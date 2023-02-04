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Мария Захарова: Канадские санкции против России напоминают действия Третьего рейха по уничтожению книг

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Мария Захарова: Канадские санкции против России напоминают действия Третьего рейха по уничтожению книг

Сожжение нацистами книг в Третьем рейхе



Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале вчерашнее решение правительства Канады ввести санкции против ряда российских журналистов и артистов.

Захарова вспомнила политику нацистской Германии по борьбе с инакомыслием и сравнила действия канадских властей с политикой Третьего рейха, который пытался заглушить голос разума, уничтожая книги и запрещая периодическую печать.

С приходом к власти в Германии Гитлера в 1933 году началась борьба с идеями, несоответствующими духу немецкого национал-социализма. Одной из показательных акций в этом направлении было сожжение «враждебных» книг. Так, 10 мая 1933 года в Берлине сожгли более 25 тысяч томов книг с «негерманским духом».

Последние антироссийские санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики

- написала Захарова в Телеграм-канале.

Российский дипломат также добавила, что вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд достойна своего деда - пособника нацистской Германии Михайло Хомяка.

Для справки: в своё время националист Михайло Хомяк был вхож в круг лиц, где верховодил Эмиль Гасснер - нацистский пропагандист, возглавлявший отдел нацистской прессы в оккупированной Польше. Принимал активное участие в деятельности по оправданию истребления польских евреев.

Напомним, что вчера Оттава объявила о введении санкций против более 50 российских физических и юридических лиц. В списке оказались и такие популярные российские артисты как Николай Басков, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Олег Газманов и др.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Pahl, Georg
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12 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:29
    +2
    Разгадка в тексте статьи.
    Раз уж Канадой вроде как рулят внуки недобитков бандеровских, чему уж удивляться....
    Как любили украинцы раньше наших троллить.... Деды воевали же))))
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:40
      +4
      Канада -это огромный схрон бандеровщины , власовщины и прочих контриков и русофобов ..Кстате майдан готовили и поддерживали именно канадские хоохлы и прочии И сейчас на просторах инета именно с канады идет русофобия злобная Так что все знакомо мужики и держим строй !
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:48
      +2
      Так и написала? В телеграмм канале? На русском языке? А на заборе не написала? Нет? Тогда до "Запада" не дойдет... yes
      1. Володин
        Володин Сегодня, 10:54
        +3
        Цитата: Monster_Fat
        Так и написала? В телеграмм канале? На русском языке? А на заборе не написала? Нет? Тогда до "Запада" не дойдет...

        Так уже дошло. В канадском посольстве назвали сравнение "неприемлемым и надуманным". Ага, "неприемлемым"...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    +1
    Что нет вариантов повесить фото Хомяка напротив канадского посольства,организовать одиночные пикеты.Канадцы телеграм Захаровой читают?
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:36
    +1
    санкции против России напоминают действия Третьего рейха

    ничто не ново под Луной - вот и история русофобии сделала свой круг
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:37
    +2
    За Марией Захаровой я заметил одну странную особенность все ее возмущения, озабоченности и недоумения по поводу беспредела Запада уходят в паровой свисток.
    Много шума, пыли и после них как правило за редким исключением реальных действий не происходит... request
    Поэтому когда я вижу ее выступления мне сразу становится понятно что в Кремле опять начали играть в Красные линии для успокоения электората.
    Говорливая девушка...можно заснуть во время ее выступления.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    Канадские санкции против России напоминают действия Третьего рейха по уничтожению книг
    Территория, на которой после 1945 г. осели недобитые бандеровцы другим похвастаться не может. Посмотрите на канадского нацика Латвиса, который можно сказать олицетворяет эту шоблу

    Пародия на "чистоту расы", но с претензией на преданность делу фюрера.
  6. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:47
    -3
    Напомним, что вчера Оттава объявила о введении санкций против более 50 российских физических и юридических лиц.

    Это только начало ..Вон США сегодня сперва заблокировали и потом перечислили деньги российского предпринимателя Молофеева на счет усраины
    Пока 5 миллионов !!!! Ау олигархи вас ВВП предупреждал ,что нужно выводить активы свои из западных банков и что вас простят или все потеряете ..?
    Ну вот началось ..Абрамович это сразу понял и перевел деньги Зеленскому (2.5 лярда)))) или бы все потерял Кто там следующий российский еврей олигарх ?
    Давайте скидывайтесь черти или вас просто ограбят англосаксы и т.д.
    Как это все приятно наблюдать ,как воров воры грабят и опускают ..
    Вот вам либерста и святая частная собственность и демократия во всей красе ..Все уже прошло время украл и в Лондон по шлюхам и во все тяжкие
    Западу сейчас тяжело ,каналы грабежа России перекрыты почти ..А долгов куча 31 триллион уже зашкаливает хе хе Давай ВВП продолжай и ужесточай !
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:00
    +1
    Канада всегда была сборищем рагульских недобитков - еще со времен первых годов Советской власти.
    Неудивительно, что теперь этой страной рулят всякие Христи...
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:08
    +1
    Чего-то как-то наша пропаганда коряво работает. То, что в Канаде нашли убежище пособники нацистов после ВМВ, это один вопрос. Над этим обязательно следует работать, но грамотно. Сравнение "сжигания" враждебных нацизму идеологий с
    популярные российские артисты как Николай Басков, Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Олег Газманов и др.
    выглядит как-то не совсем уместно. Если в России "попса" вдруг стала идеологией, то это наша беда. Гораздо уместнее было бы найти каких-нибудь "галимых" попсарей в Канаде (желательно каких-нибудь лабухов-неудачников), и ввести против них аналогичные санкции. Абсурд следует высмеивать, а не копаться в нем. И повторюсь, тема потомков пособников нацистов в Канаде, это отдельная тема, с которой надо грамотно работать.
  9. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 11:24
    -1
    Taк орки уже сжигают книги Русских писателeй и школьные учебники на Русском, бросают нa кострище и сжигают запевая гимн украины.