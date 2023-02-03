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Директор ЦРУ: Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине

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Директор ЦРУ: Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине

Очередной прогноз о ходе событий на Украине представили в ЦРУ. Заметку со ссылкой на директора Центрального разведывательного управления опубликовала журналистка американского канала CBS.


Отмечено, что Уильям Бернс в ходе выступления в Джорджтаунском университете заявил о том, что ближайшие полгода станут решающими и критическими в конфликте на Украине.

Американская журналистка Оливия Газис считает, что такое заявление Бернс сделал на фоне того, что Запад начинает уставать от «украинской повестки», а Москва «делает на это свою ставку».

Как пишет Газис, Бернс также заявил о том, что Вашингтон не считает Москву всерьёз настроенной на переговорный процесс.

Этот материал вышел в прессе США на фоне другого материала об Уильяме Бернсе – в прессе Швейцарии. Напомним, что швейцарское издание NZZ опубликовало статью, в которой говорилось, что Бернс якобы озвучивал для официальных лиц РФ идею о готовности Белого дома признать за Россией 20 процентов украинской территории для прекращения конфликта. С этой же идеей Бернс совершал поездку в Киев. Однако стороны, как утверждается, «мирный план» США не приняли, а потому в итоге президент Байден «решил одобрить поставку танков Украине».

Ранее чиновники разных рангов в США и Европе неоднократно заявляли о том, что «следующие несколько месяцев в конфликте на Украине станут решающими». Однако сроки «решающего» периода времени всякий раз сдвигаются. Теперь Бернс даёт понять Киеву, что если до лета тот не добьётся значительного успеха на фронте, то выбивать миллиарды долларов финансирования будет всё сложнее.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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22 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:36
    +10
    Директор ЦРУ: Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине
    А вот не соглашусь. Это только лишь этап в этом конфликте с НАТО
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:46
      +3
      Согласен, это похоже всего лишь разминка. Россия уж точно не проиграет в данном конфликте, пусть хоть завалят всю Украину западным оружием, людские ресурсы у них слабые и истощаются, потеря Угледара и Артемовска подорвет их моральный дух, потери огромные и столкновение с США похоже становится неизбежным, они теряют управление миром и вряд ли с этим согласятся. Идет борьба за выживание, США это разбойник -падальщик который живет за счет мировых войн, без них в мире наступит мир.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:50
        +2
        Ванга так и предвидела-США не будет.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:52
      0
      Есть один маленький нюанс - Америке надо максимально ослабить Россию перед прямым столкновением с Китаем. Война Америка - Китай реально неизбежна, так как экономическая подоплёка сформирована полностью по всем пунктам, и стравливание России и Европы на территории Украины это всего лишь способ лишить Китай и союзника и рынка сбыта. Как-то так.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:03
      +2
      Цитата: svp67
      А вот не соглашусь

      Вспомните лето 22-го... все те же "ближайшие полгода"
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:58
      0
      Но действительно может стать значимой вехой: удастся ли ВСУ с помощью весенних пакетов оружия повторить Херсонский успех или нет. Ситуация совершенно другая - у нас и оборонительные рубежи оборудованы и численность группировки увеличена. Поэтому момент может действительно быть решающим: способны ВСУ наступать с помощью Запада или нет. Решающим для стратегии США: снабжать Украину оружием в объеме и номенклатуре для наступательных операций или для обороны до последнего. Так как также задача США по деиндустриалмзации Европы еще не выполнена и мир на Украине стал бы для США катастрофой: европейцы же ломануться восстанавливать хотя бы частично отношения.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:43
    +4
    Я скептически отношусь к любым прогнозам англосаксов...слишком много лжи и вранья, слишком много откровенной дезы, слишком много навязывания их правил да и вообще всей картины мира.
    Ситуация в зоне СВО непредсказуема в принципе...ничего нельзя сказать со стопроцентной уверенностью.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:55
      -1
      Само планирование конфликта,начиная с майдана,является провальным .Да и войны нам до сих пор никто не объявил.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ситуация в зоне СВО непредсказуема в принципе...ничего нельзя сказать со стопроцентной уверенностью.

