Американская концепция «ранней победы» в длительной войне: как Запад планирует нанести России поражение в конфликте на истощение

«Стратегия заключается в медленном, но неуклонном росте западной поддержки – от противотанковых «Джавелинов» и переносных систем ПВО, таких как «Стингер», до РСЗО HIMARS, а в последнее время – ракет класса «земля-воздух» Patriot, танков и бронемашин. Поэтому поставка самолетов – это лишь вопрос времени»,

Технологическая война Советского Союза и США

«С момента создания атомной бомбы обороноспособность страны стала в большей мере зависеть от развития военных технологий, чем от количественного роста оружейных арсеналов. Политическое и военное руководство СССР так и не смогло осознать этого факта, поскольку критерием успеха признавалось количество пусковых шахт, дальность межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и мощность ядерных зарядов, а не точность наведения боеголовок на цель, степень защиты МБР от обнаружения, создание новых типов оружия… Этот количественный подход лежал в основе военно-стратегической доктрины СССР, согласно которой вооруженные силы страны должны обладать «оборонительной достаточностью». Доктрина не предусматривала возможности создания противником таких видов оружия, когда ответный удар становился невозможным или неэффективным, равно как и таких видов оружия, которые обеспечивали победу без применения ядерных сил или даже любого традиционного оружия вообще. На примитивном количественном подходе основывалась сравнительная оценка ядерных сил США и СССР, а также широко распространенное в отечественной литературе мнение о том, что СССР быстро преодолевал отставание от США в области ядерных вооружений [1]».

«замысел заключался в том, чтобы делать ставку на нашу силу и их слабость, а это означало – делать ставку на экономику и технологию».

Американская стратегия «ранней победы» в длительной войне

«Теперь, благодаря стратегии «ранней победы», США получали возможность диктовать по своему усмотрению любую продолжительность обычной войны. Грубо такой конфликт можно было бы представить себе следующим образом. В начале войны США благодаря превосходству в ВТО «выбивают» обычные советские наступательные средства (танки, самолеты, вертолеты, корабли), не трогая, естественно, стратегические ядерные силы СССР, чтобы не спровоцировать ядерный ответ.

Затем наступает нечто вроде пата. У СССР нет больше возможности проводить крупномасштабные наступательные боевые действия, но остается огромная армия, способная вести длительные оборонительные бои. У США и их союзников, с другой стороны, нет ни сил, ни желания захватывать территорию противника и ввязываться в изнурительные бои со все еще сильным и многочисленным противником.

Затем СССР запускает в ход свои огромные мобилизационные мощности по производству традиционного вооружения и бросает на фронт десятки тысяч новых танков и самолетов, в то время как США отмобилизовывают свои мощности по производству ВТО.

Такая война в принципе может длиться с переменным успехом годы и годы.

Однако параллельно с увеличением производства ВТО США начинают перестраивать на военные рельсы свою огромную экономику с целью создания подавляющего превосходства в обычных наступательных вооружениях. Как это делается, США убедительно продемонстрировали во время Второй мировой войны. То есть решающим фактором войны становится потенциал всей экономики, а не только военной промышленности [4]»,

Военная промышленность в постиндустриальном мире

«Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500 % в течение двух лет, доведя объемы выпуска обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Он инвестирует миллиарды долларов, чтобы восполнить дефицит снарядов, вызванный войной на Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов»,

«Экономический и военный потенциал Запада, воюющего с нами руками Украины, с нашим несравним. Запад способен воевать с нами подобным образом десятилетиями, поставляя на Украину все больше и больше оружия. У нас таких возможностей нет. Запасы советского оружия и боеприпасов на складах, похоже, подходят к концу. О чем свидетельствует появление на фронте танков Т-62, выпуск которых был прекращен в 1975 году, и даже гаубиц Д-1 образца 1943 года»,

Заключение

«Почему, спрашивается, «ключевыми пунктами» не стали похоже развивавшиеся сражения за гораздо более крупные и стратегические важные Северодонецк, Лисичанск, да даже за ту же Попасную? И по времени проведения, и по размаху, и по численности привлеченных войск – все было очень похоже. Вот только после этого уважаемые украинские партнеры вдруг поспособствовали нашему командованию сначала провести «успешную перегруппировку», а потом принять «непростое решение».

Использованная литература:

[1]. Бокарев Ю. П. Технологическая война и ее роль в геополитической конфронтации между США и СССР // Труды Института российской

[2]. Бакланов В. И. Кризис и крах марксистско-индустриальной вотчинно-государственной системы в СССР// «Современная научная мысль». – М.: НИИ ИЭП, 2013. – № 4

[3]. Петер Швейцер: Тайная стратегия развала СССР. – Москва: Эксмо, 2010

[4]. Шлыков В. Что погубило Советский Союз? Генштаб и экономика // Шлыков В.; Межрегион. фонд. информ. технологий – М., 2002 [1]. Бокарев Ю. П. Технологическая война и ее роль в геополитической конфронтации между США и СССР // Труды Института российской истории . Выпуск 8 / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А. Н. Сахаров, сост. Е. Н. Рудая. М.: Наука, 2009. С. 252–297[2]. Бакланов В. И. Кризис и крах марксистско-индустриальной вотчинно-государственной системы в СССР// «Современная научная мысль». – М.: НИИ ИЭП, 2013. – № 4[3]. Петер Швейцер: Тайная стратегия развала СССР. – Москва: Эксмо, 2010[4]. Шлыков В. Что погубило Советский Союз? Генштаб и экономика // Шлыков В.; Межрегион. фонд. информ. технологий – М., 2002