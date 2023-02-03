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Пресса Швейцарии выдала сомнительный материал о заявлении директора ЦРУ по «готовности США признать 20 процентов территории Украины за Россией»

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Пресса Швейцарии выдала сомнительный материал о заявлении директора ЦРУ по «готовности США признать 20 процентов территории Украины за Россией»

В швейцарской прессе вышел материал, в котором приводятся некоторые данные о поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев и его дальнейших переговорах с представителями российских спецслужб. Напомним, что визит Бернса в украинскую столицу не анонсировался, однако потом американские СМИ о нём написали, не сообщая каких-либо ключевых подробностей. Тогда пресса обозначила общие формулировки в виде того, что директор ЦРУ «пообещал Украине дальнейшую поддержку, отметив, что выделенных 45 млрд долларов может хватить примерно до лета 2023 года, а потом согласовывать новые крупные пакеты военной помощи в США станет всё сложнее».


Теперь швейцарское издание NZZ пишет, что инициатива по отправке директора ЦРУ в Киев, а затем по переговорам с руководством российских спецслужб исходила от президента США Джо Байдена. В этой газете авторы утверждают, что Байден якобы хотел избежать затягивания войны на Украине. Связано это может быть с тем, что в случае затягивания вооружённого конфликта Вашингтону придётся вновь выделять Украине многомиллиардные средства, что в предвыборный год окажется «плохим активом» для Демократической партии. Республиканцы могут использовать эту повестку для того, чтобы их кандидат выиграл президентскую гонку.

В сомнительном материале NZZ пишут, что Уильям Бернс якобы заявил российскому руководству, что власти США «не против того, чтобы около 20% территории Украины отошли России в обмен на мир». Якобы эти территории США были готовы признать за Россией.

После заявлено, что «такой план Белого дома потерпел неудачу, и Байдену пришлось принять решение о поставке танков».

При этом швейцарские журналисты не пишут, кто именно отверг «план Байдена» с теми самими «20-ю процентами Украины», если такой план вообще был. Всё это в целом напоминает западную информационную кампанию, нацеленную на то, чтобы оправдать поставки Киеву тяжёлой техники, включая те самые танки. В связи с этим могут появляться всевозможные материалы о «конструктивных планах Вашингтона», которые не воплотились в реальность якобы «против желания Вашингтона о мире».
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:13
    +1
    Пресса Швейцарии выдала сомнительный материал о заявлении директора ЦРУ по «готовности США признать 20 процентов территории Украины за Россией»
    fool fool Дело не в признании территорий. А в безопасности России, не в гарантиях, а в реальной безопасности (денацификация). А территории это референдум и идите со свом эвропейским мнением - лесом. angry
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:16
    +2
    власти США «не против того, чтобы около 20% территории Украины отошли России в обмен на мир».
    Материал в NZZ действительно сомнительный, но интересно почему он вышел и именно сейчас? Чтобы мировая общественность узнала, что Сша преследуют исключительно миролюбивые планы, а новые поставки оружия оправданы тем, что эти планы были отвергнуты? Американцы частенько используют мировые СМИ для прощупывания общественного мнения, для подготовки общественности перед реализацией своих запланированных планов, которые далеко не мирные. В любом случае появление этой статьи не случайно.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:17
    0
    Да лучше 20 процентов Европы США, а остальное нам.
    Госдеп в духе лучших ковбойских вестернов закинул удочку индейцам... то бишь русским...клюнут не клюнут на эту морковку. smile
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:19
    0
    Материал сомнительный, но не случайный.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: Pavel73
      Материал сомнительный, но не случайный.

      Это игра в покер...ничего нового в действиях США я не вижу. smile
  5. Наган
    Наган Сегодня, 06:20
    +1
    Предложение 20% (не включая ЛДНР и тем паче Крым) возможно и прокатило бы в марте-апреле 2022. Хотя бы как отправная точка для переговоров. А теперь только 100%. Ну может минус Галиция, пусть пшeки имеют геморой от оголтелых жовтоблакитних галицаев.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:25
    +1
    То есть США готовы признать то, что у РФ было и год назад до СВО? Какой хитрый дядя :)))
    Верить Западу нельзя.
    Они все поголовно признаются, что все последние договоры с нами заключали для оттягивания времени, чтобы нарастить силы и прочее. :)
    Зачем им верить?
    Теперь осталось только право сильного.
  7. МЮД
    МЮД Сегодня, 06:37
    +1
    Главное, что бы наши не повелись на это. США таким способом замораживает конфликт, даже уговаривает Киев, при этом дает время на передышку, накачивает Украину оружием, и не просто старьем а современными видами, обучает л.с. владению им. Если сейчас ВСУ зачастую роют простые окопы и возводят простые оборонительные рубежи, то с появлением свободного времяни они возведут основательные. А затем окрепнув Киев разорвет соглашения и снова будет воевать разрушая отстроенное и возражденное, да и зайти как в феврале 2022 г уже не получится. Еще больше крови прольется. И не факт, что наши будут так же готовиться, а да же наоборот будут почевать типа на лаврах и востанавливать порушеные связи с западом. Другой вариант Киев уговаривают и он уступает эти 20% территории, затем вступает в НАТО и оно оказывается у нас на границе в 500 км от Москвы. И тот и другой вариант не приемлем для нас, только полная и беззаговорочная победа.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:57
    +1
    Классическая операция прикрытия. Информационный шум. Скучно.