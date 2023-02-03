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Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли

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Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли

В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на совещании по подготовке специалистов авиационной промышленности в Рыбинске.


Встреча с секретарем СБ РФ прошла в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева. Патрушев отметил, что образовательные стандарты в направлении подготовки специалистов отстают от развития авиационных технологий в мире. Кроме того, молодежь уезжает из регионов, в которых находятся базовые предприятия авиационной отрасли и высшие учебные заведения, готовящие соответствующих специалистов.

Далее секретарь Совбеза отметил, что с целью совершенствования качества подготовки специалистов сейчас корректируются программы обучения в технических вузах, а также пересматриваются аспекты подготовки преподавательского состава. По словам Патрушева, вузы и государство создают условия для обучения с использованием нового оборудования.

Однако лучшим показателем готовности авиационной отрасли страны к современным вызовам, безусловно, является количество и качество выпускаемой продукции и спрос на нее в стране и в мире. Но в условиях дефицита кадров как раз эти вопросы всегда будут проседать, потому что мало иметь технологии, надо, чтобы было кому с ними работать.

На фоне специальной военной операции и антироссийских санкций Запада наша страна начинает наиболее остро чувствовать нехватку специалистов в авиастроении, а также в других отраслях оборонной и высокотехнологичной промышленности.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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93 комментария
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  1. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 16:47
    +33
    Ага, авиационные инженеры, начиная с 90-х годов, святым духом должны были питаться... и молодежь побежит в технические ВУЗ-ы, когда продажники получают на руки в три раза больше инженеров.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:50
      +30
      Ну так, чего же хотели , токари, инженеры и конструкторы же в рынок не вписались. Зато "эфективных менеджеров" там куда ни плюнь
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:56
        +21
        Ну надо вспомнить слова ДАМыча - типа раз в науке и технике не платят - идите бизнесом заниматься. Всё последствия госполитики тогдашней. Зачем теперь волосы на мошонке рвать? К чему стремились - то и получили. Зато манагеров полно, мерчандайзеров, профайлеров, бизнес-коучей, бьюти-блоггеров и т.п. и т.д. и прочай шушеры. Что закладывали тогда - то сейчас и взросло. Нет а как Вы все хотели то? По другому что ли должно было получиться???
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 17:05
        +12
        Согласен с Вами! Просто интересно, откуда теперь брать то их? Руководство как та бабка, вспомнила когда девкой была... negative
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 17:12
          +8
          Ну по законам рынка все очень просто. Надо просто насыпать туда денег побольше и подождать лет 10-15.. и все это время денег подсыпать щедро.
          1. Владимир Постников
            Владимир Постников Сегодня, 17:51
            +3
            Цитата: alexmach
            Надо просто насыпать туда денег побольше и подождать лет 10-15.. и все это время денег подсыпать щедро.
            Увы, и этого не достаточно. Закончится СВО. Наша "элита" опять подружится с их "элитой". Опять разделение труда. Опять наши инженеры никому не нужны. Ну, и кому опять будут нужны инженеры-ракетчики? Проблема не только российская. Был такой американский фильм начала девяностых: "С меня хватит!". Фильм начинается с того, что их безработный американский инженер-ракетчик смотрит на мир через дырку в подошве своего ботинка. Законы рынка. А вот в СССР коэффициент фонда зарплаты оборонных предприятий был одним из самых высоких по стране. И даже стипендии студентам оборонных институтов были выше на треть, в сравнении даже с нефтяниками и газовиками. Но это было в СССР. Сегодня умные ребята в большинстве своем в оборонку не пойдут. Учиться надо много и напряженно, а в кресле руководителя окажется журналист с ученой степенью ДТН или его сынок экономист с ученой степенью КТН.
            Тут - либо меняйте идеологию, либо ищите дураков.
            1. Аль Манах
              Аль Манах Сегодня, 18:18
              0
              Идеологию менять никто не будет, ибо она вообще запрещена, а дураков ищут постоянно, да только оказалось, что нет их.
        2. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:14
          +4
          Да вот выхода никакого и нет кроме как держать до смерти старых спецов и ускоренно готовить новых. Ну нет другого выхода. Увы...
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 17:26
            +4
            . держать до смерти старых спецов и ускоренно готовить новых

            Дык и так уже уносят одного за другим. Ещё пяток лет и с выпускниками на предприятии некому валандаться будет. Выпускник он как ребёнок. Больше изломает, если не показать. Ох не успеет смена сменить старичков. Сил нет у них ждать уже. recourse
          2. Сарбоз
            Сарбоз Сегодня, 18:23
            0
            Цитата: Nexcom
            Да вот выхода никакого и нет кроме как держать до смерти старых спецов и ускоренно готовить новых. Ну нет другого выхода. Увы...

