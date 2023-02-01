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Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине

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Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине

Частная военная компания «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине. Об этом заявил руководитель организации Эндрю Милберн.


По словам основателя ЧВК «Моцарт», его компания сегодня последний день работала на Украине. Что интересно, «Моцарт» покидает страну в очень ответственный для киевского режима момент. Ведь сейчас силы ЧВК «Вагнер» окружают Артемовск.

История с уходом ЧВК «Моцарт» интересна и тем, что демонстрирует реальный уровень поддержки Украины со стороны Запада. Как только оказывается, что коммерческие интересы более не важны для организации, она спокойно покидает территорию Украины. Так может произойти и с поддержкой США в целом.

Благо, опыт бросания своих союзников у США есть и очень большой. Можно вспомнить тот же Афганистан, проамериканское правительство которого было брошено на произвол судьбы, после чего власть в Кабуле моментально перешла к талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация).



Конечно, вряд ли уход американской ЧВК из Украины символизирует прекращение поддержки Киева. Но он является весьма показательным событием. Тем более, ранее ЧВК «Моцарт» очень активно рекламировала свое участие в украинском конфликте.

В отличие от американской ЧВК, российская частная военная компания «Вагнер» принимает самое активное участие в боевых действиях. Бойцы «Вагнера» играют ведущую роль в боевых действиях под Артемовском, а ранее именно они освободили Соледар.
Использованы фотографии:
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mozart-group.jpg
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73 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:34
    +12
    Надоело на флейте играть... Кожаной
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:36
      +8
      Затравили Моцарта,отравили его своим перегаром ВСУшники.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 11:46
        +4
        ......компания «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине.

        Своя жизнь и здоровье важнее, чем умирать за наркоманов, нацистов. Хотя, возможно, это временное решение, до установления благоприятных погодных условий.
        1. Грэг Миллер
          Грэг Миллер Сегодня, 11:49
          +7
          Цитата: 4ekist
          ......компания «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине.

          Своя жизнь и здоровье важнее, чем умирать за кастрюлеголовых хоклов. Довольно благоразумное решение.

          Желающих воевать за деньги хватает, а вот желающих умирать за деньги - огромный дефицит... Для сотрудников "Моцарта" есть на Земле места работы и более спокойные....
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 12:14
            +3
            Цитата: Грэг Миллер
            .....Желающих воевать за деньги хватает, а вот желающих умирать за деньги - огромный дефицит...

            Отрывок из стихотворения
            за деньги будут убивать,
            но жизнь не отдают за плату!
            жизнь за Страну,за Новый Мир,
            жизнь----за детей, а не за злато!
        2. Замира
          Замира Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: 4ekist
          Хотя, возможно, это временное решение, до установления благоприятных погодных условий.

          Да никакое это не "решение". Это дымовая завеса. Такая же, как типа "не дадим истребители".
          И истребители дадут, и даже если уйдёт "моцарт из сша", то на смену придут какие-нить "шопены из польши", "бриттены из англии", "гендели из германии", если уже не пришли.
          Так что всё вот это вот "бла-бла-бла" - чисто для того, чтобы пустить пыль в глаза.
          Больше чем уверена, что готовится какой-то большой удар, и нашим обязательно, ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) следует этот самый удар предупредить, и ударить первыми, и не просто ударить, а так, чтобы ОЧЕНЬ! СИЛЬНО! и ОЧЕНЬ! БОЛЬНО! ТАК сильно и так больно, чтобы СКРЮЧИЛО! Чтобы НАДОЛГО скрючило!
          А ещё лучше- НАВСЕГДА!!!
          Лично я другого выхода не вижу...(
        3. Canecat
          Canecat Сегодня, 13:52
          0
          Цитата: 4ekist
          Своя жизнь и здоровье важнее, чем умирать за наркоманов, нацистов.

          На заборе много чего написано, а там дрова лежат. К тому же американскпя ЧВК засветилась в схеме торговли органами... ушли "Моцарты", придут а-ля "Сольери", композиторов еще много... просто не будут это афишировать.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:48
        +2
        Кстати, вы не знаете, Сальери - это не от слова "сало"?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:51
          0
          Цитата: Bingo
          Кстати, вы не знаете, Сальери - это не от слова "сало"?


