А если бедность – действительно не порок

Демография и демократия по-русски
Ранее мы обсудили проблемы демографии и прогнозы сокращения населения России в целом и сокращение русских в частности. Но, как ясно, в конечном итоге увеличение рождаемости неразрывно связано с ростом жизненного уровня и повышением благосостояния граждан страны.
Росстат оценил уровень бедности в России по итогам января – сентября 2022. Согласно статистическим оценкам, 17,2 млн человек в стране живут с доходами ниже прожиточного минимума. И вряд ли они захотят иметь много детей или даже одного ребенка.
Но повышение благосостояния – это не только рост зарплат и пенсий, это ещё хорошая система здравоохранения и образования, улучшение жилищных условий, всеобщая газификация страны... Об этом мы ещё поговорим. А пока заметим, что президент РФ проблему понимает. Так, Владимир Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни.
Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ, опубликованном на сайте Кремля 26 января этого года. Поручения от главы государства были даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, проходившего 15 декабря 2022 года. А 19 декабря глава государства подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей.
Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы. Напомним, что борьба с бедностью, как задача для государства была названа в Послании Президента РФ Федеральному Собранию еще в январе 2020 года. Кстати, граница бедности у нас теперь считается по-новому. Новый показатель решили ввести в связи с тем, что с 2021 года используется новая модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В основе их расчета теперь лежит среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата (ранее – продовольственная корзина) И как вы уже догадались, в результате новой методики «жить стали лучше, жить стали веселее».
Но чтобы разобраться в ситуации с бедностью, немного теории.
Немного теории
После развала СССР в России, как известно, торжествовали идеи построения рыночной экономики. И наши новые управленцы стали говорить, что бедные в России – это те, кто просто не вписались в рынок. Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь!
Вот выдержка из трактата еще молодого Чубайса (от 30 марта 1990 г.):
«К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся: общее снижение уровня жизни; рост дифференциации цен и доходов населения; возникновение массовой безработицы...»
Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и заместитель председателя правительства РФ (1994–1995) Владимир Полеванов вспоминал:
«Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут».
Что это, как не «обыкновенный фашизм»?
Но при этом Чубайса никто не судил, он продолжал занимать в России высокие посты, ему дали руководить «Роснано». За годы, когда он им рулил, немало денежек попало в его карманчик и карманчики его друзей. Пока однажды он просто не сбежал из России. Но его ученики – чубайсята остались. И до сих пор жируют в России, высасывая из неё деньги. И не только деньги.
Вспоминая Союз
Не случайно сегодня многие граждане СССР с ностальгией вспоминают социализм. Просто напомню, что основной экономический закон социализма гласил, что
«цель социалистической экономики – обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их постоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигаемого путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса».
Ровно это было записано и в Программе КПСС.
При этом основным экономическим законом капитализма был и остался закон прибавочной стоимости. Не случайно Маркс писал:
«Производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства».
А ведь в России сейчас как раз капитализм.
Хартия сказала: надо!
В Европе ещё в 1996 году была принята «Европейская социальная хартия». Госдума РФ ратифицировала эту Хартию в 2009 году. Тогдашний министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, представившая документ, сообщила, что предложенные к ратификации статьи и пункты Хартии, подписанной от имени РФ в Страсбурге 14 сентября 2000 года,
«не содержат правил иных, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации».
Она особо подчеркнула, что
«их реализация не повлечет дополнительных бюджетных расходов».
Кроме того, Хартия не требует обязательного немедленного принятия всех статей. Обязательными являются только 9 статей из 31.
А Россия готова принять обязательства в отношении 19 статей. Из обязательных будут признаны 6 статей: о праве на труд, праве на объединение, праве на коллективные переговоры, праве детей и молодежи на защиту, праве семьи на социальную, правовую и экономическую защиту, праве на равные возможности и равное обращение в сфере занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола…
Вот так. Понимаете, эти статьи Хартии не требовали дополнительного бюджетного финансирования!
Из интересного.
В ходе обсуждения законопроекта депутат Николай Коломейцев (КПРФ) поинтересовался, не повлечет ли ратификация Хартии увеличения пенсионного возраста. Т. Голикова отметила, что Хартию ратифицировали 40 европейских государств и во всех этих государствах пенсионный возраст разный. Министр заверила депутатов в том, что «в ближайшую и среднесрочную перспективу» увеличения пенсионного возраста не предполагается.
Но, как видим, уже через 10 лет в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. Кстати, практически все фракции ратификацию поддержали. Против высказался только Жириновский, который заявил, что положения Хартии «не выполнимы». А справоросс Александр Ломакин-Румянцев отметил, что следовало бы также ратифицировать положения о социальной интеграции инвалидов, о праве на жилье, на медицинскую помощь, праве лиц пожилого возраста на социальную защиту, праве на защиту от бедности.
Но эти слова депутата так и остались просто пожеланием.
Отметим также, что в статье 75.5. Конституции РФ говорится, что
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».
Сравните с Программой КПСС, в которой было записано, что задачей партии является «повышение благосостояния, улучшение условий труда и жизни советских людей». Конечно, после развала СССР все это просто осталось в истории.
Но, отметим, что сегодня медицина становится все более платной, как, впрочем, и хорошее образование. А о бесплатных путевках в пионерские лагеря и дома отдыха можно ныне только мечтать. А ведь в СССР они действительно были бесплатными.
О других особенностях статистики по бедности – в моей следующей заметке.