Военное обозрение
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Премьер-министр Польши допустил начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

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Премьер-министр Польши допустил начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что в случае, если Россия не оставит занятые бывшие украинские территории, вооруженный конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну.


В интервью испанскому изданию Mundo глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится исключительно в случае, если российские войска уйдут с территории Украины. По мнению Моравецкого, это может произойти либо добровольно, либо в принудительной форме.

Польский премьер-министр также добавил, что упомянутая им "принудительная форма" не исключает начало Третьей мировой войны и уточнил, что "учитываются все сценарии" дальнейшего развития событий.

Ранее Моравецкий призвал польских парламентариев внести в конституцию страны изменения, позволяющие провести заморозку российских активов, чтобы впоследствии направить их на закупку угля и газа. По словам премьера Польши, благодаря этому можно будет снизить цены на энергоресурсы для населения страны. Амбициозный проект Моравецкого, однако, все еще не поддержали польские оппозиционные силы.

В конце января текущего года зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что осуществляемые странами Запада поставки киевскому режиму вооружений и военной техники не способствуют предотвращению Третьей мировой войны, однако, в случае, если события начнут развиваться в направлении глобального конфликта, боевые действия будут вестись уже не танками и артиллерией. А президент Владимир Путин, отметив, что Россия танков к границам НАТО не посылала, указал на то, что ответом на поставки натовских танков Украине станет применение отнюдь не только бронетехники.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kancelaria Premiera / Adam Guz
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42 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:17
    +1
    Премьер-министр Польши допустил начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине


    Полная чушь.В цитате ниже более адекватная оценка ситуации.
    США откровенно говорят, что попытка вернуть Крым приведет к ядерной эскалации, в чем США не заинтересованы.

    США сегодня вместе с Китаем – главные бенефициары глобального переустройства, которое идет, перехода к новому двуполярному миру, главные бенефициары нового рынка, который будет разрушен в случае ядерной эскалации.В США поэтому смотрят на эту войну достаточно холодно. То есть, они готовы поддерживать Украину для того, чтобы Украина не проиграла войну, но в США никто не верит, что Украина может эту войну выиграть.Победа по-разному смотрится. Победа из Киева смотрится как освобождение всех оккупированных территорий. Победа из Вашингтона смотрится как не поражение Киева, как не оккупация Киева российскими войсками, не оккупация большей части территории Украины, или, хотя бы, половины территории Украины.По-разному мы до сих пор смотрим на победу. Победа в Европе смотрится как прекращение войны и сохранение какого-то или формирование нового международно-политического баланса с гарантиями не масштабирования этой войны в будущем», – заявил Бортник.

    https://www.politnavigator.net/v-ssha-nikto-ne-verit-v-pobedu-ukrainy-kievskijj-politolog.html
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:28
      +2
      У вас что ни пост, что ни коментарий, то ссылка на политнавигатор. Это вы сайт раскручиваете?
      Референтная ссылка, если не ошибаюсь называется.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:32
        +2
        Нет.Просто так совпало что последние два дня цитаты с этого сайта актуальны.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:52
          0
          В интервью испанскому изданию Mundo глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится исключительно в случае, если российские войска уйдут с территории Украины. По мнению Моравецкого, это может произойти либо добровольно, либо в принудительной форме.

          Размечтался еврей Моравецкий с польскими корнями!
          Моравецкий - это проамериканский польский Иуда, допущенный за океаном к граду на Холме, и вражина самих простых поляков в войне с Россией до ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЯКА!

          СПРАВКА
          По линии матери премьер-министр Польши Моравецкий имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
          См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
      2. lwxx
        lwxx Сегодня, 14:37
        +1
        Цитата: Светлан
        У вас что ни пост, что ни коментарий, то ссылка на политнавигатор. Это вы сайт раскручиваете?
        Референтная ссылка, если не ошибаюсь называется.

        Просто уровень авторов ВО , в последнее время упал ниже плинтуса. И приходиться перепроверять напечатанное , и поисковики выдают первые более точные данные.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 14:53
        0
        Глобальная война в Европе может привести к очередному разделу самой Польши, после нанесения яд.удара по ней.
        1. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
          Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 15:00
          +1
          Пока самый первый кандидат на зачинщика глобальной войны в Европе - это и есть Польша.
          Если эта глобальная война начнется, то атомные руины Польши разделят на свои зоны ответственности три - четыре страны.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 14:32
      +3
      …"принудительная форма" не исключает начало Третьей мировой войны и уточнил, что "учитываются все сценарии"…

      —-Сказал пан Моравецкий, снимая VR шлем и размахивая выпечаткой победного результата сражения за Лемберг…

      —-поколение политиков, выросших с Интернетом, существует на синей капсуле Матрицы.
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:33
      +2
      уточнил, что "учитываются все сценарии" дальнейшего развития событий.

