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Пентагон ищет решение проблемы с токсичными газами, попадающими в кабину перспективного танка MPF после выстрела

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Пентагон ищет решение проблемы с токсичными газами, попадающими в кабину перспективного танка MPF после выстрела

Недавние испытания Пентагоном своего перспективного легкого танка показали, что, когда экипаж ведёт огонь из основного орудия, токсичные газы, образующиеся при выстреле, попадают в кабину боевой машины, пишет Breaking Defense.


Речь идет об американском перспективном 38-тонном танке MPF, разработкой которого занимается компания GDLS, заключившая в прошлом году контракт с Пентагоном на сумму в 1,14 млрд. долларов.

В материале говорится, что в отчете директора по операционным испытаниям и оценке за 2022 финансовый год (DOT&E), опубликованном в прошлом месяце, говорится, что, хотя прототип танка от GDLS продемонстрировал «удовлетворительный прогресс» в достижении «операционной эффективности, надежности и доступности для поддержки пехоты», остается несколько «уязвимостей», которые необходимо устранить до того, как армия примет решение о серийном производстве боевой машины в 2025 финансовом году.

Наряду с недостаточной системой охлаждения и слабой шумоизоляцией, как значится вышеупомянутом документе, проблемой стало попадание токсичных газов в кабину танка после каждого выстрела.

Впрочем, как сообщила изданию директора по связям с общественностью Исполнительного управления программы по наземным боевым системам армии США Эшли Джон, на данный момент уже имеется вариант решения вышеупомянутой проблемы.

С ее слов, на испытаниях экипажу танка приходилось работать с открытыми люками, чтобы проветривать кабину от токсичных газов, образующихся после выстрела из основного орудия.

Следовательно, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, мы добавим систему продувки для удаления газов из зоны, где находится экипаж

- заявила Джон.
Автор:
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:28
    0
    Если танк перспективный, то почему там вообще башня обитаемая? Вроде же уже понятен вектор танкостроения в частности и бронетехники вообще ставить необитаемый боевой модуль? Чем такое ретроградство, интересно, оправдывается?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:48
      +1
      Вроде же уже понятен вектор танкостроения в частности и бронетехники вообще ставить необитаемый боевой модуль?


      А это точно - что уже ВСЕМ понятен?
      Вроде никто в мире кроме нас не делает танки с необитаемой башней. Единственный пример это Армата.
      Факт упрямый: Армата публично появился на параде еще в 2017 и с тех пор почему-то НИКТО в мире не повторил эту концепцию. Никто не спешит за нами.

      Вот немцы представили на Eurosatory 2022 свой самый новый танк Пантера KF51 (130мм пушка, автомат заряжания, активная защита, носитель БПЛА и т д) - и тоже почему-то без необитаемой башни! Тоже ретрограды видимо?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 15:03
        0
        Цитата: dump22
        Вот немцы представили на Eurosatory 2022 свой самый новый танк Пантера KF51 (130мм пушка, автомат заряжания, активная защита, носитель БПЛА и т д) - и тоже почему-то без необитаемой башни! Тоже ретрограды видимо?



        Указанный вами танк является ОВТ .
        Перспективный же танк МПФ является легким танком и тактическая связка Брэдли , Страйкуер и ( в зависимости от задачи) приданный легкий танк или Абрамс.
        Почему нет автомата заряжания - вариантов может быть много , вплоть до того, что военное министерство отказалось от предложенного от General Dynamics варианта с автоматом банально из -за цены.
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:33
          +3
          Почему нет автомата заряжания - вариантов может быть много

          Вариант здесь только один - внимательно посмотрите на фотографию этого, прости господи, танка - рядом с ним как специально для масштаба два мужика среднего роста. Если клиренс у этого аппарата хотя бы 45 см, то мехвод либо карлик, либо лёжа. В башне большая часть места занята казёнником пушки, снаряды судя по всему в заднем отсеке башни, так как элеватор некуда втиснуть и если экипаж не карлики, то ему ОЧЕНЬ тесно. Куда ещё автомат заряжания с его рычагами совать - там места меньше, чем в запорожце...
          1. Простой
            Простой Сегодня, 15:48
            0
            Цитата: Вождь_Бармалеев
            Куда ещё автомат заряжания с его рычагами совать - там места меньше, чем в запорожце...


