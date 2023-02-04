Мария Захарова: Канадские санкции против России напоминают действия Третьего рейха по уничтожению книг

Сожжение нацистами книг в Третьем рейхе

Последние антироссийские санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале вчерашнее решение правительства Канады ввести санкции против ряда российских журналистов и артистов.Захарова вспомнила политику нацистской Германии по борьбе с инакомыслием и сравнила действия канадских властей с политикой Третьего рейха, который пытался заглушить голос разума, уничтожая книги и запрещая периодическую печать.С приходом к власти в Германии Гитлера в 1933 году началась борьба с идеями, несоответствующими духу немецкого национал-социализма. Одной из показательных акций в этом направлении было сожжение «враждебных» книг. Так, 10 мая 1933 года в Берлине сожгли более 25 тысяч томов книг с «негерманским духом».- написала Захарова в Телеграм-канале.Российский дипломат также добавила, что вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд достойна своего деда - пособника нацистской Германии Михайло Хомяка.Для справки: в своё время националист Михайло Хомяк был вхож в круг лиц, где верховодил Эмиль Гасснер - нацистский пропагандист, возглавлявший отдел нацистской прессы в оккупированной Польше. Принимал активное участие в деятельности по оправданию истребления польских евреев.Напомним, что вчера Оттава объявила о введении санкций против более 50 российских физических и юридических лиц. В списке оказались и такие популярные российские артисты как Николай Басков, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Олег Газманов и др.