          Сальери?Похоже от сало ели фамилия произошла.
        2. хрыч
          хрыч Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: Bingo
          Сальери - это не от слова "сало"?

          А Моцарт разве не от моцы? Хороший тандем такой, валетиком. А если на моцу сало намазать, получится иудей-бандеровец ... как пан Зелэнский?
        3. НиколайДС
          НиколайДС Сегодня, 13:28
          0
          Цитата: Bingo
          Кстати, вы не знаете, Сальери - это не от слова "сало"?


          Сальери - это от слова "солонка"
      3. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 11:50
        0
        Я даже знаю какими словами, они это это сказали.. что. уходят)
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 12:32
          +1
          Я даже знаю какими словами, они это это сказали.
          Я хочу сибаса? laughing
      4. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:52
        +2
        Видимо - до них дошли слухи о формировании в России ЧВК "Сальери"... what
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 12:00
          +1
          Видимо - до них дошли слухи о формировании в России ЧВК "Сальери"... what

          "Сальери" кстати в тему было бы имя для ЧВК. По легенде нехорошо он поступил с Моцартом.
          ps. Ну а "Вагнер" видимо по мотивам летящих в ночи ведьм валькирий.
      5. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Затравили Моцарта,отравили его своим перегаром ВСУшники.

        Привыкли янки в непьющем Афганистане пальцы веером гнуть, а тут их как тараканов украинцы горилкой вытравили.
      6. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:22
        +2
        Они стали срочно сворачиваться и улепетывать после того как стали известны их военные преступления. Сами выложили в сеть. Подбили нашу БМП-2М. Экипаж смог эвакуироваться и засесть в здании.
        На данном видео кадры боя русской БМП 2М и ее экипажа на перекрестке во время Харьковского наступления в Петропавловке три месяца назад. Хоть машина и была подбита, но находясь на перекрестке экипаж отстреливался до последнего.Сегодня англоговорящие наемники действующие в той местности опубликовали продолжение того боя в формате записи с нашлемной экшн камеры (экипаж каким то чудом смог спастись и занял ближайший дом как укрытие).


        https://ok.ru/video/4355152808576

        по началу, как вскрылось, «Русские спецназовцы», так назвали этих бойцов наймиты с видео, были склонены путем переговоров к сдаче. Только когда со стороны засевших в доме русских вышел безоружный переговорщик, его расстреляли наёмники, собственно после этого и завязалась перестрелка.Двух наемников тем не менее удалось познакомить с бандерой лично.Штурмовать, понятное дело, Джоны зассали и втупую расстреливали окна и закидывали гранатами засевших в доме русских. На видео с GoPro одного из наемников видно, что они стреляют на звук/силуэты. Так бы и шло дальше, но в итоге был подогнан ВСУшный танк и дом был превращен не в укрытие, а в аварийный объект. Все бойцы державшие оборону дома в той перестрелке погибли. По крайней мере наемники заявляют об этом.Кстати говоря, тот финн (наёмники вроде как финны), которого выкрикивает на протяжении всего видео командир отряда похоже и расстрелял переговорщика, потому что в процессе ему кричат, что-то вроде «Это военное преступление». Люди распознали в наёмнике американца Джошуа Лопеса. Именно он расстрелял безоружного русского парламентёра, вышедшего договариваться о сдаче в плен.


        https://ok.ru/video/4355152743040

        Эх, нельзя их отпускать, в землю всех уложить мерзавцев.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:42
      +6
      ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине

