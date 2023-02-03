Американский эксперт: Цель визита Блинкена в Пекин - избежать повторения «Карибского кризиса»

В воскресенье, 5 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен посетит КНР с двухдневным визитом. Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Пекин он должен будет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.Стоит отметить, что если вышеупомянутая встреча состоится, то Блинкен станет первым за последние пять лет госсекретарем США, который проведет переговоры с главной КНР.В связи с этим многие аналитики пытаются понять, с какой именно целью представитель американских властей летит в Китай.По мнению эксперта из CSIS Джуда Бланшетта, которое он высказал в интервью Reuters, глава Госдепа США отправляется на встречу с Си Цзиньпином для того, чтобы ускорить ход китайско-американского противостояния и искусственно приблизить его «разрядку».Как выразился Бланшетт, цель Блинкена заключается в том, чтобы избежать повторения «Карибского кризиса», как это было во времена холодной войны с СССР, и миновать данный сценарий. Поэтому в ходе переговоров с китайским лидером госсекретарь США постарается снизить градус напряженности между странами и начать «строить фундамент» для новых отношений между КНР и США.Напомним, что 15 ноября прошлого года на полях саммита G20 переговоры с Си Цзиньпином провел президент США Джо Байден. Это была первая встреча с китайским лидером с момента избрания главы Белого дома в 2020 году.