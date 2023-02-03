Пресса Швейцарии выдала сомнительный материал о заявлении директора ЦРУ по «готовности США признать 20 процентов территории Украины за Россией»

В швейцарской прессе вышел материал, в котором приводятся некоторые данные о поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев и его дальнейших переговорах с представителями российских спецслужб. Напомним, что визит Бернса в украинскую столицу не анонсировался, однако потом американские СМИ о нём написали, не сообщая каких-либо ключевых подробностей. Тогда пресса обозначила общие формулировки в виде того, что директор ЦРУ «пообещал Украине дальнейшую поддержку, отметив, что выделенных 45 млрд долларов может хватить примерно до лета 2023 года, а потом согласовывать новые крупные пакеты военной помощи в США станет всё сложнее».
Теперь швейцарское издание NZZ пишет, что инициатива по отправке директора ЦРУ в Киев, а затем по переговорам с руководством российских спецслужб исходила от президента США Джо Байдена. В этой газете авторы утверждают, что Байден якобы хотел избежать затягивания войны на Украине. Связано это может быть с тем, что в случае затягивания вооружённого конфликта Вашингтону придётся вновь выделять Украине многомиллиардные средства, что в предвыборный год окажется «плохим активом» для Демократической партии. Республиканцы могут использовать эту повестку для того, чтобы их кандидат выиграл президентскую гонку.
В сомнительном материале NZZ пишут, что Уильям Бернс якобы заявил российскому руководству, что власти США «не против того, чтобы около 20% территории Украины отошли России в обмен на мир». Якобы эти территории США были готовы признать за Россией.
После заявлено, что «такой план Белого дома потерпел неудачу, и Байдену пришлось принять решение о поставке танков».
При этом швейцарские журналисты не пишут, кто именно отверг «план Байдена» с теми самими «20-ю процентами Украины», если такой план вообще был. Всё это в целом напоминает западную информационную кампанию, нацеленную на то, чтобы оправдать поставки Киеву тяжёлой техники, включая те самые танки. В связи с этим могут появляться всевозможные материалы о «конструктивных планах Вашингтона», которые не воплотились в реальность якобы «против желания Вашингтона о мире».