Польская пресса: Планы Минобороны значительно увеличить численность армии могут потерпеть фиаско из-за массовых увольнений военнослужащих

Об изменениях мы узнали, когда решения уже были приняты, а заявления об уходе поданы. Такая политика направлена на то, чтобы задержать на службе еще не определившихся, но поражает огромное количество солдат, прослуживших более 15 лет. Руководство ведомства пропагандистски хвастается тем, как оно заботится о солдатах, но при этом не заботится о тех, кто посвятил часть своей жизни защите Отечества

В прошлом году руководство Польши неоднократно заявляло о намерениях довести количество военнослужащих своей армии до 300 тысяч человек, при этом анонсировались грандиозные планы по закупке более тысячи современных танков , сотен и самолетов и другого вооружения. Теперь выясняется, что планы Минобороны страны более чем в два раза, с нынешних 125 тысяч профессиональных военных плюс около 35 тыс. добровольцев теробороны, увеличить численность вооруженных сил могут провалиться из-за массовых увольнений кадровых военнослужащих и нежелания поляков выбирать военные профессии.Польская газета NDP сообщает, что в 2023 году Войско Польское планируют покинуть около девяти тысяч кадровых военнослужащих. В прошлом году, по официальным данным Минобороны, добровольно расторгнуть контракты в 2023-м планировали порядка шести тысяч солдат и офицеров, только за январь эта цифра выросла в 1,5 раза. Желающих покинуть ряды ВС Польши могло быть больше, если бы правительство в срочном порядке не увеличило жалование военным.Между тем, на службу в польскую армию в прошлом году поступило около 12 тысяч военнослужащих. И хотя баланс по количеству выбытия и прибытия вроде бы положительный, на самом деле, в результате увольнений значительно страдает качественный состав военнослужащих. Из армии уходят опытные кадровые военные — солдаты спецназа, летчики, танкисты, артиллеристы, младшей и средний офицерский состав. На полноценную подготовку их замены порою требуются годы. Да и темпами по чуть более 10 тысяч поступивших на службу в год, с учетом почти такого же количества увольнений, до 300-тысячной армии Польше придется идти очень долго. Настоящее фиаско с точки зрения реализации намеченных польскими властями планов.Вероятная потеря почти 10% личного состава заставила Министерство обороны лихорадочно искать решение этой проблемы, сообщает издание. Принятый правительством законопроект о бюджете на текущий год предполагает рекордные расходы на оборону в размере 97,4 млрд польских злотых (около 22,5 млрд долларов). Часть денег должна пойти на индексацию жалования солдат и офицеров, выплату пенсий уволившимся со службы, установленную в текущем году в размере чуть менее 10%.Однако в отличие от предыдущих лет, выплаты будут увеличены не с января, а только с марта. Таким образом, военнослужащим, планирующим уйти со службы в конце января 2023 года, был отправлен четкий сигнал, что они не получат запланированные с 1 марта прибавки к зарплате и пенсиям. Офицеры, с которыми удалось побеседовать журналистам, очень негативно оценивают такое решение правительства, заявляя, что менять на ходу правила недопустимо.— негодуют собеседники издания.Ряд оппозиционных политиков и депутатов сообщили NDP, что решение по увеличению довольствия военнослужащих верное, но принимать его правительству следовало как минимум на полгода раньше. Не сработала уловка Минобороны и с переносом начала индексации зарплат и пенсий на март. По данным издания, в январе было отозвано всего несколько десятков рапортов на увольнение.