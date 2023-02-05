Германо-польские отношения после Первой мировой войны

В свое время Гай Юлий Цезарь (это высказывание ему приписывает Гай Светоний Транквилл) говорил, что никакая победа не может принести столько, сколько может отнять одно поражение. Это высказывание очень подходит для характеристики той ситуации, в которой оказалась Германия после поражения в Первой мировой войне и заключения Версальского договора.
Парижская мирная конференция началась 19 января 1919 года, в день, когда за 50 лет до этого был провозглашен Германский рейх в том же Зеркальном зале Версальского дворца, где Отто фон Бисмарк провозгласил единство Германии. Подписан он был в не менее символичную дату.
«Версальский договор был подписан 28 июня 1919 года в день Сараевского убийства, это очень символично, так как для Германии этот договор носил убийственный характер [1]»,
– пишет историк Олег Пленков.
Следует констатировать, что среди нажившихся на Версале стран Польша была самой ненасытной и воинственной. В связи с событиями настоящего, когда поляки стали угрожать Германии политической изоляцией, чтобы заставить их более активно вмешаться в события, связанные с конфликтом на Украине, хотелось бы напомнить об истории взаимоотношений этих стран, сложившихся сразу после Первой мировой войны.
Проблема Польского (Данцигского) коридора
В знаменитом послании к конгрессу 8 января 1918 года президент США Вудро Вильсон в пункте 13 своей «программы всеобщего мира» заявил о необходимости создания независимого польского государства, которому должен быть обеспечен «свободный и надежный доступ к морю». Практическое решение этого вопроса было передано на рассмотрение Парижской мирной конференции в 1919 году [2].
В результате было принято решение сделать Данциг «вольным городом» и выделить из Восточной Пруссии и Померании проход для Польши.
Американский историк Курт Фоллик писал по этому поводу следующее:
«Чтобы дать Польше морской порт, было совершено преступление против Германии: у нее отобрали Данциг и назвали его вольным городом. Но из всего наиболее немецкого в Германии Данциг является наиболее немецким… рано или поздно Польский коридор станет причиной новой войны [3]».
Это утверждение может показаться странным, в том смысле, что сейчас Гданьск (Данциг) – это польский город, однако в те времена ситуация обстояла иначе – по переписи 1910 года в Данциге проживало 170 тысяч человек, из них 96 % составляли немцы, а 3 % поляки (кашубы, говорящие на диалекте польского языка). Эта статистика явно указывала на национальную принадлежность города, но Антанта, несмотря на декларированное право на самоопределение, игнорировала эти данные. Более того, державы-победительницы приняли «оригинальное» решение – польских солдат, воевавших добровольно во Франции, вернуть через Данциг, что вызвало понятное беспокойство в городе [1].
Только после протестов немецкого правительства державы приняли решение тяжелые вооружения польских частей отправить через Штеттин, а польских солдат вооружать только личным оружием [1].
Решение о статусе Данцига как «свободного города» было принято в конце июля 1919 года. Власть в городе должен был осуществлять сенат, назначенный Народным собранием, у Данцига была своя валюта (гульдены), свои почтовые марки, даже собственный гимн, начинающийся словами «Тебе знаком город на янтарном побережье?».
Польша получала право на использование водных путей и гавани. Кроме того, она установила право на собственные учреждения на территории города: почту, школу, железнодорожную дирекцию и казармы со складом оружия на полуострове Вестреплатте, где располагалась рота польских солдат (182 человека).
Несмотря на эти установления, Варшава не оставляла мысли о приобретении Данцига в будущем. Для оказания экономического давления на Данциг поляки на территории, отошедшей к ним, начали строительство в рыбацкой деревне Гдинген собственного порта Гдыня. Этот порт должен был составить полноценную конкуренцию Данцигу [1].
Немецкая пресса Данцига часто писала об агрессивности Польши, стремившейся захватить «вольный город». Настоящий взрыв у немецкого населения вызвало решение Лиги наций от 14 февраля 1924 года о передаче Польше полуострова Вестерплаца, находившегося на территории «вольного города». Спорный вопрос о Вестерплаце неоднократно обсуждался в Лиге наций.
Проблема Верхней Силезии
Как указывалось выше, цель Антанты (в первую очередь США), заключалась в том, чтобы создать «сильную Польшу», способную противостоять как Германии, так и Советской России. Именно с этой целью Польша получила после проведения референдумов на протяжении 1920–1921 гг. территории, которые Пруссия приобрела в ходе исторических разделов Польши в XVIII веке.
Кроме того, Германия лишилась части Восточной Пруссии и провинции Позен, из которых и был сформирован так называемый Польский (Данцигский) коридор. Германская Восточная Пруссия таким образом была «разрезана» территорией Польши. Под польской юрисдикцией оказались районы, в которых проживало более 2 млн немцев [4].
С германо-польскими противоречиями был связан и очень сложный вопрос Верхней Силезии, где граница так и не была признана немцами в период Веймарской республики. Сразу после войны район Верхней Силезии был признан спорным, здесь была создана комиссия по плебисциту. До 20 марта 1921 года Верхняя Силезия вообще была объявлена самостоятельной территорией, выпускались даже почтовые марки Верхней Силезии. Французские оккупационные власти были хозяевами положения и фактически поддерживали чрезмерные польские требования передачи этого района Польше [1].
Один из центров Силезии Катовице был таким же немецким промышленным городом, как Эссен и Дортмунд. В 1922 году этот город перешел к Польше и подвергся интенсивной колонизации. Десятки тысяч немцев были принуждены к эмиграции. Поскольку Катовице находился в восточной части Верхней Силезии, он стал польским, несмотря на то, что 85 % его населения были немцами. После раздела 75 % добычи угля и 90 % выплавки металла перешло в польские руки [1]. Не случайно тогдашний немецкий канцлер Йозеф Вирт справедливо называл Польшу не иначе как «хищническим государством» [5].
