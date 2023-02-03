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Американский обозреватель анализирует возможность повторения ошибок времён Корейской войны на Украине

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Американский обозреватель анализирует возможность повторения ошибок времён Корейской войны на Украине

Модель исхода Корейской войны становится вполне реалистичной для дальнейшего развития событий на Украине. Об этом пишет американский обозреватель Сайрус Джим в статье для издания 19fortyfive.com.


По утверждению аналитика, сейчас многие эксперты обращаются к анализу перспектив развития событий по корейской модели, при этом ряд авторов утверждает, что необходимо избегать любой ценой повторения корейских ошибок. Последствия корейского конфликта были не очень позитивными для США, подчеркивает Джим.

Перемирие на Корейском полуострове положило конец боевым действиям, но настоящее мирное урегулирование так и не наступило. КНДР и Республика Корея и сейчас юридически остаются в состоянии войны. В свое время в конфликт были вовлечены 25 стран мира, погибли миллионы людей, возник риск применения ядерного оружия.

Однако, в отличие от текущей ситуации, США тогда допускали вероятность прямого столкновения с Советским Союзом. Американская администрация выступала за полное уничтожение северокорейского коммунистического правительства и его армии и за воссоединение полуострова под властью Сеула. Но добиться этой цели не получилось. В июле 1953 года противоборствующие стороны прекратили боевые действия. Джим указывает и на то, что в Южной Корее так и не сформировался в то время демократический стиль политического управления, это произошло лишь через несколько десятилетий.

Сейчас попытки отобрать у России Донбасс и Крым в перспективе способны привести к масштабной эскалации с прямым конфликтом великих держав. Джим советует США избегать «ловушки» эскалации, выбрав путь дипломатического урегулирования как единственно возможного применительно к ситуации на Украине.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:37
    0
    Модель исхода Корейской войны становится вполне реалистичной для дальнейшего развития событий на Украине.
    fool Для кого? США хотят нам подложить мину под порог... recourse
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Модель исхода Корейской войны становится вполне реалистичной для дальнейшего развития событий на Украине.
      fool Для кого? США хотят нам подложить мину под порог... recourse

      Да уже давно это сделали. Им осталось лишь закрепить начатое.
      Перспектива раздела Украины по нынешним границам России, включая четыре новых региона, или по Днепру, лишь ускорит строительство военных баз НАТО и США на остатке Украины и побережье Чёрного моря. Никакие письменные "гарантии" от Украины, США или ЕС, о неразмещение военных баз и не накачивании Украины оружием не могут приниматься в расчёт, потому что они не будут исполняться, поэтому России нужно быть готовой к тому, что запад продолжит накачивать Украину оружием и призывать на фронт всё население оставшейся Украины либо до согласия России на заключение невыгодного для неё мира либо до решения вопроса радикальным образом одной из воюющей сторон конфликта.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:08
        +1
        Думаю, что вот как раз на этих реалиях, указанных Вами, конфликт и заморозится. Географически западнее от сегодняшней ЛБС на 50-150 км.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 12:48
          0
          Полностью согласен. Форсирование Днепра - это сверхмасштабная задача и ни одна из сторон на текущий момент ресурсами для ее осуществления не обладает.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:01
      +1
      Модель исхода Корейской войны становится вполне реалистичной