      А сценарий по шестому разделу Речи Посполитой учитывался? feel
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:39
        +5
        Думаю - по сценарию Третьей Мировой разделов Польши не запланировано.. Кому на хрен нужна остеклованная дико фонящая территория? Я не знаю, что там будет и что останется, но очень надеюсь что две особо отличившихся страны - Польша и Мелкобританния прекратят своё существование навсегда. И счёта пора бы уже давно оплатить, и ненужны они никому, и оставлять их в живых глупо и преступно.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 14:57
          +1
          Цитата: paul3390
          Думаю - по сценарию Третьей Мировой разделов Польши не запланировано.. Кому на хрен нужна остеклованная дико фонящая территория? Я не знаю, что там будет и что останется, но очень надеюсь что две особо отличившихся страны - Польша и Мелкобританния прекратят своё существование навсегда. И счёта пора бы уже давно оплатить, и ненужны они никому, и оставлять их в живых глупо и преступно.

          То что разжирневшую Польшу давно пора делить - это очевидно. Слишком много русских земель в её составе. Если посмотреть карту тысячелетней давности, то граница между Русью и Польшей проходит почти по Висле. Да и не понятно, почему Сталин отдал нашу западную часть Восточной Пруссии полякам. Ей давно пора в родную гавань, со времён Елизаветы Петровны.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 15:02
            +1
            Вообще - давно назрел вопрос о создании Лютичской Народной Республики, Бодричской и Прусской.. А уж коренных лютичей, бодричей и пруссов - как-нибудь по нашей огромной стране надыбаем..
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:34
      +3
      Полная чушь.В цитате ниже более адекватная оценка ситуации.

      Скорее это предупреждение нашей трухливой элите и части экспертного сообщества, которым "не дай бог ЯО применить". А так неплохо бы чтобы польская элита сгорела первой.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:58
        0
        ИванИванов
        А так неплохо бы чтобы польская элита сгорела первой.

        Если кто-то и получит ядерный удар в случае развертывания масштабной войны в Европе, то это будет именно Польша.
    5. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 14:40
      +6
      Жаль, что до руководства Польши никак не дойдёт простая вещь, в самом начале ТМВ, понятие Польша навсегда исчезнет с политической карты мира.
    6. VicVic
      VicVic Сегодня, 15:00
      0
      А ещё победой может быть гибель врага или полное уничтожение государственности врага без вообще каких либо других условий. Кто к такому готов, тот и победит и даже, нельзя исключить, что останется жив.
    7. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:27
      0
      "Победа по-разному смотрится. Победа из Киева смотрится как освобождение всех оккупированных территорий. Победа из Вашингтона смотрится как не поражение Киева, как не оккупация Киева российскими войсками, не оккупация большей части территории Украины, или, хотя бы, половины территории Украины."
      ******************************************************************************************
      Ну, тогда попросим пана Бортника не заниматься "красивым" словоблудием...

      Ибо, после госпереворота на бывшей единой Украине, осенью 2013-го, РЕАЛЬНО, нет больше никакого "взгляда" из Киева. А есть, в контексте ПРОТИВОСТОЯНИЕ с Россией, ТОЛЬКО ОДИН, ЕДИНСТВЕННЫЙ "взгляд" из Вашингтона. Который, планово, неспеша и неуклонно, на протяжении ВСЕХ ТРИДЦАТИ ЛЕТ после развала СССР, готовился стать ЕДИНСТВННЫМ "бенефициаром" всех активов бывшей Украинской ССР. И МОНОПОЛЬНО, НЕОБРАТИМО, приобрести ВСЕ геополитические преимущества на данном геостратегическом направлении...

      Причём, "без большой войны"... Просто "планово" продолжая, начатый с эпохи т.н. "перестройки" процесс "договорного" разоружения России (обнуляя её ядерный потенциал) и демонтажа её промышленного, технологического и научного потенциала...

      И на этом направлении, да его интересы, частично, "сталкивались" с глобальными экономическими амбициями Пекина (тот же "новый" Шелковый Путь). Но это НИКАК "не отменяло" для Пекина ПРИОРИТЕТНОСТИ вопроса обеспечения (восстановления) его суверенитета над Тайванем. Т.е. ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ позиции, которую Пекин готов отстаивать, в плоть до военной конфронтации с Вашингтоном...

