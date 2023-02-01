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Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

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Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

Пока танки НАТО, обещанные ВСУ, не вступили в прямое противостояние с российскими ОБТ, западные эксперты и журналисты вовсю пытаются сравнить их между собой заочно по техническим характеристикам. И если исключить откровенно пропагандистские публикации, то наши боевые машины последнего поколения значительно превосходят по многим параметрам немецкие, американские, а тем более, английские и французские машины.


К такому выводу пришли даже в японском издании Traffic News (иносми), сравнив новейший российский танк Т-14 «Армата» и немецкий Leopard 2. По мнению авторов публикации, боевая машина ВС РФ превосходит оппонента по всем характеристикам и вообще бросает вызов традиционной концепции танка.

Прежде всего, отмечают эксперты, в конструкции Т-14 реализована концепция «необитаемой башни», весь экипаж находится под защитой основного корпуса машины. За счет этого башня уменьшена в размере, имеет особую эргономику и позволяет устанавливать дополнительные приборы и датчики. Танк снабжен большим количеством датчиков наблюдения, обзорными камерами, информация с которых выводится на мониторы экипажа. Управление огнем из башни осуществляется с помощью планшетов и специальных панелей.

В части защиты особый акцент сделан на обеспечение жизнеспособности экипажа, точки усиления брони локализованы, что уменьшило массу танка. Как пишут японские эксперты, даже в случае уничтожения машины, экипаж останется жив. Корпус Т-14 длиннее, чем у Т-72, но при этом масса сопоставимая и составляет от 48 до 50 тонн при более чем 60 тонн веса «Леопарда». Это делает «Армату» более маневренным и скоростным танком по сравнению с Leopard 2.

Основное орудие Т-14 стандартного для российских танков калибра 125-мм, но длина ствола увеличена с 48 до 55 калибров. За счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М возросла и огневая мощность. Зарядка в российском танке, в отличие от немецкого, производится автоматически, что дает значительное преимущество в скорострельности.

Если снаряд, выпущенный из Т-14, попадает в броню под углом 90 градусов на расстоянии 2 тысячи метров, его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. Бронепробиваемость 120-миллиметровой пушки Rheinmetall 55 калибра, стоящей на вооружении Leopard 2, в тех же условиях составляет от 680 до 700 миллиметров.

Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях, заключают японские эксперты. Однако реальное противостояние западных ОБТ и российской «Арматы» может начаться не ранее весенне-летней кампании, считают авторы статьи, добавляя, что само по себе появление новейших российских и современных западных танков не создадут переломного момента ни для одной из сторон.
Автор:
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T-14_Armata
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37 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 15:59
    +24
    Только где она Армата? На фронте Т-62 был замечен.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:13
      +10
      Только где она Армата?
      9 мая увидим...на Параде
      1. Юра
        Юра Сегодня, 16:18
        +1
        Цитата: Чёрный
        Только где она Армата?
        9 мая увидим...на Параде

        В Киеве? laughing А что, неплохо бы.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:20
      +9
      Абсолютно не корректно сравнивать танк 80 гг прошлого века и 20 гг нынешнего, они бы еще написали, что на голову превосходит "тигр" времен ВОВ. Теперь вопрос а где статистика боевого применения Т-14, хоть один бой официально подтвержден ? Тогда и спорить кто лучше смысла нет. Тут "корнет" против "абрамса" интересней противостояние.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:40
        0
        "Корнет" способен уничтожить любой современный танк. Его и затачивали под "Абрамсы" и "Леопарды".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:02
    +8
    Сравнивать общедоступные ТТХ двух танков то еще занятие, а попробуй в окопе усидеть хотя бы против Т-62.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:19
      +4
      Модно стало равнять танки лоб в лоб только вот там переменных много, скорее их вообще с воздуха или артиллерией выбьют не говоря уже о подготовке танкистов.
      1. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 16:24
        0
        То то и оно, свежо предание: то, что танки, не должны бороться с танками, знали уже в ходе МВ2.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:23
      +3
      я вам больше скажу, когда я стою около ИС-3 уже дрожь пробирает, как под него лечь и потом еще по моторному отсеку что-то кинуть, просто монстр, а ведь он 1945 г. выпуска.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:02
    +8
    И сколько Армат на сегодняшний день?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:59
      0
      . И сколько Армат на сегодняшний день?

      Пока замечен только один батальон
  4. ААК
    ААК Сегодня, 16:03
    +5
    Ну, в отличие от поставок бандерам примерно 150-200 танков из Европы и США, у нас и 20 "Армат" на ЛБС не выкатят, а тем более, не дай Вседержитель, эти танки будут с "кантемировскими" экипажами...
  5. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:03
    +10
    Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

    Что скажет японская пресса о таком параметре, как наличие в войсках?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:32
      -4
      Т-14 Армата замечен под Луганском: самый боеспособный танк России наконец переброшен на театр боевых действий.
      Сообщается, что 8 октября одиночный Т-14 был замечен возле станицы Мидгинская (Так в оригинале. – Прим. ИноСМИ.) под Луганском — на территории бывшей самопровозглашенной Народной Республики, недавно вошедшей в состав Российской Федерации. Развертывание танка происходит на фоне частичной мобилизации в России и ускоренного ввода в строй большего числа Т-90.