            Спросите Грефа. Он моментально всё решит. У него на систему образования свой взгляд. Он в своей Школе 21 уже клепает IT-специалистов без всякого базового образования. Подход у Грефа прост, зачем тратить время на "никому не нужные" университетские науки, если человек должен просто научиться быстро писать код. Как эти узкие специалисты потом будут понимать предметную область, с которой их коды работают, это загадка. Не дай бог к авиастроительному образованию допустят Грефов.
        3. Yho
          Yho Сегодня, 17:46
          +1
          Ну как откуда — из Китая, там хватает специалистов. Однажды Русь призвала варягов на помощь, видать снова время пришло уже китайских варягов призывать.
      3. стар
        стар Сегодня, 18:11
        +1
        Ну так, чего же хотели , токари, инженеры и конструкторы же в рынок не вписались. Зато "эфективных менеджеров" там куда ни плюнь

        Эти «эффективные менеджеры», которые получают в десятки раз больше инженеров, конструкторов и токарей, никогда не признают парадоксальность этой ситуации. Потому что признание будет равно признанию своей ненужности. А ведь они все близкие родственники и друзья уважаемых людей…
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:05
      +19
      Ядрёныть - вся эта наша верхняя братия как новорожденные гоблины.. А мир-то оказывается зелёный!! Интересно - это они так дурку включают на публику, или на самом деле такие?

      Надо же - какое откровение.. Ежели конструкторам и рабочим платить гроши и не считать за людей, а героями дня воспевать манагеров с сэйлерами и прочими бездельниками - то через очень небольшое время делать сложную технику в стране будет банально некому..

      А они думали что - Советская власть тупо из идеологических соображений платила работягам во всех сферах в разы больше, чем тогдашнему планктону? Да нет - просто чётко понимала, что заставить кого-то вкалывать руками и головой можно только материальными стимулами. Ну - и конечно уважением и почётом, проявляемыми обществом к таким людям.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:09
      +4
      гастарбайтерами проблему не решишь, и деньгами,как это сейчас принято, не пробьёшь
    4. кредо
      кредо Сегодня, 17:23
      +5
      Странно, что это заявляет секретарь Совбеза, а не профильные министры и начальники.
      У них видно всё хорошо и самолётами для своих тушек они всегда обеспечены по полной.

      Спасибо что хоть Николай Платонович думает не только о безопасности страны, но и об обычных смертных у которых личных самолётов или отдельных эскадрилий нет и как видно не предвидится. drinks
      1. стар
        стар Сегодня, 18:19
        0
        Странно, что это заявляет секретарь Совбеза, а не профильные министры и начальники.

        Ничего подобного! У профильных министров сейчас жуткие проблемы: все зарубежные счета заморожены, недвижка арестована. С оффшорами проблемы, а жена требует шопинг в Милане… Голова кругом!
    5. Stas157
      Stas157 Сегодня, 18:10
      +4
      В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов

      Тем кто галоши выпускал решили не платить и в вузах не обучать. Платить решили топам и випам, как главной организующей силе. Вот с нее и спрашивайте.

