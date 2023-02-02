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На Украине раскритиковали исполком МОК за готовность разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в парижской Олимпиаде

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На Украине раскритиковали исполком МОК за готовность разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в парижской Олимпиаде

Исполнительный комитет МОК подтвердил своё намерение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. При этом остаётся неизменным и то, что россиянам и белорусам МОК запретит использовать государственную символику, включая цвета национальных флагов, гербы и гимны. Однако даже такой подход, который продолжает ранее начатую западным миром дискриминацию, не удовлетворяет особо ретивых представителей украинской и западной совместной кунсткамеры.


На Украине крайне негативно отреагировали на заявление организаторов летней Олимпиады-2024 о готовности допустить к играм атлетов из РФ и РБ. Исполком МОК отметил, что «ни одному спортсмену мира, который не нарушал правила олимпийского движения, нельзя запрещать участие в играх».

При этом ранее проходила информация о том, что на Олимпийские игры в Париже российских спортсменов могут допустить только в том случае, если они выскажутся «против войны на Украине». Фактически российских спортсменов призывают осудить как проведение СВО, так и само Российское государство.

В Киеве заявили, что, «допуская российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, идёт медийная поддержка войны».

Напомним, что на днях белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла открытый кубок Австралии по теннису. Эту победу большим успехом белорусского тенниса назвал президент РБ Александр Лукашенко. В Киеве тут же призвали аннулировать итоги турнира и лишить белорусских спортсменов права участвовать в крупных международных соревнованиях, так как «Минск это использует в политических целях». Организаторы турнира, отвечая Киеву, заявили о понимании его «озабоченности», но добавили, что отбирать у Соболенко победу не намерены. Одновременно с этим появилась статистическая информация, показавшая, что интерес к играм российских и белорусских спортсменов на Australian Open 2023 возрос практически на 80% в сравнении с предыдущими годами. По понятным причинам, организаторам турнира это только на руку.
Использованы фотографии:
Википедия/Eric Salard
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8 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:33
    +8
    А нужно ли участие Российской сборной в этих олимпиадах при таких условиях и подходе?
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:01
      +1
      Абсолютно верно. Олимпиада не нужна. Олимпийское движение выродилось в политический междусобойчик, под контролем и управлением каких-то сторонних личностей из разных "антидопинговых" и "регулирующих" комитетов и организаций. Мало того, надо вообще выйти из олимпийского движения и прочих "международных" спортивных институтов которые контролируются англосаксами и их прихвостнями. перестать платить в фонд МОК и прочие подобные организации. Это пустая трата, очень нужной сейчас валюты,- лучше на эти деньги закупить разное, нужное оснащение для наших бойцов на Украине, или нужные компоненты для нашей промышленности.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +2
    На Украине раскритиковали исполком МОК
    Украина, являясь "пупом Земли" (по их определению и не без помощи Запада) претендует на право принимать определяющие решения уже и в МОК. С украинской стороны ООН и СБ ООН критике уже подвергались, причем с высказыванием требований по отношению к России. Остается назначить себя межгалактическим третейским судьей с неограниченными правами и полномочиями. Киев четко понял одно - чем больше вони издаешь, тем больше на тебя обращают внимание.
    А новые "инициативы" МОК вызывают не только вопросы, но и отторжение.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 07:57
      0
      Может сложиться ошибочное мнение, что это хваст виляет собакой. В действительности Украина это всего лишь часть глобального западного процесса по "отмене" всего российского/русского. Процесса даже не переводящего нас в людей 2-3 сорта, а выводящего из определения человеков в принципе: к России/россиянам не применимы права человека, неприкосновенность частной собственности, нормы права и т.д. В этом процессе заявления Украины и прочих западных международных организаций - это программа максимум. А настоящие "пупы земли" выбирают из списка те пункты, которые пришло время реализовать. Если бы все это было реализовано единомоментно сразу, то у руководства России и олигархата не осталось бы иллюзий, что процесс разрыва с западом вот-вот и обратим и действовали они бы совсем по другому (ясно понимая из России им больше деться некуда, даже в Дубай на Новый год больше не слетать - ибо самолет посадят и их арестуют).
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:37
    0
    российских спортсменов могут допустить только в том случае, если они выскажутся «против войны на Украине»

    осуждения СВО от наших западники, скорее всего, не добьются, запретят гимн и флаг + будут засуживать
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:41
    0
    Это что.Зеленский просит уже ядерное оружие,пока только упомянул,но видимо запрос уже на подходе.Скажете бред,а я так не думаю.Могут тайно или явно,когда наши успехи на фронте дойдут до критических дляВСУ,могут поставить ,вооружение уже складируют на атомных станциях.Европа им не нужна,Россия тем более и кто им запретит.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:49
    +1
    Уже принято решение направить нашу сборную на игры на условиях МОК, без Родины, Гимна и Флага? Наказание страны за допинг это одно, а за политику - другое. Хотя и за допинг лишение чистых спортсменов выступать под своим Флагом вызывает большие сомнения, там больше политики уже было намешано, а не спорта. Еще больше сомнение вызывает допуск трансгендеров к ОИ, тяжелая атлетика, синхронное плавание или фигурное катание и т.д.. Спорт под влиянием запада превращается в шоу трансвеститов. А оно нам надо? Наверное такого же мнения придерживаются страны с консервативным подходом к полу человека.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:49
    +3
    россиянам и белорусам МОК запретит использовать государственную символику, включая цвета национальных флагов, гербы и гимны.

    Ну не фиг нашим на таких условиях там делать! Мало того, запретить все трансляции, и даже упоминание об этом мероприятии в принципе. Тех, кто примет решение поехать на таких условиях - лишать гражданства РФ, запретить въезд на территорию России.