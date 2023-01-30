Заказ Китаем угля в Австралии стал признаком снижения напряженности в двусторонних отношениях

Китайская сторона заказала партию угля из Австралии, что является признаком того, что между странами идет ослабление напряженности, пишет гонконгская газета South China Morning Post.Как сообщает издание, речь идет о покупке коксующегося угля, ключевого компонента китайского сталелитейного производства, который труднее заменить в производстве по сравнению с энергетическим углем.Китай заказал 80 000 тонн коксующегося угля с шахты Moranbah North в Квинсленде. Уголь должен быть в КНР в конце февраля-начале марта, сообщает китайское издание. По данным издания, китайцы получили этот уголь по цене в 325 долларов за тонну.В январе китайцы заказали в Австралии и энергетический уголь, который используется для производства электроэнергии. Однако только когда эти партии угля действительно окажутся в Китае, можно будет говорить о том, что отношения между странами начали оттаивать, отмечает South China Morning Post.Издание напоминает, что последний заказ на 80 000 тонн - небольшая партия по сравнению с объемом коксующегося угля, который Китай закупал ранее у Австралии ежемесячно – 2-3 миллиона тонн.Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель угля, не импортирует австралийский уголь с конца 2020 года на фоне дипломатического конфликта, который усилился после того, как Канберра призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса в начале 2020 года без консультаций с Пекином.