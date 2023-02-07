Военное обозрение
Войти Регистрация

Евросоюз снял из-под ценовых ограничений два вида российских нефтепродуктов

13
Евросоюз снял из-под ценовых ограничений два вида российских нефтепродуктов

Евросоюз принял решение о снятии из-под ценовых ограничений двух видов российских нефтепродуктов. Эти данные указываются в заявлении Еврокомиссии, которые были опубликованы на официальном сайте.


Вот, что об этом говорится в сообщении Еврокомиссии:

В случае, когда нефтепродукты из РФ перерабатываются в третьих странах путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, то этот нефтепродукт [произведённый из российской нефти] больше не считается продуктом российского происхождения и, соответственно, механизм предельных цен на него уже не распространяется

Напомним, что по решению Совета ЕС, 4 февраля был введён ценовой потолок на российские нефтепродукты. С 5 февраля введены в действие два уровня цен. Первые ограничения в размере 45 долларов за баррель касаются тех нефтепродуктов, к которым применяется скидка по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), в то время как ко второй категории (100 долларов за баррель) относятся те, что продаются по более высокой цене, в отличие от сырой нефти. Здесь речь идёт о дизтопливе и керосине.

Другими словами, это означает то, что полученный товар приобретает другой таможенный код, а европейским провайдерам разрешено оказывать услуги по страхованию и транспортировке вышеуказанных нефтепродуктов по цене, выше установленных лимитов.

Отметим, что первыми странами, которые ввели эмбарго на поставки чёрного золота из РФ стали США и Австралия. Канада же, в свою очередь, прекратила его импорт ещё с 2019-го года. В этой связи, президент РФ Владимир Путин распорядился запретить все поставки в том случае, если в контракте указано применение ценового потолка.

Важно подчеркнуть, что у российской нефти нашлись крупные покупатели на азиатском рынке. Так, только за прошлый год Китай, Индия, а также Турция значительно нарастили объёмы импорта сырой нефти из РФ. Доля стран Азии в её закупках превысила 80% к концу 2022-го. Тем не менее, её реэкспорт в страны Европы сохраняется благодаря Сингапуру, выступающему в качестве нефтяного хаба. По крайней мере, так утверждают на Западе.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:00
    +3
    Олигархические войны, одни запретили покупать, вторые продавать, но если очень хочется то можно всем и все)) Нет этому лицемерию и подлости конца, может хватит вкладываться в экономику врага, который убивает граждан РФ? Если хотите что бы Россия победила, за такое над расстреливать прямо на рабочем месте, а компании национализировать. Если промедлить будет поздно...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:10
      -7
      Ну так как только нефтепродукты пересекают границу ЕС они сразу пропитываются молекулами свободы и выпадают из под санкций. Вы товарищ не горячитесь стране нужна валюта, 40% бюджета страны строится на продаже углеводородов, а это пенсии, з/п бюджетникам, лекарства пособия, да выплаты тем же ветеранам и бойцам СВО. НИИ по разработке новых вооружений тоже бюджетники, наработки Космоса и ядерная энергетика тоже они...... Горлопанить и всех посылать лесом тоже надо с умом.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:24
        +1
        40% бюджета страны строится на продаже углеводородов, а это пенсии, з/п бюджетникам, лекарства пособия, да выплаты тем же ветеранам и бойцам СВО

        Мне вот почему-то кажется, что если хотя бы наполовину урезать аппетиты нашего ворья, то даже после санкций и прочего бюджета вполне хватит на всех и так..
      2. Vitaly.17
        Vitaly.17 Сегодня, 12:36
        0
        Цитата: Silver99
        40% бюджета страны строится на продаже углеводородов, а это пенсии, з/п бюджетникам
        Во первых, 40% это складывается с продажи углеводородов по всему миру, а страны НАТО составляют меньше трети от всего объёма экспорта, а может сейчас и меньше.
        Во вторых, наверное стоит поинтересоваться согласны ли пенсионеры и бюджетники, что бы за лишнюю прибавку 3 -5 тыс.р прибавки Россия дальше поддерживала экономики вражеских государств финансирующих убийство их детей и внуков. Думаю ответ будет очевиден.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:11
      +2
      Цитата: Trapp1st
      если очень хочется то можно всем и все

      Что тут гадать: Бабло рулит !
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: Trapp1st
      Если хотите что бы Россия победила, за такое над расстреливать прямо на рабочем месте, а компании национализировать. Если промедлить будет поздно...

      С тем, что все добывающие компании нада национализировать, возражений не имею. Даже просто приветствую. Только, в данном контексте, это не решение проблемы. Национализированные нефтедобывающие компании, что, не будут продавать нефть? Тогда зачем ее добывать? А куда работников? На улицу? И национализированные компании будут искать лазейки, чтобы продать товар. Индия и Китай всю нефть не купят, ибо нет туда нефтепровода "Дружба", а на Запад есть. А бюджет-то наполнять надо. Легко давать советы, когда за последствия их внедрения, ни за что не отвечаешь.
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:07
    0
    правильно качаем как и качали просто теперь кто надо в Литве или еще где будет гнусить что нефть чисто жемайтская)))главное капустка в бюджет закапает
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:19
      0
      Я совсем против двойных стандартов, но ваше высказывание "капустка в бюджет закапает" вы сами-то поняли что написали ? в БЮДЖЕТ !!!! или вы хотите все позакрывать в России и устроить социальный взрыв ? Да бюджету нужна валюта, так уж сложилось, что Китай и Индия пока не перекрывают поставки в Европу. Опять же пряник никто не отменял Турция и Венгрия тому подтверждение. Можно разругаться со всем миром и гордо ходить без штанов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +1
    Что за санкции?Не санкции а сплошная дыра Где мать их ,зелёные?Мазутом топить ТЭС?.Хотя они мазут бодяжат ,с лёгкими сортами нефти и перерабатывают их до гудрона.Показуха чистой воды.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:12
    +2
    речь идёт о дизтопливе и керосине
    Чо, Европе Америка солярку не подвезла? Или в украинские танки заливать нечего?

    Жду, не дождусь - когда же, наконец, у нас политика, интересы и честь страны пойдут хотя бы на шаг впереди выгоды?
    Я не о том, чтобы как при СССР, людоедских царьков в Африке чемоданами денег кормить.
    Я о том, что нельзя заливать солярку в танки, стреляющие в наших мужиков.
    О том, что Европе, воюющей с нами, НИ КАПЛИ углеводородов! Ни за какие деньги.

    Представил "поставки" бакинской нефти в Германию в 1943-м... А сейчас разве не то же самое?
    Ау, барыги! Бронетехника с крестами на Украине уже заправляется вашей выгодой. А вот ещё танков дождёмся...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:12
    +1
    реэкспорт в страны Европы сохраняется благодаря Сингапуру, выступающему в качестве нефтяного хаба. По крайней мере, так утверждают на Западе.

    Нефть как и вода - всегда дырочку найдёт.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    0
    когда нефтепродукты из РФ перерабатываются в третьих странах путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, то этот нефтепродукт [произведённый из российской нефти] больше не считается продуктом российского происхождения и, соответственно, механизм предельных цен на него уже не распространяется
    Когда надо и сильно хочется, тогда и раскорячиться не грех.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    -1
    Раньше всю добавленную стоимость с российских нефтепродуктов загребали в ЕС ,а теперь Китай и Индия ,Турция .