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Американский эксперт: Цель визита Блинкена в Пекин - избежать повторения «Карибского кризиса»

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Американский эксперт: Цель визита Блинкена в Пекин - избежать повторения «Карибского кризиса»

В воскресенье, 5 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен посетит КНР с двухдневным визитом. Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Пекин он должен будет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином.


Стоит отметить, что если вышеупомянутая встреча состоится, то Блинкен станет первым за последние пять лет госсекретарем США, который проведет переговоры с главной КНР.

В связи с этим многие аналитики пытаются понять, с какой именно целью представитель американских властей летит в Китай.

По мнению эксперта из CSIS Джуда Бланшетта, которое он высказал в интервью Reuters, глава Госдепа США отправляется на встречу с Си Цзиньпином для того, чтобы ускорить ход китайско-американского противостояния и искусственно приблизить его «разрядку».

Как выразился Бланшетт, цель Блинкена заключается в том, чтобы избежать повторения «Карибского кризиса», как это было во времена холодной войны с СССР, и миновать данный сценарий. Поэтому в ходе переговоров с китайским лидером госсекретарь США постарается снизить градус напряженности между странами и начать «строить фундамент» для новых отношений между КНР и США.

Напомним, что 15 ноября прошлого года на полях саммита G20 переговоры с Си Цзиньпином провел президент США Джо Байден. Это была первая встреча с китайским лидером с момента избрания главы Белого дома в 2020 году.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Everevil
    Everevil Сегодня, 11:15
    +3
    Цель Блинкена заключается в том, чтобы избежать повторения «Карибского кризиса»

    Цель состоит в том, чтобы не надорвать пупок, вступив в открытый конфликт одновременно со всеми теми, кому нагадить успели: С Китаем, Россией и большей частью Ближнего Востока.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:19
      +2
      Блинкен ястреб от партии войны, надеяться что он привезет мир Китаю наивно, тем более после его заявлений и терок с Южной Кореей о возможном создании военного блока по оси США-Ю.Корея-Япония, да еще подмигнув Ю.Кореи мол можем предоставить ядерные технологии.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:39
        +1
        Китайским товарищам надо бы ему мило поулыбаться и дать хорошего пинка что бы домой летел этот кровавый предвестник.
        Обещать они могут все что угодно, но в итоге обманут это их суть.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:22
      +4
      Цитата: Everevil
      Цель Блинкена заключается в том, чтобы избежать повторения «Карибского кризиса»

      Цель состоит в том, чтобы не надорвать пупок, вступив в открытый конфликт одновременно со всеми теми, кому нагадить успели: С Китаем, Россией и большей частью Ближнего Востока.

      Есть и другой вариант этой цели - склонить Китай на более тесное сотрудничество с США, ЕС и англосаксонским миром, предоставив более объёмные преференции в торговли и совместном производстве, в обмен на разрыв отношений с Россией и возможный переход Китая в стан блока НАТО.
      То что потом янки разведут китайцев даже не подвергается сомнению, но сейчас у них главный фронт на Украине и они готовы будут обещать китайцам всё что угодно, лишь бы закончить войну на Украине в свою пользу.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 11:23
        +1
        Зачем Китаю НАТО ? им Тайвань нужнее, а там его никто возвращать миром не собирается.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 12:20
          +2
          Зачем им Тайвань, если после этого утратят "Небесный Мандат" и от них отвалится не только Тайвань? Как было неоднократно в их истории.

          Проблема Китая очень проста - на этом шарике, только Западный мир их может прокормить и гарантировать отсутствие серьезных волнений/новой гражданки. Весь остальной мир (вне ЕС и США) банально не генерирует и близко нужного товарооборота. А китайцы уже вкусили хорошие социальные стандарты.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:00
        0
        Цитата: кредо
        Есть и другой вариант этой цели - склонить Китай на более тесное сотрудничество с США, ЕС и англосаксонским миром, предоставив более объёмные преференции в торговли и совместном производстве, в обмен на разрыв отношений с Россией и возможный переход Китая в стан блока НАТО.
        То что потом янки разведут китайцев даже не подвергается сомнению, но сейчас у них главный фронт на Украине и они готовы будут обещать китайцам всё что угодно, лишь бы закончить войну на Украине в свою пользу.

