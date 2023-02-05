Военное обозрение
Войти Регистрация

А если бедность – действительно не порок

11
А если бедность – действительно не порок



Демография и демократия по-русски


Ранее мы обсудили проблемы демографии и прогнозы сокращения населения России в целом и сокращение русских в частности. Но, как ясно, в конечном итоге увеличение рождаемости неразрывно связано с ростом жизненного уровня и повышением благосостояния граждан страны.

Росстат оценил уровень бедности в России по итогам января – сентября 2022. Согласно статистическим оценкам, 17,2 млн человек в стране живут с доходами ниже прожиточного минимума. И вряд ли они захотят иметь много детей или даже одного ребенка.

Но повышение благосостояния – это не только рост зарплат и пенсий, это ещё хорошая система здравоохранения и образования, улучшение жилищных условий, всеобщая газификация страны... Об этом мы ещё поговорим. А пока заметим, что президент РФ проблему понимает. Так, Владимир Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни.

Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ, опубликованном на сайте Кремля 26 января этого года. Поручения от главы государства были даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, проходившего 15 декабря 2022 года. А 19 декабря глава государства подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей.

Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы. Напомним, что борьба с бедностью, как задача для государства была названа в Послании Президента РФ Федеральному Собранию еще в январе 2020 года. Кстати, граница бедности у нас теперь считается по-новому. Новый показатель решили ввести в связи с тем, что с 2021 года используется новая модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В основе их расчета теперь лежит среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата (ранее – продовольственная корзина) И как вы уже догадались, в результате новой методики «жить стали лучше, жить стали веселее».

Но чтобы разобраться в ситуации с бедностью, немного теории.

Немного теории


После развала СССР в России, как известно, торжествовали идеи построения рыночной экономики. И наши новые управленцы стали говорить, что бедные в России – это те, кто просто не вписались в рынок. Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь!

Вот выдержка из трактата еще молодого Чубайса (от 30 марта 1990 г.):

«К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся: общее снижение уровня жизни; рост дифференциации цен и доходов населения; возникновение массовой безработицы...»

Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и заместитель председателя правительства РФ (1994–1995) Владимир Полеванов вспоминал:

«Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут».

Что это, как не «обыкновенный фашизм»?

Но при этом Чубайса никто не судил, он продолжал занимать в России высокие посты, ему дали руководить «Роснано». За годы, когда он им рулил, немало денежек попало в его карманчик и карманчики его друзей. Пока однажды он просто не сбежал из России. Но его ученики – чубайсята остались. И до сих пор жируют в России, высасывая из неё деньги. И не только деньги.

Вспоминая Союз


Не случайно сегодня многие граждане СССР с ностальгией вспоминают социализм. Просто напомню, что основной экономический закон социализма гласил, что

«цель социалистической экономики – обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их постоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигаемого путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса».


Ровно это было записано и в Программе КПСС.

При этом основным экономическим законом капитализма был и остался закон прибавочной стоимости. Не случайно Маркс писал:

«Производство прибавочной стоимости или нажива – таков абсолютный закон этого способа производства».

А ведь в России сейчас как раз капитализм.

Хартия сказала: надо!


В Европе ещё в 1996 году была принята «Европейская социальная хартия». Госдума РФ ратифицировала эту Хартию в 2009 году. Тогдашний министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, представившая документ, сообщила, что предложенные к ратификации статьи и пункты Хартии, подписанной от имени РФ в Страсбурге 14 сентября 2000 года,

«не содержат правил иных, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации».

Она особо подчеркнула, что

«их реализация не повлечет дополнительных бюджетных расходов».

Кроме того, Хартия не требует обязательного немедленного принятия всех статей. Обязательными являются только 9 статей из 31.

А Россия готова принять обязательства в отношении 19 статей. Из обязательных будут признаны 6 статей: о праве на труд, праве на объединение, праве на коллективные переговоры, праве детей и молодежи на защиту, праве семьи на социальную, правовую и экономическую защиту, праве на равные возможности и равное обращение в сфере занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола…

Вот так. Понимаете, эти статьи Хартии не требовали дополнительного бюджетного финансирования!

Из интересного.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Николай Коломейцев (КПРФ) поинтересовался, не повлечет ли ратификация Хартии увеличения пенсионного возраста. Т. Голикова отметила, что Хартию ратифицировали 40 европейских государств и во всех этих государствах пенсионный возраст разный. Министр заверила депутатов в том, что «в ближайшую и среднесрочную перспективу» увеличения пенсионного возраста не предполагается.

Но, как видим, уже через 10 лет в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. Кстати, практически все фракции ратификацию поддержали. Против высказался только Жириновский, который заявил, что положения Хартии «не выполнимы». А справоросс Александр Ломакин-Румянцев отметил, что следовало бы также ратифицировать положения о социальной интеграции инвалидов, о праве на жилье, на медицинскую помощь, праве лиц пожилого возраста на социальную защиту, праве на защиту от бедности.

Но эти слова депутата так и остались просто пожеланием.

Отметим также, что в статье 75.5. Конституции РФ говорится, что

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Сравните с Программой КПСС, в которой было записано, что задачей партии является «повышение благосостояния, улучшение условий труда и жизни советских людей». Конечно, после развала СССР все это просто осталось в истории.

Но, отметим, что сегодня медицина становится все более платной, как, впрочем, и хорошее образование. А о бесплатных путевках в пионерские лагеря и дома отдыха можно ныне только мечтать. А ведь в СССР они действительно были бесплатными.

