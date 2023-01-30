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Толпа студентов у здания российского МИД оригинально встретила новоизбранного посла США в РФ

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Толпа студентов у здания российского МИД оригинально встретила новоизбранного посла США в РФ

Сегодня, у здания российского МИД толпа протестующих студентов оригинально встретила новоизбранного посла США в РФ Линн Трейси.


Манифестанты выкрикивали антиамериканские лозунги% «Америка – страна-террорист», «Война – бизнес США», а также «Зачем вы приехали?»

Это произошло в момент выхода дипломата из автомобиля с американскими дипломатическими номерами. Трейси сопровождали российские полицейские. Она направлялась в здание российского внешнеполитического ведомства, где у неё была намечена встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для обмена верительными грамотами.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что страна ожидает от новоиспечённого посла принять во внимание все те ошибки и промахи, которые были сделаны на этому посту Майклом Макфолом, занимавшим эту должность с 2012-го по 2014-й год и другими послами. Российский дипломат выразила глубокую надежду на то, что Трейси сумеет избежать их.

Линн Трейси – новоизбранный посол США в РФ. Это её первый визит в качестве дипломатического представителя в Москву. Она станет первой женщиной на посту главы американской дипмиссии в Москве. Она стала преемницей Джона Салливана, который в сентябре прошлого года сдал свой мандат и покинул страну. Всё это время обязанности временно поверенной в делах США исполняла Элизабет Руд. Трейси уже успела принять присягу в качестве посла 9 января. В период с 2014-го по 2017-е годы она также работала в Москве в качестве заместителя тогдашнего американского посла в России Джона Теффта, вскоре став советником по делам России в бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

Автор:
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 16:19
    +1
    Надо было тухлым помидором прямо в рожу кинуть новому послу США.Не догадались?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 16:50
      +10
      Какому послу? Там две потрепанных лесбиянки. Посол где belay
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 16:52
        +4
        Yankee go home! yes

        зы У них кроме лгбтшников никого во власть и на должности не берут - там все гомосня да извращенцы захватили.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 22:42
          +2
          Студенты порадовали! Лозунги у них против США абсолютно правильные и точные!
      2. isv000
        isv000 Вчера, 17:07
        +4
        Цитата: igorbrsv
        Какому послу? Там две потрепанных лесбиянки. Посол где belay

        Зная обаяние русских мужчин нам специально присылают таких кобыл, одна страшнее другой - что б ненароком никто не позарился вложить меч дружбы в ножны!
      3. rosomaha
        rosomaha Вчера, 18:53
        +3
        ...селёдки..лесбийского посолу и извращённым восприятием действительности и чувством собственной исключительности
      4. Бородач
        Бородач Вчера, 19:34
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Какому послу? Там две потрепанных лесбиянки. Посол где belay

        Больше на мужиков похожи. Опять какую-то лгбтсятину прислали.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 16:19
    +10
    Манифестанты выкрикивали антиамериканские лозунги

    вспоминаются славные советские времена, антиамериканские митинги ))
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 16:26
      +11
      Ну во время нападения на Югославию вообще из граника попытались по посольству шмальнуть в Москве)))
      ПиСи: спорим, угадаю, из какого вуза не было никого точно? ВШЭ
      1. AUL
        AUL Вчера, 16:34
        -18
        Судя по фотографии, эти "студенты" немаленькие звезды на службе носят! wink
        Интересно, это мероприятие было ли санкционировано властями согласно закона? Заявка за месяц, цели и задачи, число участников, место проведения и т д? Судя по тому, что росгвардия их не гоняла, все это было выполнено! wassat
        1. Себастьян Аристархович Перейра
          Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 16:51
          +6
          И чем это вас напрягло ? Страна,чей посол прибыл к нам, санкционировала войну с Россией. Вас это не задело ?
          1. AUL
            AUL Вчера, 21:00
            -1
            Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
            И чем это вас напрягло ? Страна,чей посол прибыл к нам, санкционировала войну с Россией. Вас это не задело ?

            Да я вообще-то совсем не про то спрашивал - перечитайте еще раз мой пост(только медленно, можно 2 раза), и вы поймете(возможно!) о чем я.
            Кстати, меня ситуация эта не напрягла вовсе. От слова "совсем"!
        2. seamen2
          seamen2 Вчера, 18:39
          +3
          *Судя по фотографии, эти "студенты" немаленькие звезды на службе носят!*
          так вот как у вас в прибалтике демократия создается. студенты из Балтии самые демократичные.
          1. AUL
            AUL Вчера, 23:04
            -1
            Цитата: seamen2
            так вот как у вас в прибалтике

            Учите географию, Вася! Прибалтика и Подмосковье - это совсем разные места. Даже не граничат между собой... love
    2. isv000
      isv000 Вчера, 17:08
      +4
      Цитата: sds87
      вспоминаются славные советские времена, антиамериканские митинги ))

      Доктор Хайдер... Свободу Анджеле Дэвис!
    3. lucul
      lucul Вчера, 17:26
      +2
      вспоминаются славные советские времена, антиамериканские митинги

      Не вся молодёжь у нас ещё пропала ,не вся ....
  3. sds87
    sds87 Вчера, 16:20
    +2
    "А пошел бы ты - посол..." Послов менять без отношения бесполезно. Если США относится ко всем как к пустому месту, то и послы будут так же поступать.
  4. Uprun
    Uprun Вчера, 16:21
    +1
    Да будь спок мадам, русские не поляки, обливать вишневым компотом послов не будут, это не наш метод. Побузить, да, а за компотом - это к пшекам.
  5. APASUS
    APASUS Вчера, 16:23
    +3
    Не стоит сравнивать новоизбранного посла США в РФ Линн Трейси с Майклом Макфолом. Она достаточно долго проработала в странах бывшего СССР и в России. Тетя скорее темная лошадка ,стоит заметить что не такая простая как Макфол
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 16:25
    0
    Какой стыд. Сложно на английском написать "America f*ck off. Yankee go home"? И более понятные в быту изречения, чтобы западный обозреватель более ясно понял, точку зрения общественности.
  7. Joker62
    Joker62 Вчера, 17:11
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Надо было тухлым помидором прямо в рожу кинуть новому послу США.Не догадались?

    И потом в "кутузку",т.е. в "обезьянник"? И последующим с большим денежным штрафом, если не посадят и не отчислять из ВУЗа...
    Достаточно и этого, хоть безопасно, зато показали, что здесь послам из США не рады.