      Как сказал один известный нелюбитель советских галош, отвечая на вопрос почему у топов такие гигантские зарплаты - все дескать потому, чтобы этих гениев российского капитализма за рубеж не переманили. Очень ценные кадры! Но как теперь эти топы и випы будут выкручиваться вместе со своим протеже - непонятно.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:21
        0
        Никак не будут, потому что никто не собирается с них за это спрашивать.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:49
    +6
    интересно, с учетом сказанного Патрушевым, обещанных дениской М. в 2025 году самолетов не ждать???
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:32
      +4
      В запланированном количестве определённо не ждать. Работать некому. Просто банально некому. На предприятиях кадровый голод. Едва ли по две трети персонала наберётся. Во всех отраслях. Один только Уралвагонзавод три смены смог организовать. Ну может ещё кто. А у нас патронные заводы в вынужденном отпуске. Но тут просто заказов нет request
      Ни на мелкий калибр, ни на крупный. Хрен поймёшь. Похоже переизбыток request
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:50
    +14
    Хорошие зарплаты должны получать не только чиновники и депутаты. Тогда и проблем с кадрами на производстве не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:54
      +15
      Чировники и депутаты должны вообще за идею работать.Может тогда туда пойдут люди,действительно "горящие за дело",а не просиживающие штаны
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:01
        -10
        Ну тогда забесплатно надо набирать силовиков, врачей, учителей, спасателей, строителей, инженеров. Пусть чистые духом люди туда идут. Те у кого призвание и зов души. И пенсию им не давать. Пусть по зову сердца работают. Полностью с вами согласен. И вообще вся госслужба и муниципальная должны работать за спасибо от народа. Нехрен народные деньги и налоги на них тратить.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:19
          +3
          Скажите,где я предложил врачам,строителям итд "забесплатно"?А не вспомнить ли нам пример "профессиональных революционеров"?
        2. Yho
          Yho Сегодня, 17:38
          +2
          Во как депутат сразу завертелся, как уж на сковородке. )))
          Мне кажется, что справедливо было бы платить депутатам 25 т.р. , а врачам скорой медпомощи 85 т.р. Да даже прожиточного минимума бы хватило, ведь все равно они люди не бедные и не ради ЗП туда идут.
        3. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 17:47
          +1
          Вспомнилось laughing (нам хлеба не надо -работу давай, нам света не надо-нам партия светит). Это было ожидаемо!. И все это знали.И такое было неизбежно. Выход один-деньги , деньги ,деньги. Шарашки-не то время. Только деньги (! не грамоты). Старые(Опытные) кадры 50%времени на производстве 50% преподаватель-руководитель-контролер .Симбиоз. Три в одном ...лице. До тех пор пока не вырастут новые.И главное-уберуться автоматически промежуточные бюрократические ступеньки-дети чиновников , ибо контроль их естественным отбором отсеит. Хотя и это " бабка на двое ..".
          1. Жук1991
            Жук1991 Сегодня, 18:14
            +1
            Угу
            Сынок Рогозина ещё в руководстве Ильюшина???
            А все остальные уже зачищенны???

            Нет. Патрушев лишь обозначил проблему.
            Сколько не лей денег, если их под чистую разворовывают/растрачивают из-за некомпетентности руководства, толку нет.
            Триллионы рублей освоены, результата нет. Может проблема в системе и в руководстве?
            Но есть позитивный сигнал. ОНИ заметили что не всё так хорошо как гласила пропаганда. Пожалуй пока что это единственный позитивный момент.
        4. Stas157
          Stas157 Сегодня, 17:47
          +1
          Цитата: Евгений Иванов_5
          Ну тогда забесплатно надо набирать ... врачей

          У нас врачи-бюджетники и так считай за спасибо работают! Зарплата ниже средней по стране.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:32
        +5
        В России нет выборного правления, а правят не только одни богатые и знатные, но самые худшие из них. Правят те, кто лучше наушничает при царском дворе, кто искуснее подставляет ножку, кто лжет и клевещет царю, льстит и заискивает. Правят тайком, народ не знает и не может знать, какие законы готовятся, какие войны собираются вести, какие новые налоги вводятся, каких чиновников и за что награждают, каких смещают[30]. Ни в одной стране нет такого множества чиновников, как в России. И чиновники эти стоят над безгласным народом, как темный лес, – простому рабочему человеку никогда не продраться через этот лес, никогда не добиться правды. Ни одна жалоба на чиновников за взятки, грабежи и насилия не доходит до света: всякую жалобу сводит на нет казенная волокита. Голос одинокого человека никогда не доходит до всего народа, а теряется в этой темной чаще, душится в полицейском застенке. Армия чиновников, которые народом не выбраны и не обязаны давать ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи



        Ленин. "К деревенской бедноте."
      3. Yho
        Yho Сегодня, 17:57
        +2
        Депутатов нужно из рабочих и крестьян набирать, как в старые добрые времена, а после пленума возвращать за станок и трактор. Тогда они будут в интересах народа законы принимать. Лишить неприкосновенности и вернуть право отзыва депутатов, которые забыли зачем их выбрали.
    2. стар
      стар Сегодня, 18:21
      0
      Хорошие зарплаты должны получать не только чиновники и депутаты. Тогда и проблем с кадрами на производстве не будет.