      Это ситуация с мексиканским вулканом Попокатепетль непредсказуема, а он находится на расстоянии менее 3000 км от Йеллоустоуна.
      А ситуация СВО предсказуема. Более того, может быть спланирована и спрогнозирована.
      Игнорирование поставок оружия на Украину, неадекватность ответов России по украинской территории, продолжение торгового сотрудничества со странами врагами ради «хрен знает чего» (ибо говорильня про деньги на зарплаты и пенсии при выводе из страны сотен миллиардов долларов и трата миллиардов рублей на содержание ненужных «слуг народа» в виде того же СФ или «символа демократии и либерализма» в виде ЕБН-центра, а прогрессивная шкала НДФЛ и налоги на вывод капитала, способные вернуть стране триллионы рублей, - игнорируются), неприменение новейшего оружия, слабая эффективность использования имеющегося, завуалированность вопросов помощи дружественных стран победы не приблизят.
      Папа Никиты Сергеевича, когда-то писал:

      Далась победа нелегко,
      Но Ленин вёл народ,
      И Ленин видел далеко,
      На много лет вперёд.

      И правотой своих идей -
      Великий человек -
      Он всех трудящихся людей
      Объединил навек.


      Напишет ли подобное именитый сын про СВО или ещё про кого, - остаётся тайной. А можно до посинения говорить о победе советского народа в ВОВ, вставляя реплики про выпускаемые в СССР галоши. Можно бить себя в грудь, утверждая, что Сталинградская битва - решающий этап Великой Отечественной войны и оставить без внимания и решения вопрос о возврате городу имени, известному всему миру, и возвращении флага Победы, один цвет которого заставлял врагов впадать в бешенство и исходить в бессильной злобе.
  3. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:45
    +2
    Странно, что директор ЦРУ не допонимает, что его мирный план сегодня, это продолжение войны завтра, а фактически это Минск-3, но с более сложными и тяжелыми последствиями для России. Предлагать Москве такой вариант равносильно пусканию газов в лужу. А может и понимает, просто Штаты сделали эту глупость для придания себе миролюбивого вида перед экскалацией, связанной с поставками вооружений. Типа весь мир недоумки, не понимающие что к чему. Ответ на такую инициативу один - наступать, бомбить, мочить, забирать, до последнего Абрамса.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:02
      +1
      просто Штаты сделали эту глупость для придания себе миролюбивого вида перед экскалацией, связанной с поставками вооружений. Типа весь мир недоумки…

      С их точки зрения весь Мир - это дикари, которые делятся на тех, кого можно легко купить даже не за бусы, а за пустые обещания и тех, для кого нужен подкуп и шантаж. В редких случаях, где это не срабатывает, используют револьвер. А любимая забава - это стравливать индейские племена друг с другом, продавая им оружие, а потом грохнуть ослабленного победителя и забрать себе его землю.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:40
      +1
      Цитата: Andron78
      Странно, что директор ЦРУ не допонимает

      Всё там понимают, иначе сотрудники ЦРУ не бегали бы по Кремлю, как по Бродвею. Это в России не могут дать окончательную оценку тем организациям и структурам, что стали инструментами в руках сатанистов, и поставили своей целью ПОЛНОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ.
      Поверьте, если какому-нибудь «гаранту» не придёт мысль наглядно продемонстрировать миру, что ждёт врагов России, скоро на нашей территории станут рваться и те «хитро выделанные» ракеты и бомбы, а над мирными городами будут летать самолёты и прочие БПЛА...
      Должна создаться ситуация, когда предавать что-либо будет некому и некуда...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:49
    +1
    После Одессы, Николаева, Харькова, Сумм можно разговаривать о нейтральном статусе окраины и проведении референдумов в Полтаве, Днепропетровске и т.д., где и с кем они хотят жить под эгидой независимых наблюдателей стран БРИКС, как вариант. Русские земли должны вернуться домой. Хотя вся трибалтия тоже русская земля, поскольку выкуплена Петром I. В 2014 г. начали, продолжение следует.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:52
      +3
      Тоже соглашусь, как бы шапкозакидательски не звучало, но полный контроль над побережьем Черного моря после взятия Одессы, Николаева и Очакова это залог дальнейшей безопасности России, и не забывайте про Приднестровье, там с надеждой смотрят на Россию и ждут выхода на общую границу.
    2. стар
      стар Сегодня, 07:55
      0
      После Одессы, Николаева, Харькова, Сумм можно разговаривать о нейтральном статусе окраины и проведении референдумов

