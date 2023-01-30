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Заказ Китаем угля в Австралии стал признаком снижения напряженности в двусторонних отношениях

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Заказ Китаем угля в Австралии стал признаком снижения напряженности в двусторонних отношениях

Китайская сторона заказала партию угля из Австралии, что является признаком того, что между странами идет ослабление напряженности, пишет гонконгская газета South China Morning Post.


Как сообщает издание, речь идет о покупке коксующегося угля, ключевого компонента китайского сталелитейного производства, который труднее заменить в производстве по сравнению с энергетическим углем.

Китай заказал 80 000 тонн коксующегося угля с шахты Moranbah North в Квинсленде. Уголь должен быть в КНР в конце февраля-начале марта, сообщает китайское издание. По данным издания, китайцы получили этот уголь по цене в 325 долларов за тонну.

В январе китайцы заказали в Австралии и энергетический уголь, который используется для производства электроэнергии. Однако только когда эти партии угля действительно окажутся в Китае, можно будет говорить о том, что отношения между странами начали оттаивать, отмечает South China Morning Post.

Издание напоминает, что последний заказ на 80 000 тонн - небольшая партия по сравнению с объемом коксующегося угля, который Китай закупал ранее у Австралии ежемесячно – 2-3 миллиона тонн.

Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель угля, не импортирует австралийский уголь с конца 2020 года на фоне дипломатического конфликта, который усилился после того, как Канберра призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса в начале 2020 года без консультаций с Пекином.
Автор:
Использованы фотографии:
www.theaustralian.com.au
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17 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:08
    +1
    Ага.
    Китаю топить нечем.
    Вот и весь признак.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:16
      0
      китайцы получили этот уголь по цене в 325 долларов за тонну.

      А наш коксующийся уголь дороже? Или качество не очень? Вроде по логистике, с Алтая например, было бы возить дешевле.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:22
        +1
        Перевезти по РЖД значимое/необходимое количество груза, да ещё и по приемлемым ценам, ещё тот квест!
        Вероятно, трудновыполнимый, а то и совсем, не реальный.
        РЖД, однако...
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:27
          0
          У Китая есть неузаконенное правило, по которому в поставках энергоресурсов доля одного поставщика не должна превышать 10-12%. 15 - уже надо срочно принимать меры. И на данный момент самым удобным вариантом оказалась Австралия.Кстати, китайцы до 2020 г. покупали определённое количество угля у австралицев. ( потом из за напрягов ввели эмбарго). По поводу поставок из РФ - уголь в Китай идёт, но, к сожалению, логистика очень сильно хромает и не позволяет увеличить объём поставки
        2. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 12:01
          +2
          Цитата: rocket757
          Перевезти по РЖД значимое/необходимое количество груза, да ещё и по приемлемым ценам, ещё тот квест!
          Вероятно, трудновыполнимый, а то и совсем, не реальный.

          Там за Уралом, все угольные перевозки практически монополизированы СУЭК. Когда заезжаешь за Урал, то видишь, что из 10 встречных товарных вагонов - 5-6 это суэковские. В общем, этакая Вест-Индская компания в рамках Сибири laughing
          И для СУЭКа там везде офигенный приоритет. Так что я думаю, что при желании всё бы организовали...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:50
            0
            Может да, а может нет ... да и по какой цене?
            Впрочем, поставки угля и сейчас идут, значит для Китая это один из вариантов ...
      2. avg
        avg Сегодня, 11:47
        +1
        Объемы нашего экспорта в Китай, и в целом в Азиатские страны возросли настолько, что ни РЖД, ни порты не справляются, плюс суровая зима добавляет сложностей. Поэтому сделки с австралийцами пока разовые и небольшие, про AUKUS Китай не забывает, особенно глядя на активность НАТО на Украине, и Австралии об этом тоже напомнит.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:10
    +2
    между странами идет ослабление напряженности
    А может просто коммерческие интересы на время превысили политическую составляющую, а там как пойдет? Да и 80 000 тонн коксующегося угля против 2-3 миллионов тонн в месяц до этого - капля в море. Поэтому ожидания могут оказаться преждевременными.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:19
    +1
    Заказ Китаем угля в Австралии стал признаком снижения напряженности в двусторонних отношениях
    . Табачек, может и врзь, а вот с уголком все сложнее... это ж не "баловство", необходимость.
    В общем, их дела, разберутся сами.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 11:22
    0
    Делать глобальные выводы из разовой закупки, да еще пытаться на этом материале анализировать политику КНР - дело неблагодарное, можно попасть пальцем в небо. Однако спросить партнеров можно и нужно - в чем проблема, почему не берете у нас?
  5. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:22
    +3
    Китайская сторона заказала партию угля из Австралии, что является признаком того, что между странами идет ослабление напряженности, пишет гонконгская газета South China Morning Post.
    Китайская газета может писать все, что захочет. Китаю нужен уголь. Торговля не является надежным показателем. Вон, у России с Европой очень напряженные отношения, а торговля продолжается весьма живенько. С ужимками, с гримасами, но продолжается.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:22
    0
    Политика политикой, а электроэнергия нужна, дешевая и побольше.
  7. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 11:27
    -4
    Я бы сказал - признаком напряженности отношений с РФ.
    Видимо, наш уголь не пришелся ко двору.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:43
      +2
      Мы не можем увеличить поставки из-за пропускной способности жд.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:50
    +1
    Так же как и мы торгуем с НАТО, Китай покупает уголь по необходимости, сейчас экономика восстанавливается после пандемии и нашего угля уже не хватает, если б был флот, можно было и из европейской части страны поставлять, а то ЖД перегружена.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:56
    -1
    Вопрос - нафига? Океанская логистика, безумные цены на перевозки, погрузки/разгрузки...
    И это при том, что в пяти-десяти часах от китайской границы по железной дороге Новокузнецк, Кемерово, КАТЭК... блин, просто угольная империя!
    Китайцы принципиально не хотят покупать дешевый уголь у русских? Пусть лучше из Аделаиды тащат неделями углевозами, а потом сутками разгружаются в портах, а потом еще по ж/д? Но лишь бы не у русских?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:46
    0
    Ах как же приятно причины со следствием подменять в их сми, да и мантры так сладко слышать. Китайцам надо много угля, а много и быстро можно только по морю, тем более терминалы приемки давно отстроины. А вот по жд из рф с кндр не так уж и много и быстро привезти можно. А так да, конечно конечно, австралицам верх ногами виднее.