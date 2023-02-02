Исполнительный комитет МОК подтвердил своё намерение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. При этом остаётся неизменным и то, что россиянам и белорусам МОК запретит использовать государственную символику, включая цвета национальных флагов, гербы и гимны. Однако даже такой подход, который продолжает ранее начатую западным миром дискриминацию, не удовлетворяет особо ретивых представителей украинской и западной совместной кунсткамеры.На Украине крайне негативно отреагировали на заявление организаторов летней Олимпиады-2024 о готовности допустить к играм атлетов из РФ и РБ. Исполком МОК отметил, что «ни одному спортсмену мира, который не нарушал правила олимпийского движения, нельзя запрещать участие в играх».При этом ранее проходила информация о том, что на Олимпийские игры в Париже российских спортсменов могут допустить только в том случае, если они выскажутся «против войны на Украине». Фактически российских спортсменов призывают осудить как проведение СВО, так и само Российское государство.В Киеве заявили, что, «допуская российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, идёт медийная поддержка войны».Напомним, что на днях белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла открытый кубок Австралии по теннису. Эту победу большим успехом белорусского тенниса назвал президент РБ Александр Лукашенко. В Киеве тут же призвали аннулировать итоги турнира и лишить белорусских спортсменов права участвовать в крупных международных соревнованиях, так как «Минск это использует в политических целях». Организаторы турнира, отвечая Киеву, заявили о понимании его «озабоченности», но добавили, что отбирать у Соболенко победу не намерены. Одновременно с этим появилась статистическая информация, показавшая, что интерес к играм российских и белорусских спортсменов на Australian Open 2023 возрос практически на 80% в сравнении с предыдущими годами. По понятным причинам, организаторам турнира это только на руку.