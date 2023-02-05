Германо-польские отношения после Первой мировой войны

«Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года в день Сараевского убийства, это очень символично, так как для Германии этот договор носил убийственный характер [1]»,

Проблема Польского (Данцигского) коридора

«Чтобы дать Польше морской порт, было совершено преступление против Германии: у нее отобрали Данциг и назвали его вольным городом. Но из всего наиболее немецкого в Германии Данциг является наиболее немецким… рано или поздно Польский коридор станет причиной новой войны [3]».

Проблема Верхней Силезии

Польша – форпост США в Восточной Европе

(в качестве заключения)

«среди нажившихся на Версале Польша была самой ненасытной и воинственной, и в 1921 году она оказалась вдвое большей, чем предусматривала Версальская конференция: Галиция со Львовом, Тешинский округ, Польша силой осуществила свои «права» в отношении Германии на Балтике и в Силезии, Польша оккупировала Вильно, она вела настоящую захватническую войну с Россией и в 1923 году убедила западные державы ратифицировать ее новые границы [1]».

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[2]. Позднякова И. И. Проблема Польского коридора на Парижской мирной конференции // Славянский мир: общность и многообразие / под ред. Е. С. Узенёвой, О. В. Хавановой. М., 2020. С. 121–125.

[3]. Фуллер Д. Вторая мировая война 1939–1945. – М., 1956.

[4]. Космач В. А. «Унижение в Версале»: итоги Первой мировой войны для Германии / В. А. Космач // Псковский военно-исторический вестник. – 2015. – № 1. – С. 155–167.

[5]. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм: пер с нем. – М.: Логос, 2003.

[6]. Акунов В. В. Фрайкоры: германские добровольческие отряды в 1918–1923 гг. / В. В. Акунов. – М.: Огни, 2004.