      А то, что Вашингтон и Пекин являются "единственными выгодополучателями" от ситуации на бывшей единой Украине (если ещё "являются"...) есть явление ВРЕМЕННОЕ...

      Ибо, ГЛАВНЫМ, РЕАЛЬНЫМ, ЕДИНСТВЕННЫМ и НЕОБРАТИМЫМ выгодополучателем, будет ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЬ...

      И шансов стать таковым у России куда - как по более, чем у всех иных "заинтересованных". В т.ч. и "наблюдающих" со "стороны", с "ветки", с "берега" и т.д. ...

      Для России, ПРОИГРЫШ, это сохранение для Запада реальной возможности нанесения ущерба её национальным интересам, созданием (сохранением и потенциальным наращиванием...) угрозы её национальной и военной безопасности с данного геостратегического и военностратегического направления...

      Что для России снимается, либо принятием Западом условий гарантий её безопасности, переданных ему Москвой в конце 2021 года. Либо, полным достижением ГЛАВНОЙ цели СВО и полным решением её ДВУХ ГЛАВНЫХ задач - полной и необратимой денацификации и демилитаризации киевского режима...

      Что же касается болтовни Варшавы о некой "третьей" мировой войне, то это не более чем болезненное самомнением "евро"- неофитов...

      Ибо мировая война начинается со вступления в неё ГЛАВНЫМ СУБЪЕКТОВ геополитики. Т.е. Вторая мировая, началась 02 сентября (а не 01-го...) 1939-го года, потому, что в неё формально вступили ГЛАВНЫЕ на ТОТ МОМЕНТ мировые "игроки" - Великобритаия, Франция и Третий Рейх...

      А не потому, что в неё была вовлечена Польша. Варшава была хоть и крупным, но всего лишь региональным игроком. Как и Прага, Хельсинки и т.д. ...

      И сейчас, есть весьма большие сомнения в том, что в случае попыток ляхов и прочих лимитрофов "влезть" военной силой в ход СВО на территории бывшей единой Украины, война станет "мировой"...

      Поелику, ведущие геополитические субъекты (а ляхи таковыми не являются. Даже Берлин больше не является...) возгорят желанием превратиться в "ядерный пепел" из-за пресловутой "5-той" НАТО-вской статьи...

      Ибо в данном случае, вооруженное вмешательство в ход конфликта будет им грозить полным физическим (военным, политическим, экономическим, экологическим и т.д.) исчезновением. А не просто, неким абстрактыным "неприемлемым ущербом"...
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:20
    +4
    не он будет решать.. это факт.. он лишь говорящая голова.. хотя я не буду плакать если мы уничтожим польшу.. будет серая зона ))
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 14:23
      +3
      будет пояс радиационной безопасности, т.е. пустыня от балтики до черного моря
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 14:26
        +4
        если наши враги будут уничтожены то почему и нет.. я четко понимаю что у запада стоит цель нанести нам поражение и уничтожить страну. поэтому у меня нету иллюзий.
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 14:40
        0
        Все верно - от можа до можа.
        Извините, я недостаточно умен, чтобы написать длинный комментарий hi
      3. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
        Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 15:07
        0
        Не надо до Черного моря.
        Я думаю, что полностью уничтоженная Польша станет хорошим предупреждением остальной Европе. То есть этого будет достаточно для примера.
    2. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 14:42
      +1
      не он будет решать.. это факт.. он лишь говорящая голова.. хотя я не буду плакать если мы уничтожим польшу.. будет серая зона ))
      А вы уверены, что голова? Просто уверен, что он это "вещал" другой частью тела. Головой, обычно, думают, прежде чем говорить вещи, что напрямую повлияют на существование руководимой (в том числе и им) страны.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:21
    +5
    Премьер-министр Польши допустил начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

    Не дорос ещё до уровня допуска.
    За Польшу точно никто воевать не станет...Тем более - Германия...
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 14:29
      -4
      Цитата: ROSS 42
      За Польшу точно никто воевать не станет...


      Ну да. За Украину - стали, а за официального участника НАТО не станут. wassat
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 14:41
        0
        В 1939 тоже за нее так вписались, что через 17 дней прекратила существование.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Погоны
        Ну да. За Украину - стали, а за официального участника НАТО не станут.