      Только без революций, пожалуйста!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:51
    +19
    Ну так десятилетиями делали упор на торгашей,юристов,экономистов от ВШЭ.Вот и результат.Инженерная школа сократилась до минимума.Опомнились.Эта ситуация была видна уже давно но видимо рукамиводителей это не волновало.Патрушева в том числе
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:58
      +5
      Ога. Пусть вам бьюти-блоггеры разработки техники етить и делают.... am Наплодили .....
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:51
    +8
    У кого зарплаты больше, тот и правит балом. А кто больше всего любит хороших специалистов? США и Китай очень любят. А у каких
    инженеров самые высокие зарплаты? У американских и китайских.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:51
    +15
    Зато у нас в почёте ранее были " поющие трусы" ,с экранов ТВ не слазили.Оказывается ,не то рекламировали?Радуйтесь ,что нормальные семьи из СССР остались,и без нытья своих детей воспитали.А то и того бы не было.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 16:52
    +17
    Главное вы воспитали юристов, торгашей,менеджеров,депутатов. А теперь нет простых рабочих специалистов, инженеров. На хрен вы такие руководители нужны?
  8. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:54
    +3
    Зато бухгалтеров и разнаобразных менеджеров много. Им поручайте.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:02
      +6
      Блоггерам поручайте - они словестно кого хошь победют. wassat Заколбасят своими видео монтажными роликами. Ага
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:55
    +18
    Бабло из бюджета надо было выделять не на ВШЭ зажравшееся, а на МАИ!!! В Москве куда не плюнь - в филиал ВШЭ попадешь - на кой нахрен нам столько экономистов? И какого черта они все на бюджете?!!!
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:50
      0
      Идет время неумолимо- целая гора экономистов вымрет аки динозавры.Пузырь все равно лопнет.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:55
    +8
    А пусть Хуснуллин в Таджикистане наберет. Он мастер по миллиону гастарбайтеров нанимать, вот пусть и изыщет.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:57
    +8
    Просто тысячи толковых парней и девушек не вписались в рынок Чубайса и Гайдара и пошли торговать трусами и в американский сетевой маркетинг. Теперь конечно пожинаем плоды рыночного либерализма.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:03
      +2
      Они не только трусами пошли торговать. Они СОБОЙ пошли торговать.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 17:12
        +9
        Знаете уважаемые форумчане, мне кажется эта статья апофеозом идиотизма наших руководителей fool
        1. Ярик
          Ярик Сегодня, 17:40
          +1
          ОДНОЗНАЧНО!!!! согласен на все 333%
    2. Финтифлюшкин
      Финтифлюшкин Сегодня, 17:27
      +5
      При чём тут рыночный либерализм? тут нарушена вера в справедливость и добро. У Николая Платоговича сын где работает? - министр сельского хозя-ва. А какое он вообще отношение имеет к сельскому хозя-ву? - да никакого и никаких этапов профессионального роста на карьерной лестнице. И вот глядя на этот разврат кто будет воодушевляться на честный творческий труд в расчёте на справедливое вознаграждение? Вот он прекрасными речами выступает - так пусть и начнёт с себя и своей семьи.
  12. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 17:00
    +11
    Результат будет в лучшем случае через 15 лет - нужно 10 лет в школе готовить работника ВПК, а потом 5 лет в институте. Конечно. ещё встречаются думающие студенты, но не более 1-2 в группе из 15 человек. У остальных счастливое детство продолжается. Это я про студентов МАИ. В МФТИ то же самое.
    1. Финтифлюшкин
      Финтифлюшкин Сегодня, 17:23
      +4
      Думающие студенты быстренько сообразят, что у генералов - свои детки, а им, думающим, ничего не светит кроме как горбатиться на бездарей.
  13. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 17:02
    +5
    Наберите 14 тыщ из эффективных менеджеров, космобатута главным поставьте, результаты сразу попрут. Как то поздновато начали понимать куда привели науку....
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 17:39
      +4
      Вы серьезно верите в то, что они понимают куда они ведут нашу страну?
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:02
    +4
    Чтобы не было инженеров и была нехватка их в авиационной промышленности, намерено разрушалась авиационная промышленность России.
    Но, ещё дышит военная авиапромышленность , а чтобы она прекратила дышать ,всего лишь необходима только подпись президента в Кремле. И он это сделает.
  15. Eug
    Eug Сегодня, 17:02
    +3
    Очень похоже на обоснование того, почему не следует ждать достижений от авиационной отрасли. Такой пример - из личного - отучился в авиационном ВУЗе, есть опыт работы по моделированию, испытаниям и материально - техническому обеспечению авиапрома, но подтвердить документально не могу - трудовая и диплом утрачены в процессе СВО. Кто меня возьмет на работу на авиапредприятие?
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:24
      +2
      Цитата: Eug
      одтвердить документально не могу - трудовая и диплом утрачены в процессе СВО.