            Сагласен. Но есть одно но:
            Заряжающий должен быть физически крепок, т.е. совсем не карлик -чтобы поддерживать темп стрельбы 12 выстрелов в минуту.
            Плюс броня держит только 30мм, что повышает возможноть попасть в свой рай сразу четырем танкистам, а не трем.
      2. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 15:43
        0
        В США захотели оснастить танк необитаемой башней и автоматом заряжания. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на пресс-релиз команды конгрессмена Тима Райана.

        В пресс-релизе подчеркнули, что дополнительное финансирование направят на разработку требований и архитектуры для интеграции необитаемой башни с автоматом заряжания в M1A2 Abrams. Также это позволит начать работу над гибридной силовой установкой для американского танка.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: голос_разуma
      Если танк перспективный, то почему там вообще башня обитаемая? Вроде же уже понятен вектор танкостроения в частности и бронетехники вообще ставить необитаемый боевой модуль? Чем такое ретроградство, интересно, оправдывается?

      Оправдывается английской спесивостью, приверженностью ко всему устоявшемуся, традиционному.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:35
    +2
    С ее слов, на испытаниях экипажу танка приходилось работать с открытыми люками, чтобы проветривать кабину от токсичных газов, образующихся после выстрела из основного орудия.
    Вообще то при стрельбе, в танке должно создаваться повышенное давление, что бы как можно меньше сгоревших пороховых газов затягивало в боевое отделение, но для этого люки надо иметь закрытыми
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 14:42
      +1
      Скорее всего это экипаж такой попался чувствительный пороху не нюхавший, но то что учитывают их мнение это правильно.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 14:43
      0
      Ну вот , женщину в краску вогнали.

      ----------------------------
      Для более длинного комментария недостаточно одарен.

      P.S.

      Етим легким танком армейцы намереваются заменить М1128 Страйкер, который является проблемной машиной в своей конфигурациии.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:40
    +3
    Неужели американские танкисты такие нервные и так боятся звуков выстрелов, что после каждого выстрела танк наполняется... гм... токсичными газами? А если серьёзно, то эта проблема решена давно и кардинально НЕСКОЛЬКИМИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ - от дульного эжектора, до насоса нагнетателя, поддерживающего давление в танке на 10-15 мм больше, чем снаружи. Отдельная тема - газящие поддоны или гильзы - так уже появились системы экстракции этого добра наружу. Так что даже немного странно такое читать.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:53
      +3
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      эта проблема решена давно и кардинально НЕСКОЛЬКИМИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

      Я все больше охреневаю от "не имеющих аналогов в мире". Какой-ниь не имеющий аналогов в мире конвертоплан - они могут сделат. Аналогов в мире не имеет, ибо нахрен не нужен никому. Американцам кстати тоже. Но банальную проблему, которую уже забыли во всем мире - решить не в состоянии. Может потому, что на решении этой проблемы не распилишь?!
    2. frei67
      frei67 Сегодня, 14:57
      +1
      экстракция действующая уже лет так 40 назад была на Т-62
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:45
    +1
    Вроде стоит инжектор на орудии , что они хотят не пойму ? Продувайте свол поссле выстрела как немцы ,усовершенствуйте ФВУ ( фильтро-вентиляционная установка)
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:49
      +1
      Зачем на орудии инжектор? Карбюратора мало? laughing
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    +3
    Я не артиллерист,может надо затвор закрывать при выстреле или не стрелять против ветра. wassat
    1. Простой
      Простой Сегодня, 15:07
      +1
      может надо затвор закрывать при выстреле


      Этот затвор когда - то надо и открывать и необязательно тогда, когда пороховые сами газы выветрятся.
  6. 2112vda
    2112vda Сегодня, 14:57
    +3
    В чём проблема? Выдать танкистам взрослые подгузники с сорбционными поглотителями или с каталитическими нейтрализаторами.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:22
    0
    мы добавим систему продувки для удаления газов из зоны, где находится экипаж
    Странно, а об этом на этапе разработки танка подумать нельзя было или не успели потому, что спешили освоить деньги?
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:26
    +1
    Пусть попробывают использовать оконную замазку или пластилин. what Или форточку врежут для проветривания.
  9. Sith
    Sith Сегодня, 15:30
    0
    Цитата: голос_разуma
    Если танк перспективный, то почему там вообще башня обитаемая? Вроде же уже понятен вектор танкостроения в частности и бронетехники вообще ставить необитаемый боевой модуль? Чем такое ретроградство, интересно, оправдывается?

    Перспективы разные бывают ... даже не радужные)