О других особенностях статистики по бедности – в моей следующей заметке.
Автор:
Использованы фотографии:
sevastopol.su, news-z.info
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий_Кресс
    Дмитрий_Кресс Сегодня, 05:32
    +4
    Вливание денег в женщин никак не улучшит демографию. Эти деньги просто осядут на турецких курортах. Без прав отцов на семью и детей Россия обречена на вымирание. В Афганистане нет ни маткапитала, ни декрета, ни других выплат. Страна находится на четвертом месте в мире по рождаемости...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:16
      0
      Цитата: Дмитрий_Кресс
      Вливание денег в женщин никак не улучшит демографию. Эти деньги просто осядут на турецких курортах.

      Ну вообще то маткапитал выдаётся всё таки после рождения ребёнка, так что не совсем в "женщин".
      Цитата: Дмитрий_Кресс
      Без прав отцов на семью и детей Россия обречена на вымирание.
      Не всё так плохо, но здравое зерно есть.

      Цитата: Дмитрий_Кресс
      В Афганистане нет ни маткапитала, ни декрета, ни других выплат. Страна находится на четвертом месте в мире по рождаемости...
      Ну как бы там женщина чуть повыше статусом чем псина... Лично я думаю что нужна агрессивная пропаганда больших семей и семейных ценностей именно у славян, ну и матподдержка таких семей.


      Кстати, практически все фракции ратификацию поддержали. Против высказался только Жириновский, который заявил, что положения Хартии «не выполнимы».
      Ага, КПРФ то так, мимокрокодилы...
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:28
      0
      Цитата: Дмитрий_Кресс
      В Афганистане нет ни маткапитала, ни декрета, ни других выплат. Страна находится на четвертом месте в мире по рождаемости...

      В Афганистане ислам, и этим всё сказано.

      Цитата: Дмитрий_Кресс
      Вливание денег в женщин никак не улучшит демографию.

      И верно, и неверно одновременно.
      С одной стороны, например, закрытие государством ипотеки с рождением третьего ребенка серьёзно бы поспособствовало росту количества семей с тремя детьми, с другой - вряд ли мы увидим много семей с четырьмя и более детьми, независимо от финансовых возможностей. Множество примеров доказывают, что финансовое благополучие семьи ни как не сказывается на её многодетности. Проблема тут намного глубже. Многие десятилетия методично разрушалась сама основа семьи. На первое место выдвигались такие понятия как: "свобода", "независимость", "самореализация" и "успешность", главенствующее место заняли карьера и "желание пожить для себя". Все это и стало смертельным недугом для семьи и демографии. Но всего этого практически нет в странах, где есть ислам, где семья - это основа для всего, где дети - это будущее семьи, это "инвестиции", а не "обуза", "чем больше детей - тем сильнее семья"...
  2. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:43
    0
    О преимуществе жизни в СССР не буду писать. Достаточно почитать о жизни тех людей в буржуазном мире,которым достались крохи от благополучного капитализма.В 60 годах,когда о голоде у нас уже все забыли,там приходилось не есть по нескольку дней. И все это в свете полных прилавков.Теперь о нашем бытие.Самое наше уязвимое место-это несметное богатство. То богатство,которое принадлежит крупным собственникам. Это самое уязвимое звено со стороны нападок Запада.Если уж причастность обычных людей к государству ек велико. То причастность дел олигархов просто нулевая.Они должны делиться с государством ровно наполовину. Ведь именно их богатство прельщает Запад. С государственной собственностью Западу трудно что либо сделать.От этого и результаты по медицине,образованию...Не дело когда с мира по нитке собирают больному ребенку,в то время,когда другие жируют в Дубае.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 05:57
    0
    Страна с самым высоким коэффициентом рождаемости - Нигер. Если хотим его улучшить в России, то нужно перенимать демографическую политику именно этой страны
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:13
    0
    Но при этом Чубайса никто не судил,
     Свои, своих не бросают..
    [b]
    Владимир Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни.[
    /b]
    Если поставил задачу и вырастет и снизится и увеличится."Коли поняли приказ - Выполняйте сей же час! - Не извольте сумлеваться, Чай, оно не в первый раз!"(с).. ... smile
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:18
      0
      ВВП проблему понимает.И поручил..Кстати,как там "майские указы"поживают?А,ну да.Про них уже приказано забыть
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:27
    +1
    Капитализм полноценен при развитом профсоюзном движении и наличии больших многотысячных коллективов с большим разнообразием рабочих и инженерных профессий.

    В России капитализм был при социализме.

    А сейчас скорее промышленный феодализм. С предприятиями типа демидовских заводов и гигантским количеством купцов и посредников. Того гляди - посадят на цепь.....
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:30
      0
      Цитата: иван2022
      Капитализм полноценен при развитом профсоюзном движении и наличии больших многотысячных коллективов с большим разнообразием рабочих и инженерных профессий.

      И при наличии "социального пугала для буржуя" - примера для остальных в виде СССР.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 06:42
        0
        Это так. Миллиарды людей извлекли пользу из существования СССР. И на Востоке и на Западе. Один народ только ничему не научился и ничего не понял. Захотел "снова Царя".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    0
    при этом Чубайса никто не судил
    Сначала в 90-х Чубайс был необходим для развала страны, позднее, как громоотвод для населения, а когда выработал свой "ресурс" дали спокойно уехать - заслужил. А сколько еще таких "чубайсов" пока в стране?