      При желании, все это можно восстановить (если учеба и работа были на территории РФ).
  16. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:04
    -1
    А вообще интересно, а какие профессии у тех кто тут пишет и у их деток? Наверное у всех именно те, которые патриотически нужны и низко оплачиваются.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:04
    +1
    Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
    . Ситуацию предсказывали и раньше... с низу или сбоку.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:05
    +11
    Что, на 32 году наступило прозрение, что нужны инженеры, а не "эффективные менеджеры-бакалавры"
    Пока не до конца утрачены научные школы советских ученых, КБ и НИИ, надо создавать условия, что бы молодежь шла учиться в технические ВУЗы, а не в коммерчески-творчески-юридические.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:07
      +8
      проблема в том, что многие получают инженерно-технические специальности, а потом либо идут в торговлю, либо сразу в управленческие кадры (даже в строительной отрасли полно таких примеров перед глазами)... а за 35т.р. никто не хочет начинать инженером "с 0"
      1. ort
        ort Сегодня, 17:15
        +1
        Цитата: Владимир80
        проблема в том, что многие получают инженерно-технические специальности, а потом либо идут в торговлю, либо сразу в управленческие кадры (даже в строительной отрасли полно таких примеров перед глазами)... а за 35т.р. никто не хочет начинать инженером "с 0"


        По- моему всё ещё хуже. Я застал советское время и помню слова, которые сказал А. Челентано, когда приезжал в СССР ;" Вижу, что у вас молодёжь не хочет работать. И это страна рабочих и крестьян ?"
        Тогда не хотели на завод, а сейчас приходят в институт, чтобы скорей получить диплом и уйти. В коммерческий банк !
        Работать не желает вообще никто.. Эта ситуация называется словом "днище". Какие тут к чертям инженеры ? Давайте инженеров из Британии закупим и будем платить по 10 тонн баксов... Пусть русские инженеры повесятся от зависти Точно говорю- к тому всё и придёт !!!
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:27
      +1
      Цитата: Дилетант
      надо создавать условия, что бы молодежь шла учиться в технические ВУЗы, а не в коммерчески-творчески-юридические.

