие. Это ведь США посадили их в нищету, сделав из них банановые республики. Сальвадор Альенде попытался уйти от их зависимости, но не судьба, больше никто не пытается. Но а про трагедию Мексику уже никто и не вспоминает. Аргентина «рыпнулась» против Британии и Мальвинские острова, стали Фольклендскими.
    4. Простой
      Простой Вчера, 11:49
      0
      Цитата: Sergey39
      Ездит по миру с протянутой рукой и выпрашивают оружие у разных стран для войны с Россией!(((


      А казалось бы - ФРГ индустриально развитая страна - "что ей стоит дом построить".
      ФРГ же миллионы машин выпускает - могла бы и парочку миллионов танков запилить". wassat
  2. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Вчера, 09:09
    +3
    Не думал что до такого доживём. Так и хочется сказать остановите планету я сойду.
  3. Prjanik
    Prjanik Вчера, 09:18
    -1
    Ливерная колбаса покатилась по барскому поручению - замарать Латинскую Америку. Обломали шута горохового
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 14:02
      0
      Цитата: Prjanik
      Ливерная колбаса покатилась по барскому поручению - замарать Латинскую Америку. Обломали шута горохового

      Просто в Аргентине оценили текущую(не окончательную)стоимость "обретения независимости" Европы от российского газа, которая по некоторым подсчётам перевалила за триллион евро, и решили - "ну их в задницу, таких "советчиков". Если европейцев с матрасами слушать, можно последней рубахи лишиться, а если играть в "их демократию" то и голова с плеч слететь может.
      Заявленная цель - уменьшение зависимости этих стран от Китая, а также укрепление отношений с демократическими государствами по всему миру.
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 09:19
    0
    Фото хорошее... "Колбаса! За пивом метнись!"
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 09:19
    0
    Встретившийся с Олафом Шольцем президент Аргентины Фернандес исключил отправку вооружений на Украину
    . Латинская Америка не спешит в ряды... в общем, на гейропейские дела смотрят со стороны, а своими делами занимаются охотнее, что логично, как на это не посмотри.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 10:09
      0
      Приветствую Виктор hi цель какая благородная была у Шольца!

      уменьшение зависимости этих стран от Китая

      laughing Аргентина и Бразилия отказались
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 10:42
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Как на это не посмотри, все одно получается, что шастают всякие, разные, туда сюда, а толков с того, чуть или совсем ничего.
        Всё равно, шастать будут, а итог предсказать никто не может.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 10:49
          0
          Да, Виктор, шастать они продолжают....нельзя исключить, что где-то кого-то дожмут, кто слабый и зависит от них.....Увидим
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 09:23
    +8
    Поздравляю немцев, имея такого канцлера и врагов не надо !
    ПАССИВНЫЙ гомосек Шольц , которого чмырят даже укроаинские селюки типа безмозглого Мельника ,
    зато стал АКТИВНОЙ шестёркой штатов .
    Нынешнии руководители Германии позор своей нации !
    negative negative
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 09:36
    +3
    "Заявленная цель - уменьшение зависимости этих стран от Китая." Цирк. Что может предложить Латинской Америке Германия, чтобы занять место Китая? Гендерное многообразие? Или реэкспорт из Германии китайских товаров под видом немецких (так как немецкие стремительно теряют конкурентоспособность на мировом рынке)? Или породистых украинских беженцев на расплод?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 09:48
      -1
      Именно ,, плродистых,, украинских беженцев и только, на расплод. Ибо, на большее, они не способны. Ну ещё ,, спиваЮть дуже Гарно,,
    2. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Вчера, 09:51
      +1
      Это конечно забавно. Товарооборот Китая и Германии растёт с каждым годом. Причём немцы покупают в Китае больше, чем продают. Отрицательное сальдо увеличивается с каждым годом. Может сначала по Германии надо поездить. Немцев поуговаривать?))
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 09:46
    0
    Немчура уже по Латинской Америке, побирается.
  9. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 09:52
    +1
    Заявленная цель - уменьшение зависимости этих стран от Китая....

    У Германии проблем мало, видимо...
    Шольц явно опоздал, Китай там уже прочно "осел"...
  10. rusich
    rusich Вчера, 09:54
    +1
    Страны Латинской Америки от дермократии США и Западной Европы уже натерпелись. Не хотят иметь с ними дела. А ливерная колбаса все не уймется c оружием для окраины. Дождется русские танки в Берлине
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 10:12
    0
    украинский кризис и помощь "всего мира" для его преодоления.
    У "всего мира" только один способ "урегулировать" этот кризис - поставки, как можно больше оружия. Слабовольный Шольц решил убедить страны Латинской Америки присоединиться к безрассудному плану Запада, но получил культурный отлуп. И это хорошо.
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 10:17
    +1
    Фашист "крысовую тропу" в Аргентину налаживает. Бежать пора скоро.
  13. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 11:24
    0
    Довольно странно,армию Украины переводят на стандарт НАТО,а просят советское,даеще за тридяветь земель.В Африку ехать нужно в Сомали,там искать оружие ,но беда в том что там не любят европейцев.
    1. Лелик 56
      Лелик 56 Вчера, 18:14
      0
      Да это пока они не в НАТО! А вступят тогда начнут покупать чё хошь кроме ядреной бабы. Эту матрасы под своим контролем разместят у хохликов.
  14. Optimist007
    Optimist007 Вчера, 11:32
    +1
    Цитата: Sergey39
    Какие времена, какие нравы!
    НАТО или Западная Европа, все равно одно единое.
    Ездит по миру с протянутой рукой и выпрашивают оружие у разных стран для войны с Россией!(((

    Так и есть! drinks
  15. Optimist007
    Optimist007 Вчера, 11:33
    +1
    Цитата: nPuBaTuP
    И как не странно, но позиция Латиноамериканских стран здравая и последовательная.....и это не может не радовать....

    Чётко подмечено! drinks
  16. poquello
    poquello Вчера, 12:08
    0
    по стопам нацистов в ВОВ, уголок ищет куда бы спрятаться, но вот незадача в Южной Америке образовался антинацистский фронт
  17. DeadPahom
    DeadPahom Вчера, 16:47
    0
    Западная дипломатия достигла дна. Обычно лидеры ездят в гости тогда, когда соглашения уже достигнуты. Поставить публично свою закорючку в итоговых документах, пожать руки на камеры. А тут... Просто позор какой-то. Смысл от таких поездок? Остатки авторитета растерять?