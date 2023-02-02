Советник главы офиса Зеленского призвал молдавские власти вернуть контроль над Приднестровьем

Советник руководителя офиса президента Украины заявил, что властям Молдавии следует рассмотреть возможность реинтеграции Приднестровья. Украинский чиновник добавил, что в случае, если жителям какой-либо территории не нравятся установленные в столице законы, они должны либо отправиться в тюрьму за коллаборационизм, либо покинуть страну. По словам Подоляка, сепаратистские настроения можно пресечь исключительно в рамках ультимативного формата.Однако призывы Подоляка, вероятнее всего, не будут услышаны правительством Молдавии. Это обусловлено нежеланием Кишинева ввязываться в вооруженный конфликт, не располагая при этом хоть сколько-нибудь значимыми вооруженными силами, неспособными победить армию Приднестровья, усиленную базирующейся на левом берегу Днестра Оперативной группой российских войск. Несмотря на трудности в снабжении и осуществления ротации российского миротворческого контингента в Тирасполе, вооруженные силы Молдавии не являются силой, способной без внешней поддержки вернуть под свой контроль Приднестровье военным путем. Проводимая Россией спецоперация на Украине лишь поспособствовала стремлению молдаван любой ценой избежать вооруженного конфликта на своей территории.Существование неподконтрольного Кишиневу Приднестровья существенно ограничивает логистические возможности киевского режима. Через эту территорию, вплотную примыкающую к украинским границам, проходят соединяющие Украину с Молдавией, а соответственно и со странами Евросоюза, железнодорожные пути и крупные автомобильные дороги.Заявление Подоляка в очередной раз укладываются в парадигму Киева подтолкнуть соседей к открытию второго фронта против России. Пока эти провокации остаются без того ответа, на который киевский режим рассчитывает.