      Говоря простым языком, зарплату платить существенно выше средней по стране.
      1. U-58
        U-58 Сегодня, 17:35
        +2
        А и то: доставщики жратвы на дом, работая честно и ударно, зарабатывают по 60- 80 тыс. И никаких условий, кроме здоровья, для этого не нужно.
        А вот на авиазаводе, в КБ , имея "вышку" или техникум, можно ли такие деньги получить? Москва не в счёт, там всех деньгой закормили.
        Таки нет, от силы половину означенной суммы.
        Потому, что страна торгашей, но не созидателей.
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:53
      +2
      Дедушка Ленин с его "учиться учиться и учиться " был "отвергнут" . Результат прям в морду.
  19. Боло
    Боло Сегодня, 17:10
    +7
    И тут спящая красавица проснулась...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:27
      +2
      нет, не проснулась... храпит дальше... belay
    2. agond
      agond Сегодня, 17:50
      +1
      .Не хватает 14 тысяч , стесняюсь спросить , а сколько должно быть , что бы хватало , если как пишут в авиопроме работает 415 -430 тыс. человек. средний объем выпуска гражданских самолетов составляет 35-40 штук в год., военных в 2021 выпущено 21 штук и около 180 шт вертолетов , получается в год один самолет или вертолет строят 1.7 тыс человек , , может просто ответ кроется в производительности труда. кстати в 1943 производительность труда в авипроме СССР была выше чем у Англии и у Германии
  20. Комментарий был удален.
  21. U-58
    U-58 Сегодня, 17:16
    +3
    Зато "эффективных менеджеров" в авиастроительной отрасли с избытком.
    Особенно отличаются москвичи, отправленные на периферию типа на "стажировку" для будущего повышения. Которые в производстве не понимают ни уха , ни рыла.
    Приезжает такая "бригада" на предприятие и начинает все курочить.
    И тех самых специалистов разгонять.
    Погром действительно завершается повышением обратно в Москву.
    А предприятие остаётся ослабленным на целый уровень. И так до новой бригады "стажирантов".
  22. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 17:18
    +4
    А чему удивляться если председателем совета директоров ОАК - является главный мебельщик страны , фельдмебель Сердюков.
  23. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:19
    +2
    В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов

    Зато экономистов юристов и прочих менеджеров каждый второй ..
    Вообще России уже давно пора переходить на плановую экономику и в образовании особенно Во времена СССР все четко планировалось скоко и каких спецов нужно и особенно распределения после ВУЗа
    Пять лет обязан отработать куда пошлют
    И еще главное ,чтобы эти профессии рекламировались в тех же фильмах ..
    В Союза рабочии спецальности культивировались ,а ученые -инженера в таких сферах как авиация и космос была мечтой у молодежи ..
    А сейчас эти молодежные сериалы и т.д. Он блохер или банкир ,она бедная и так во всех фильмах Эх Россия не тому мы научились у сша ,вот сейчас и страдаем .Дайте рекламу таких вузов ,обеспечте бюджетные места общежития и т.д. Молодежь пойдет и с удовольствием !! И еще у любого крупного предприятия в СССР были свои вузы техникумы готовящие кадры и тесно связаные с ними
  24. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Сегодня, 17:19
    +5
    Ну а чего Николай Платонович хотел? Пусть посмотрит на себя самого немножко со стороны - устроил сына на тёплое место, коее тот абсолютно ничем не заслужил. С чего Николай Платонович решил, что в авиационной отрасли устройство несколько иное? То же самое: на тёплых хлебных местах сидят свои люди, а простым смертным - ловить нечего. В батраках ходить и восхищаться мудрым руководством мало желающих, а блатные - они созданы чтобы собирать цветы жизни. Вот и некому самолёты делать.
  25. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:24
    +5
    Я авиаприборист. С 1998 года , как окончил колледж никому нах не нужен был по специальности, да и сам бы не пошёл за те жалкие копейки. Никто из нашей группы не работал по специальности)) Так что нечего пенять, что государство хотело- то и получило
  26. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:28
    +2
    А это "низкий поклон" ЕБНу скотиняке, выродку Егорушке со товарищи и капитализму с "человеческой" харей. Ну и обещаниям учителям и преподавателям сытой и безбедной жизни вот- вот, вот уже скоро, которыми "кормят" по сегодняшний день тоже гранд мерси следует сказать. Времена иные. Лозунгами "Комсомолец на самолёт" нынешних ребят не заманишь. Да и куда заманивать? Кто учить будет? Обрубили преемственность. Замечательные преподавательские кадры ушли, их воспитанники, которые могли им на смену прийти, оказались кто где. Ищи теперь ветра в поле.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:45
      -1
      Цитата: Пленник
      А это "низкий поклон" ЕБНу скотиняке, выродку Егорушке со товарищи и капитализму с "человеческой" харей. Ну и обещаниям учителям и преподавателям сытой и безбедной жизни вот- вот, вот уже скоро, которыми "кормят" по сегодняшний день тоже гранд мерси следует сказать. Времена иные. Лозунгами "Комсомолец на самолёт" нынешних ребят не заманишь. Да и куда заманивать? Кто учить будет? Обрубили преемственность. Замечательные преподавательские кадры ушли, их воспитанники, которые могли им на смену прийти, оказались кто где. Ищи теперь ветра в поле.