        Всё так, только пара моментов.

        Первое - что-то странно они пытаются китайцев на свою сторону склонить. Попытками сломать китайскую экономику, угрозой разжигания "второй Украины" на Тайване... Разве так склоняют? Слили бы сейчас Тайвань - и тогда товарищ Си, глядишь, и подумал бы.
        Впрочем, у нацистов привычки одни и те же всегда и везде - ученики Америки (из отличников, наверное!) с Украины тоже пытались заставить Крым и Донбасс любить себя обстрелами, терактами, водяной, энергетической и прочими блокадами.

        А второе - американцы сильно ошибаются, считая себя умнее и хитрее всех. Не замечая, что их уши торчат дальше, чем они сами себя видят. Они кого обмануть-то пытаются? В Китае нет таких безголовых Урсул и Олухов и Эммануэлей. Не выросли и не вырастут. У них, как минимум, четыре тысячи лет государственности, а тут пришли "молодые и борзые", ровесники нашего Большого театра, и сейчас всех обманут. АГА....
        Я сам переговоры вёл с китайцами. Партнёры надёжные, договариваться с ними можно. Единственное, что "харам" - это пытаться их обмануть. Ничего не скажут, никак не реагируют, улыбаются. Но уходят в глухую защиту и выковырять их оттуда невозможно. Меня заранее предупредили хорошие люди - я и не пытался.
        А у Америка генетическая беда, по рождению, что они считают себя хитрее и наглее всех.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:29
          0
          Всё так, только пара моментов.

          Первое - что-то странно они пытаются китайцев на свою сторону склонить. Попытками сломать китайскую экономику, угрозой разжигания "второй Украины" на Тайване... Разве так склоняют?

          Вас явно обошло стороной "счастье" встречи с бандитами, ведь это их коронный трюк - сначала жертву напугать (не дашь морду набьем, не заплатишь спалим магазин), а потом доить её в случае согласия.

          А второе - американцы сильно ошибаются, считая себя умнее и хитрее всех. Не замечая, что их уши торчат дальше, чем они сами себя видят. Они кого обмануть-то пытаются? В Китае нет таких безголовых Урсул и Олухов и Эммануэлей.

          К сожалению, в Китае как и в России существуют западники и почитатели англосаксонской модели поведения, янки это знают, поэтому не считают китайцев умнее себя и играют в долгую, в расчёте на удушение и подчинения Китая так же как и России.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:25
      0
      Цель визита Блинкена в Пекин - избежать повторения «Карибского кризиса»

      надеюсь, что в будущем в школах будут изучать уроки «Тайваньского кризиса»
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: Everevil
      Цель состоит в том, чтобы не надорвать пупок, вступив в открытый конфликт одновременно со всеми теми, кому нагадить успели: С Китаем, Россией и большей частью Ближнего Востока.

      Я однажды, очень давно, победил в соревнованиях, разорвав по ходу финальной схватки мышцу на ноге. Особой, невыносимой боли не было, закончил схватку чистой победой, судья руку поднял... На награждение выйти не смог даже под уколами, адреналиновый шок прошёл, пришла боль. Увезли на "скорой".

      Я это к тому, что США сейчас на "адреналиновом шоке" - везде охота рыло своё всунуть, по привычке, по инерции себя считают "самыми-самыми исключительными".
      Но надрыв уже произошёл, что-то очень сильно у них уже внутри лопнуло. Не знаю, сколько Корей-Вьетнамов-Афганистанов Америке, ввиду её врождённой тупости, нужно, чтобы понять, что адреналин рано или поздно заканчивается. Но то, что произойдёт после этого - будет для них таким разрывом шаблона, который они вряд ли в сегодняшнем виде переживут

