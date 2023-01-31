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Польская пресса: Планы Минобороны значительно увеличить численность армии могут потерпеть фиаско из-за массовых увольнений военнослужащих

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Польская пресса: Планы Минобороны значительно увеличить численность армии могут потерпеть фиаско из-за массовых увольнений военнослужащих

В прошлом году руководство Польши неоднократно заявляло о намерениях довести количество военнослужащих своей армии до 300 тысяч человек, при этом анонсировались грандиозные планы по закупке более тысячи современных танков, сотен и самолетов и другого вооружения. Теперь выясняется, что планы Минобороны страны более чем в два раза, с нынешних 125 тысяч профессиональных военных плюс около 35 тыс. добровольцев теробороны, увеличить численность вооруженных сил могут провалиться из-за массовых увольнений кадровых военнослужащих и нежелания поляков выбирать военные профессии.


Польская газета NDP сообщает, что в 2023 году Войско Польское планируют покинуть около девяти тысяч кадровых военнослужащих. В прошлом году, по официальным данным Минобороны, добровольно расторгнуть контракты в 2023-м планировали порядка шести тысяч солдат и офицеров, только за январь эта цифра выросла в 1,5 раза. Желающих покинуть ряды ВС Польши могло быть больше, если бы правительство в срочном порядке не увеличило жалование военным.

Между тем, на службу в польскую армию в прошлом году поступило около 12 тысяч военнослужащих. И хотя баланс по количеству выбытия и прибытия вроде бы положительный, на самом деле, в результате увольнений значительно страдает качественный состав военнослужащих. Из армии уходят опытные кадровые военные — солдаты спецназа, летчики, танкисты, артиллеристы, младшей и средний офицерский состав. На полноценную подготовку их замены порою требуются годы. Да и темпами по чуть более 10 тысяч поступивших на службу в год, с учетом почти такого же количества увольнений, до 300-тысячной армии Польше придется идти очень долго. Настоящее фиаско с точки зрения реализации намеченных польскими властями планов.

Вероятная потеря почти 10% личного состава заставила Министерство обороны лихорадочно искать решение этой проблемы, сообщает издание. Принятый правительством законопроект о бюджете на текущий год предполагает рекордные расходы на оборону в размере 97,4 млрд польских злотых (около 22,5 млрд долларов). Часть денег должна пойти на индексацию жалования солдат и офицеров, выплату пенсий уволившимся со службы, установленную в текущем году в размере чуть менее 10%.

Однако в отличие от предыдущих лет, выплаты будут увеличены не с января, а только с марта. Таким образом, военнослужащим, планирующим уйти со службы в конце января 2023 года, был отправлен четкий сигнал, что они не получат запланированные с 1 марта прибавки к зарплате и пенсиям. Офицеры, с которыми удалось побеседовать журналистам, очень негативно оценивают такое решение правительства, заявляя, что менять на ходу правила недопустимо.

Об изменениях мы узнали, когда решения уже были приняты, а заявления об уходе поданы. Такая политика направлена на то, чтобы задержать на службе еще не определившихся, но поражает огромное количество солдат, прослуживших более 15 лет. Руководство ведомства пропагандистски хвастается тем, как оно заботится о солдатах, но при этом не заботится о тех, кто посвятил часть своей жизни защите Отечества

— негодуют собеседники издания.

Ряд оппозиционных политиков и депутатов сообщили NDP, что решение по увеличению довольствия военнослужащих верное, но принимать его правительству следовало как минимум на полгода раньше. Не сработала уловка Минобороны и с переносом начала индексации зарплат и пенсий на март. По данным издания, в январе было отозвано всего несколько десятков рапортов на увольнение.
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Использованы фотографии:
Сайт Войска Польского
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18 комментариев
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  1. Hog
    Hog Сегодня, 14:55
    +3
    Не хотят паны за халопов на руине погибать.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:15
      +3
      Цитата: Hog
      Не хотят паны за халопов на руине погибать.

      Этот пан тоже хотел повышения зарплаты и пенсии


      Но домой он вернётся без головы и рук

      Ну что , помогли тебе твои ляхи ?
      1. АдинРумън
        АдинРумън Сегодня, 15:19
        +1
        Возвращать это удобрение кто будет? На корм собачий его и всего делов то...
  2. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 14:55
    +7
    Поди знай, кто из них увольняется из страха оказаться на войне, а кто как раз на украине и окажется....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: Виктор Масюк
      Поди знай, кто из них увольняется из страха оказаться на войне, а кто как раз на украине и окажется....


      Там же сейчас многие польские военнослужащие,которые не увольняются отправляются воевать на Украину в качестве добровольцев.Так что там или увольняйся ,или на Украину.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 15:13
      0
      думается существуют обе перечисленные вами категории
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:58
    +12
    Риск реальной войны подталкивает их увольняться.Там же такие люди как и у нас, многие в армию пошли только ради"ипотек" и льгот, а как войной завеяло массово слиняли.Тут так же, за эти гроши Пан умирать не хочет hi
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:02
      +2
      увеличить численность вооруженных сил могут провалиться из-за массовых увольнений
      Не хотят паны воевать, чувствуют большую кровь....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:06
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Не хотят паны воевать, чувствуют большую кровь..

        У многих деды и отцы воевали еще во ВМВ, помнят и своим детям и внукам рассказывали.
        1. Ua3qhp
          Ua3qhp Сегодня, 15:23
          0
          У многих деды и отцы воевали еще во ВМВ, помнят и своим детям и внукам рассказывали.
          Отцы это навряд ли. Деды и то только старший комсостав.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:01
    +3
    но поражает огромное количество солдат, прослуживших более 15 лет.

    Вот эти солдаты поняли, что их готовят не родине служить, а посылать на чужую войну "пушечным мясом". В Польше еще не забыли последствий ВМВ, не забыли какой была военная служба при ПНР.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:03
    +3
    Хороша профессия пожарного, но как пожар, так хоть увольняйся!
    Видно в основной массе поляки вменяемые люди, может не всё ещё потеряно?
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:21
    +2
    Помнится хотели 400 тыс, как и окраина. Опустились до 300. Пятисотых везде хватает, за квартирой, зарплатой, соцвыплатами всегда пожалуйста, умирать до свидания. Польша не такая большая страна, гробы с наемниками-добровольцами потоком идут, в среде военных знают об этом не по газетам. Лучше унитаз мыть бюргера чем на кладбище лежать. У поляков только пыл остался, как римляне, египтяне выродились. Пусть набирают если смогут, границы то открыты, не как в окраине
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:22
    +1
    Польская газета NDP - Niezależny Dziennik Polityczny - образец источника информации по принципу 3-П (три П) - пол, потолок, палец - что найдём - поднимем с пола, чего не хватит - возьмём с потолка, остальное высосем из пальца. И уж если эта ура-патриотическая газетёнка вынуждено признаёт, что в войске польском имеет место вечность, написанная буквами О, А, Ж и П, то можно оценить реальный масштаб разброда и шатания в польской армии. И это хорошо, а то они своей маниловщиной (шляхетской спесью) уже всех достали.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:26
    +1
    Хотели прирезать русской земли а в итоге в ней оказываются.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:35
      +1
      Раньше про таких горе-вояк говорили - пошел по шерсть, а воротился стриженый. Ничего не меняется.
  9. vargo
    vargo Сегодня, 15:29
    -1
    Там скорее всего в этой цифре не малую долю составляют именно те, кто увольняется для неофициального прибытия в Украину. Просто стат службы их не разделяют, а сообщать цифры требуется.
  10. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 16:05
    0
    Не хилый военный бюджет у поставщиков яблок.