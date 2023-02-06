Зарубежная пресса назвала полет китайского «шпионского» воздушного шара над США свидетельством нарастающей конкуренции держав

Инцидент с воздушным шаром произошел в тот момент, когда демократы и республиканцы соревнуются, чтобы продемонстрировать, кто может быть сильнее в отношении Китая

История с китайским воздушным шаром, который облетел территорию США и в итоге был сбит американской авиацией , не стала новостью для властей Тайваня. Об этом сообщил руководитель Центрального метеорологического бюро Тайваня, на слова которого ссылается издание The Financial Times. По утверждению тайваньского эксперта, воздушные шары активно используются Китаем для проведения разведывательных операций, что часто нарушает суверенитет других государств.За последние несколько лет китайские воздушные шары были замечены над странами на пяти континентах, в том числе в Азии, Южной Азии и Европе. Например, в прошлом году четыре группы аэростатов обнаружили над северной частью острова Тайвань. Затем ВВС США поднимали в воздух истребители для перехвата китайского воздушного шара в районе Гавайских островов. В 2022 году шар был замечен над Индией.Как утверждают в вооруженных силах Тайваня, запуск шаров осуществляют подразделения Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Эксперты подчеркивают, что такие шары принципиально отличаются от метеорологических зондов по размеру и материалам. Поэтому в США пытаются опровергнуть заявления китайской стороны, что шар использовался исключительно для мирных метеорологических исследований.В тайваньском Институте исследований национальной обороны и безопасности утверждают, что аэростаты используются для сбора данных, и даже если Китай применяет их в научных целях, это не означает, что они не могут передавать НОАК интересующую ее информацию.Дэвид Сангер, автор The New York Times, утверждает, что активное использование Китаем воздушных шаров свидетельствует о нарастающей конкуренции великих держав. Но немаловажное значение инцидент с аэростатом имеет и для внутриполитической ситуации в США.- пишет Сангер.Сейчас республиканцы будут критиковать демократов, обвиняя их в неспособности четко обозначить Китаю «границы дозволенного». Ведь появление китайских воздушных шаров над Тайванем или даже Индией – это одно, а полет шара над территорией США – прямой вызов Вашингтону.