Архивы США: В 1992 году Борис Ельцин не сумел убедить Джорджа Буша-старшего перейти от дружбы России и США к реальному сотрудничеству

Как следует из рассекреченных американских архивов переговоров первого президента РФ Бориса Ельцина со своим американским коллегой Джорджем Бушем-старшим, Вашингтон в 1990-х, после распада СССР, даже не стремился видеть в Москве союзника. Об этом свидетельствуют отрывки из диалога Ельцина с американским президентом и тогдашним госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
Так, обсуждая проект совместного заявления по итогам встречи двух президентов в 1992 году, Борис Ельцин заметил:
Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками.
На что глава Госдепа Бейкер попытался возразить, обратив внимание на присутствие в документе слова «дружба».
Ельцин продолжил настаивать, что такая формулировка слишком размытая, необходимо больше конкретики по поводу дальнейших взаимоотношений России и Соединенных Штатов
Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество
— парировал российский президент, настаивая, что необходимо установить между двумя странами «отношения глубокого взаимного доверия и союзничества».
Тогда в дискуссию вмешался глава Белого дома, попытавшийся объяснить, что это всего лишь «переходные выражения».
Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены
— буквально выкрутился Буш.
Судя по дальнейшему развитию событий, Ельцин тогда так и не сумел настоять на своем, а декларативная «дружба» между двумя странами постепенно переросла в прямую конфронтацию США и Западных союзников с Россией, апогеем которой стало расширение НАТО на восток и военный конфликт на Украине.
Согласно архивным документам, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на контроле ядерного оружия на территории бывших советских республик, одновременно проталкивая проведение радикальных экономических реформ. Ранее бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине Джефри Сакс рассказал, что пытался убедить руководство США помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как Соединенные Штаты хотели остаться единственной мировой сверхдержавой. Чего Вашингтону и удалось добиться на некоторое время. Теперь Россия вынуждена на поле боя отстаивать свои интересы и исправлять роковые ошибки, допущенные политиками в конце прошлого века.