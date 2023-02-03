Директор ЦРУ: Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине

Очередной прогноз о ходе событий на Украине представили в ЦРУ. Заметку со ссылкой на директора Центрального разведывательного управления опубликовала журналистка американского канала CBS.
Отмечено, что Уильям Бернс в ходе выступления в Джорджтаунском университете заявил о том, что ближайшие полгода станут решающими и критическими в конфликте на Украине.
Американская журналистка Оливия Газис считает, что такое заявление Бернс сделал на фоне того, что Запад начинает уставать от «украинской повестки», а Москва «делает на это свою ставку».
Как пишет Газис, Бернс также заявил о том, что Вашингтон не считает Москву всерьёз настроенной на переговорный процесс.
Этот материал вышел в прессе США на фоне другого материала об Уильяме Бернсе – в прессе Швейцарии. Напомним, что швейцарское издание NZZ опубликовало статью, в которой говорилось, что Бернс якобы озвучивал для официальных лиц РФ идею о готовности Белого дома признать за Россией 20 процентов украинской территории для прекращения конфликта. С этой же идеей Бернс совершал поездку в Киев. Однако стороны, как утверждается, «мирный план» США не приняли, а потому в итоге президент Байден «решил одобрить поставку танков Украине».
Ранее чиновники разных рангов в США и Европе неоднократно заявляли о том, что «следующие несколько месяцев в конфликте на Украине станут решающими». Однако сроки «решающего» периода времени всякий раз сдвигаются. Теперь Бернс даёт понять Киеву, что если до лета тот не добьётся значительного успеха на фронте, то выбивать миллиарды долларов финансирования будет всё сложнее.