      пришли без стука, почти без звука; ушли по-англицки - не попрощавшись ((
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:52
      +3
      У великих имён великие дела, а бездари могут обойтись и кличкой.
      Например, "Крысы" (бегущие с корабля).
    4. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:52
      +9
      Видать возникли проблемы с оплатой, вот и сливается...Вообще,он человек беспринципный, ему на украину фиолетово. И воевала его компания там сугубо из меркантильных интересов. В декабре месяце, кстати, он дал интервью одному из западных изданий, которое ярко характеризует его истинное отношение к украине......
      Коротко, суть интервью:
      1) украинское правительство и общество максимально коррумпированы;
      2) военные ВСУ нарушают Гаагскую конвенцию, убивая и "совершая зверства" в отношении военнопленных;
      3) украинских военных невозможно ничему научить, это "га...но набранное"
      4) в ВСУ процветает наркомания и преступления различного рода;
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 12:53
        0
        у Вас информации больше в комменте и интереснее, чем в статье +
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:35
    +1
    Боевые "зажали", а за идею пусть "Азовы" воюют. Бизнес, ничего личного.
  3. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 11:36
    +5
    Да ладно)))
    "А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь."
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:44
      +10
      противник оказался не той системы - воюет неправильно
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:36
    +5
    Как только оказывается, что коммерческие интересы более не важны для организации, она спокойно покидает территорию Украины.
    Я бы слегка иначе сформулировал
    Как только оказывается, что собственная задница важнее для организации, чем коммерческие интересы, она спокойно покидает территорию Украины.
    Нормальное западное мЫшление - чему удивляться?
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 11:37
    -13
    ну и какая связь, между ЧВК Моцарт оставившей Украину и оставлением Афгана армией США? США прекращает поддержку украинец- или что? статья, что говорится - ни о чем, чтобы было, смысла меньше нуля...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:44
      +9
      Это "нехороший" сигнал другим наемникам...., ловить там нечего, кроме "плюшек" от МО РФ, походу хорошо словили, раз отваливают.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 11:47
        -1
        Цитата: Uprun
        Это "нехороший" сигнал другим наемникам...., ловить там нечего, кроме "плюшек" от МО РФ, походу хорошо словили, раз отваливают.

        в этом Вы правы конечно, что касается наемников.. просто в статье автор делает привязку к армии США и официальной позиции:
        "Благо, опыт бросания своих союзников у США есть и очень большой. Можно вспомнить тот же Афганистан, проамериканское правительство которого было брошено на произвол судьбы, после чего власть в Кабуле моментально перешла к талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация)."
        при чем тут это? какой то маргинал амерский, приехал с группой в 20 наемников- вероятно потому что вояки его кончились- уехал.. и при чем тут такие глобальные сравнения? я про это.. хотя понимаю- надо ж текстом тело "статьи" наполнить..
        я про качество подачи новости.. можно было рассказать, что за "овощ" - главный у них, откуда приехали, сколько потеряли- впечатления от "поездки".. а это "на коленке" сваяли и на общее обозрение кинули.. ну судя по количеству минусующих- "пипл хавает" такую подачу информации- поэтому ладно- сворачиваю критику.. hi
  6. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:37
    +3
    Скорее всего сумма выплачиваемых страховок стала близка к получаемым суммам.
    Не прибыльно стало воевать....
    Да и реклама не очень хорошая...
    Так что ничего нового-"Просто бизнес", не более..
    1. sub307
      sub307 Сегодня, 11:47
      0
      Просто у них нет там "братского народа"....,а у наших музыкантов - есть.
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 11:52
      +1
      Рентабельностьу них резко упало))
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:37
    +5
    Американская ЧВК «Моцарт» знает ,когда надо вовремя покинуть Украину. Функции свои они выполнили , оказали практическую помощь "черным трансплантологам" из США и Европы, пора и честь знать. hi
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Функции свои они выполнили , оказали практическую помощь "черным трансплантологам" из США и Европы, пора и честь знать.

      А кстати, да... я не подумал об этом - а ведь идея не лишена практического смысла. Не удивлюсь, если так и было.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Американская ЧВК «Моцарт» знает ,когда надо вовремя покинуть Украину. Функции свои они выполнили , оказали практическую помощь "черным трансплантологам" из США и Европы, пора и честь знать. hi

      Связка интересна между началом финансового аудита и сваливанем "моцарта".
      Похоже их "работу" оплачивал госдеп и концы нужно убрать в воду.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:40
    +1
    У пану атаману консился золотой запас?,али ревизоры приехали и могут переплаты дегко найти? а может закончилось мясо что вместо чвкащников в атаки ходило.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +6
    «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине.
    Милберн грозился разобраться с "Вагнером", а когда тот постучал в дверь решил по тихому слинять обставившись множеством интервью для западных СМИ.
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:42
    +2
    ... у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны. (с)
  11. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 11:43
    0
    Этот ушел, ну, появится какой-нибудь "Стравинский"...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:50
      +2
      Не появится, там дураков нет....., окраина не Африка, а ВДВ не Минздрав, предупреждать не будет.
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Александр Х
      Этот ушел, ну, появится какой-нибудь "Стравинский"...


