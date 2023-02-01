Японская пресса: Российский танк Т-14 «Армата» превосходит немецкий Leopard 2 по всем параметрам

Пока танки НАТО, обещанные ВСУ, не вступили в прямое противостояние с российскими ОБТ, западные эксперты и журналисты вовсю пытаются сравнить их между собой заочно по техническим характеристикам. И если исключить откровенно пропагандистские публикации, то наши боевые машины последнего поколения значительно превосходят по многим параметрам немецкие, американские, а тем более, английские и французские машины.
К такому выводу пришли даже в японском издании Traffic News (иносми), сравнив новейший российский танк Т-14 «Армата» и немецкий Leopard 2. По мнению авторов публикации, боевая машина ВС РФ превосходит оппонента по всем характеристикам и вообще бросает вызов традиционной концепции танка.
Прежде всего, отмечают эксперты, в конструкции Т-14 реализована концепция «необитаемой башни», весь экипаж находится под защитой основного корпуса машины. За счет этого башня уменьшена в размере, имеет особую эргономику и позволяет устанавливать дополнительные приборы и датчики. Танк снабжен большим количеством датчиков наблюдения, обзорными камерами, информация с которых выводится на мониторы экипажа. Управление огнем из башни осуществляется с помощью планшетов и специальных панелей.
В части защиты особый акцент сделан на обеспечение жизнеспособности экипажа, точки усиления брони локализованы, что уменьшило массу танка. Как пишут японские эксперты, даже в случае уничтожения машины, экипаж останется жив. Корпус Т-14 длиннее, чем у Т-72, но при этом масса сопоставимая и составляет от 48 до 50 тонн при более чем 60 тонн веса «Леопарда». Это делает «Армату» более маневренным и скоростным танком по сравнению с Leopard 2.
Основное орудие Т-14 стандартного для российских танков калибра 125-мм, но длина ствола увеличена с 48 до 55 калибров. За счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М возросла и огневая мощность. Зарядка в российском танке, в отличие от немецкого, производится автоматически, что дает значительное преимущество в скорострельности.
Если снаряд, выпущенный из Т-14, попадает в броню под углом 90 градусов на расстоянии 2 тысячи метров, его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. Бронепробиваемость 120-миллиметровой пушки Rheinmetall 55 калибра, стоящей на вооружении Leopard 2, в тех же условиях составляет от 680 до 700 миллиметров.
Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях, заключают японские эксперты. Однако реальное противостояние западных ОБТ и российской «Арматы» может начаться не ранее весенне-летней кампании, считают авторы статьи, добавляя, что само по себе появление новейших российских и современных западных танков не создадут переломного момента ни для одной из сторон.