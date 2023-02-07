Евросоюз снял из-под ценовых ограничений два вида российских нефтепродуктов

В случае, когда нефтепродукты из РФ перерабатываются в третьих странах путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, то этот нефтепродукт [произведённый из российской нефти] больше не считается продуктом российского происхождения и, соответственно, механизм предельных цен на него уже не распространяется

Евросоюз принял решение о снятии из-под ценовых ограничений двух видов российских нефтепродуктов. Эти данные указываются в заявлении Еврокомиссии, которые были опубликованы на официальном сайте.Вот, что об этом говорится в сообщении Еврокомиссии:Напомним, что по решению Совета ЕС, 4 февраля был введён ценовой потолок на российские нефтепродукты. С 5 февраля введены в действие два уровня цен. Первые ограничения в размере 45 долларов за баррель касаются тех нефтепродуктов, к которым применяется скидка по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), в то время как ко второй категории (100 долларов за баррель) относятся те, что продаются по более высокой цене, в отличие от сырой нефти. Здесь речь идёт о дизтопливе и керосине.Другими словами, это означает то, что полученный товар приобретает другой таможенный код, а европейским провайдерам разрешено оказывать услуги по страхованию и транспортировке вышеуказанных нефтепродуктов по цене, выше установленных лимитов.Отметим, что первыми странами, которые ввели эмбарго на поставки чёрного золота из РФ стали США и Австралия. Канада же, в свою очередь, прекратила его импорт ещё с 2019-го года. В этой связи, президент РФ Владимир Путин распорядился запретить все поставки в том случае, если в контракте указано применение ценового потолка.Важно подчеркнуть, что у российской нефти нашлись крупные покупатели на азиатском рынке. Так, только за прошлый год Китай, Индия, а также Турция значительно нарастили объёмы импорта сырой нефти из РФ. Доля стран Азии в её закупках превысила 80% к концу 2022-го. Тем не менее, её реэкспорт в страны Европы сохраняется благодаря Сингапуру, выступающему в качестве нефтяного хаба. По крайней мере, так утверждают на Западе.