      Как вы правы Айрат эх.. У меня два высших и колледж ,но самое главное образование ,когда по настоящему учили ,это вышка полученная во времена СССР Там заставляли думать творчески и пичкали всем чем можно ,т.е выявляли ,кому что нравится и базу давали ,так сказать фундамент знаний во всех сферах науки и техники
  27. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 17:30
    +1
    Платите нормальные зарплаты и всё будет. Хотят за хрен да маленько получить вундервафли 6-го поколения. Так не бывает! Во всяком случае если строим капитализм а не коммунизм.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: Last centurion
      Платите нормальные зарплаты и всё будет.

      Не всегда это поможет ..Там сваты браты набегут и один только работать будет
      Тут государственная система должна быть ,как раньше в СССР все ступеньки проходили прежде чем директором крупнейшего комбината или завода стать и тем же Руководителем страны Так же и конструктора крупнейшие начинали с простых рабочих инженеров и т.д.
      Вон тот же Калашников самородок и сколько еще таких было в Советском союзе ..Они не за деньги и премии работали ,а за Отечество и их трудами мы ло сих пор пользуемся и защищаем страну !!!
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:56
      +1
      Тут неожиданно (возможно не совсем) , резкий поворот... между двух сосен. Но точно не капитализм.
  28. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 17:31
    +3
    А даже если б они и были инженеры и конструкторы, то работать за копейки под руководством долболобов из "золотой" молодежи (вроде сына Силуанова, которого "Аэрофлотом" рулить поставили) мало найдется желающих. За что боролись...
  29. Дво
    Дво Сегодня, 17:32
    +4
    Вспомните когда разваливали авиакомпании по всей России, авиа техники и авиа инженеры высочайшей квалификации на которых СССР тратил годы что бы их получить оказались не нужны .А теперь у них нехватка рабочих и инженеров причём везде.Токари сварщики и прочие рабочие профессии над ними смеялись , а что теперь без не куда даже шурупы в России не делают у Китая покупают вот дожились. Причём всё это сделала эта власть . Менеджеров, экономистов ,бухгалтеров и гос чиновников наплодили за эти годы, пусть они создают но они не смогут они потребители то есть балласт.
  30. Ярик
    Ярик Сегодня, 17:35
    +5
    Пусть лучше скажет, что он, как руководитель СНБО сделал для предотвращения этой ситуации за все время нахождения в руководстве страной. НИЧЕГО.
  31. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:39
    +1
    Все очень просто, зачем далеко ходить, лет 60 назад в г. Дубна собрали талантливых людей со всего союза, построили оборудование, синхрофазотрон итд, дали интересную работу, жилье, зарплату
    Получили результат, продолжали бы дальше, получили бы силиконовую долину под Москвой
    До сих пор приезжаешь в этот город, совершенно другие лица, умные приятные, третье поколение, конечно теперь уже не так ярко видно, разбавилось, но в 90 туда было просто приятно приехать, посмотреть на приятных людей в их уютном городе
  32. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 17:39
    +3
    А цифры страшные. Укомплектованность менее 40%. И то, львиная доля нынешних работников за 40. Молодежь за 25-30 тысяч не пойдет работать. Государство пожинает плоды собственной политики.
  33. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:40
    +1
    вот что странно. в 2014 году стало окончательно ясно,что США под себя украину берут. Почему кремль самый плохой вариант не рассматривал и не начал готовится в критически важных отраслях? Или начал, но слишком многое потеряли и не успели восстановить...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:56
      +1
      Все башни делали с 14 года, но только на словах... И с марта 2022 ничего не поменялось, болтовня и вранье...
  34. senima56
    senima56 Сегодня, 17:40
    +2
    "В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов." И не мудрено! Зарплаты то у инженеров и конструкторов мизерные! Платите хорошие деньги "и народ к вам потянется"!
  35. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:41
    0
    ...gemeint sind wohl eher 14.Tausend und nicht 14...!

    Und ja, Russland muß für die Zukunft dringend eher 100.000
    neue Kräfte im Bereich Ingenieurswesen und Technik "anlocken",
    einstellen auch vor allem selber ausbilden, um dem westlichen
    Sanktions-Druck auf Dauer Paroli zu bieten!

