Архивы США: В 1992 году Борис Ельцин не сумел убедить Джорджа Буша-старшего перейти от дружбы России и США к реальному сотрудничеству

Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками.

Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество

Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены