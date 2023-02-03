Американский обозреватель анализирует возможность повторения ошибок времён Корейской войны на Украине

Модель исхода Корейской войны становится вполне реалистичной для дальнейшего развития событий на Украине. Об этом пишет американский обозреватель Сайрус Джим в статье для издания 19fortyfive.com.
По утверждению аналитика, сейчас многие эксперты обращаются к анализу перспектив развития событий по корейской модели, при этом ряд авторов утверждает, что необходимо избегать любой ценой повторения корейских ошибок. Последствия корейского конфликта были не очень позитивными для США, подчеркивает Джим.
Перемирие на Корейском полуострове положило конец боевым действиям, но настоящее мирное урегулирование так и не наступило. КНДР и Республика Корея и сейчас юридически остаются в состоянии войны. В свое время в конфликт были вовлечены 25 стран мира, погибли миллионы людей, возник риск применения ядерного оружия.
Однако, в отличие от текущей ситуации, США тогда допускали вероятность прямого столкновения с Советским Союзом. Американская администрация выступала за полное уничтожение северокорейского коммунистического правительства и его армии и за воссоединение полуострова под властью Сеула. Но добиться этой цели не получилось. В июле 1953 года противоборствующие стороны прекратили боевые действия. Джим указывает и на то, что в Южной Корее так и не сформировался в то время демократический стиль политического управления, это произошло лишь через несколько десятилетий.
Сейчас попытки отобрать у России Донбасс и Крым в перспективе способны привести к масштабной эскалации с прямым конфликтом великих держав. Джим советует США избегать «ловушки» эскалации, выбрав путь дипломатического урегулирования как единственно возможного применительно к ситуации на Украине.