Поляки стремились социализировать принадлежавшие немцам шахты. За голос, поданный за Польшу во время плебисцита, давали корову. 20 марта 1921 года на плебисците за Германию проголосовало 707 тысяч человек (56,6 %), за Польшу – 178 тысяч (40,4 %). Когда стали известны результаты голосования, Польша 3 мая 1921 года начала военное наступление на Верхнюю Силезию, которая была почти вся оккупирована [1]. В Германии в ответ на эти события началась усиленная вербовка в добровольческие корпуса.
Между германскими добровольческими корпусами и польскими частями, которым пришли на помощь войска Пилсудского, развернулись ожесточенные бои, кульминацией которых стала битва при Аннаберге в мае 1921 года между немецкими отрядами добровольцев и местной силезской самообороны с одной стороны и превосходящими их силами регулярной польской армии – с другой. Битва завершилась полным разгромом поляков [6].
Оборона Аннаберга немецкими отрядами самообороны имела в Германии особую известность. Территория, на которой находился Аннаберг, в итоге осталась в составе Германии, и этот монастырь стал символом национализма. После прихода к власти национал-социалистов здесь соорудили памятник на месте захоронения 50 погибших при обороне немцев. История обороны Аннаберга со временем превратилась в настоящий эпос нацистов [1]. В 1945 году поляки взорвали немецкий памятник и построили на его месте памятник польским добровольцам.
Окончательно вопрос Верхней Силезии был решен следующим образом: после завершения боевых действий те округа, в которых Польша получила 56 % голосов отошли Польше, несмотря на то, что в этих округах абсолютное большинство населения было немецким, остальные округа с 71 % голосов за Германию отошли Германии [1].
Уже много позже – 24 октября 1938 года глава МИД Германии Риббентроп на встрече с польским послом Юлианом Липским предложил урегулировать польско-германские проблемы путем (в целом справедливого) присоединения Данцига к Германии и строительства «экстерриториальной автострады и железной дороги через польское Поморье». Это предложение неоднократно повторялось, но не было принято поляками [1]. Это стало одной из причин нападения Третьего рейха на Польшу 1 сентября 1939 года.
Польша – форпост США в Восточной Европе
(в качестве заключения)
Как справедливо отмечает историк-германист Олег Пленков,
«среди нажившихся на Версале Польша была самой ненасытной и воинственной, и в 1921 году она оказалась вдвое большей, чем предусматривала Версальская конференция: Галиция со Львовом, Тешинский округ, Польша силой осуществила свои «права» в отношении Германии на Балтике и в Силезии, Польша оккупировала Вильно, она вела настоящую захватническую войну с Россией и в 1923 году убедила западные державы ратифицировать ее новые границы [1]».
Из 27 миллионов человек населения Польши 1/3 оказалась меньшинствами, поляков обязали подписать договор, гарантировавший права меньшинств, однако реально они ничего не соблюдали и относились к трети населения страны как к изгоям.
К примеру, в 1918 году в Познани, по данным польских властей, проживало 150 тысяч жителей, из них 42 % составляли немцы. Спустя всего три года численность населения немцев снизилась до 6 %. В 1919 году польские власти утвердили закон, по которому немцам в Познани было запрещено приобретать недвижимость, а те немцы, которые недавно ее приобрели, должны были продать ее по цене ниже рыночной. Жалобы в суд и Лигу Наций остались без ответа.
Польша опиралась на поддержку стан Антанты, и в первую очередь США, которые были заинтересованы в сильной Польше и «закрывали глаза» на нарушение поляками подписанных договоров. Причем поддержка эта была не только политической, но и экономической: президент В. Вильсон в своей речи от 8 января 1918 года призвал к тому, что Польша должна быть освобождена от всех экономических барьеров, чтобы занять позицию, когда она сможет извлечь выгоду из равенства условий торговли.
Стоит отметить, что «особые отношения» Польши и США сохраняются и по сей день, современная Польша играет достаточно существенную роль в европейской политике, являясь главным форпостом США в Восточной Европе и активно продвигая американские интересы.
Что касается Германии, то, несмотря на то, что ФРГ часто называют лидером в Восточной Европе, это «лидерство» является по большей части эфемерным – имея мощную экономику, Германия тем не менее не имеет большого политического веса. Это связано в том числе с тем, что после Второй мировой войны ФРГ отказалась от претензий на политическое лидерство: как уже отмечалось в материале «Нюрнбергский процесс и денацификация в Германии – мифы и действительность», отказ от притязаний на ведущую политическую роль в Европе стал одним из условий интеграции Германии в западный мир.
Использованная литература:
[1]. Пленков О. Ю. Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти. – М.: Вече, 2021.
[2]. Позднякова И. И. Проблема Польского коридора на Парижской мирной конференции // Славянский мир: общность и многообразие / под ред. Е. С. Узенёвой, О. В. Хавановой. М., 2020. С. 121–125.
[3]. Фуллер Д. Вторая мировая война 1939–1945. – М., 1956.
[4]. Космач В. А. «Унижение в Версале»: итоги Первой мировой войны для Германии / В. А. Космач // Псковский военно-исторический вестник. – 2015. – № 1. – С. 155–167.
[5]. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм: пер с нем. – М.: Логос, 2003.
[6]. Акунов В. В. Фрайкоры: германские добровольческие отряды в 1918–1923 гг. / В. В. Акунов. – М.: Огни, 2004.