      Все договоренности полосатики выполняют только до тех пор, пока они им выгодны.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:54
    -1
    Этот пассаж к окраине, если не положат десятки тысяч орков в наступление на Крым то помощь прекратится. Запад впервые не готов к войне в долгую, а мы готовы, есть где станки, технологии купить и с кем торговать а не как в СССР раздавать бесплатно ресурсы свои. Летом будет наступление, надеюсь за это время у нас все таки появятся тысяча ланцетов, планирующих бомб, торнадо всяких управляемых в день, помимо тех же тысяч калибров, эскандеров, а не как под харьковом прошлой осенью.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:57
    +1
    Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине
    Вот только не уточнил для кого и как. Или все таки действительно имел ввиду Сша и принятие ими решения по Украине и возможного прямого участия одной из стран НАТО (под своим флагом) в конфликте в зависимости от сложившейся обстановки на фронте.
  7. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 08:05
    +1
    И так каждые полгода. Никто ни от какой повестки на Западе не устал, все ещё только во вкус входят
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:15
    +1
    "Как пишет Газис, Бернс также заявил о том, что Вашингтон не считает Москву всерьёз настроенной на переговорный процесс..."(с) Читай- Москву не удастся развести на новые переговоры, что бы выиграть время для новой подготовки к продолжению боев. Эти гады на что рассчитывают после откровений немецкой жабы и французского хорька?
  9. AAC
    AAC Сегодня, 08:54
    +1
    Очередные голословные заявления. Денег у них достаточно. Поставленные цели по разрушению экономики Европы выполняются. Еще пара лет, глобальный раздрай в ЕС, отключение от дешевых энергоресурсов из России. И вот экономика США пошла вверх. ЕС (бывшие страны имеется ввиду) продает задешево (но мало), покупает задорого (а главное много). Классика жанра.

    Все говорят, что для перезагрузки экономики нужна короткая победоносная война. Но эти пошли дальше. Устроили достаточно мощный конфликт, не победили (вангую, но скорее всего будет так) и получили выгоду. И будет опять как в 1945. Мы победили, а они выиграли. Не удивлюсь если ЕС будет втянута по полной программе. И какой-нибудь макарон слетит с катушек и его сделают козлом отпущения. Хотя и ливерная колбаса отличный кандидат. Даже союзник будучи богатым и склонным к независимости для американцев рассматривается как угроза. И экспорт то растет. И это в первую очередь автомобили. Представляете сколько это денег? Это я просто наобум взял. В Америке рынок авто очень важен. Целые мегаполисы стоят вокруг заводов. Внутри США самая большая проблема это безработица. На войну безработные не поедут (да это и не выгодно), а задействовать их в производстве для освободившейся ниши у себя и за рубежом это сила. Сразу решается куча проблем: безработица, криминал, ипотека, цели в жизни, американская мечта. А всего то нужно раздуть конфликт между ЕС и Россией. И при этом "ни один американец не пострадал". Русские раздолбили немцев с их машинами. Французов с их самолетами. Всего и делов то. И ведь не попишешь. Это все русские, все претензии к ним. "Страна агрессор".

    Мне кажется крайне важно сделать так, что бы США огреблись по полной. Что бы развалились на все свои штаты, а каждый штат еще пару раз развалился. Что бы они там на конях скакали и нефть ведрами собирали и продавали мексиканцам в обмен на хлеб. Что бы пачка сигарет стоила 2 млрд долларов, а сапоги 10. Вот кого нужно вогнать в средневековье.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:09
      0
      Все верно, но проблема с последним абзацем. Делать это, безусловно, нужно. И не только с США - главным идеологом поддержки Украины является Англия. Нет другой такой страны, столь же последователь и столь же долго противодействующий России. Просто реализовать это вряд ли возможно. Но если нельзя добиться распада, то это не значит, что необходимо ослаблять.
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:55
    0
    К сожалению в его словах есть доля истины как бы нам не хотелось. Они готовят очень серьёзный удар, посчитайте то кол-во ударной техники которую получат укропитеки,плюс превосходство в связи, разведке, у украинцев плюс агентура на местах,кол-во людей.Невидно что у украинцев валится фронт хотя ударные части они отвели на переформиро вание. А теперь посчитайте 300 000 мобилизованных
    С учётом убывших, раненых, отказников, у кого закончился контракт,охрана территории, хватит на наступление? А в конце концов а есть ли техника,успеют ли подготовить её? Если наступление укропа будет успешно,все последствия кто нибудь просчитайт? Вспомните результаты крымской войны, потерь земель не было ,а итоги были плачевными. И если страна 404 останется то для России это будет смерти подобно,это будет нож к горлу. ы её не оставят в покое.