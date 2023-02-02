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Советник главы офиса Зеленского призвал молдавские власти вернуть контроль над Приднестровьем

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Советник главы офиса Зеленского призвал молдавские власти вернуть контроль над Приднестровьем

Советник руководителя офиса президента Украины заявил, что властям Молдавии следует рассмотреть возможность реинтеграции Приднестровья. Украинский чиновник добавил, что в случае, если жителям какой-либо территории не нравятся установленные в столице законы, они должны либо отправиться в тюрьму за коллаборационизм, либо покинуть страну. По словам Подоляка, сепаратистские настроения можно пресечь исключительно в рамках ультимативного формата.


Однако призывы Подоляка, вероятнее всего, не будут услышаны правительством Молдавии. Это обусловлено нежеланием Кишинева ввязываться в вооруженный конфликт, не располагая при этом хоть сколько-нибудь значимыми вооруженными силами, неспособными победить армию Приднестровья, усиленную базирующейся на левом берегу Днестра Оперативной группой российских войск. Несмотря на трудности в снабжении и осуществления ротации российского миротворческого контингента в Тирасполе, вооруженные силы Молдавии не являются силой, способной без внешней поддержки вернуть под свой контроль Приднестровье военным путем. Проводимая Россией спецоперация на Украине лишь поспособствовала стремлению молдаван любой ценой избежать вооруженного конфликта на своей территории.

Существование неподконтрольного Кишиневу Приднестровья существенно ограничивает логистические возможности киевского режима. Через эту территорию, вплотную примыкающую к украинским границам, проходят соединяющие Украину с Молдавией, а соответственно и со странами Евросоюза, железнодорожные пути и крупные автомобильные дороги.

Заявление Подоляка в очередной раз укладываются в парадигму Киева подтолкнуть соседей к открытию второго фронта против России. Пока эти провокации остаются без того ответа, на который киевский режим рассчитывает.
Автор:
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:02
    +1
    Я не знаю насчет х х л о в,а вот румын они могут послушаться.Но тем хуже для х о х л о в будет
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я не знаю насчет х х л о в,а вот румын они могут послушаться.Но тем хуже для х о х л о в будет

      и получат как минимум ещё и гагаузов в оппоненты hi
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 13:04
    +1
    Советник главы офиса Зеленского призвал молдавские власти вернуть контроль над Приднестровьем

    Какое твоё свинячье дело, что в соседнем государстве?
    Своего не лишись, петух говорящий! fellow lol
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:08
    0
    Они хоть и молдаване, но не идиоты, с 2014 по 2022 они не на Луне жили......все на глазах было, такого счастья, как на окраине они себе точно не хотят, даже не упрашивай.
  4. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:08
    0
    Ты то куда лезешь, тебе жить то осталось хрен да маленько а туда же.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:08
    0
    Советник, ЕПРСТ. Опыт-то по реинтеграции у них огроменный. Делится скотиняка.
    Хочет и молдавские флаги в таком ракурсе использовать.