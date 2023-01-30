Толпа студентов у здания российского МИД оригинально встретила новоизбранного посла США в РФ

Сегодня, у здания российского МИД толпа протестующих студентов оригинально встретила новоизбранного посла США в РФ Линн Трейси.Манифестанты выкрикивали антиамериканские лозунги% «Америка – страна-террорист», «Война – бизнес США», а также «Зачем вы приехали?»Это произошло в момент выхода дипломата из автомобиля с американскими дипломатическими номерами. Трейси сопровождали российские полицейские. Она направлялась в здание российского внешнеполитического ведомства, где у неё была намечена встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для обмена верительными грамотами.Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что страна ожидает от новоиспечённого посла принять во внимание все те ошибки и промахи, которые были сделаны на этому посту Майклом Макфолом, занимавшим эту должность с 2012-го по 2014-й год и другими послами. Российский дипломат выразила глубокую надежду на то, что Трейси сумеет избежать их.Линн Трейси – новоизбранный посол США в РФ. Это её первый визит в качестве дипломатического представителя в Москву. Она станет первой женщиной на посту главы американской дипмиссии в Москве. Она стала преемницей Джона Салливана, который в сентябре прошлого года сдал свой мандат и покинул страну. Всё это время обязанности временно поверенной в делах США исполняла Элизабет Руд. Трейси уже успела принять присягу в качестве посла 9 января. В период с 2014-го по 2017-е годы она также работала в Москве в качестве заместителя тогдашнего американского посла в России Джона Теффта, вскоре став советником по делам России в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.