      Скорее уж "Огиньский" тогда...
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:44
    +6
    "Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине"...
    Ну , что концерт "Моцарта" окончен?
    Теперь щирые будут только Вагнера слушать.
    wassat
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:48
    +2
    Ноты потеряли или инструменты расстроились? "Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати" вбейте над своим логовом для памяти деятели, ЕПРСТ. Быстро вам "Вагнер" хвост прещимил.
  14. Flyter
    Flyter Сегодня, 11:48
    +4
    ЧВК Моцарт это больше раздутый в информационное поле проект, чем реальная боевая сила.
    Руководителя Моцарта-Эндрю Милберна тиражировали не только Западные СМИ, но и наши, тот же RT к примеру. Я думаю, что свои финансовые задачи ЧВК Моцарт решили, получив деньги на обучение ВСУ и разделив их с военным руководством ВСУ.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
      +1
      Flyter (Ruslan)
      Сегодня, 11:48
      НОВЫЙ
      +2
      ЧВК Моцарт это больше раздутый в информационное поле проект, чем реальная боевая сила.
      Руководителя Моцарта-Эндрю Милберна тиражировали не только Западные СМИ,
      голливуд всегда бежал впереди их паровоза. они без рекламы в гальюн не ходили.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 12:58
      -2
      Цитата: Flyter
      ЧВК Моцарт это больше раздутый в информационное поле проект, чем реальная боевая сила.
      С учетом того, что образовались в марте 2022 и действовали только на Украине. То есть фуфло, а не ЧВК, типа Blackwaters. Не понимаю, почему так кипятком тут писают от радости.
  15. Million
    Million Сегодня, 11:49
    +3
    Лучше если бы их увезли..В 200 и 300 виде.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 11:54
      0
      И в таком виде увозили. Иначе бы соскочили они с такой кучи денег?
  16. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:50
    0
    Частная военная компания «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине.
    Да, похоже в кофе все чаще стали попадать свинные шкварки. А в "Моцарте" смешанный состав, всем не угодишь.... request
  17. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:52
    0
    Die Ratten verlassen das sinkende Schiff...!!

    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
    0
    Что интересно, «Моцарт» покидает страну в очень ответственный для киевского режима момент. Ведь сейчас силы ЧВК «Вагнер» окружают Артемовск.
    Как это по-мерикатосовски! Кидать когда захотят, особенно когда мерикатосам прижали хвосты в ненужной. laughing Кто следующий на выбывание?
  19. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:00
    0
    Все просто. ЧВК Моцарт грозились разобраться с ЧВК ВАгнер. В итоге ЧВК ВАгнер сожрал ЧВК Моцарт. Американцы думали как в голливудских боевиках одной левой...а реальность оказалась страшная и кровавая . Из за больших потерь в боях с вагнеровцами испугались и убежали. Другого я не вижу. Поэтому американцы сегодня всеми силами пытаются вагнеровцев задушить и нейтрализовать.
  20. isv000
    isv000 Сегодня, 12:01
    0
    По словам основателя ЧВК «Моцарт», его компания сегодня последний день работала на Украине. Что интересно, «Моцарт» покидает страну в очень ответственный для киевского режима момент.

    Ну что, шумеры, горячий вам афганский прювет! Начало положено: ...и крысы думали - а чем не шутит чёрт! и прыгали, спасаясь от шрапнели...
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:09
    0
    Да, традиций Моцарта они не нарушают. Всё по классике: оставили Украину - Обманутым Женихом. Пока работа им казалась Ночной Серенадой и Турецким Маршем - играли вовсю... а когда дело подошло к Реквиему - свалили, не окончив концерта.
  22. solar
    solar Сегодня, 12:09
    -1
    А что они вообще делали на Украине? В боевых действиях они не участвовали, ремонтом техники не занимались. Непонятно, что они делали вообще? Или как Рогозин, бродили с целями самопиара? И теперь в рекламу добавят себе, что на Украине воевали?
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 12:59
      -2
      Цитата: solar
      Или как Рогозин, бродили с целями самопиара?