      Разбрасывали бы своё дерьмо по миру мелкими партиями Воевали бы с Гренадами, бомбили бы Ливии и, глядишь, у своей "стаи друзей" авторитет "первейших" как-то держали бы.
      Нет же - надо с Россией, надо с Китаем связаться - на глобальные цели, на роль "хозяина мира" потянуло. Так вот это и есть для них "разрыв мышцы". Они уже "надорвали пупок", как Вы, Андрей, сказали.
      Только они ещё не знают об этом, ещё не поняли, пока ещё боли не чувствуют..
      1. Everevil
        Everevil Сегодня, 11:53
        +2
        "Только они ещё не знают об этом, ещё не поняли, пока ещё боли не чувствуют.."
        И не почувствуют, пока на их территории, в их городах и городишках не начнётся тот же хаос, что они по планете сеют sad
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:16
    0
    Один(Бидон) уже слетал. Не привез ничего кроме угроз, эффект был строго отрицательным. Вопрос - что может ПРЕДЛОЖИТЬ старый еврей? Новый чемодан угроз? Проблема в том, что им Китаю - предложить банально нечего. Просто нечего!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:31
      +2
      Цитата: Bingo
      Проблема в том, что им Китаю - предложить банально нечего. Просто нечего!

      Ну например снятие санкций или снижение таможенных пошлин..
      Вариантов много...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: свой1970
        Ну например снятие санкций или снижение таможенных пошлин..

        Блинкина сожрут американские производители, которые только-только начали осваивать рынок. Сожрут корпорации УЖЕ вбахавшие сотни миллионов на перенос производства из Китая в Индию... Он не может такое предложить как раз
  3. TipaVoffka
    TipaVoffka Сегодня, 11:24
    +3
    Цель визита определенно выбить из Китая какое-то соглашение о невмешательстве Китая в Украинский конфликт на стороне РФ.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 11:31
      +2
      Цитата: TipaVoffka
      Цель визита определенно выбить из Китая какое-то соглашение о невмешательстве Китая в Украинский конфликт на стороне РФ.

      А может просто попросить, чтобы аэростат свой убрали и больше не запускали. А то они его сбить не могут. )))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    0
    США постарается снизить градус напряженности между странами и начать «строить фундамент» для новых отношений между КНР и США.
    А снизить градус напряженности между Сша и Россией у американцев желания нету? Или по задуманному ранее - сначала покончить с Россией после чего взяться за Китай. Надеюсь в КНР это хорошо понимают и делают соответствующие выводы.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:28
    +2
    А не охмурят ли проклятые империалисты нашего Мао
    Уж не помню из какой книги фраза запомнилась wink
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    0
    Ну ладно бидон встречался, у Си нет что ли министра иностранных дел для терок с интуристом?
    Не по хуану сомбреро, мало ли что он планирует. Пуп земли соизволил посетить Поднебесную?
  7. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 11:34
    0
    Не помню где Блинкен добился какого-либо дипломатического успеха. И тут опрофанится.
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:37
    +1
    Ну что тут можно посоветовать китайским товарищам? winked
    Подарите ему фонарик, петарду, свисток и зонтик, а после этого гоните нафиг это матрасное чучело восвояси, т.к. они один фиг никаких договорённостей соблюдать не будут и основная их цель затянуть время, ввести намеченную жертву в свой блудняк, что бы тем временем подготовить удар в спину, да побольнее. Матрасы априори лжецы и лицемеры.
    1. Комментарий был удален.
  9. hohohol
    hohohol Сегодня, 11:45
    +1
    Может и не поехать, обиделся он на китайский воздушный шарик, парящий над территорией США. Прям как Хрущев.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:56
    0
    Это называется прощупывание почвы первого лица, а вдруг чего надумал не то что думают за океаном. Разрядка в принципе невозможно так же как совместное проживание козла с пекинской капустой.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:31
    +1
    Какого нафиг крызыса! Дывовую завесу запустили и пошла писать губерния. Цель перетянуть обещаниями ништяков китай на свою сторону, минимум нейтралитет. Как максимум не дать скинуть трэжэря.
  12. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:01
    0
    [quote=Ныробский]Ну что тут можно посоветовать китайским товарищам? winked
    Подарите ему фонарик, петарду, свисток и зонтик,
    Термос термос забыл wink