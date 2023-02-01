"Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине"...

Частная военная компания «Моцарт» из США прекращает свою деятельность на Украине. Об этом заявил руководитель организации Эндрю Милберн.
По словам основателя ЧВК «Моцарт», его компания сегодня последний день работала на Украине. Что интересно, «Моцарт» покидает страну в очень ответственный для киевского режима момент. Ведь сейчас силы ЧВК «Вагнер» окружают Артемовск.
История с уходом ЧВК «Моцарт» интересна и тем, что демонстрирует реальный уровень поддержки Украины со стороны Запада. Как только оказывается, что коммерческие интересы более не важны для организации, она спокойно покидает территорию Украины. Так может произойти и с поддержкой США в целом.
Благо, опыт бросания своих союзников у США есть и очень большой. Можно вспомнить тот же Афганистан, проамериканское правительство которого было брошено на произвол судьбы, после чего власть в Кабуле моментально перешла к талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическая организация).
Конечно, вряд ли уход американской ЧВК из Украины символизирует прекращение поддержки Киева. Но он является весьма показательным событием. Тем более, ранее ЧВК «Моцарт» очень активно рекламировала свое участие в украинском конфликте.
В отличие от американской ЧВК, российская частная военная компания «Вагнер» принимает самое активное участие в боевых действиях. Бойцы «Вагнера» играют ведущую роль в боевых действиях под Артемовском, а ранее именно они освободили Соледар.