      а модель вьетнамской войны? в смысле её результата..
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:38
    0
    Размечтался, Сайрус!
    Не будет ни Южной ни Северной Украины.
    Никакой не будет.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 10:39
    +1
    Для России "ничья" в этом противостоянии равна поражению, по этому если у нас политики еще совсем не оглупели, то на неё точно соглашаться не будут
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 10:43
      +3
      Какой Вы видите победу России? Каковы конечные цели? Лично я до сих пор не разобрался...
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:03
        0
        Сергей, Вам год назад объявили цели СВО: "демилитаризация" и "денацификация".
        Вот к этому мы и приближаемся, хотя очень медленно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Джим советует США избегать «ловушки» эскалации, выбрав путь дипломатического урегулирования
    Предлагать тем кто развязал и подпитывает этот конфликт отказаться от его эскалации равносильно тому, чтобы волку предложить перейти на вегетарианский рацион питания.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:53
    +2
    Экономике США нужен мировой конфликт . По этому рассматриваются разные варианты. Но опасность состоит в том что сами американцы воевать не хотят ,их задача втянуть другие страны в конфликт .
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:51
      0
      Создается впечатление, что США слишком хорошо выучили все уроки Вьетнамской войны и научились их применять на практике.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:57
    -3
    тут скорее по результатам СВО и Корейский вопрос закончится воссоединением
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:03
      0
      Не вижу связи между СВО и Кореей. Везде свои противоречия, друг на друга не влияющие. Вот как раз на Украине будет корейский сценарий, со своими отличиями.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:57
      0
      У Северной Корее ни тогда не было сил победить южан (хотя она была искренне в этом уверена и даже смогла убедить Сталина и Мао в успехе), ни сейчас. Переоценила она свою армию и недооценила противника. Но тогда по обе стороны фронта воевала сопоставимая по своим ТТХ техника. А сейчас Южная Корее является одним из лидеров по современным образцам, а северяне...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    0
    Американский обозреватель анализирует возможность повторения ошибок времён Корейской войны на Украине
    Ошибка, не ошибка ... сейчас будут свои ошибки и оценивать их придется по новому, согласно теперешним реалиям.
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:15
    -1
    В свое время в конфликт были вовлечены 25 стран мира, погибли миллионы людей, возник риск применения ядерного оружия.

    А чо так обтекаемо - "возник риск применения"?
    Сказал бы прямо - "в США военные получили приказ подготовить нанесение ядерного удара по СССР, по Сибири, в случае участия СССР в конфликте".
    Ихний Макартур открыто требовал у Трумэна разрешения на применения ядерного оружия - за то и убрали его оттуда. От греха подальше...

    Так кто создавал "риск применения"? Кто "ядерный агрессор"?
    Начинают американцы думать, но очень малыми силами и, опять же, насколько думалки хватает. А ведь найти связь между "риском" и "агрессором" легко.

    Кто сейчас ведёт дело к ядерной войне? Путин ни разу не сказал о применении ядерного оружия на Украине - он говорит о "всех имеющихся средствах". А о ядерном оружии на Украине, в Корее, в Китае прямо говорят американцы и их подпевалы в Европе.

    Не знаю, что будет дальше, знаю только одно - нам двоим, России и США, на одной Земле места нет. Они не успокоятся.
    С учётом того, что нас уже много раз пытались уничтожить, а США и не воевали толком ни разу - либо не выживет никто, либо им ПРИДЁТСЯ занять то место, которого они в цивилизационном плане достойны - сразу за людоедами из джунглей Бразилии.
    Тем более, ещё большой вопрос, кто бОльшие людоеды - те, в перьях, из джунглей, которые с голодухи парочку соседей съедят, или дяди в костюмах из Вашингтона, жрущие людей миллионами.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:58
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Не знаю, что будет дальше, знаю только одно - нам двоим, России и США, на одной Земле места нет. Они не успокоятся.


      с этим - не согласен, так как мы - не противники "по весу", да и главное-идеологии на сегодня, если реально посмотреть на вещи, без "ура"..

      "Не знаю, что будет дальше, знаю только одно - нам двоим, СССР и США, на одной Земле места нет. Они не успокоятся."

      с этим был бы согласен-собственно так и вышло- СССР больше нет..
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:02
        +1
        Походу, очередь полосатых пришла. Вы не против?
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:34
    0
    В июле 1953 года противоборствующие стороны временно прекратили боевые действия, и с каждым годом раздел полуострова становился все более постоянным. Американская жертва во имя Южной Кореи также не гарантировала, что их союзник останется свободным и демократичным. Напротив, Южная Корея оставалась под контролем непопулярного и репрессивного Ли Сын Мана, за режимом которого в конечном итоге последовали десятилетия военной диктатуры, сохранявшей поддержку Америки. (BySyrus Jim)
    И какая может быть гарантия, если противоборствующие стороны на Украине, закончат боевые действия, там тоже имеется свой "Ли Сын Ман", сохраняющий поддержку Америки и НАТО. Пока существующий режим в Киеве существует, мира не будет, но будет начнется жесткая война, накачанного до зубов режима, что уж точно приведет в мировой войне, которую переживут не все страны народы.
  10. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:46
    +1
    В свое время в конфликт были вовлечены 25 стран мира, погибли миллионы людей, возник риск применения ядерного оружия.

    Жаль что журналист не озвучил, кто убил большую часть этих людей, и кто хотел применить ядерное оружие.