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Архивы США: В 1992 году Борис Ельцин не сумел убедить Джорджа Буша-старшего перейти от дружбы России и США к реальному сотрудничеству

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Архивы США: В 1992 году Борис Ельцин не сумел убедить Джорджа Буша-старшего перейти от дружбы России и США к реальному сотрудничеству

Как следует из рассекреченных американских архивов переговоров первого президента РФ Бориса Ельцина со своим американским коллегой Джорджем Бушем-старшим, Вашингтон в 1990-х, после распада СССР, даже не стремился видеть в Москве союзника. Об этом свидетельствуют отрывки из диалога Ельцина с американским президентом и тогдашним госсекретарем США Джеймсом Бейкером.


Так, обсуждая проект совместного заявления по итогам встречи двух президентов в 1992 году, Борис Ельцин заметил:

Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками.

На что глава Госдепа Бейкер попытался возразить, обратив внимание на присутствие в документе слова «дружба».

Ельцин продолжил настаивать, что такая формулировка слишком размытая, необходимо больше конкретики по поводу дальнейших взаимоотношений России и Соединенных Штатов

Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество

— парировал российский президент, настаивая, что необходимо установить между двумя странами «отношения глубокого взаимного доверия и союзничества».

Тогда в дискуссию вмешался глава Белого дома, попытавшийся объяснить, что это всего лишь «переходные выражения».

Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены

— буквально выкрутился Буш.

Судя по дальнейшему развитию событий, Ельцин тогда так и не сумел настоять на своем, а декларативная «дружба» между двумя странами постепенно переросла в прямую конфронтацию США и Западных союзников с Россией, апогеем которой стало расширение НАТО на восток и военный конфликт на Украине.

Согласно архивным документам, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на контроле ядерного оружия на территории бывших советских республик, одновременно проталкивая проведение радикальных экономических реформ. Ранее бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине Джефри Сакс рассказал, что пытался убедить руководство США помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как Соединенные Штаты хотели остаться единственной мировой сверхдержавой. Чего Вашингтону и удалось добиться на некоторое время. Теперь Россия вынуждена на поле боя отстаивать свои интересы и исправлять роковые ошибки, допущенные политиками в конце прошлого века.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons_President_George_H._W._Bush_and_Russian_President_Boris_Yeltsin
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12 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:54
    +3
    В 1992 году Борис Ельцин не сумел убедить Джорджа Буша-старшего перейти от дружбы России и США к реальному сотрудничеству
    Название у статьи какое-то... О каком "сотрудничестве" может идти речь, если один и не собирался "сотрудничать", а другой и не собирался "убеждать"? Какая такая секретная информация в "архивах" столько лет лежала?
    Один не в состоянии был переварить внезапно свалившееся на него "счастье" императорской мантии, второй обалдел от внезапного "подарка" - вечный враг и противник сам развалился. Только добить осталось. Как тут не обалдеть от счастья?

    Идол коммунизма повержен...
    блин!...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:05
      +5
      Для США развал СССР оказался победой и следовательно Россия, как осколок бывшего могущественного государства, в глазах США рассматривалась лишь как часть "поверженного врага" и следовательно о какой дружбе могла идти речь между победителем и побеждённым.

      У Ельцина как и у Горбачёва хватило мозгов только на разрушение, а не созидание, а могучая страна оказалась во власти лузеров от политики, чем англосаксы и воспользовались (но эта формулировка деятельности поименованных лузеров не будет отражена в новом учебнике истории России). hi
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:58
    0
    Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены
    — буквально выкрутился Буш.

    Какой нафиг выкрутился? Он прямо сказал алкашу - мы по прежнему на разных сторонах фронта - у нас не союзничество, у нас проблемы, и будем их решать. Какое союзничество, если твой союзник в открытую говорит, "отношения с тобой для меня - проблема"
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:08
    +1
    Ельцин сумел отдать страну в руки воров и одновременно стать народным любимцем. Для этого немного надо : только выпустить ваучеры и под телекамеры обоссать самолётное колесо да отдирижировать "калинкой-малинкой" в берлинском аэропорту.

    А вот побороться с Бушем-ума не хватило......
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:28
      0
      Любимцем он был в 1988-1991 годах, до распада СССР. А с 1992 года, и, особенно, с 1993-1994 годов стал быстро терять популярность. Я никогда не голосовал за Ельцина, мне ни он сам как личность, ни его взгляды никогда не были по душе. Но я признаю. что в определённый период времени он пользовался немалой популярностью. Даже в середине-второй половине 90-х пусть и меньшая, но всё же довольно значительная часть наших граждан к нему относилась с некоторой симпатией. Хотя она уменьшилась в разы по сравнению с концом 80-х гг.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:09
    0
    лопух приехал борька лопух прием конгрессмены ))))))))
  5. _просто
    _просто Сегодня, 11:10
    +2
    Какая дружба с экзистенциальной угрозой? С ума сошли? американцы нехило опрокинули русского "дурачка Ваньку", в лице Миши и Бори. Вы что фильмы про дикий запад не смотрели? Пока у хоть самого последнего и вшивого ковбоя есть "Смит-Вессон", то он опасен...
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:20
    -5
    Борис Николаевич Ельцин - самый лучший руководитель в постсоветской России. Кто согласен - ставим плюс. Кто не согласен - ставим минус. Только плюс или минус. Матерных слов не надо. Во-первых - забанят, во-вторых нет - таких слов которые бы в полной мере описали его работу в этом направления. Придется использовать многосоставные фразы.
  7. Ozark
    Ozark Сегодня, 11:33
    0
    https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2023-01-30/first-months-us-relations-new-russia-1992

    If anyone is interested.
  8. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 11:41
    +1
    Ельцин и его команда пропили и продали все до чего руки дотянулись.о каких договоренностях с пингвинами речь.одни поклоны от алкаша .
  9. for
    for Сегодня, 11:45
    0
    Как же так балабол Горбачёв и алкаш Ельцин смогли развалить такую страну, а такой гений (КГБ) Путин не смогли её защитить.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:48
    +1
    Какое "реальное сотрудничество" может быть с шестеркой, писающей по пьяни на колесо лайнера?
    Горько осознавать, но Горбачев и ЕБН у власти это результат подлинной демократии и социальных лифтов. Горбачев(оба деда репрессированы) с обычного комбайнера начинал, ЕБН - сын раскулаченного.