      https://tehnowar.ru/388795-T-14-Armata-zamechen-pod-Luganskom-samyy-boesposobnyy-tank-Rossii-nakonec-perebroshen-na-teatr-boevyh-deystviy.html
  6. Normann
    Normann Сегодня, 16:04
    +7
    Сравнивать сферического коня в вакууме.
  7. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:14
    +6
    Ладно Т-14 Арматы нет, но почему нет Курганцев и Т-15 ведь по защищенности они очень сильно лучше БМП-2/3, значит могли бы спасти жизни солдат.
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 16:32
      0
      Скоморохов уже писал статью на эту тему, помимо электроники(тут понятно, в стране просто нет такого производства, но допустим там можно упростить) есть беда с дизелем для такой тяжелой машины, он получился сырой и у завода проблемы с производством, это буквально ручная сборка.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:04
        0
        Я доверяю Скоморохову. Но он в той статье больше фантазировал. Реальное положение дел с арматой неизвестно.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:14
    0
    Конечно техника имеет значение , но главное что ей управляет....
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 16:20
    +6
    Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

    Кроме одного.
    Леопард есть, а Арматы нет.
    1. Я_Ков
      Я_Ков Сегодня, 16:40
      +1
      Эээ, не скажи...
      Ты суслика видишь?
      Нет.
      А он есть.
      laughing
  10. Комментарий был удален.
  11. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 16:31
    +4
    Поле боя покажет. Кто кого превосходит! А пока от лукавого это все.немца видели ,и подбивали и курды, и афганцы.
    А наш был только на Красной площади.. и на полигонах.сравнивать пока не с чем!
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:33
    +2
    Заголовок смешон сам по себе, но прочитав текс, стало совсем грустно. К чему публиковать такое? Неужели гонорара ради? Так проще кинуть клич - посетители скинутся, чтобы больше такое не читать.
  13. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:33
    0
    Цитата: Гнусный скептик
    Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

    Что скажет японская пресса о таком параметре, как наличие в войсках?

    да и еще плюс к этому хоть одно участие ( непосредственное ) в бою...пишут всякие диванные эксперты....
  14. Кобра
    Кобра Сегодня, 16:33
    0
    НАТО наверняка ужаснется, когда всех 15 рабочих отправим на фронт. Особенно если за каждым будет следовать эвакуатор для эвакуации в случае поломки.
  15. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:33
    +1
    Цитата: kor1vet1974
    И сколько Армат на сегодняшний день?

    вроде как их производство вообще остановили...
  16. JcVai
    JcVai Сегодня, 16:38
    0
    Как пишут японские эксперты, даже в случае уничтожения машины, экипаж останется жив

    Это точно японские, а не британские?
  17. Патриот228
    Патриот228 Сегодня, 16:40
    +1
    А помнится "Батутный" к этой армате руку приложил
    Вот тут Рогозин он же Батут обещает в 12 году, что у нас будет армата будет производиться с 15 года и серийно поступаться в 17 году.
    https://info.sibnet.ru/article/326380/
    В 17 году он обещает что Армата будет в 18
    https://vpk.name/news/175517_rogozin_armata_prevoshodit_izrailskie_amerikanskie_i_evropeiskie_tanki.html
    А вот он опять в 17 обещает, что Армата будет, но уже в 19 году
    https://topwar.ru/118508-rogozin-o-zapuske-t-14-armata-v-seriyu.html
    Обещал же еще в 17 году что вот-вот начнут! Может из-за таких брехунов у нас все так тяжело и идет, годами втирали Верховному как у нас вот-вот свой старлинк появится, армата, радиостанции, искажали данные, вводили всех в заблуждение, сами при этом катались за гос счет как сыр в масле.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:55
      -1
      А помнится "Батутный" к этой армате руку приложил
      Вот тут Рогозин он же Батут обещает в 12 году,

      Как же это он смог из Приднестровья? В апреле 12 года он был спецпредставителем Президента в Придрестровье.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:09
      0
      Тем не менее посейдоны отгрузили. Кинжалы с цирконами шлепают. Для брехунов и воров расстрел бы ввести. Дело бы быстрее пошло crying
  18. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 16:43
    0
    Как можно писать про все параметры. А по количеству выпущенных превосходит?
    Сравнение какое то уж очень тенденциозное. Если выпустить в одно поле все леопарды 2 против армат, не думаю, что последние одержат победу
  19. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 16:49
    0
    "Кто победит: трудовик или физрук?" winked
  20. Andron78
    Andron78 Сегодня, 16:50
    0
    Хитрые японцы, намекают, что нам нужно наращивать выпуск Арматы, а Прорыв типа против Леопардов и Абрамсов не катит. Господа японцы, спасибо за совет, но мы уж сами разберемся что нам нужно.
  21. bk316
    bk316 Сегодня, 16:51
    0
    Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

    Акромя количества.
  22. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:51
    0
    зачем сравнивать то чего нет, вот когда количество Т-14 перевалит хотя бы за 1000, догда и можно будет сравнивать, а пока это демонстрационный экземпляр
    1. Патриот228
      Патриот228 Сегодня, 16:53
      -1
      А почему "Арматы" нет? Вот нашел статью,
      https://rg.ru/2017/06/20/rogozin-armata-pojdet-v-serijnoe-proizvodstvo-posle-2019-goda.html
      Пишут что программой вооружений предусмотренно 2000 машин до 2020 года. Просто так взяли и наплевали на все и никто ответственности не понес?
  23. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:55
    +1
    Т-35 тоже был велик и страшен, и я думаю тоже писали о нем разные оды ,в том числе и в иносми тех лет. А потом случилась Советско-Финская.
    1. Комментарий был удален.