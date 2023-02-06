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Зарубежная пресса назвала полет китайского «шпионского» воздушного шара над США свидетельством нарастающей конкуренции держав

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Зарубежная пресса назвала полет китайского «шпионского» воздушного шара над США свидетельством нарастающей конкуренции держав

История с китайским воздушным шаром, который облетел территорию США и в итоге был сбит американской авиацией, не стала новостью для властей Тайваня. Об этом сообщил руководитель Центрального метеорологического бюро Тайваня, на слова которого ссылается издание The Financial Times. По утверждению тайваньского эксперта, воздушные шары активно используются Китаем для проведения разведывательных операций, что часто нарушает суверенитет других государств.


За последние несколько лет китайские воздушные шары были замечены над странами на пяти континентах, в том числе в Азии, Южной Азии и Европе. Например, в прошлом году четыре группы аэростатов обнаружили над северной частью острова Тайвань. Затем ВВС США поднимали в воздух истребители для перехвата китайского воздушного шара в районе Гавайских островов. В 2022 году шар был замечен над Индией.

Как утверждают в вооруженных силах Тайваня, запуск шаров осуществляют подразделения Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Эксперты подчеркивают, что такие шары принципиально отличаются от метеорологических зондов по размеру и материалам. Поэтому в США пытаются опровергнуть заявления китайской стороны, что шар использовался исключительно для мирных метеорологических исследований.

В тайваньском Институте исследований национальной обороны и безопасности утверждают, что аэростаты используются для сбора данных, и даже если Китай применяет их в научных целях, это не означает, что они не могут передавать НОАК интересующую ее информацию.

Дэвид Сангер, автор The New York Times, утверждает, что активное использование Китаем воздушных шаров свидетельствует о нарастающей конкуренции великих держав. Но немаловажное значение инцидент с аэростатом имеет и для внутриполитической ситуации в США.

Инцидент с воздушным шаром произошел в тот момент, когда демократы и республиканцы соревнуются, чтобы продемонстрировать, кто может быть сильнее в отношении Китая

- пишет Сангер.

Сейчас республиканцы будут критиковать демократов, обвиняя их в неспособности четко обозначить Китаю «границы дозволенного». Ведь появление китайских воздушных шаров над Тайванем или даже Индией – это одно, а полет шара над территорией США – прямой вызов Вашингтону.
Автор:
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:36
    +2
    Вот интересно если начнется гонка вооружений с помощью воздушных шариков. Сколько себестоимость шарика и сколько себестоимость ракет которыми его пытались сбить? про моральный крах и бледное лицо американского ПОВ это бонусом уже идет.А врали-то что одной ракетой :
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:40
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Вот интересно если начнется гонка вооружений с помощью воздушных шариков.
      Да, чей шарик громче хлопнет или ярче вспыхнет. feel
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:57
      +1
      Красиво Китай ответил полетом Винни-Пуха на полет Пелоси в Тайвань, старик Байден даже секретные бумаги в сортире Белого дома забыл.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:00
      +2
      Цитата: голос_разуma
      А врали-то что одной ракетой :

      Да ФБ уже прикалывался, что цель охренительно сложная. Пушка ей по барабану - взрыватель не срабатывает, прошивая тряпку, а внутри - ячеистая структура, дырка ей некритична. Ракеты - только с тепловой головой и пускать от солнца, чтоб навелась на нагретую часть шара... Хотя там теплоконтрастность тоже околонулевая... Еще и самолетик нормальный нужен - Ф-35 только по высоте 5 км не допрыгивает вообще, с него хоть какой ракетой стреляй, не захватит
    4. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 09:18
      +1
      Можно вспомнить как США в СССР шарики запускали. Вплоть до того что у нас в ракетных комплексах появился режим для стрельбы по шарам.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 09:33
        +1
        Здесь было бы уместнее вспомнить полеты У-2 над территорией СССР, закончившиеся сбитым под Челябинском самолетом с летчиком Пауэрсом. Тогда американцы долго вопили, что это были сугубо мирные миссии, и притихли только тогда, когда миру предоставили шпионскую аппаратуру и признания самого Пауэрса. Тогда они притихли. У полосатых рыло в пуху по самые уши.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:40
    +2
    Китай пробный шар закинул? what ............
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +3
    Тайвань активно подключился к обсуждению этой темы, т.к.являясь союзником Сша просто обязан хоть как-то смягчить "неловкое" положение американцев. Поэтому тут же вспомнили про воздушные шары над своей территорией, Азией, Европой, Гавайями... А вот то, что инцидент с шаром на руку республиканцам это факт. Еще один повод для обвинения байдена в несостоятельности.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:45
    +2
    Зарубежная пресса назвала полет китайского «шпионского» воздушного шара над США свидетельством нарастающей конкуренции держав

    Скорее начало угасания империи США ,кто бы мог подумать, что бы сбить шар надо три дня
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:49
    +2
    А так "щеки" надували....... Национальная безопасность, национальная безопасность, а получилось: "Я тучка тучка тучка, я вовсе не медведь". 28 мая 1987 года СССР "умыл" немец Матиас Руст, походу, пришло время полосатым умываться.....
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:49
    +2
    полет шара над территорией США – прямой вызов Вашингтону.
    Пролёт данного шара над США чем-то перекликается с похожей историей с СССР когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст , совершивший в возрасте 18 лет перелёт на лёгкомоторном самолёте из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 года он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи км. Тогда у многих это событие вызвало удивление, что ПВО сверхдержавы допустила такую выходку. hi
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:59
    +2
    Как смакуют это происшествие. Очередной повод потролить США.
  8. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 09:00
    +2
    "Пекин сделал Вашингтону серьезное представление за уничтожение аэростата КНР в воздушном пространстве США. Об этом 6 февраля заявил МИД КНР.
    «5 февраля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения», — говорится в заявлении".
    Раньше это называлось, последнее китайское предупреждение! На лицо прогресс!
  9. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 09:14
    -3
    Конкуренция держав - это явно не про Россию. Единственная сила, которая может противостоять США - это Китай. Но он точно не попрёт против США, а тем более коллективного запада. Ну а мы для запада и Китая не представляем никакого интереса кроме импорта сырья.
  10. rusich
    rusich Сегодня, 09:14
    -1
    Как это америкосы с китайским метеозондом не разглядели как обычно Российский след. Видно у них не только проблема с ПВО и ПРО
  11. Radius
    Radius Сегодня, 09:16
    0
    Что то я сомневаюсь, что на этих шариках была какая ни будь аппаратура. Скорее всего, просто грузик. И сами шарики, всего лишь способ медийного манипулирования
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:24
    0
    Зарубежная пресса назвала полет китайского «шпионского» воздушного шара над США свидетельством нарастающей конкуренции держав
    . Как из мало значящаго события, выростает большая информационная, если не ботба, то шум и правда на весь свет.