    Es bedarf eines nationalen Förderungs- und Ausbildungsprogramms
    geeigneter junger Menschen in Russland für nahezu alle Bereiche
    der Wirtschaft...und das so schnell wie irgend möglich!!
  36. Ralex
    Ralex Сегодня, 17:46
    +4
    Все очень грустно.И что самое плохое,что быстро ситуацию не исправить ни президентскими указами ни денежными вливаниями.Для того чтобы подготовить грамотного инженера требуется не меньше 10 лет и ускорить этот процесс невозможно.Дело усугубляется тем,что нарушена приемственность поколений.Престиж инженерно-технических специальностей сильно упал и для восстановления тоже требуется время.Умные и грамотные ребята просто не хотят получать техническое образование.Все специалисты советского периода уже к сожалению в лучшем случае пенсионеры.Слишко поздно хватились,хотя это было очевидно давно.Если что,я сам бывший инженер,начальник КБ.Но делать нужно в любом случае,хотя быстро не получится.
  37. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:52
    +1
    Ой, Людвиг Аристархович а кто это сделал? Ну уж точно не развал пту, школ , подрыв престижа изобретательства и инжинерой профессии как и рабочей профессии в целом. Ну не иначе инопланетяне.
  38. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 17:56
    +3
    Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли

    А что так?
  39. valera75
    valera75 Сегодня, 17:58
    +1
    Далее секретарь Совбеза отметил, что с целью совершенствования качества подготовки специалистов сейчас корректируются программы обучения в технических вузах, а также пересматриваются аспекты подготовки преподавательского состава. По словам Патрушева, вузы и государство создают условия для обучения с использованием нового оборудования.

    Что бы найти учителей,а их надо ещё попробовать найти,обучить инженеров,набраться опыта практического это надо лет 8-10 и это будет только первая волна выпускников.А нам в этом году обещают подъём экономики.Где у нас что то подымется?Мы импотенты во всём и авиастроительная отрасль это одна из тысяч проблем в России.Нам 20 лет на заводе говорили нам на вас пофиг за проходной очереди таких как вы стоят.Последние года 3 вообще заткнулись потому что уже три года дефицит огромный от токарей и фрезеровщиков до слесарей и сварщиков.В гараже мужики раньше ездили на какой то одной технике а последнее время и на вышке и на воровайке,кране,погрузчике,газели и.т.д так как никто не идёт работать потому что разносить еду намного выгоднее чем стоять у станка или ремонтировать оборудование.В конце 90 и начале 2000 пачками закрывали училища или в их помещениях обучали бухгалтеров да всяких менеджеров,а эти никогда не будут собирать самолёты они за копейки работать не пойдут.
  40. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 18:00
    +1
    В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов
    Что, впрочем, не удивительно для всех думающих людей...
  41. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 18:00
    +3
    Инженеры,токари, слесари..Об этом в курилках на производстве еще в начале нулевых говорили. Секрет Полишинеля. Платить надо было. Надеюсь молодежь не даст себя кинуть,как нас прокатили. Неинтересно теперь.
  42. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 18:14
    +1
    30 лет все разрушали . А теперь сами ничего понять не можем . То ли плохо скрытое двуличие . То ли кретинизм
  43. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 18:17
    +1
    Да, уж, в МАИ столько денег, как в Ельцин-центр не вбубухивали....
  44. valera75
    valera75 Сегодня, 18:20
    0
    Помните упоротого дебилоида Даню Милохина?
    В 2021 году стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума, а также его молодёжным лицом.

    Представьте только его пригласили на международный экономический форум,его блин а ни инженера или фрезеровщика,потому что этот бестолочь был интереснее для нынешней молодёжи чем кто то из производства.Его на такой форум всяко ни дядя Вася сторож этого форума приглашал а кто то из правительства скорее всего ну или из высоких лиц.Пожинайте плоды,правда очнулись только через 30 лет но думаю что с западной зависимости перейдём на восточную потому что другого выхода лет 10 не будет.Мы вместо того что бы с нуля создавать и собирать полностью своё авто мы начали сборку китайского авто.Так будет к сожалению во многих отраслях, если не во всех, что ещё печальнее.
  45. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 18:23
    0
    Покрывая иностранный демпинг, Совет Безопасности ожидал какие-то иные результаты?