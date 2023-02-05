А если бедность – действительно не порок

Демография и демократия по-русски

Немного теории

«К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся: общее снижение уровня жизни; рост дифференциации цен и доходов населения; возникновение массовой безработицы...»

«Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут».

Вспоминая Союз

«цель социалистической экономики – обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их постоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигаемого путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса».

«Производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства».

Хартия сказала: надо!

«не содержат правил иных, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации».

«их реализация не повлечет дополнительных бюджетных расходов».

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».