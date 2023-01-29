Встретившийся с Олафом Шольцем президент Аргентины Фернандес исключил отправку вооружений на Украину

Аргентина вслед за Бразилией отказалась поставлять оружие на Украину, страны Латинской Америки негативно относятся к данной инициативе. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес.
Аргентину с официальным визитом посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц, встреча немца с аргентинским президентом состоялась накануне. Какая тема затрагивалась на переговорах не сообщается, но на совместной пресс-конференции по итогам встречи Фернандес заявил об отказе Аргентины поставлять оружие на Украину. Впрочем, как и в другие зоны конфликта. Латинская Америка предпочитает сохранять нейтралитет, не отказываясь от дружбы с Россией и Китаем.
Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта
- подчеркнул он.
Шольц во главе довольно внушительной делегации отправился в Латинскую Америку с намерением посетить три страны - Аргентину, Бразилию и Чили. Заявленная цель - уменьшение зависимости этих стран от Китая, а также укрепление отношений с демократическими государствами по всему миру. Еще одна тема - украинский кризис и помощь "всего мира" для его преодоления. Судя по приему в Аргентине, вряд ли у Шольца получится найти союзников для Зеленского, тем более, что на прошлой неделе бразильский президент Луис Инасиу да Силва отказал немецкому правительству в поставках боеприпасов для танков Leopard, заявив, что они могут попасть на Украину.
Ранее в США сообщили, что пытаются выкупить или обменять в странах Латинской Америки вооружение советского или российского производства для поставки его на Украину.