        Вероятно, если бы Путин дал команду на применение против ВСУ всей линейки имеющегося вооружения, продолжил бы уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры Украины «в ноль», желающих испытать судьбу и разделить участь незалежной было бы меньше...
        Россия долго уговаривает прекратить в отношении неё провокации и распространение гадостей. А можно просто обрезать поставки вооружения ударами по транспортным узлам.
        * * *
        Я уже говорил и повторю. Сокрушительный превентивный удар по территории страны типа Польши, когда на её месте возникнет:

        Ставит перед членами блока дилемму: стоит воевать за то, чего нет в природе и нужно ли доводить Россию до такой степени гнева?!
        Это только гипотетическое предположение, но можно дать очень много процентов за то, что некоторые просто выйдут (СРОЧНО!!!) и из блока, и из под руки Вашингтона. Против России в одиночку, с угрозой полного уничтожения Вашингтон воевать не станет. Не тот размер и количество СЯБ.
        Опять же, зачем доводить до крайности, где обратного пути не будет НИКОГДА!!!
        * * *
        Россия УЖЕ должна наносить ответные удары экономике англо-саксов, разрушая устоявшиеся правила и созданные системы. Зачем нам нужны все их газопроводы и трансатлантические кабели, их биржи и пресловутые бумажки, которые они объявили мировой валютой?
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 15:15
          -1
          Цитата: ROSS 42
          всей линейки имеющегося вооружения


          А это какого, позвольте спросить?
          Что Россия ещё не задействовала? Уже даже "Кинжалы" туда летали.
    2. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
      Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 15:10
      +1
      За Польшу точно никто воевать не станет...Тем более - Германия...

      Германия ничего не решает. Не решает при большой, ядерной войне. А бодаться с Германией или Японией обычными вооружениями Россия не будет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:26
    +2
    упомянутая им "принудительная форма" не исключает начало Третьей мировой войны
    От Моравецкого можно услышать подобное часто. Закостенелый махровый русофоб с огромными амбициями и словесным недержанием. Польша по отношению к России полностью пошла в разнос и остановить это может только отрезвляющий удар в печень (Жешув). Большие сомнения, что Сша из-за Польши начнут 3 МВ подставляя себя под удар. Сегодня поляки им нужны, как раздражающий Россию фактор и возможная угроза вторжения на Западную Украину.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:30
    +2
    Блефует пшек. Смесь реакции испуганного гопника и шляхетской спеси, что за его интересы впишется заокеанский ясновельможный пан. Не впишется! И до Моравецкого это дошло, потому и пошел на блеф от отчаянья.
  6. poquello
    poquello Сегодня, 14:33
    +1
    пан Моравецкий по ходу не въезжает что Польша будет выглядеть как укропия через неделю как полезет
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 14:37
      +1
      если "третья МВ" будет, то польша,точно исчезнет навсегда с карт.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Дедкастарый
        если "третья МВ" будет,

        вы о чём? там разбежка событий большая
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 14:36
    +1
    Ох и переоценивают себя селюки, пышШеки и прибалты... наивно верят, что НАТа за них впишется laughing
    Да даже в случае применения Россией ТЯО, по этим бобикам, максимум, чего стоит ожидать, так это - ай-яй-яй, ну как же так... Россия - плохая... ну и еще стопицот пакетов санкций ( на которые нам давно и глубоко )
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:40
    0
    Опять Польшу делить, вот зря он так подставляет своё отечество
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:43
    +2
    США подобрало в свои вассальные колонии в Европе нужных им политиков и "говорящих голов" , одной из таких "голов" и является Моравецкий . Все как на подбор-ножками стучат и все заявления какие то делают.
  10. Million
    Million Сегодня, 14:45
    0
    На что он надеется?Польша будет одним из первых государств,которое сотрется с лица земли.
  11. штурм
    штурм Сегодня, 14:52
    0
    В случае начала третьей мировой от Польши и Румынии останется вызженная тактическими ядерными боеприпасами пустыня, как они и мечтали "от моря до моря"....
    Которая на десятки лет надёжно отделит Западную Европу от России.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    0
    Шведы топят, чтобы замороженные деньги России отдать на окраину, ну типа на восстановление, а этот, нет..... себе родимому, чтобы газ и уголь покупать.... Те своровать и отдать другим ворам, а этот - своровать и самим потратить....
  13. agoran
    agoran Сегодня, 16:11
    0
    Данциг немцам, Ольштынское воеводство Калининграду, да и Мемель тоже.
  14. saygon66
    saygon66 Сегодня, 16:14
    0
    "Моравецкий, принуждающий Россию к миру!"... laughing Что то из реальности "Марвел"... Главный герой в красно-белых колготках, попирающий руины "кремлина"!