      Очень похоже, с учетом истории образования
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 13:35
      0
      Обеспечивали доставку донорских органов.
  23. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:11
    0
    Ерунда все?
    Вроде писали, что Моцарт - это скороспелка , образованная какимто отставником из более серьезных ЧВК, чтоб успеть попиарится на Украине и дистацировать от СВО более серьезные СВО?
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:15
    0
    Ой- ли? Перелогинились? Операция прикрытия? Не верю. Не логично это. Да, и не дураки сидят в штабах за океаном. Думаю, что совсем наоборот- усилят присутствие, но без озвучивания. Так, что не надо расслабляться.
  25. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:16
    0
    Тьфу, подумал они к Пригожину записались, для усиления оркестра smile
  26. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:23
    0
    Шо? Не понравилось? Приехали поохотиться на "индейцев" и оказались сами объектом охоты.
    Одно дело понты, другое суровая реальность.
    Тонковата кишка оказалась.
  27. AlOrg
    AlOrg Сегодня, 12:44
    0
    ЧВК Вагнер станет №1 военной частной компанией в мире
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 13:45
      0
      Так уже давно. Но теперь наверное уберут, п-сы так обиделись на Вагнеров, что обьявили международной преступной группировкой
  28. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:01
    0
    Как так-то? Неужели все моцарты закончились?
  29. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:03
    0
    Значит утилизировали более 50% л/с или перебрасывают где платят по более, а риска поменьше.
  30. Васильевич Пенсионер
    Васильевич Пенсионер Сегодня, 13:15
    0
    ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
    Ноты не той системы у них, в Украине звучит фальшиво.
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:34
    0
    Американцев могут остановить только потери Видать пришлось не сладко ,потери не опубликовали демоны
  32. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 13:35
    0
    Донорские органы больше западу не нужны?! Или просто овчинка выделки уже не стоит, своя шкура дороже?
  33. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 13:40
    0
    Ну и не удивительно что смысл им воевать. Тут у нас и пулю можно схлопотал. Лучше уж с папуасами, а если ещё и платят одинаково что на Украине что в Мазамбике то и подавно
  34. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:48
    0
    отвоевались янки, это вам не с аборигенами воевать
  35. DGDenis
    DGDenis Сегодня, 13:52
    0
    Можно поздравить военных . Если Моцарт спекся , то это означает что в Пентагоне с Украиной все решили. Ее списали. ЧВК Моцарт это первая ласточка . Прошу обратить внимание ушли американцы. Бенефециар их Пентагон. Значит деньги кончились Гуси не готовы воевать просто так. Киев банкрот . США денег лишних нет . Короче скоро "бесплатную помощь " Украине свернут . Что де-факто означает ее поражение. Вооружения у кто не скачет , тот москаль крайне мало . В киеве недовольства. Даже на оффициальных каналах показывают разоблачения на друзей Зеленского . Плюс отказ от поставок самолетов.Танки дадут и ЧТО ? . Опыт Великой отечественной обьективно показал что танки без воздушного зонтика особо не играют . Плюс с абрамсы разумплектовали. Лишили всей передовой электроники . Откатили танки к 70-м годам .Короче эти танки американцы списали. Это факт .Вывод. Игра окончена. Но это мое мнение .
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 14:04
      0
      Не говори гоп. Просто хорошая пословица.
  36. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 13:52
    0
    Как только жареным запахло - птенчики и разбежались. Наша армия перешла от уничтожения инфраструктуры к уничтожению живой силы противника.
    Если начнут ковровые бомбардировки вооруженных дислокация, не взирая на потери мирного населения- сразу же и война закончится.
  37. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:53
    0
    Иностранных наёмников мало то, что перестали в плен брать, так ещё целенаправленно охоту на них устроили. Когда, например, стоит выбор грохнуть располагу с ВСУчками или наемниками, выносят в первую очередь забугорную клиентелу