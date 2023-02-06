Премьер-министр Польши допустил начало Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что в случае, если Россия не оставит занятые бывшие украинские территории, вооруженный конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну.
В интервью испанскому изданию Mundo глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится исключительно в случае, если российские войска уйдут с территории Украины. По мнению Моравецкого, это может произойти либо добровольно, либо в принудительной форме.
Польский премьер-министр также добавил, что упомянутая им "принудительная форма" не исключает начало Третьей мировой войны и уточнил, что "учитываются все сценарии" дальнейшего развития событий.
Ранее Моравецкий призвал польских парламентариев внести в конституцию страны изменения, позволяющие провести заморозку российских активов, чтобы впоследствии направить их на закупку угля и газа. По словам премьера Польши, благодаря этому можно будет снизить цены на энергоресурсы для населения страны. Амбициозный проект Моравецкого, однако, все еще не поддержали польские оппозиционные силы.
В конце января текущего года зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что осуществляемые странами Запада поставки киевскому режиму вооружений и военной техники не способствуют предотвращению Третьей мировой войны, однако, в случае, если события начнут развиваться в направлении глобального конфликта, боевые действия будут вестись уже не танками и артиллерией. А президент Владимир Путин, отметив, что Россия танков к границам НАТО не посылала, указал на то, что ответом на поставки натовских танков Украине станет применение отнюдь не только бронетехники.